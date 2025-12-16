Filmfare OTT Awards 2025 full list of winners: Black Warrant named Best Series, Jaideep Ahlawat, Ananya Panday win big
Filmfare OTT Awards 2025 full list of winners: Check out the web series and web films that won big at this year's award ceremony.
The sixth edition of Filmfare OTT Awards took place in Mumbai on December 15. The evening was graced by several big celebrities, including Alia Bhatt, Vicky Kaushal and others, with several actors, directors, showrunners, and technical crew members lifting the black lady.
Shows like Paatal Lok Season 2, Black Warrant and Khauf emerged as major winners, while web original films such as Girls Will Be Girls, Stolen and Sector 36 also left a strong impact. Here’s the complete list of winners from the Filmfare OTT Awards 2025.
Series category
Best Director (Series)- Vikramaditya Motwane, Satyanshu Singh, Arkesh Ajay, Ambiecka Pandit and Rohin Ravendran (Black Warrant)
Best Series (Critics)- Paatal Lok Season 2
Best Director, Series (Critics)- Anubhav Sinha (IC 814: The Kandahar Hijack)
Best Director (Series)- Nagesh Kukunoor (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Best Actor, Series (Male): Drama- Jaideep Ahlawat (Paatal Lok Season 2)
Best Actor (Male), Series, (Critics): Drama- Zahan Kapoor (Black Warrant)
Best Actor, Series (Female): Drama - Monika Panwar (Khauf)
Best Actor (Female), Series, Critics: Drama- Rasika Dugal (Shekhar Home)
Best Comedy (Series/Specials)- Raat Jawaan Hai (Sumeet Vyas)
Best Actor, Series (Male): Comedy- Barun Sobti (Raat Jawaan Hai), Sparsh Shrivastava (Dupahiya)
Best Actor, Series (Female): Comedy- Ananya Panday (Call Me Bae)
Best Supporting Actor, Series (Male): Drama- Rahul Bhat (Black Warrant)
Best Supporting Actor, Series (Female): Drama- Tillotama Shome (Paatal Lok Season 2)
Best Supporting Actor, Series (Male): Comedy- Vinay Pathak (Gram Chikitsalay)
Best Supporting Actor, Series (Female): Comedy- Renuka Shahane (Dupahiya)
Best Non-Fiction Original (Series/Special)-Angry Young Men (Namrata Rao)
Best Story, Series- Smita Singh (Khauf), Sudip Sharma (Paatal Lok Season 2)
Best Original Screenplay, Series: Sudip Sharma, Abhishek Banerjee, Rahul Kanojia, Tamal Sen (Paatal Lok Season 2)
Best Adapted Screenplay, Series: Satyanshu Singh and Arkesh Ajay (Black Warrant)
Best Dialogue, Series: Anubhav Sinha and Trishant Srivastava (IC 814: The Kandahar Hijack)
Best Cinematography, Series: Pankaj Kumar (Khauf)
Best Production Design, Series: Priya Suhaas, Surabhi Verma (Freedom at Midnight)
Best Editing, Series: Tanya Chhabria (Khauf)
Best Costume Design, Series: Ayesha Dasgupta (Freedom at Midnight)
Best Background Music, Series: Alokananda Dasgupta (Khauf)
Best VFX, Series: Phantom FX (Khauf)
Best Sound Design, Series: Bigyna Dahal (Khauf)
Best Music Album, Series: Akashdeep Sengupta (Bandish Bandits Season 2)
Best Debut Director, Series: Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Gray – Love Kills)
Breakthrough Performance by a Newcomer (Male), Series: Anurag Thakur (Black Warrant)
Breakthrough Performance by a Newcomer (Female), Series: Lisa Mishra (Call Me Bae)
Film category
Best Film, Web Original- Girls Will Be Girls
Best Director, Web Original Film- Shuchi Talati (Girls Will Be Girls)
Best Web Original Film (Critics)- Boman Irani (The Mehta Boys)
Best Actor, Web Original Film (Male)-Abhishek Banerjee (Stolen)
Best Actor, Web Original Film (Female)-Sanya Malhotra (Mrs)
Best Actor (Male), Critics, Web Original Film- Vikrant Massey (Sector 36)
Best Actor (Female), Critics, Web Original Film- Preeti Panigrahi (Girls Will Be Girls)
Best Supporting Actor, Web Original Film (Male)- Deepak Dobriyal (Sector 36)
Best Supporting Actor, Web Original Film (Female)- Kani Kusruti (Girls Will Be Girls)
Best Story (Web Original Film): Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (Stolen)
Best Original Screenplay (Web Original Film): Avinash Sampath and Vikramaditya Motwane (Ctrl)
Best Dialogue (Web Original Film): Vijay Maurya (Agni)
Best Cinematography (Web Original Film): Isshaan Ghosh (Stolen)
Best Production Design (Web Original Film): Acropolis, Sumit Basu, Snigdha Basu and Rajnish Hedao (Agni)
Best Editing (Web Original Film): Jahaan Noble (Ctrl)
Best Background Music (Web Original Film): Sneha Khanwalkar (Ctrl)
Best Sound Design (Web Original Film): Susmit Bob Nath (Stolen)
Best Music Album (Web Original Film): Justin Prabhakaran and Rochak Kohli (Aap Jaisa Koi)
Best Debut Director, Web Original Film- Karan Tejpal (Stolen), Aditya Nimbalkar (Sector 36)
Breakthrough Performance by a Newcomer (Male), Web Original Film- Shubham Vardhan (Stolen)
Breakthrough Performance by a Newcomer (Female), Web Original Film- Arrchita Agarwal (Despatch)
Best Short Film (People’s Choice)- Divorce Director: Raaghav Kansal
Best Actor (Female), Short Film: Fatima Sana Shaikh Film: Ayesha
Best Actor (Male), Short Film- Ayan Khan Film: Chashma
Best Short Film (Fiction)- Ayesha Director: Nihat Bhave
Best Short Film (Non-Fiction or Documentary)- Langur Director: Haider Khan
Best Director, Short Film-Renuka Shahane Film: Dhaavpatti
