Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings score after 16 overs is 168/1

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 168/1 after 16 overs, Sanju Samson at 95 runs and Ayush Mhatre at 55 runs
- 1 Mins agoSanju Samson smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Chennai Super Kings at 168/1 after 15.6 overs
- 1 Hr 35 Mins agoDelhi Capitals Playing XI
- 1 Hr 45 Mins agoChennai Super Kings Playing XI
- 1:09 PM IST, Apr 11Welcome to the live coverage of Match 18 of Indian Premier League, 2026
Chennai Super Kings Innings Highlights :
- Chennai 50/0 in 5.1 overs
- 1st wicket partnership: 50 off 31 balls between S Samson (35) and R Gaikwad (14)
- Mandatory Power play (1-6): CHE 61/0
- S Samson T20 fifty: 50 runs in 26 balls (9x4) (0x6)
- Strategic Time-out: CHE 77/1 in 9.0 overs
- Chennai 100/1 in 10.4 overs
- 2nd wicket partnership: 50 off 32 balls between S Samson (25) and A Mhatre (24)
- Strategic Time-out: CHE 130/1 in 13.0 overs
- S Samson T20 fifty: 50 runs in 27 balls (3x4) (4x6)
- Chennai 150/1 in 14.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 95 (46)
Ayush Mhatre 55 (32)
Delhi Capitals
Mukesh Kumar 0/22 (3)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Mukesh Kumar bowling . Chennai Super Kings at 168/1 after 15.6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Four! Beautiful shot. The batter leans into this one and drives this through point on the off side for a boundary.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 160/1 after 15 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 53 (29)
Sanju Samson 90 (43)
Delhi Capitals
T Natarajan 0/43 (3)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 158/1 after 14.4 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! CREAMED! Very full and outside off. Samson uses the width to his benefit. Gets under the ball nicely and carves it to deep point for a blazing boundary.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 154/1 after 14.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! SMOKED! And as per Daren Ganga on air, this is Samson's 400th T20 six.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 147/1 after 14.1 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! FIFTY FOR AYUSH MHATRE! His 3rd in the IPL.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 141/1 after 14 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 45 (26)
Sanju Samson 79 (40)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/39 (4)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 140/1 after 13.5 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Into the arc, and out of the park!
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 130/1 after 13 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 36 (22)
Sanju Samson 77 (38)
Delhi Capitals
Lungi Ngidi 0/23 (2)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 129/1 after 12.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Straight and long enough! Off-pace delivery and right into the slot, outside off. Ayush Mhatre picks the length early and smokes it down the ground for a big six.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 119/1 after 12 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 77 (38)
Ayush Mhatre 25 (16)
Delhi Capitals
Kuldeep Yadav 0/24 (2)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on Kuldeep Yadav bowling . Chennai Super Kings at 119/1 after 11.6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! High and handsome! Pushed across the batter, on a fuller length. Sanju Samson strides across and launches it into the stands behind deep extra cover. He moves to 77 fro 38 balls.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Six on Kuldeep Yadav bowling . Chennai Super Kings at 110/1 after 11.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! Sails all the way!
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Six on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 99/1 after 10.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: SIX! And away she goes! Back of a length, on middle. Sanju Samson gets into a stable position before whipping it behind deep mid-wicket for a cracking six.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Ayush Mhatre smashed a Four on T Natarajan bowling . Chennai Super Kings at 92/1 after 10.1 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Geez, that's a cracking shot!
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 88/1 after 10 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 11 (10)
Sanju Samson 61 (32)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/28 (3)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 86/1 after 9.4 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Adding insult to injury.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Axar Patel bowling . Chennai Super Kings at 82/1 after 9.3 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: DROPPED AND FOUR! Both batters get a life in the space of three deliveries.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 77/1 after 9 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 52 (29)
Ayush Mhatre 9 (7)
Delhi Capitals
Mukesh Kumar 0/14 (2)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 65/1 after 7 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Ayush Mhatre 2 (2)
Sanju Samson 47 (22)
Delhi Capitals
Axar Patel 1/17 (2)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: It’s a Wicket. Ruturaj Gaikwad is out and Chennai Super Kings at 62/1 after 6.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: OUT! CAUGHT! 'Catch,' is the call from the keeper and Pathum Nissanka obliges.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 61/0 after 6 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 45 (19)
Ruturaj Gaikwad 15 (17)
Delhi Capitals
Lungi Ngidi 0/12 (1)
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 60/0 after 5.5 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! A touch of class from Sanju!
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Sanju Samson smashed a Four on Lungi Ngidi bowling . Chennai Super Kings at 54/0 after 5.2 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: FOUR! Easy pickings!
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score: Chennai Super Kings at 49/0 after 5 overs
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Score:
Chennai Super Kings
Sanju Samson 35 (15)
Ruturaj Gaikwad 13 (15)
Delhi Capitals
T Natarajan 0/9 (1)