HT City Delhi Junction: Catch It Live on November 10, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#ArtAttack
What: In-Rhythm
Where: Kiran Nadar Museum of Art (KNMA), 145, DLF South Court Mall, Saket
When: November 10
Timing: 11am to 8pm (Mondays closed)
Entry: Free
Nearest Metro Station: Saket (Yellow Line)
#JustForLaughs
What: Kaustubh Aggarwal Live
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: November 10
Timing: 9.30pm
Entry: ₹499 (Register here)
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#StepUp
What: Kathika Cultural Experience- Indian Classical Live Dance and Music
Where: Kathika Cultural Centre, Sitaram Bazar
When: November 10
Timing: 11.30am
Entry: ₹1500 (Register here)
Nearest Metro Station: Chawri Bazaar (Yellow Line)
#PlayDate
What: Workshop | Clay Jewelry
Where: Savour Sol, Kailash Colony, Greater Kailash
When: November 10
Timing: 3pm
Entry: ₹799 (Register here)
Nearest Metro Station: Kailash Colony (Violet Line)
#FleaSpree
What: India Weaves – Exclusive Handloom Expo
Where: Aga Khan Hall, 6, Bhagwan Das Road, Mandi House
On Till: November 12
Timing: 10am to 8pm
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