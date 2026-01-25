Republic Day 2026: 982 personnel to be honoured with gallantry, service medals | See full list
The awards will honour exceptional service rendered under extreme and challenging conditions, including in Left Wing Extremism–affected areas, Jammu and Kashmir
Ahead of the 77th Republic Day, the Centre has announced gallantry and service medals for 982 personnel from the police, fire services, home guards, civil defence, and correctional services, recognising their bravery and distinguished service.
Full list of gallantry awardees:
Among the 125 gallantry awards, 35 will be given to personnel serving in Left Wing Extremism–affected areas, 45 to those deployed in Jammu and Kashmir, five to forces in the northeast, and 40 to personnel from other regions for acts of exceptional bravery, according to an official statement.
The gallantry medals are conferred for rare and conspicuous acts of courage, including saving lives and property, preventing crimes, and arresting criminals, with due consideration given to the risks involved and the official duties of the personnel concerned.
Here is the full list of awardees who will receive the gallantry award tomorrow:-
Javaid Ahmad Lone Deputy Superintendent of Police
Younis Khan Inspector
Davinder Kumar Assistant Sub-Inspector
Shabeer Ah. Narwaroo Head Constable
Rakesh Kumar SgCT
Rattan Lal SgCT
Ms. Tanushree, IPS Senior Superintendent of Police
Mohmad Saleem Dar Constable
Vicky Khajuria Constable
Reyaz Ahmad SgCT
Mohd Rafiq Inspector
Ishtiaq Ahmed Khan SgCT
Safeer Lone Constable
Javaid Ahmad Lone Deputy Superintendent of Police
Younis Khan Inspector
Sameet Pal Singh Head Constable
Umar Nazir SgCT
Ab. Rashid Lone Constable
Reyaz Ahmad Sheikh Constable
Shabir Nawab Senior Superintendent of Police
Mohammad Shafi Magray Head Constable
Mohd Ramzan Rather Constable
Ajit Dhar Assistant Sub-Inspector
Ravi Kumar Head Constable
Abid Ali Dar SgCT
Sohail Ahmad Dar Constable
Manzoor Ahmad Bhat Constable
Malik Bashir-u-Din Head Constable
Mohd Ashrif Deputy Superintendent of Police
Sunil Raina Head Constable
Imtiyaz Ahmad Mir Constable
Mohan Lal Deputy Superintendent of Police
Abdul Rouf Wani SgCT
Langoljam Lenin Singh Assistant Sub-Inspector
Sidrath Thokchom Assistant Sub-Inspector
Thounaojam Nichal Singh Havildar
Kumam Premananda Singh Rifleman
Ngasepam Vim Singh Constable
Amol Nanasaheb Phadtare Assistant Police Inspector
Wasudeo Rajam Madavi Assistant Police Sub-Inspector
Madhukar Pochayya Naitam Assistant Police Sub-Inspector
Santosh Vasantrao Naitam Naik Police Constable
Late Sudhakar Bitaji Veladi Naik Police Constable (Posthu)
Vilas Maroti Portet Naik Police Constable
Vishwnath Sanyasi Sadmek Naik Police Constable
Dnyaneshwar Sadashiv Tore Naik Police Constable
Dilip Wasudeo Sadmek Naik Police Constable
Ramsu Devu Narote Naik Police Constable
Anandrao Bajirao Usendi Naik Police Constable
Raju Pandit Chavhan Naik Police Constable
Arun Kailas Meshram Police Constable
Nitesh Gangaram Veladi Police Constable
Mohan Lachhu Usendi Police Constable
Sandip Ganpat Vasake Police Constable
Kailas Devu Kowase Police Constable
Haridas Maharu Kulyeti Police Constable
Kishor Chanti Talande Police Constable
Anil Raghupati Alam Police Constable
Narendra Dashrath Madavi Police Constable
Akash Ashok Uikey Police Constable
Late Kare Irpa Atram Police Constable (Posthu)
Raju Masa Pusali Police Constable
Mahesh Dattuji Jakewar Police Constable
Rupesh Ramesh Kodape Police Constable
Mukesh Shankar Sadmek Police Constable
Yogendrarao Upendrarao Sadmek Police Constable
Ghissu Vanja Atram Police Constable
Atul Bhagwan Madavi Police Constable
Vishvnath Laxman Madavi Police Constable
Atul Krishna Das Deputy Superintendent of Police
Purna Chandra Padhan Assistant Sub-Inspector
Ghanashyam Sahoo Constable
Thabir Majhi Constable
Marri Venkat Reddy Head Constable
Santosh Kumar Inspector
Saurabh Mishra Sub-Inspector
Kavindra Head Constable
Vinod Kumar Singh Additional Superintendent of Police
Ameet Inspector 1st Bar to
Baijnath Ram Head Constable
Manoj Kumar Singh Head Constable
Atul Chaturvedi Sub-Inspector
Pradeep Kumar Singh Sub-Inspector
Sushil Kumar Singh Head Constable
Rakesh Additional Superintendent of Police
Dharmesh Kumar Shahi Deputy Superintendent of Police
Satya Prakash Singh Inspector
Yaswant Singh Sub-Inspector
Rajanish Kumar Upadhyay Deputy Superintendent of Police
Jarrar Hussain Sub-Inspector
Sunil Singh Sub-Inspector
Kunal Malik Constable
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
Amoghavarsha US Assistant Commandant
Koragokulavishwanathgoud Head Constable
P. Binu Head Constable
Sabir Kumar Constable
Sandeep Singh Constable
Nigam Prasad Second-In-Command
Joginder Singh Sub-Inspector
Rajneesh Kumar Mishra Head Constable
Narender Yadav Second-In-Command
Thakur Diwakar Singh Deputy Commandant
Vinay Kumar Assistant Commandant
Bua Ditta Constable
FIRE SERVICE
K V Manjunatha Regional Fire Officer
Hemanth Kumar D Fireman
Mallikarjuna Fireman
Tara Chand Bhatt Fireman
Full list of President's Medal for Distinguished Service (PSM) awardees:
The President’s Medal for Distinguished Service (PSM) is awarded to those personnel with special distinguished record in Service and the Medal for Meritorious Service (MSM) is awarded for valuable service characterized by resource and devotion to duty.
Out of the 109 PSM awardees this year, 89 have been awarded to Police Service, 05 to Fire Service, 03 to Civil Defence & Home Guard Service and 04 to Correctional Service.
Here is the full list of PSM awardees who will receive the award tomorrow:-
Shri Ravi Manohara Karamcheti Tirumala Chary, Assistant
Superintendent Of Police, Andhra Pradesh
Shri Prem Norbu Khrimey, Inspector General, Arunachal Pradesh
Shri Imdadul Hussain Bora, Inspector General, Assam
Shri Umesh Lal Rajak, Deputy Superintendent Of Police, Bihar
Shri Navratan Kumar, Sub Inspector, Bihar
Shri Ramawatar Singh Rajput, Assistant Sub Inspector, Chhattisgarh
Shri Gainender Singh Rana, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Ms Naval Kumari, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Smt. Nipuna Milind Torawane, Additional Director General, Gujarat
Shri Shaileshsinh Shyambalisinh Raghuvanshi, Superintendent Of
Police, Gujarat
Shri Rajesh Duggal, Deputy Inspector General, Haryana
Shri Sudhir Kumar, Deputy Superintendent Of Police, Jharkhand
Shri Devajyoti Ray, Additional Director General, Karnataka
Shri Rangappa Thimmappa, Assistant Commissioner Of Police, Karnataka
Shri Shanawaz Abdul Shahab, Superintendent Of Police, Kerala
Shri Santosh Kumar Singh, Commissioner Of Police, Madhya Pradesh
Shri Mithelesh Kumar Shukla, Inspector General, Madhya Pradesh
Shri Awadhesh Kumar Goswami, Deputy Inspector General, Madhya Pradesh
Shri Shiv Kumar Patel, Inspector, Madhya Pradesh
Shri Mahesh Udaji Patil, Additional Commissioner, Maharashtra
Shri Balkrishna Motiram Yadav, Deputy Commissioner Of Police, Maharashtra
Shri Cyrus Boman Irani, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra
Shri Vitthal Khanduji Kubade, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra
Shri Shashikumar Singh Khuraijam, Deputy Superintendent Of Police, Manipur
Smt. Jubi Gabil Momin, Deputy Inspector General, Meghalaya
Smt. Lal Muan Thangi, Deputy Superintendent Of Police, Mizoram
Shri Ben Longkumer, Commandant, Nagaland
Shri Prateek Mohanty, Additional Director General, Odisha
Shri Prafulla Kumar Singh, Deputy Commissioner Of Police, Odisha
Smt. Vibhu Raj, Additional Director General, Punjab
Shri Lakshmee Kant Yadav, Director, Punjab
Shri Arun Pal Singh, Additional Director General, Punjab
Shri Shantanu Kumar Singh, Superintendent Of Police, Rajasthan
Shri Ashwani Kumar Chand, Additional Director General, Sikkim
Smt. C Mageshwari, Inspector General, Tamil Nadu
Shri J Kumaravelu, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu
Shri S Anwar Basha, Deputy Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri Manda G S Prakash Rao, Additional Superintendent Police, Telangana
Shri Annu Damodar Reddy, Sub Inspector, Telangana
Shri Shib Charan Debbarma, Havildar, Tripura
Shri Tej Singh Yadav, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mahendra Pratap Singh, Head Constable, Uttar Pradesh
Shri Piyush Kumar, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Harendra Singh Yadav, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Yogendra Singh Rawat, Inspector General, Uttarakhand
Shri Debabrata Sarkar, Deputy Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Ram Kumar Mondal, Deputy Superintendent Of Police, West Bengal
Shri Kodanda Ram Chinta, Superintendent Of Police, Puducherry
Dr. Mohd Haseeb Mughal, Deputy Inspector General, Jammu & Kashmir
Ms. Nisha Nathyall, Deputy Inspector General, Jammu & Kashmir
Shri Padam Prasad Upadhyay, Commandant, Assam Rifles
Shri Alok Kumar Singh, Inspector General, BSF
Shri Sanjay Gaur, Inspector General, BSF
Shri Bhupender Singh, Deputy Inspector General, BSF
Shri Shiv Adhar Shrivastava, Deputy Inspector General, BSF
Shri Diwan Singh Bisht, Assistant Commandant, BSF
Shri S R Saravanan, Inspector General, CISF
Shri Navajyoti Gogoi, Inspector General, CISF
Smt. Pratibha Agarwal, Inspector General, CISF
Smt. Sonal V Misra, Inspector General, CRPF
Dr. Sushma Sharma, Deputy Inspector General (Medical), CRPF
Shri P R Jambholkar, Deputy Inspector General, CRPF
Shri Sunit Kumar Rai, Deputy Inspector General, CRPF
Shri Binod Toppo, Commandant, CRPF
Shri Om Prakash Yadav, Inspector General, ITBP
Shri Sanjeev Kumar Singh, Deputy Inspector General, ITBP
Shri Gireesh Chandra Patni, Assistant Commandant, ITBP
Shri Dhirendra Singh Negi, Group Commander, NSG
Shri Ganesh Kumar, Inspector General, SSB
Shri Sudhir Verma, Inspector General, SSB
Ministry Of Home Affairs (MHA)
Shri K V Sreejesh, Joint Director, MHA
Ms Indira Balachandran Rani, Joint Director, MHA
Shri Tarun Kumar, Joint Director, MHA
Shri Suman Chatterjee, Joint Deputy Director/Exe, MHA
Shri Rameshwar Yadav, Assistant Director/Exe, MHA
Shri Shaji Cherian, Assistant Director/Exe, MHA
Shri Chinnaswamy Rengaswamy, Section Officer, MHA
Shri Vijay Kumar, Assistant Central Intelligence Officer-I/Exe, MHA
Shri Raghubansh Singh, Assistant Central Intelligence Officer-I/Exe,
MHA
Shri Chandrasekar Venupillai, Joint Director, CBI
Shri Mukesh Sharma, Additional Superintendent Of Police, CBI
Shri Amit Srivastava, Superintendent Of Police, CBI
Shri Chaman Lal, Assistant Sub Inspector, CBI
Shri Ramu Golla, Head Constable, CBI
Shri Pramod Kumar Yati, Sub Inspector, CBI
Ms Chhaya Sharma, Director, BPR&D
M/O Parliamentary Affairs (LS Sectt)
Shri Anurag Agarwal, Joint Secretary, M/O Parliamentary Affairs
Shri Sanjay Mathur, Joint Director, NCRB
Ms. Aroma Singh Thakur, Inspector General, RPF
Shri Rajendranath M, Station Officer, Kerala
Shri Arjuna Behera, Leading Fire Fighter, Odisha
Shri Sanjai Kumar Rai, General Manager, M/O Petroleum And Natural
Gas
Shri Ajit Kumar Singh, General Manager, M/O Petroleum And Natural
Gas
Shri Mahendra Kumar Sharma, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Samiran Dey Purkayasttha, Platoon Commander, Assam
Shri Pradeep Kumar Rangaswamy Holenarasipura, Senior Platoon
Commander, Karnataka
Shri Ramesh Chandra Mohanty, Homeguard Platoon Commander,
Odisha
Shri Vijay Babaji Parab, Subhedar, Maharashtra
Shri Raju Vitthalrao Hate, Havildar, Maharashtra
Shri Sadashiva Pradhan, Warder, Odisha
Shri T Sethuraman, Chief Head Warder, Tamil Nadu
Meritorious service
Out of 756 Medal for Meritorious Service (MSM), 664 have been awarded to Police Service, 34 to Fire Service, 33 to Civil Defence & Home Guard Service and 25 to Correctional Service.
Here is the full list of MSM awardees who will receive the award tomorrow:-
Shri Vikrama Rao Kamavarapu, Sub Inspector, Andhra Pradesh
Shri Krishna Mohan Singala, Additional Superintendent Of Police,
Andhra Pradesh
Shri Narasimha Rao Kundeti, Inspector/ARMR, Andhra Pradesh
Shri Siva Reddy Rayapu, Deputy Superintendent Of Police,
Andhra Pradesh
Shri Srinivasa Reddy Chinnaavula, Assistant Sub Inspector,
Andhra Pradesh
Shri Rangaiah Galla, Head Constable, Andhra Pradesh
Shri Jayaram Katari, Armed Police Sub Inspector, Andhra Pradesh
Shri Gangadhara Rao Madasu, Assistant Sub Inspector,
Andhra Pradesh
Shri Narasimhulu Kalidevi, Head Constable, Andhra Pradesh
Shri Venkatakrishna Muneswara Rao Eatha, Armed Police Sub
Inspector, Andhra Pradesh
Shri Abraham Annaladasu, Assistant Sub Inspector, Andhra Pradesh
Shri Rama Krishna Koppisetti, Assistant Sub Inspector, Andhra Pradesh
Shri Venkata Sesha Naga Mallikarjuna Rao Polavarapu, Assistant
Commandant, Andhra Pradesh
Shri Shaik Shafi Ulla, Sub Inspector, Andhra Pradesh
Shri Rama Rao Karajada, Assistant Commandant, Andhra Pradesh
Shri Krishnendu Dev, Inspector, Arunachal Pradesh
Shri Duto Bagra, Inspector, Arunachal Pradesh
Shri Pranab Jyoti Goswami, Superintendent Of Police, Assam
Dr. Sadeque Ali Ahmed, Superintendent Of Police, Assam
Shri Ripul Das, Superintendent Of Police, Assam
Shri Nabaneet Mahanta, Superintendent Of Police, Assam
Shri Saurav Jyoti Saikia, Superintendent Of Police, Assam
Shri Anil Moran, Deputy Superintendent Of Police, Assam
Shri Hemadhar Borah, Lance Naik, Assam
Shri Diganta Kumar Nath, Lance Naik, Assam
Shri Jagdish Kalita, Inspector, Assam
Shri Parikshit Uzir, Sub Inspector, Assam
Shri Suresh Boro, Lance Naik, Assam
Shri Hobibur Rahman, Lance Naik, Assam
Shri Prasad Talukdar, Lance Naik, Assam
Shri Pabin Chandra Das, Sub Inspector, Assam
Shri Daljeet Singh, Inspector General, Bihar
Shri Rajeev Ranjan II, Assistant Inspector General, Bihar
Shri Ajai Kumar Pandey, Commandant, Bihar
Shri Shailesh Mishra, Deputy Superintendent Of Police, Bihar
Shri Sanjay Kumar Singh, Head Constable, Bihar
Shri Md Ainul Haque, Sub Inspector, Bihar
Shri Nagendra Pandey, Assistant Sub Inspector, Bihar
Shri Sukra Uraon, Head Constable, Bihar
Shri Dharmendra Kumar, Head Constable, Bihar
Shri Manoj Kumar Singh, Constable, Bihar
Shri Rishikesh Kumar, Sub Inspector, Bihar
Shri Manoj Kumar, Sub Inspector, Bihar
Shri Javahar Lal Mandal, Head Constable, Bihar
Shri Umesh Kumar Singh, Head Constable, Bihar
Shri Om Prakash, Head Constable, Bihar
Shri Md Rafi, Head Constable, Bihar
Shri Nikku Kumar Singh, Sub Inspector, Bihar
Shri Ram Gopal, Inspector General, Chhattisgarh
Shri Shashi Mohan Singh, Superintendent Of Police, Chhattisgarh
Smt. Shweta Shrivastava Sinha, Superintendent Of Police, Chhattisgarh
Smt. Rajshree Mishra, Superintendent Of Police, Chhattisgarh
Smt. Nivedita Paul, Commandant, Chhattisgarh
Smt. Manisha Thakur Rawate, Commandant, Chhattisgarh
Shri Tarkeshwar Patel, Assistant Superintendent Of Police,
Chhattisgarh
Ms. Unaiza Khatoon Ansari, Assistant Superintendent Of Police,
Chhattisgarh
Shri Jailal Markam, Assistant Commandant, Chhattisgarh
Shri Hajari Lal Sahu, Platoon Commander, Chhattisgarh
Shri Milind Mahadeo Dumbere, Inspector General, NCT Of Delhi
Ms. Nisha Dixit, Assistant Commissioner Of Police, NCT Of Delhi
Ms. Kala Joshi, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Kuldeep Singh, Inspector, NCT Of Delhi
Shri Rakesh Kumar Verma, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Ram Pal Bidhuri, Inspector, NCT Of Delhi
Shri Suresh Kumar, Inspector, NCT Of Delhi
Shri Krishan Kumar, Assistant Commissioner Of Police, NCT Of Delhi
Ms. Vimal Chadha, Inspector, NCT Of Delhi
Shri Lakhan Lal Meena, Inspector, NCT Of Delhi
Shri Satish Kumar, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Vikram Singh, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Rajbir Singh, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Krishna Kumar G, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Rajesh Kumar Yadav, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Chandrajeet Yadav, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi
Ms. Khiloni Devi, Sub Inspector, NCT Of Delhi
Shri Gautam Arunkumar Salunke, Inspector/ARMR, Goa
Shri Pravinsinh Laxmansinh Mal, Inspector General, Gujarat
Shri Ashwin Gangaram Chauhan, Inspector General, Gujarat
Shri Mayur Jagmalbhai Chavda, Superintendent Of Police, Gujarat
Shri Dharmendra Harjibhai Desai, Superintendent Of Police, Gujarat
Shri Ghanshyamsinh Anopsinh Sarvaiya, Assistant Commissioner Of
Police, Gujarat
Shri Vasant Somsinh Parmar, Sub Inspector, Gujarat
Shri Sanjay Murlidhar Patil, Sub Inspector, Gujarat
Shri Shanabhai Morarbhai Parmar, Head Constable, Gujarat
Shri Sunil Gorakhbhai Deshle, Assistant Sub Inspector, Gujarat
Shri Girishbhai Chhaganbhai Desai, Assistant Sub Inspector, Gujarat
Shri Kripalsinh Jilubha Rana, Sub Inspector, Gujarat
Shri Lalsinh Ramsinh Vihol, Assistant Sub Inspector, Gujarat
Shri Vishnubhai Bharatbhai Desai, Armed Police Sub Inspector, Gujarat
Shri Arvindbhai Bhopinbhai Tadvi, Assistant Sub Inspector, Gujarat
Shri Simardeep Singh, Inspector General, Haryana
Shri Sunil Kumar, Superintendent Of Police, Haryana
Shri Sukhbir Singh, Assistant Commissioner Of Police, Haryana
Shri Kanwar Pal, Inspector, Haryana
Shri Naresh Kumar, Inspector, Haryana
Shri Surender Singh, Sub Inspector, Haryana
Shri Yogesh Kumar, Sub Inspector, Haryana
Shri Pradeep Chauhan, Assistant Sub Inspector, Haryana
Shri Gugan Ram, Inspector, Haryana
Shri Rajeev, Inspector, Haryana
Smt. Rekha Rani, Sub Inspector, Haryana
Shri Gaurav Sharma, Assistant Sub Inspector, Haryana
Shri Anoop Birtharay, Inspector General, Jharkhand
Shri Patel Mayur Kanaiyalal, Inspector General, Jharkhand
Shri Sanjay Kumar, Deputy Superintendent Of Police, Jharkhand
Shri Krishna Kumar Chhetry, Head Constable, Jharkhand
Shri Arun Kumar Ojha, Head Constable, Jharkhand
Shri Markus Sunwar, Head Constable, Jharkhand
Shri Jaidev Pradhan, Constable, Jharkhand
Smt. Jenet Margret Lakra, Constable, Jharkhand
Smt. Kumudini Kujur, Constable, Jharkhand
Shri Suphal Orea, Constable, Jharkhand
Shri Md Wasim Akhtar, Constable, Jharkhand
Shri A P Chandran, Assistant Superintendent Of Police, Kerala
Shri Santhosh Kumar T, Sub Inspector, Kerala
Shri K E Premachandran, Deputy Superintendent Of Police, Kerala
Shri Ashraf Thengalakka Ndiyil, Assistant Commissioner Of Police,
Kerala
Shri Unnikrishnan Veluthedan, Deputy Superintendent Of Police,
Kerala
Shri Anilkumar T, Deputy Superintendent Of Police, Kerala
Shri Jose Mathai Mukaluvilayil, Deputy Superintendent Of Police,
Kerala
Shri Manoj Vatakke Veettil, Deputy Superintendent Of Police, Kerala
Shri Premananda Krishnan C, Assistant Commissioner Of Police,
Kerala
Shri Pramod Das Paravana Vayalil, Sub Inspector, Kerala
Smt. Krishnaveni Desavatu, Inspector General, Madhya Pradesh
Shri Manoj Kumar Rai, Superintendent Of Police, Madhya Pradesh
Shri Gitesh Kumar Garg, Superintendent Of Police, Madhya Pradesh
Shri Durgesh Kumar Rathore, Superintendent Of Police,
Madhya Pradesh
Shri Praveen Singh, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh
Shri Rajendra Prasad Gupta, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh
Smt. Nidhi Shrivastava, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh
Shri Sanjay Singh Thakur, Deputy Superintendent Of Police,
Madhya Pradesh
Smt. Shaffali Takalkar, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh
Shri Shriram Mishra, Head Constable, Madhya Pradesh
Shri Shushil Kumar Choubey, Constable, Madhya Pradesh
Shri Prem Kishore Vyas, Sub Inspector, Madhya Pradesh
Shri Umrao Prasad Jatav, Sub Inspector, Madhya Pradesh
Shri Mahendra Singh Negi, Assistant Sub Inspector, Madhya Pradesh
Shri Santosh Mehra, Assistant Sub Inspector, Madhya Pradesh
Shri Ravindra Mishra, Constable, Madhya Pradesh
Shri Raju Gurane, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh
Shri Rajiv Virendra Kumar Jain, Inspector General, Maharashtra
Shri Sudhir Kallaya Hiremath, Inspector General, Maharashtra
Smt. Sheela Dinkar Sail, Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Mohan Murlidhar Dahikar, Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Purushotam Narayan Karad, Superintendnt Of Police, Maharashtra
Smt. Kiran Jitendrasingh Patil, Additional Superintendent Of Police, Maharashtra
Smt. Neelam Prashant Waval, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Avinash Shankarrao Shilimkar, Inspector (PA), Maharashtra
Shri Gajanan Ramrao Shelke, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Mahesh Ramesh Tawde, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra
Shri Vijay Marotirao Mahulkar, Additional Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Sameer Narayan Salunke, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra
Shri Parag Bapurao Potey, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Dayanand Sadashiv Gawade, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Smt. Pushpalata Rajaram Dighe, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Sunil Shankar Shinde, Inspector (PH), Maharashtra
Smt. Suvarna Umesh Shinde, Inspector (PA), Maharashtra
Shri Anant Dynaneshwar Mali, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra
Shri Mahendra Dattatray Kore, Inspector/RO/RM, Maharashtra
Shri Kailash Ramji Barabhai, Inspector/RO/RM, Maharashtra
Shri Vijay Gopal Mohite, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Bharat Raosaheb Sawant, Inspector/ARMR, Maharashtra
Shri Narendra Sakharam Raut, Assistant Sub Inspector, Maharashtra
Shri Satish Janardan Nimbalkar, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Afzal Khan Shahejande Khan Pathan, Assistant Sub Inspector, Maharashtra
Shri Pradip Sahebrao Sawant, Assistant Sub Inspector, Maharashtra
Shri Subhash Waman Salvi, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Pramod Rohidas Waghmare, Inspector (PA), Maharashtra
Shri Vijaykumar Shankar Shinde, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Vikram Vynkatrao Nawarkhede, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Vijay Prabhakar Deore, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Manoj Yashwant Gujar, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Ajay Manohar Sawant, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Gangadhar Ramchandra Ghumare, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Sanjay Eknath Shelar, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Mahadeo Madhukar Khandare, Inspector/ARMR, Maharashtra
Shri Rajkumar Chanvirappa Tolnure, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Babasaheb Natha Dhakane, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Shivdas Dattatray Phutane, Sub Inspector, Maharashtra
Shri Suresh Sahebrao Sonawane, Sub Inspector, Maharashtra
Here is the full list of names in the requested format, with numbers removed, normal capitalization applied (first letter of each word), and acronyms kept unchanged.
Shri Manbindhu Singh Rajkumar, Superintendent Of Police, Manipur
Dr. Ibomcha Singh Sarangthem, Commandant, Manipur
Shri Kshetrimayum Prasanta Kumar Singh, Assistant Commandant, Manipur
Shri Nehkholal Gangte, Havildar, Manipur
Shri Premchand Singh Chungkham, Rifleman, Manipur
Shri Bijen Singh Pukhrambam, Assistant Sub Inspector, Manipur
Shri Kamlemsang, Rifleman, Manipur
Shri Bashanborlang J Laloo, Commandant, Meghalaya
Shri Babu Chow Sinha, Armed Police Sub Inspector, Meghalaya
Shri Seju Perekattu Kuruvilla, Inspector General, Mizoram
Shri Lalruatsanga Tochhawng, Superintendent Of Police, Mizoram
Shri Mc Lalhmingthanga, Inspector/ARMR, Mizoram
Shri Lanuchuba Longchar, Assistant Commandant, Nagaland
Shri Mepu Konyak, Inspector/ARMR, Nagaland
Shri I Akaho Sumi, Havildar, Nagaland
Dr. Sarthak Sarangi, Inspector General, Odisha
Shri Shriprasad Tamang, Commandant, Odisha
Shri Subhanarayan Muduli, Additional Superintendent Of Police, Odisha
Shri Pradeep Kumar Aind, Deputy Superintendent Of Police, Odisha
Smt. Pranita Kumari Ray, Deputy Superintendent Of Police, Odisha
Shri Ashok Kumar Mohanty, Commandant, Odisha
Shri Arun Kumar Nayak, Inspector, Odisha
Shri Mohammad Hafiz, Inspector, Odisha
Smt. Lata Naik, Havildar, Odisha
Shri Nigamananda Mohapatra, Assistant Sub Inspector, Odisha
Shri Laxmi Narayan Muduli, Inspector, Odisha
Shri Jasdev Singh Sidhu, Superintendent Of Police, Punjab
Shri Rajan Parminder Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab
Shri Harinderdeep Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab
Shri Navdeep Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab
Shri Talwinder Singh, Inspector, Punjab
Shri Randeep Singh Mann, Assistant Inspector General, Punjab
Shri Harish Kumar, Inspector, Punjab
Shri Pritpal Singh, Inspector, Punjab
Shri Rajinder Kumar, Inspector, Punjab
Shri Bhupinder Singh, Sub Inspector, Punjab
Smt. Dharamjit Kaur, Sub Inspector, Punjab
Smt. Manjit Kaur, Inspector, Punjab
Smt. Swaranjit Kaur, Assistant Sub Inspector, Punjab
Smt. Sapinder Kaur, Assistant Commissioner Of Police, Punjab
Shri Sukhjit Singh, Inspector, Punjab
Shri Deepak Kumar, Inspector General, Rajasthan
Smt. Param Jyoti, Inspector General, Rajasthan
Shri Rewant Dan, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan
Shri Dhanpat Raj, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan
Shri Mahavir Singh Shekhawat, Deputy Superintendent Of Police, Rajasthan
Shri Neel Kamal, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan
Shri Surendra Yadav, Inspector, Rajasthan
Shri Rajendra Singh, Head Constable, Rajasthan
Shri Hari Shankar, Sub Inspector, Rajasthan
Shri Umesh Pareek, Assistant Sub Inspector, Rajasthan
Smt. Snehlata Jat, Inspector, Rajasthan
Shri Babu Lal, Assistant Sub Inspector, Rajasthan
Shri Satyaveer, Head Constable, Rajasthan
Shri Laxminarayan, Assistant Sub Inspector, Rajasthan
Shri Mahendra Singh, Assistant Sub Inspector, Rajasthan
Shri Krishanvir Singh, Sub Inspector, Rajasthan
Shri Tshering Sherpa, Superintendent Of Police, Sikkim
Shri Anil Kumar Giri, Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri Sarvana Sundar A, Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri G Manikandan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu
Shri G Manivannan, Assistant Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri J Devarajan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu
Shri N Manivarnan, Commandant, Tamil Nadu
Shri P K John, Assistant Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri S Amuldoss, Additional Deputy Commissioner Of Police, Tamil Nadu
Shri B Basil Srinivasan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu
Shri S Vijay, Inspector, Tamil Nadu
Shri K Krishnamoorthy, Inspector, Tamil Nadu
Smt. N Janaki, Inspector, Tamil Nadu
Smt. S Kaleeshwari, Inspector, Tamil Nadu
Shri T Elakkumanan, Inspector, Tamil Nadu
Shri N Raghunathan, Inspector, Tamil Nadu
Shri R Mohan, Inspector, Tamil Nadu
Smt. T Pandi Muthulakshmi, Inspector, Tamil Nadu
Shri S Senthilkumar, Inspector, Tamil Nadu
Smt. V Anandhi, Inspector, Tamil Nadu
Smt. P Chandra, Inspector, Tamil Nadu
Shri G Murugan, Sub Inspector, Tamil Nadu
Smt. Badugula Sumathi, Inspector General, Telangana
Shri Pagunta Venkat Ramulu, Commandant, Telangana
Shri Moghilicherla Shankar, Deputy Superintendent Of Police, Telangana
Shri Attluri Bhanu Murthy, Senior Commandant, Telangana
Shri K V M Prasad, Deputy Commissioner Of Police, Telangana
Shri C Vamsi Mohan Reddy, Deputy Superintendent Of Police, Telangana
Smt. Thummala Laxmi, Deputy Superintendent Of Police, Telangana
Shri Burra Yellaiah, Sub Inspector, Telangana
Shri V Purushotham Reddy, Sub Inspector, Telangana
Shri Syed Abdul Kareem, Sub Inspector, Telangana
Shri Boddu Anandam, Assistant Sub Inspector, Telangana
Shri Paili Manohar, Head Constable, Telangana
Shri Deba Prasad Roy, Deputy Superintendent Of Police, Tripura
Shri Pradip Chandra Das, Subedar, Tripura
Shri Bipul Deb, Havildar, Tripura
Shri Jiban Debnath, Constable, Tripura
Shri Amal Datta, Inspector, Tripura
Shri Dhrubajyoti Halder, Inspector, Tripura
Shri Akash Kulhary, Inspector General, Uttar Pradesh
Shri Amit Pathak, Inspector General, Uttar Pradesh
Shri Ghanshyam, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Neeraj Kumar Pandey, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh
Shri Deependra Nath Chaudhary, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh
Shri Rajesh Kumar Srivastava, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Atul Kumar Srivastava, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh
Smt. Niharika Sharma, Commandant, Uttar Pradesh
Dr. Pravin Ranjan Singh, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh
Shri Sanjeev Kumar Bajpai, Commandant, Uttar Pradesh
Shri Rohit Mishra, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Prem Chand, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Sarvesh Kumar Mishra, Commandant, Uttar Pradesh
Shri Satyapal Singh, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Rahul Mithas, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Raj Kumar, Assistant Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Alok Kumar Sharma, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Panna Lal, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Saifuddin Beg, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Anjanee Kumar Rai, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Pradeep Singh Chandel, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Jagdish Kaliraman, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Abhay Pratap Mall, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Hakimuddin, Company Commander, Uttar Pradesh
Shri Jay Prakash Sharma, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Sachida Nand Tiwari, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Shiv Lal, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Sunil Kumar Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Suresh Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Suhail Ahmad, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Kaptan Singh Bhadauriya, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mohammad Azaz Akhtar, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Yogendra Kumar Sharma, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Devendra Singh Dhama, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Keshav Datt Sharma, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Subhash Vavu, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Deen Dayal Tiwari, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mahendra Prakash Sharma, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Narayan Kant Saroj, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Narendra Kumar Dubey, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Yogendra Kumar Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Ashok Kumar Singh, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Awadh Bihari Niranjan, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Chandveer Singh, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Hakim Singh Yadav, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Rajendra Prasad Mishra, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Sahdeo Prasad, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Ram Saran Singh Yadav, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mani Shankar Tiwari, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mahesh Pal Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Ashok Kumar Kamboj, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Shamsher Yadav, Inspector, Uttar Pradesh
Smt. Geeta Ahirwar, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Ramakant Pachauri, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Yugul Kishore Chand, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Rajesh Kumar Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Yogendra Kumar Singh, Sub Inspector, Uttar Pradesh
Shri Mahmood Ali, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh
Shri Omprakash Yadav, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Anand Kumar, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Chhavi Nath Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh
Shri Prempal, Inspector, Uttar Pradesh
Shri RanjeET, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Satyaveer Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Shiva Kant Mishra, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Virendra Pratap Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Shri Suresh Chandra, Head Constable, Uttar Pradesh
Shri Vijay Singh, Inspector, Uttar Pradesh
Smt. Jyoti Chauhan, Inspector, Uttarakhand
Shri Prabodh Kumar Ghildiyal, Deputy Superintendent Of Police, Uttarakhand
Shri Shivraj Singh, Deputy Superintendent Of Police, Uttarakhand
Shri Subhash Chandra, Inspector, Uttarakhand
Shri Sajid Ali, Assistant Sub Inspector, Uttarakhand
Shri Murli Dhar, Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Syed Waquar Raza, Deputy Inspector General, West Bengal
Shri Nima Norbu Bhutia, Deputy Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Abdullah Sana, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Amit Biswas, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Vidya Sagar Choubey, Deputy Superintendent Of Police, West Bengal
Shri Rajesh Kumar Singh, Inspector, West Bengal
Shri Aman Raza, Inspector, West Bengal
Shri Dibyendu Chatterjee, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Pradip Khara, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal
Shri Subhash Bandyopadhyay, Inspector, West Bengal
Shri Malay Sanyal, Inspector, West Bengal
Smt. Suryamoni Chettri, Sub Inspector, West Bengal
Shri Amit Haldar, Inspector, West Bengal
Shri Ghanteswar Mondal, Assistant Sub Inspector, West Bengal
Smt. Chandrani Ghosh, Constable, West Bengal
Shri Sujit Samanta, Assistant Sub Inspector, West Bengal
Shri Ritesh Kumar Singh, Sub Inspector, West Bengal
Shri Kalyan Marjit, Assistant Sub Inspector, West Bengal
Shri Kanchan Das, Assistant Sub Inspector, West Bengal
Shri Naveen Kumar, Deputy Commandant, Andaman And Nicobar Islands
Shri Ramani S, Head Constable, Andaman And Nicobar Islands
Shri Ibrahim Ali, Head Constable, Andaman And Nicobar Islands
Shri Pushpendra Kumar, Inspector General, Chandigarh
Shri Jasbir Singh, Inspector, Chandigarh
Shri Surnider Pal, Head Constable, Chandigarh
Shri Ragunathan, Head Constable, Puducherry
Shri Mohd Suleman Choudhary, Inspector General, J&K
Shri Sujit Kumar, Inspector General, J&K
Shri Vivek Gupta, Inspecor General, J&K
Shri Himat Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K
Ms. Champa Devi Sharma, Deputy Superintendent Of Police, J&K
Shri Khushwant Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K
Shri Anil Sharma, Inspector, J&K
Shri Gurmeet Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K
Shri Reyaz Ahmad Langoo, Inspector, J&K
Shri Sham Lal, Assistant Sub Inspector, J&K
Shri Gopal Singh, Head Constable, J&K
Shri Sardar Singh, Inspector, J&K
Shri Neeraj Kumar Koul, Inspector, J&K
Shri Mushtaq Ahmad Bhat, Inspector, J&K
Shri Tawheed Ahmad Thoker, Constable, J&K
Shri Shubh Kumar, Constable, J&K
Shri Balwinder Singh Bali, Assistant Sub Inspector, J&K
Shri Ramesh Singh Pathania, Second In Command, Assam Rifles
Shri Devraj, Subedar, Assam Rifles
Shri Ved Prakash Srivastav, Commandant, Assam Rifles
Shri Durgeswar Boro, Subedar Major, Assam Rifles
Shri Uttam Raj Jaryal, Deputy Commandant, Assam Rifles
Shri Bhakta Bahadur Rai, Havildar, Assam Rifles
Shri Sundaran KA, Subedar Major, Assam Rifles
Shri Rama Shankar Ram, Subedar Major, Assam Rifles
Shri Nand Kishor Ram, Subedar Major, Assam Rifles
Shri Gopal Singh, Naib Subedar, Assam Rifles
Shri Vijay Kumar, Warrant Officer, Assam Rifles
Shri Dev Ram, Warrant Officer, Assam Rifles
Shri Pravesh Kumar, Second In Command, Assam Rifles
Shri Anup Lal Bhagat, Commandant, BSF
Shri Kulwinder Singh, Deputy Inspector General, BSF
Shri Satish Kumar, Deputy Inspector General, BSF
Shri Balraj Singh, Commandant, BSF
Shri Mahesh Kumar, Commandant, BSF
Shri Amar Bir Singh, Commandant, BSF
Shri Harvinder Singh Bedi, Commandant, BSF
Shri Narendra Singh, Commandant, BSF
Shri Rajive Bhardwaj, Commandant, BSF
Shri Vinod Kumar Kandpal, Commandant, BSF
Shri Suraj Singh, Commandant, BSF
Dr. Leena Gupta, Deputy Inspector General (Medical), BSF
Shri Surender Kumar, Secon In Command, BSF
Shri Jasvinder Singh, Commandant, BSF
Shri Anil Kumar, Second In Command, BSF
Shri Om Kant Bairagi, Deputy Commandant, BSF
Shri Ravinder Singh, Deputy Commandant, BSF
Shri Dayal Singh, Deputy Commandant, BSF
Shri Chandra Prakash Sharma, Commandant, BSF
Shri Raj Dweep Saraswat, Assistant Commandant, BSF
Shri Jitender Sharma, Assistant Commandant, BSF
Shri Shiv Kumar Patel, Assistant Commandant, BSF
Shri Vikram Singh, Assistant Commandant, BSF
Shri Khemraj Meena, Subedar Major, BSF
Shri Mahtab Behera, Subedar Major, BSF
Shri Rakesh Kumar, Subedar Major, BSF
Shri Chhavi Prakash, Inspector, BSF
Shri Sumer Singh, Inspector, BSF
Shri Shakam Singh, Sub Inspector, BSF
Shri Arun Prakash Tripathi, Sub Inspector, BSF
Shri Het Ram, Inspector, BSF
Shri Binod Kumar Tiwari, Sub Inspector, BSF
Shri Durga Singh Dhami, Sub Inspector, BSF
Shri Suresh Kumar, Sub Inspector, BSF
Shri Prithviraj Hajong, Constable, BSF
Shri Joy M, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Anil Kumar, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Sarat Chandra Mahapatra, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Amus Oraon, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Shekhara B C, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Gopi Ram, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Gurbachan Singh, Assistant Sub Inspector, BSF
Shri Ramesh Kumar, Subedar Major, BSF
Shri Rajendra Singh, Sub Inspector, BSF
Shri Jayakumar Oravakkandi, Head Constable, BSF
Shri Sivadasan K, Inspector, BSF
Dr. Dhananjaya Naik C, Deputy Inspector General (Medical), CISF
Shri Vaibhav Kumar Dubey, Senior Commandant, CISF
Shri Pratap Bhausaheb Punde, Senior Commandant, CISF
Shri Virendra Mohan Joshi, Senior Commandant, CISF
Smt. S Indira, Assistant Commandant, CISF
Shri Raj Kumar, Assistant Commandant, CISF
Shri Chanda Lal Meena, Assistant Commandant, CISF
Shri Ratan Singh Jodha, Assistant Commandant, CISF
Smt. N A Lata, Assistant Commandant, CISF
Shri Pauliankap, Commandant, CISF
Shri Nitin Kumar Tyagi, Commandant, CISF
Shri Vikas Kumar, Commandant, CISF
Shri N Bala Krishnan, Sub Inspector, CISF
Shri Chander Ballav Bhatt, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Anand Mohan, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Nagina Rajak, Head Constable, CISF
Shri B Nanda Kumar, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Y Nageshwar Rao, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri A Arul Rajan, Inspector, CISF
Shri Bhuban Deka, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Yashpal Singh, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Om Prakash, Sub Inspector, CISF
Smt. Lata Mani, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Ravi Kumar, Assistant Sub Inspector, CISF
Shri Rajendra Narayan Dash, Inspector General, CRPF
Dr. Harish Singh, Deputy Inspector General (Medical), CRPF
Shri Kishore Kumar, Commandant, CRPF
Shri Mahesh Kumar, Commandant, CRPF
Shri P Manoj Kumar, Commandant, CRPF
Shri Rajeev Kumar Chaudhary, Commandant, CRPF
Dr. Bijoy Kumar Basumatary, Chief Medical Officer, CRPF
Dr. Manisha Garg, Chief Medical Officer, CRPF
Shri Dipak Kumar, Commandant, CRPF
Shri Bhavesh Chaudhary, Commandant, CRPF
Shri Deepak Bhati, Commandant, CRPF
Shri Amit Choudhary, Commandant, CRPF
Smt. Retna Nair, Deputy Commandant, CRPF
Shri Ajay Kumar, Commandant, CRPF
Shri Anil Kumar Singh, Second In Command, CRPF
Shri Hajari Lal, Second In Command, CRPF
Shri Pragyesh Kumar Atal, Deputy Commandant, CRPF
Shri Hajari Lal, Commandant, CRPF
Shri Vinesh Kumar, Deputy Commandant, CRPF
Shri Anil Kumar Singh, Commandant, CRPF
Shri Parkash Singh, Assistant Commandant, CRPF
Shri Narayanan S S, Assistant Commandant, CRPF
Shri V Shiva Rama Krishna, Commandant, CRPF
Shri Bhoop Singh, Inspector, CRPF
Shri Madhu Sudan Roy, Inspector, CRPF
Shri Bandhiya Babu, Inspector, CRPF
Shri Ashok, Sub Inspector, CRPF
Shri Rajbir Singh Barwar, Inspector, CRPF
Shri Bachhu Singh, Inspector, CRPF
Shri Narayanan M V, Assistant Commandant, CRPF
Shri Om Prakash, Inspector, CRPF
Shri Daniel Shaji, Sub Inspector, CRPF
Shri Tarsem Lal, Sub Inspector, CRPF
Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, CRPF
Shri Awadhesh Kumar Singh, Sub Inspector, CRPF
Shri Gurmail Singh, Sub Inspector, CRPF
Shri Chaman Lal, Sub Inspector, CRPF
Shri Vinod Singh, Sub Inspector, CRPF
Shri Gupteshwar Prasad Singh, Assistant Sub Inspector, CRPF
Smt. Kumari Madhu, Sub Inspector, CRPF
Shri Mahabir Singh Ola, Head Constable, CRPF
Shri Anil Kumar Saklani, Assistant Sub Inspector, CRPF
Shri Hawa Singh, Assistant Sub Inspector, CRPF
Shri Krishan Kumar, Assistant Sub Inspector, CRPF
Shri Satish, Deputy Commandant, CRPF
Shri Nawal Kishore, Assistant Sub Inspector, CRPF
Shri Raval Shashinkumar Hiralal, Constable, CRPF
Shri Saneesh Kumar, Inspector, CRPF
Shri Mhetre Amogsiddha Bhimrao, Head Constable, CRPF
Shri Dilip Singh, Inspector, CRPF
Shri Praveen Kumar Singh, Inspector, CRPF
Shri Dhumal Kiran Vilasrao, Head Constable, CRPF
Shri Khoirom Prasanta Meetei, Inspector, CRPF
Shri Laxman Singh, Inspector, CRPF
Shri Jaswant Rai, Sub Inspector, CRPF
Shri Majer Singh, Head Constable, CRPF
Shri Suraj Kumar, Head Constable, CRPF
Shri Vijay Kumar Deswal, Deputy Inspector General, ITBP
Shri Tashi Namgyal, Commandant, ITBP
Shri Subhash Chandra Yadav, Commandant, ITBP
Shri Deonath Ray, Commandant, ITBP
Shri Dwarika Prasad Dhoundiyal, Assistant Commandant, ITBP
Shri Kailash Chandra Dhoundiyal, Assistant Commandant, ITBP
Shri Chhering Dorje, Inspector, ITBP
Shri Rajender Bikram Sen, Inspector, ITBP
Shri Ram Kumar, Sub Inspector, ITBP
Shri Vijay Kumar, Sub Inspector, ITBP
Shri Prasannan P S, Assistant Sub Inspector, ITBP
Shri Joginder Singh, Assistant Commandant, ITBP
Shri Abhishek Kumar, Second In Command, NSG
Shri Shalendra Bandhu Gupta, Assistant Commander-I, NSG
Shri George Kurian, Assistant Commander-I, NSG
Shri Jasveer Singh, Inspector, NSG
Shri Ranjit Kangat, Deputy Inspector General, SSB
Shri Hari Prakash, Commandant, SSB
Dr. Hrishikes Sen, Commandant, SSB
Shri Priyavrat Sharma, Commandant, SSB
Shri Philem Basanta Singh, Deputy Commandant, SSB
Shri Lalit Kumar, Deputy Commandant, SSB
Shri Desh Raj, Assistant Commandant, SSB
Shri Saquinder Kumar, Assistant Commandant, SSB
Shri Mingma Dhondup Tamang, Second In Command, SSB
Smt. Rumpa Garain, Inspector, SSB
Dr. Likmabam Kumarjit Singh, Commandant, SSB
Ms. Amrita Dash, Joint Director, MHA
Ms. Ruchika Jain, Joint Director, MHA
Ms. Uma, Deputy Director, MHA
Ms. Veena Bharti, Joint Director, MHA
Shri Xavier Dhanaraj Soosai, Joint Director, MHA
Ms. Deepika Tiwari, Joint Director, MHA
Shri Nitin Tiwari, Joint Director, MHA
Shri Divya Mishra, Joint Director, MHA
Shri Sunil Kumar, Joint Director, MHA
Shri Pramod Kumar Singh, Section Officer, MHA
Ms. K Jayalakshmy, Assistant Director, MHA
Shri Girdhari Lal Sehta, Assistant Director /EXE, MHA
Ms. Mithu Chakraborty, Assistant Director/EXE, MHA
Ms. Lekshmi R Pillai, Assistant Director/EXE, MHA
Shri Guruaribam Sandeep Sharma, Assistant Director/EXE, MHA
Shri Shailendra Rao, Assistant Director/EXE, MHA
Shri Manish Kumar, Deputy Central Intelligence Officer/TECH, MHA
Shri Jayant Laxmanrao Darve, Deputy Central Intelligence Officer/EXE, MHA
Shri Sachin Dasharath Ruke, Assistant Director/EXE, MHA
Ms. V Padmavathi, Private Secretary, MHA
Shri Amal Chandra Biswas, Assistant Central Intelligence Officer-I/ EXE, MHA
Shri Gurmat Dorjey, Assistant Central Intelligence Officer-I/EXE, MHA
Shri Ishey Namgail, Assistant Central Intelligence Officer-II/EXE, MHA
Shri Kamlesh Debbarma, Junior Intgelligence Officer-I/EXE, MHA
Shri Amrit Bhat, Junior Intelligence Officer-I/EXE, MHA
Shri Deepak Sobti, Assistant Section Officer, MHA
Shri Sadanand Shankarrao Date, Deputy Inspector General, CBI
Shri Venkata Subbareddy Chinnakondu, Joint Director, CBI
Shri Manmohan Sharma, Deputy Legal Advisor, CBI
Shri Baidyanath Samal, Additional Superintendent Of Police, CBI
Smt. Rubi Choudhary, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Manish Kumar Upadhyay, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Anmol Sachan, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Smt. Deepti Vashista, Programmer, CBI
Smt. Nishu Kushwaha, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Kailash Sahu, Additional Superintendent Of Police, CBI
Shri Arijit Sinha, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Netram Chourasiya, Head Constable, CBI
Shri Puran Mal Gujar, Head Constable, CBI
Shri Bhola Roy, Head Constable, CBI
Shri Babu Varghese, Head Constable, CBI
Shri Vinod Kumar, Assistant Sub Inspector, CBI
Shri Sharad Suresh Bhawar, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Dharmender, Inspector, CBI
Shri Sanjeev Kumar, Constable, CBI
Shri Waikhom Rajesh Singh, Constable, CBI
Shri Vikram Singh, Head Constable, CBI
Shri Thahir Abbas P, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Rupendra Kumar, Constable, CBI
Smt. Narikote Nandini, Office Superintendent, CBI
Shri Dharmendra Kumar, Deputy Superintendent Of Police, CBI
Shri Rajesh Kumar, Assistant Inspector General, SPG
Shri Thakur Diwakar Singh, Assistant Inspector General, SPG
Shri O Bala Murugan, Security Officer-II (M), SPG
Dr. Amandeep Singh Kapoor, Director, BPR&D
Ms. Roopa M, Inspector General, I4C
Ms. Pratibha Ambedkar, Joint Secretary, M/O Civil Aviation
Shri Neeraj Kumar Gupta, Joint Secretary, NCB
Shri Gyanendra Kumar Singh, Deputy Director, NCB
Shri Ram Chandra Gujar, Deputy Superintendent, NCRB
Shri Gyaneshwar Singh, Commandant, NDRF
Shri Prabhat Kumar Yadav, Inspector, NDRF
Shri V Mohan, Head Constable, NDRF
Smt. Gehabati Chanambam, Deputy Director, NEPA
Shri Amrendra Tiwari, Additional Superintendent Of Police, NIA
Shri Jitendra Kumar Ojha, Sub Inspector, NIA
Shri Ajith Kumar N S, Assistant Sub Inspector, NIA
Shri Anjani Nandan Tiwari, Sub Inspector, SVP NPA
Shri Kalyan Deori, Assistant Commandant, RPF
Shri Uttam Kumar Bandyopadhyay, Assistant Security Commissioner, RPF
Shri Mukesh Kumar Soam, Inspector, RPF
Shri Balwan Singh, Inspector, RPF
Shri Prakash Charan Das, Inspector, RPF
Shri Anwar Husain, Sub Inspector, RPF
Shri Praful Chandra Panda, Inspector, RPF
Shri Pappala Srinivasa Rao, Sub Inspector, RPF
Shri Dikkala Venkata Murali Krishna, Assistant Sub Inspector, RPF
Shri Maheswara Reddy Karnati, Head Constable, RPF
Shri Srinivas Ravula, Sub Inspector, RPF
Shri Shiv Lahari Meena, Sub Inspector, RPF
Shri Sanjeev Kumar, Assistant Sub Inspector, RPF
Shri C Iiaya Bharathi, Head Constable, RPF
Shri Mohd Rafique, Constable, RPF
Shri Bhuban Chandra Mali, Sub Officer, Assam
Shri Nandeswar Das, Leading Fireman, Assam
Shri Guruswamy, Assistant Fire Station Officer, Karnataka
Shri Arun C Naik, Leading Fireman, Karnataka
Shri Jogy A S, District Fire Officer, Kerala
Shri K A Jhapharkhan, Senior Fire And Rescue Officer, Kerala
Shri Venugopal V N, Senior Fire And Rescue Officer, Kerala
Shri Harishchandra Vasant Girkar, Dy. Chief Fire Officer, Maharashtra
Shri Damodar Vangad, Fire Officer, Maharashtra
Shri KanchAn Bandu Patil, Driver Operator, Maharashtra
Shri Kashinath Rajnath Mishra, Leading Fireman, Maharashtra
Shri Ranjitkumar Singh Chirom, Sub Officer, Manipur
Shri Narendra Kumar Ping, Assistant Station Officer, Odisha
Shri Alekha Chandra Rout, Fire Fighter, Odisha
Shri Laxman Majhi, Leading Fire Fighter, Odisha
Shri Dawa Tamang, ASFO, Sikkim
Shri Andavaraj Arumugam, Station Officer, Tamil Nadu
Shri Sureshkumar Ponnusamy, Station Officer, Tamil Nadu
Shri Elangovan Ramayah, Leading Fireman, Tamil Nadu
Shri Singh Ghaveri Rajender, Leading Fire Fighter, Telangana
Shri Hanumantha Rao Gouti, Leading Fire Fighter, Telangana
Shri Ravindar Kolapuri, Leading Fire Fighter, Telangana
Shri Nasiruddin Khan, FSSO, Uttar Pradesh
Shri Arun Kumar Singh, Chief Fire Officer, Uttar Pradesh
Shri Gulab Prasad, Leading Fireman, Uttar Pradesh
Shri Lallan Ram, Leading Fireman, Uttar Pradesh
Shri Mukesh Kumar Pokhriyal, Leading Fireman, Uttarakhand
Shri Girish Chandra Lohani, Leading Fireman, Uttarakhand
Shri Amar Kumar Roy, Sub Inspector, Andaman & Nicobar Islands
Shri Roopam Bhagwan Thakare, General Manager, P & NG
Shri Kali Prasad Mohanty, General Manager, P & NG
Shri Alpeshkumar Ishwarlal Mistry, Fire Officer, P & NG
Shri P Balakrishna, Deputy Commandant, CISF
Shri Abhay Kumar Singh, Assistant Commandant, CISF
Shri Jaleswar Deka, Deputy Controller, Assam
Shri Chakradhar Barman, Platoon Commander, Assam
Shri Uttam Kumar Sahu, Naik, Chhattisgarh
Shri Jageshwar Kumar Dhiwar, Sainik, Chhattisgarh
Ms. Krishna Dilipbhai Patel, Senior Divisional Commander, Gujarat
Shri Ganesh Tukaram Patil, Senior Platoon Commander, Gujarat
Shri Vijaykumar Shanabhai Patel, Deputy Chief Warden, Gujarat
Shri Sunand Sampath, Officer Commanding, Karnataka
Shri Balaji Srinivasan, Officer Commanding, Karnataka
Shri Malaligowda, Platoon Commander, Karnataka
Shri Vadiraj Narayan Rao Deshpande, Platoon Commander, Karnataka
Shri Narendra Awasthi, Lance Naik 35, Madhya Pradesh
Shri Gangadhar Vakhaji Vurkud, Platoon Commander, Maharashtra
Shri Rajendra Madhukrrao Bansod, Platoon Commander, Maharashtra
Shri Nageshwarrao Alkondia Poddali, Platoon Commander, Maharashtra
Ms. Ronita Badajena, Civil Defence Volunteer, Odisha
Shri Prabhat Kumar Sahu, Home Guard, Odisha
Shri Sharandeep Singh Grewal, District Commander, Punjab
Shri Narana Ram, Platoon Commander, Rajasthan
Shri Ramkishor, Platoon Commander, Rajasthan
Shri T Ananth, Area Commander, Tamil Nadu
Shri R Natarajan, Company Commander, Tamil Nadu
Shri Ravi Masaram, Home Guard, Telangana
Shri Jangaiah Pittakala, Home Guard, Telangana
Smt. Renuka Burranolla, Women Home Guard, Telangana
Shri Ashutosh Dwivedi, Recce Officer, Uttar Pradesh
Smt. Munawar Sultana, Deputy Divisional Warden, Uttar Pradesh
Smt. Meena Mohan Sharma, Sector Warden, Uttarakhand
Shri Ravindra Mohan Kala, Deputy Divisional Warden, Uttarakhand
Shri Sanjeev Kohli, Senior Civil Defence Instructor, Chandigarh
Shri Laxmi Narsimba Swamy Kond, Dy. Controller Of Civil Defence,
Shri Asit Banerjee, Civil Defence Inspector, Ministry Of Railways
Shri Santosh Kumar, Civil Defence Inspector, Ministry Of Railways
Shri Ravi Babu Gollapothu, Jailor, Andhra Pradesh
Shri Venkata Krishna Prasad Donepudi, Chief Head Warden, Andhra Pradesh
Shri Ananda Rao Gera, Head Warden, Andhra Pradesh
Shri Sewa Singh, Superintendent Jail, Haryana
Smt. Poonam, Sub Assistant Superintendent Jail, Haryana
Shri Paramesh H A, Assistant Superintendent, Karnataka
Shri Ramachandran T V, Deputy Superintendent, Kerala
Shri Mohammed Hussain S, Assistant Superintendent GR. I, Kerala
Shri Sathis Babu K, Assistant Superintendent GR. I, Kerala
Shri Rajeshkumar A, Assistant Superintendent GR. I, Kerala
Shri Ashok Shivram Karkar, Superintendent, Maharashtra
Shri Govind Keshav Rathod, Additional Superintendent, Maharashtra
Shri Rajendra Bhausaheb Dhangar, Havildar, Maharashtra
Shri Sunil Bhauso Lande, Havildar, Maharashtra
Shri Pralhad Mahipati Shinde, Havildar, Maharashtra
Shri Mandardhar Pradhan, Chief WARDER, Odisha
Shri D Pon Bagavath Singh, Assistant Jailor, Tamil Nadu
Shri B Chelladurai, Assistant Jailor, Tamil Nadu
Smt. R Sivakami, Assistant Jailor, Tamil Nadu
Shri Sudhakar Reddy Mulagundla, Deputy Jailor, Telangana
Shri Ashok Kumar Kurimindla, Assistant Deputy Jailor, Telangana
Shri Beerbal Yadav, Head Warder, Uttarakhand
Shri Deep Kumar, Head Warder, Chandigarh
Shri Zaker Iqbal, SG Warder, Jammu & Kashmir
Shri Mushtaq Ahmad Wani, Warder, Jammu & Kashmir
- ABOUT THE AUTHORHT News Desk
Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.Read More