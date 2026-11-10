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HT City Delhi Junction: Catch It Live on November 10, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Tuesday, November 10 promises loads of fun if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Nov 10, 2026, 09:10:26 IST
By HT Correspondent
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#ArtAttack

What: In-Rhythm

Gram it: Residents of the city stroll at the iconic India Gate completely engulfed in smog as air quality in the city deteriorates further post Diwali. (Photo: Salman Ali/PTI)
Gram it: Residents of the city stroll at the iconic India Gate completely engulfed in smog as air quality in the city deteriorates further post Diwali. (Photo: Salman Ali/PTI)

Where: Kiran Nadar Museum of Art (KNMA), 145, DLF South Court Mall, Saket

When: November 10

Timing: 11am to 8pm (Mondays closed)

Entry: Free

Nearest Metro Station: Saket (Yellow Line)

#JustForLaughs

What: Kaustubh Aggarwal Live

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

When: November 10

Timing: 9.30pm

Entry: 499 (Register here)

Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

#StepUp

What: Kathika Cultural Experience- Indian Classical Live Dance and Music

Where: Kathika Cultural Centre, Sitaram Bazar

When: November 10

Timing: 11.30am

Entry: 1500 (Register here)

Nearest Metro Station: Chawri Bazaar (Yellow Line)

#PlayDate

What: Workshop | Clay Jewelry

Where: Savour Sol, Kailash Colony, Greater Kailash

When: November 10

Timing: 3pm

Entry: 799 (Register here)

Nearest Metro Station: Kailash Colony (Violet Line)

#FleaSpree

What: India Weaves – Exclusive Handloom Expo

Where: Aga Khan Hall, 6, Bhagwan Das Road, Mandi House

On Till: November 12

Timing: 10am to 8pm

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On November 10, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On November 10, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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