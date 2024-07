SIIMA Awards 2024 full list of nominees: Dasara, Jailer, Kaatera, 2018 top the list

The nominations for the South Indian International Movie Awards (SIIMA) 2024 were announced. The list features names from the four south Indian film industries - Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. The event will be held in Dubai on September 14 and 15 this year. (Also Read: Filmfare Awards South 2024 full list of nominees: Salaar, Ponniyin Selvan, Kaathal bag nominations) SIIMA Awards 2024 full list of nominees: Stills of Dasara, Jailer, Kaatera and 2018.

Telugu film Dasara, Tamil film Jailer, Kannada film Kaatera and the Malayalam film 2018 bagged the most nominations. Srikanth Odela’s Dasara, starring Nani and Keerthy Suresh bagged 11 nominations, with Souryuv’s Nani, Mrunal Thakur-starrer Hi Nanna following closely with 10. Nelson Dilipkumar’s Rajinikanth-starrer Jailer bagged 11 nominations and Udhayanidhi Stalin, Keerthy Suresh’s Maamannan bagged 9.

Tharun Sudhir’s Darshan-starrer Kaatera got 8 nominations and Rakshit Shetty, Rukmini Vasanth’s Sapta Saagaradaache Ello - Side A got 7. Jude Anthany Joseph’s 2018 with Tovino Thomas and Asif Ali got 8 nominations while Kaathal - The Core with Mammootty and Jyotika got 7. The winners will be chosen by an online voting system through www.siima.in.

Check out the full list of nominations below:

Telugu

Best film

Balagam

Dasara

Virupaksha

Hi Nanna

Bhagavanth Kesari

Best director

Srikanth Odela (Dasara)

Sai Rajesh (Baby)

Bobby (Waltair Veerayya)

Anil Ravipudi (Bhagavanth Kesari)

Karthik Varma Dandu (Virupaksha)

Gopichand Malineni (Veera Simha Reddy)

Best actor in leading role

Chiranjeevi (Waltair Veerayya)

Balakrishna (Bhagavanth Kesari)

Nani (Dasara)

Sai Dharam Tej (Virupaksha)

Dhanush (Sir)

Best actress in leading role

Samyuktha Menon (Virupaksha)

Keerthy Suresh (Dasara)

Mrunal Thakur (Hi Nanna)

Shruti Haasan (Veera Simha Reddy)

Sreeleela (Bhagavanth Kesari)

Payal Rajput (Mangalavaram)

Best actor in a supporting role

Brahmanandam (Ranga Maarthaanda)

Prithviraj Sukumaran (Salaar)

Dekshith Shetty (Dasara)

Viraj Ashwin (Baby)

Angad Bedi (Hi Nanna)

Ravi Krishna (Virupaksha)

Best actress in a supporting role

Varalaxmi Sarathkumar (Veera Simha Reddy)

Sreya Reddy (Salaar)

Rohini (Writer Padmabhushan)

Soniya Singh (Virupaksha)

Baby Kiara Khanna (Hi Nanna)

Shreya Navile (Month Of Madhu)

Best music director

Santhosh Narayanan (Dasara)

Devi Sri Prasad (Waltair Veerayya)

Vijay Bulganin (Baby)

Hesham Abdul Wahab (Kushi, Hi Nanna)

Thaman (Veera Simha Reddy)

Best lyric writer

Kasarla Shyam - Ooru Palleturu (Balagam)

Krishna Kanth- Adigaa (Hi Nanna)

Anantha Sriram - O Rendu Prema Meghaalila ( BABY )

Shreemani - Ori Vaari ( Dasara )

Bhaskara Bhatla - Nuvvu Navvukuntu ( MAD)

Best playback singer (male)

Sid Sriram - Aradhya (Kushi)

Rahul Sipligunj - Ayyayyo Sad Version (Mem Famous)

Adithya RK, Leon James - Almost Padipoyinde Pilla (Das Ka Dhamki)

Anurag Kulkarni - Samayama (Hi Nanna)

Ram Miryala - Ooru Palleturu (Balagam)

Best playback singer (female)

Dhee - Chamkeela Angeelesi (Dasara)

Swetha Mohan - Mastaru Mastaru (Sir)

Sahithi Chaganti, Satya Yamini - Maa Bava Manobhavalu (Veera Simha Reddy )

Harika Narayan - Ravanasura Anthem ( Ravanasura )

Shakthisree Gopalan - Ammaadi ( Hi Nanna )

Best actor in negative role

Prakash Raj (Waltair Veerayya)

Duniya Vijay (Veera Simha Reddy)

Arjun Rampal (Bhagavanth Kesari)

Shine Tom Chacko (Dasara)

Arvind Swamy (Custody)

Tamil

Best film

Maamannan

Leo

Ponniyin Selvan 2

Viduthalai-1

Jailer

Best director

SU Arun Kumar (Chiththa)

Vetrimaran (Viduthalai 1)

Nelson (Jailer)

Mani Ratnam (Ponniyin Selvan 2)

Mari Selvaraj (Maamannan)

Lokesh Kanagaraj (Leo)

Best actor in leading role

Vijay (Leo)

Sivakarthikeyan (Maaveeran)

Vikram (Ponniyin Selvan 2)

Udhayanidhi Stalin (Maamannan)

Siddharth (Chiththa)

Rajinikanth (Jailer)

Best actress in leading role

Trisha (Leo)

Nayanthara (Annapoorani)

Aishwarya Rai (Ponniyin Selvan 2)

Keerthy Suresh (Maamannan)

Meetha Raghunath (Good Night)

Aishwarya Rajesh (Farhana)

Best actor in supporting role

Vadivelu (Maamannan)

MS Baskar (Parking)

SJ Suryah (Jigarthanda Double X)

Sarathkumar (Varisu)

Vasanth Ravi (Jailer)

Best actress in supporting role

Mullai Arasi (Are you Ok Baby)

Nadiya Moidu (Let's Get Married)

Abarnathi (Irugapatru)

Saritha (Maaveeran)

Raichal Rabecca (Good Night)

Best music director

Santhosh Narayanan - Jigarthanda Double X, Chiththa

Nivas K Prasanna - Takkar

Anirudh Ravichander - Jailer, Leo

Ilayaraja - Viduthalai-1

AR Rahman - Ponniyin Selvan-2

Best lyric writer

Ilayaraja - Kaatumalli - Viduthalai-1

Yugabharathi - Nenjame Nenjame - Maamannan

Vignesh Shivan - Rathamaarey-Jailer

Vivek Unakku - Thaan-Chiththa

Ku Karthik - Nira - Takkar

Best playback singer (male)

Sean Roldan - Naan Gaali - Good Night

Anirudh Ravichander - Badass - Leo

Vishal Mishra - Rathamaarey- Jailer

Haricharan Chinnanjiru - Nilave-Ponniyin Selvan-2

Vijay Yesudas - Nenjame Nenjame - Maamannan

Best playback singer (female)

Shwetha Mohan - Vaa Vaathi- Vaathi

Dhee - Maamadurai- Jigarthanda DoubleX

Karthiga Vaidyanathan- Kangal Yeno-Chiththa

Ananya Bhat - Kattu Malli- Viduthalai-1

Sakthisree Gopalan - Aga Naga- Ponniyin Selvan-2

Best actor in negative role

Fahadh Faasil (Maamannan)

Vinayakan (Jailer)

Mysskin (Maaveeran)

Arjun (Leo)

Sunil Sukhada (Por Thozhil)

Kannada

Best film

Kranti

Sapta Saagaradaache Ello – Side A

Kousalya Supraja Rama

Kaatera

Aachar & Co

Best director

Akash Srivatsa (Shivaji Surathkal 2)

V Harikrishna (Kranti)

Hemanth M Rao (Sapta Saagaradaache Ello – Side A)

Shashank (Kousalya Supraja Rama)

Tharun Sudhir (Kaatera)

Best actor in leading role

Darshan (Kaatera)

Rakshit Shetty (Sapta Saagaradaache Ello – Side A)

Daali Dhananjaya (Gurudev Hoysala)

Raj B Shetty (Toby)

Dr. Shivarajkumar (Ghost)

Ramesh Aravind (Shivaji Surathkal 2)

Best actress in leading role

Chaithra J Achar (Toby)

Rachita Ram (Kranti)

Rukmini Vasanth (Sapta Saagaradaache Ello – Side A)

Sindhu Sreenivasa Murthy (Aachar & Co)

Meghana Raj (Tatsama Tadbhava)

Megha Shetty (Kaiva)

Best actor in supporting role

Aravinnd Iyer (Tatsama Tadbhava)

Gopalkrishna Desphande (Sapta Saagaradaache Ello – Side B)

Rangayana Raghu (Tagaru Palya)

Harshil Koushik (Aachar & Co)

Naveen Shankar (Hondisi Bareyiri)

Best actress in supporting role

Archana Kottige (Hostel Hudugaru Bekagiddare)

Chaithra J Achar (Sapta Saagaradaache Ello - Side B)

Samyukta Hornad (Toby)

Kavya Sha (David)

Saathvika (Baang)

Best music director

Bindhumalini - Aachar & Co

Vasuki Vaibhav - Tagarupalya

Charan Raj - Sapta Saagaradaache Ello - Side A

V Harikrishna - Kaatera

Ravi Basrur - Kabzaa

Best lyric writer

Daali Dhananjaya - Tagarupalya Title Track

Chethan Kumar - Pasandagavne (Kaatera)

Dhananjay Ranjan -Sapta Saagaradaache Ello - Side A Title Track

Kinnal Raj - Namaami Namaami (Kabzaa)

Pruthvi - Mellage (Swathi Mutthina Male Haniye)

Best playback singer (male)

Hemanth Kumar - Yava Janumada Gelathi (Kaatera)

B Ajaneesh Loknath- Hostel Hudugaru Protest Song (Hostel Hudugaru Bekagiddare)

Haricharan - Arre Idu Yentha Bhavane (Gurudev Hoysala)

Kapil Kapilan - Sapta Saagaradaache Ello - Side A Title Track

Adithya R K - Oh Kavana (Hondisi Bareyari)

Best playback singer (female)

Vijayalaxmi Mettinahole - Radha Radha (Kabzaa)

Mangli - Pasandaagavne (Kaatera)

Aishwarya Rangarajan - Pushpavati (Kranti)

Sunidhi Ganesh - Doori Laali (Tatsama Tadbhava)

Srilakshmi Belmannu - Kadalanu Kano Horatiro (Sapta Saagaradaache

Ello Side B)

Best actor in negative role

Ramesh Indira (Sapta Saagaradaache Ello Side B)

Naveen Shankar (Gurudev Hoysala)

Ugram Manju (Kaiva)

Deepak Raj Shetty (Toby)

Kaliprasad K P (Hondisi Bareyari)

Malayalam

Best film

Nanpakal Nerathu Mayakkam

Iratta

Kaathal - The Core

Neru

2018

Best director

Lijo Jose Pellissery (Nanpakal Nerathu Mayakkam)

Jude Anthany Joseph (2018)

Jeethu Joseph (Neru)

Priyadarshan (Corona Papers)

Jeo Baby (Kaathal the Core)

Best actor in leading role

Mammootty (Nanpakal Nerathu Mayakkam, Kaathal - the Core, Kannur Squad)

Suresh Gopi (Garudan)

Tovino Thomas (2018)

Joju George (Iratta)

Basil Joseph (Falimy, Kadina Kadoramee Andakadaham)

Mohanlal (Neru)

Best actress in leading role

Jyotika (Kaathal - the Core)

Manju Warrier (Ayisha)

Kalyani Priyadarshan (Sesham Mike - Il Fathima)

Anaswara Rajan (Neru)

Darshana Rajendran (Purusha Pretham)

Vincy Aloshious (Rekha)

Best actor in supporting role

Jagadeesh (Falimy)

Alexander Prasanth (Purusha Pretham)

Siddique (Neru)

Hakkim Shah (Pranaya Vilasam)

Lal (2018)

Best actress in supporting role

Poornima Indrajith (Thuramukham)

Aima Rosmy (Sebastian Rdx)

Tanvi Ram (2018)

Manju Pillai (Falimy)

Remya Nambeesan (B 32 Muthal 44 Vare)

Best music director

Vishnu Vijay - Sulaikha Manzil

Sushin Shyam - Romancham

Sam C S - Rdx

Nobin Paul - 2018

Justin Prabhakaran - Pachuvum Athbuthavilakkum

Best lyric writer

Anvar Ali Ennum en Kaaval - Kaathal - the Core

Vaisakh Sugunan Thathamma Chelolu -Madanolsavam

Muhsin Parari Premakkathu Paattu -Kadina Kadoramee Andakadaham

Vinayak Sasikumar Roohe - Neru

Manu Manjith Neela Nilave - Rdx

Best playback singer (male)

Kapil Kapilan Neela Nilave... Rdx

K S Harisankar Venmegham... 2018

Vidyadharan Master Love You Muthe... Padmini

G Venugopal Ennum en Kaaval... Kaathal - the Core

Mithun Jayaraj Naruchiriyude... Pranaya Vilasam

Best playback singer (female)

Shreya Ghoshal - Kalaapakkara -King of Kotha

Shikha Prabhakaran - Tharattayi -Iratta

Mridula Warrier - Nerukayil Nin -Neeraja

Pushpavathy Poyppadathu - Haalaake Marunne -Sulaikha Manzil

Anne Amie - Thinkal - Pachuvum Athbhuthavilakkum

Best actor in negative role

Biju Menon (Garudan)

Vinay Rai (Christopher)

Shabeer Kallarackal (King of Kotha)

Arjun Radhakrishnan (Kannur Squad)

Vishnu Agasthya (Rdx)