Haryana house pays tribute to ex-minister Mullana, martyrs
Chief minister, Nayab Singh Saini, Leader of Opposition, Bhupinder Singh Hooda and assembly speaker, Harvinder Kalyan read out obituary resolutions and paid tributes to the departed
The Haryana vidhan sabha on Thursday paid tributes to prominent persons, martyrs and relatives of members of the House who passed away since the last assembly session.
Chief minister, Nayab Singh Saini, Leader of Opposition, Bhupinder Singh Hooda and assembly speaker, Harvinder Kalyan read out obituary resolutions and paid tributes to the departed. The House expressed sorrow over the demise of former Haryana minister, Phool Chand Mullana, father of Congress MP from Ambala, Varun Chaudhary and father-in-law of Congress MLA Pooja. Mullana passed away on November 20.
The House also expressed grief over the demise of former member of the Haryana assembly, Satvinder Singh, who passed away on November 21.
The House paid condolences to 24 uniformed personnel from Haryana who displayed indomitable courage and made supreme sacrifice while safeguarding the unity and integrity of the country.
These included inspector Sain Parkash, Jhajjar; inspector Manoj Kumar, village Goad, district Mahendragarh; sub-inspector Rajkumar, village Kutani, district Jhajjar; sub-inspector Vinod Kumar, village Bhushan Kalan, district Mahendragarh; sub-inspector (SI) Jagdish Chander, village Sorkhi, district Hansi; SI Vedpal, village Mayyar, district Hisar; assistant sub-inspector (ASI) Krishan Kumar, village Rambas, district Mahendragarh; ASI Surender Singh, village Farmana Badshahpur, district Rohtak; havildar Suresh Kumar, village Sundrah, district Mahendragarh; havildar Mandeep Kumar, village Gumar, district Sonepat; havildar Sandeep Kumar, village Shekhpura, district Sonipat; havildar Vikas Deshwal, village Matlauda, district Panipat; havildar Randeep Singh, village Manheru, district Bhiwani; havildar Naresh Kumar, village Shadipur, district Jind; havildar Amit Kumar, village Sihor, district Mahendragarh; Havildar Vedparkash, village Kanwali, district Rewari; Naik Sher Singh, village Budhanpur Bangar, district Karnal; Naik Baljinder Singh, village Kirmara, district Hisar; Lance Naik Krishan, village Nandgarh, district Jind; Lance Naik Sukhchain Singh, village Kuttabadh, district Sirsa; Sepoy Vikas Kumar, village Dhani Kirawar, district Bhiwani; Sepoy Parveen Kumar, village Siha, district Palwal; Sepoy Dinesh Vashisth, village Hirapur, district Faridabad; and Sepoy Sombir Singh, village Ahri, district Jhajjar.