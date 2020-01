AAP releases candidates’ list for Delhi polls. A look at the names

assembly-elections

Updated: Jan 14, 2020 20:18 IST

Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party on Tuesday released the names of its candidates that will contest on the 70 Delhi seats for the assembly election scheduled for February 8. The votes will be counted three days later on February 11.

Chief minister Kejriwal will contest from New Delhi while Deputy CM Manish Sisodia will face the test in Patparganj.

There are 24 new faces in the fray.

Here is the complete list:

AC No Constituency Candidate 1 Narcla Sharad Chauhan 2 Burari Sanjeev Jha 3 Timarpur Dilip Pandcy 4 Adarsh Nagar Pawan Sharma 5 Badli Ajesh Yadav 6 Rithala Mahinder Goyal 7 Bawana Jai Bhagwan Upkar 8 Mundka Dharampal Lakra 9 Kirari Rituraj Jha 10 Sultan Pur Majra Mukesh Kumar Ahlawat 11 Nangloi Jat Raghuvinder Shokeen 12 Mongol Puri Rakhi Bidlan 13 Rohini Rajesh Nama Bansiwala 14 Shalimar Bagh Bandana Kumari 15 Shakur Basti Satyendra Jain 16 Tri Nagar Jitender Tomar 17 Wazirpur Rajesh Gupta 18 Model Town Akhilesh Pati Tripathi 19 Sadar Bazar Som Dutt 20 Chandni Chowk Parlad Singh Sawhney 21 Matia Mahal Shoaib lqbal 22 Ballimaran Imran Hussain 23 Karol Bash Vishesh Ravi 24 Patel Nagar Raaj Kumar Anand 25 Moti Nagar Shiv Charan Goel 26 Madipur Girish Soni 27 Rajouri Garden Dhanwati Chandcla 28 Hari Nagar Rajkumari Dhillon 29 Tilak Nagar Jamail Singh 30 Janakpuri Rajesh Rishi 31 Vikaspuri Mahinder Yadav 32 Uttam Nagar Naresh Balyan 33 Dwarka Vinay Kumar Mishra 34 Matiala Gulab Singh Yadav 35 Najafgarh Kailash Gahlot 36 Bijwasan BS Joon 37 Palam Bhavna Gaur 38 Delhi Cantonment Virender Singh Kadian 39 Rajinder Nagar Raghav Chadha 40 New Delhi Arvind Kejriwal 41 Jangpura Praveen Kumar 42 Kasturba Nagar Madan Lal 43 Malviya Nagar Somnath Bharti 44 R K Puram Parmila Tokas 45 Mehrauli Naresh Yadav 46 Chhattarpur Kartar Singh Tanwar 47 Deoli Pra!cash Janval 48 Ambedkar Nagar Ajay Dutt 49 Sangam Vihar Dinesh Mohaniya 50 Greater Kailash Saurabh Bharadwaj 51 Kalkaji Atishi 52 Tugalakabad Sahi Ram Pehlwan 53 Badarpur Ram Singh Netaji 54 Okhla Amanatullah Khan 55 Trilokpuri Rohit Kumar Mchraulia 56 Kondli Kuldeep Kumar (Monu) 57 Patparganj Manish Sisodia 58 Laxmi Nagar Nitin Tyagi 59 Vishwas Nagar Deepak Singla 60 Krishna Nagar SK Bagga 61 Gandhi Nagar Naveen Choudhary (Deepu) 62 Shandara Ram Niwas Goyal 63 Seemapuri Rajendra Pal Gautam 64 Rohtas Nagar Santa Singh 65 Seelampur Abdul Rehman 66 Ghonda SD Sharma 67 Babarpur Gopal Rai 68 Gokalpur Ch. Surendra Kumar 69 Mustafabad Haji Yunus 70 Karawal Nagar Durgesh Pathak

In 2015, the party swept the polls winning a whopping 67 seats out of 70. The Congress drew a blank.