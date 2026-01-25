Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Republic Day 2026: 982 personnel to be honoured with gallantry, service medals | See full list

    The awards will honour exceptional service rendered under extreme and challenging conditions, including in Left Wing Extremism–affected areas, Jammu and Kashmir

    Published on: Jan 25, 2026 4:14 PM IST
    By HT News Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Ahead of the 77th Republic Day, the Centre has announced gallantry and service medals for 982 personnel from the police, fire services, home guards, civil defence, and correctional services, recognising their bravery and distinguished service.

    The honours include the Medal for Gallantry (GM), the President’s Medal for Distinguished Service (PSM), and the President’s Medal for Meritorious Service (PM). (PTI file photo)
    The honours include the Medal for Gallantry (GM), the President’s Medal for Distinguished Service (PSM), and the President’s Medal for Meritorious Service (PM). (PTI file photo)

    Full list of gallantry awardees:

    Among the 125 gallantry awards, 35 will be given to personnel serving in Left Wing Extremism–affected areas, 45 to those deployed in Jammu and Kashmir, five to forces in the northeast, and 40 to personnel from other regions for acts of exceptional bravery, according to an official statement.

    The gallantry medals are conferred for rare and conspicuous acts of courage, including saving lives and property, preventing crimes, and arresting criminals, with due consideration given to the risks involved and the official duties of the personnel concerned.

    Here is the full list of awardees who will receive the gallantry award tomorrow:-

    Javaid Ahmad Lone Deputy Superintendent of Police

    Younis Khan Inspector

    Davinder Kumar Assistant Sub-Inspector

    Shabeer Ah. Narwaroo Head Constable

    Rakesh Kumar SgCT

    Rattan Lal SgCT

    Ms. Tanushree, IPS Senior Superintendent of Police

    Mohmad Saleem Dar Constable

    Vicky Khajuria Constable

    Reyaz Ahmad SgCT

    Mohd Rafiq Inspector

    Ishtiaq Ahmed Khan SgCT

    Safeer Lone Constable

    Javaid Ahmad Lone Deputy Superintendent of Police

    Younis Khan Inspector

    Sameet Pal Singh Head Constable

    Umar Nazir SgCT

    Ab. Rashid Lone Constable

    Reyaz Ahmad Sheikh Constable

    Shabir Nawab Senior Superintendent of Police

    Mohammad Shafi Magray Head Constable

    Mohd Ramzan Rather Constable

    Ajit Dhar Assistant Sub-Inspector

    Ravi Kumar Head Constable

    Abid Ali Dar SgCT

    Sohail Ahmad Dar Constable

    Manzoor Ahmad Bhat Constable

    Malik Bashir-u-Din Head Constable

    Mohd Ashrif Deputy Superintendent of Police

    Sunil Raina Head Constable

    Imtiyaz Ahmad Mir Constable

    Mohan Lal Deputy Superintendent of Police

    Abdul Rouf Wani SgCT

    Langoljam Lenin Singh Assistant Sub-Inspector

    Sidrath Thokchom Assistant Sub-Inspector

    Thounaojam Nichal Singh Havildar

    Kumam Premananda Singh Rifleman

    Ngasepam Vim Singh Constable

    Amol Nanasaheb Phadtare Assistant Police Inspector

    Wasudeo Rajam Madavi Assistant Police Sub-Inspector

    Madhukar Pochayya Naitam Assistant Police Sub-Inspector

    Santosh Vasantrao Naitam Naik Police Constable

    Late Sudhakar Bitaji Veladi Naik Police Constable (Posthu)

    Vilas Maroti Portet Naik Police Constable

    Vishwnath Sanyasi Sadmek Naik Police Constable

    Dnyaneshwar Sadashiv Tore Naik Police Constable

    Dilip Wasudeo Sadmek Naik Police Constable

    Ramsu Devu Narote Naik Police Constable

    Anandrao Bajirao Usendi Naik Police Constable

    Raju Pandit Chavhan Naik Police Constable

    Arun Kailas Meshram Police Constable

    Nitesh Gangaram Veladi Police Constable

    Mohan Lachhu Usendi Police Constable

    Sandip Ganpat Vasake Police Constable

    Kailas Devu Kowase Police Constable

    Haridas Maharu Kulyeti Police Constable

    Kishor Chanti Talande Police Constable

    Anil Raghupati Alam Police Constable

    Narendra Dashrath Madavi Police Constable

    Akash Ashok Uikey Police Constable

    Late Kare Irpa Atram Police Constable (Posthu)

    Raju Masa Pusali Police Constable

    Mahesh Dattuji Jakewar Police Constable

    Rupesh Ramesh Kodape Police Constable

    Mukesh Shankar Sadmek Police Constable

    Yogendrarao Upendrarao Sadmek Police Constable

    Ghissu Vanja Atram Police Constable

    Atul Bhagwan Madavi Police Constable

    Vishvnath Laxman Madavi Police Constable

    Atul Krishna Das Deputy Superintendent of Police

    Purna Chandra Padhan Assistant Sub-Inspector

    Ghanashyam Sahoo Constable

    Thabir Majhi Constable

    Marri Venkat Reddy Head Constable

    Santosh Kumar Inspector

    Saurabh Mishra Sub-Inspector

    Kavindra Head Constable

    Vinod Kumar Singh Additional Superintendent of Police

    Ameet Inspector 1st Bar to

    Baijnath Ram Head Constable

    Manoj Kumar Singh Head Constable

    Atul Chaturvedi Sub-Inspector

    Pradeep Kumar Singh Sub-Inspector

    Sushil Kumar Singh Head Constable

    Rakesh Additional Superintendent of Police

    Dharmesh Kumar Shahi Deputy Superintendent of Police

    Satya Prakash Singh Inspector

    Yaswant Singh Sub-Inspector

    Rajanish Kumar Upadhyay Deputy Superintendent of Police

    Jarrar Hussain Sub-Inspector

    Sunil Singh Sub-Inspector

    Kunal Malik Constable

    CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

    Amoghavarsha US Assistant Commandant

    Koragokulavishwanathgoud Head Constable

    P. Binu Head Constable

    Sabir Kumar Constable

    Sandeep Singh Constable

    Nigam Prasad Second-In-Command

    Joginder Singh Sub-Inspector

    Rajneesh Kumar Mishra Head Constable

    Narender Yadav Second-In-Command

    Thakur Diwakar Singh Deputy Commandant

    Vinay Kumar Assistant Commandant

    Bua Ditta Constable

    FIRE SERVICE

    K V Manjunatha Regional Fire Officer

    Hemanth Kumar D Fireman

    Mallikarjuna Fireman

    Tara Chand Bhatt Fireman

    Full list of President's Medal for Distinguished Service (PSM) awardees:

    The President’s Medal for Distinguished Service (PSM) is awarded to those personnel with special distinguished record in Service and the Medal for Meritorious Service (MSM) is awarded for valuable service characterized by resource and devotion to duty.

    Out of the 109 PSM awardees this year, 89 have been awarded to Police Service, 05 to Fire Service, 03 to Civil Defence & Home Guard Service and 04 to Correctional Service.

    Here is the full list of PSM awardees who will receive the award tomorrow:-

    Shri Ravi Manohara Karamcheti Tirumala Chary, Assistant

    Superintendent Of Police, Andhra Pradesh

    Shri Prem Norbu Khrimey, Inspector General, Arunachal Pradesh

    Shri Imdadul Hussain Bora, Inspector General, Assam

    Shri Umesh Lal Rajak, Deputy Superintendent Of Police, Bihar

    Shri Navratan Kumar, Sub Inspector, Bihar

    Shri Ramawatar Singh Rajput, Assistant Sub Inspector, Chhattisgarh

    Shri Gainender Singh Rana, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Ms Naval Kumari, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Smt. Nipuna Milind Torawane, Additional Director General, Gujarat

    Shri Shaileshsinh Shyambalisinh Raghuvanshi, Superintendent Of

    Police, Gujarat

    Shri Rajesh Duggal, Deputy Inspector General, Haryana

    Shri Sudhir Kumar, Deputy Superintendent Of Police, Jharkhand

    Shri Devajyoti Ray, Additional Director General, Karnataka

    Shri Rangappa Thimmappa, Assistant Commissioner Of Police, Karnataka

    Shri Shanawaz Abdul Shahab, Superintendent Of Police, Kerala

    Shri Santosh Kumar Singh, Commissioner Of Police, Madhya Pradesh

    Shri Mithelesh Kumar Shukla, Inspector General, Madhya Pradesh

    Shri Awadhesh Kumar Goswami, Deputy Inspector General, Madhya Pradesh

    Shri Shiv Kumar Patel, Inspector, Madhya Pradesh

    Shri Mahesh Udaji Patil, Additional Commissioner, Maharashtra

    Shri Balkrishna Motiram Yadav, Deputy Commissioner Of Police, Maharashtra

    Shri Cyrus Boman Irani, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra

    Shri Vitthal Khanduji Kubade, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra

    Shri Shashikumar Singh Khuraijam, Deputy Superintendent Of Police, Manipur

    Smt. Jubi Gabil Momin, Deputy Inspector General, Meghalaya

    Smt. Lal Muan Thangi, Deputy Superintendent Of Police, Mizoram

    Shri Ben Longkumer, Commandant, Nagaland

    Shri Prateek Mohanty, Additional Director General, Odisha

    Shri Prafulla Kumar Singh, Deputy Commissioner Of Police, Odisha

    Smt. Vibhu Raj, Additional Director General, Punjab

    Shri Lakshmee Kant Yadav, Director, Punjab

    Shri Arun Pal Singh, Additional Director General, Punjab

    Shri Shantanu Kumar Singh, Superintendent Of Police, Rajasthan

    Shri Ashwani Kumar Chand, Additional Director General, Sikkim

    Smt. C Mageshwari, Inspector General, Tamil Nadu

    Shri J Kumaravelu, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu

    Shri S Anwar Basha, Deputy Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri Manda G S Prakash Rao, Additional Superintendent Police, Telangana

    Shri Annu Damodar Reddy, Sub Inspector, Telangana

    Shri Shib Charan Debbarma, Havildar, Tripura

    Shri Tej Singh Yadav, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mahendra Pratap Singh, Head Constable, Uttar Pradesh

    Shri Piyush Kumar, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Harendra Singh Yadav, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Yogendra Singh Rawat, Inspector General, Uttarakhand

    Shri Debabrata Sarkar, Deputy Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Ram Kumar Mondal, Deputy Superintendent Of Police, West Bengal

    Shri Kodanda Ram Chinta, Superintendent Of Police, Puducherry

    Dr. Mohd Haseeb Mughal, Deputy Inspector General, Jammu & Kashmir

    Ms. Nisha Nathyall, Deputy Inspector General, Jammu & Kashmir

    Shri Padam Prasad Upadhyay, Commandant, Assam Rifles

    Shri Alok Kumar Singh, Inspector General, BSF

    Shri Sanjay Gaur, Inspector General, BSF

    Shri Bhupender Singh, Deputy Inspector General, BSF

    Shri Shiv Adhar Shrivastava, Deputy Inspector General, BSF

    Shri Diwan Singh Bisht, Assistant Commandant, BSF

    Shri S R Saravanan, Inspector General, CISF

    Shri Navajyoti Gogoi, Inspector General, CISF

    Smt. Pratibha Agarwal, Inspector General, CISF

    Smt. Sonal V Misra, Inspector General, CRPF

    Dr. Sushma Sharma, Deputy Inspector General (Medical), CRPF

    Shri P R Jambholkar, Deputy Inspector General, CRPF

    Shri Sunit Kumar Rai, Deputy Inspector General, CRPF

    Shri Binod Toppo, Commandant, CRPF

    Shri Om Prakash Yadav, Inspector General, ITBP

    Shri Sanjeev Kumar Singh, Deputy Inspector General, ITBP

    Shri Gireesh Chandra Patni, Assistant Commandant, ITBP

    Shri Dhirendra Singh Negi, Group Commander, NSG

    Shri Ganesh Kumar, Inspector General, SSB

    Shri Sudhir Verma, Inspector General, SSB

    Ministry Of Home Affairs (MHA)

    Shri K V Sreejesh, Joint Director, MHA

    Ms Indira Balachandran Rani, Joint Director, MHA

    Shri Tarun Kumar, Joint Director, MHA

    Shri Suman Chatterjee, Joint Deputy Director/Exe, MHA

    Shri Rameshwar Yadav, Assistant Director/Exe, MHA

    Shri Shaji Cherian, Assistant Director/Exe, MHA

    Shri Chinnaswamy Rengaswamy, Section Officer, MHA

    Shri Vijay Kumar, Assistant Central Intelligence Officer-I/Exe, MHA

    Shri Raghubansh Singh, Assistant Central Intelligence Officer-I/Exe,

    MHA

    Shri Chandrasekar Venupillai, Joint Director, CBI

    Shri Mukesh Sharma, Additional Superintendent Of Police, CBI

    Shri Amit Srivastava, Superintendent Of Police, CBI

    Shri Chaman Lal, Assistant Sub Inspector, CBI

    Shri Ramu Golla, Head Constable, CBI

    Shri Pramod Kumar Yati, Sub Inspector, CBI

    Ms Chhaya Sharma, Director, BPR&D

    M/O Parliamentary Affairs (LS Sectt)

    Shri Anurag Agarwal, Joint Secretary, M/O Parliamentary Affairs

    Shri Sanjay Mathur, Joint Director, NCRB

    Ms. Aroma Singh Thakur, Inspector General, RPF

    Shri Rajendranath M, Station Officer, Kerala

    Shri Arjuna Behera, Leading Fire Fighter, Odisha

    Shri Sanjai Kumar Rai, General Manager, M/O Petroleum And Natural

    Gas

    Shri Ajit Kumar Singh, General Manager, M/O Petroleum And Natural

    Gas

    Shri Mahendra Kumar Sharma, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Samiran Dey Purkayasttha, Platoon Commander, Assam

    Shri Pradeep Kumar Rangaswamy Holenarasipura, Senior Platoon

    Commander, Karnataka

    Shri Ramesh Chandra Mohanty, Homeguard Platoon Commander,

    Odisha

    Shri Vijay Babaji Parab, Subhedar, Maharashtra

    Shri Raju Vitthalrao Hate, Havildar, Maharashtra

    Shri Sadashiva Pradhan, Warder, Odisha

    Shri T Sethuraman, Chief Head Warder, Tamil Nadu

    Meritorious service

    Out of 756 Medal for Meritorious Service (MSM), 664 have been awarded to Police Service, 34 to Fire Service, 33 to Civil Defence & Home Guard Service and 25 to Correctional Service.

    Here is the full list of MSM awardees who will receive the award tomorrow:-

    Shri Vikrama Rao Kamavarapu, Sub Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Krishna Mohan Singala, Additional Superintendent Of Police,

    Andhra Pradesh

    Shri Narasimha Rao Kundeti, Inspector/ARMR, Andhra Pradesh

    Shri Siva Reddy Rayapu, Deputy Superintendent Of Police,

    Andhra Pradesh

    Shri Srinivasa Reddy Chinnaavula, Assistant Sub Inspector,

    Andhra Pradesh

    Shri Rangaiah Galla, Head Constable, Andhra Pradesh

    Shri Jayaram Katari, Armed Police Sub Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Gangadhara Rao Madasu, Assistant Sub Inspector,

    Andhra Pradesh

    Shri Narasimhulu Kalidevi, Head Constable, Andhra Pradesh

    Shri Venkatakrishna Muneswara Rao Eatha, Armed Police Sub

    Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Abraham Annaladasu, Assistant Sub Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Rama Krishna Koppisetti, Assistant Sub Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Venkata Sesha Naga Mallikarjuna Rao Polavarapu, Assistant

    Commandant, Andhra Pradesh

    Shri Shaik Shafi Ulla, Sub Inspector, Andhra Pradesh

    Shri Rama Rao Karajada, Assistant Commandant, Andhra Pradesh

    Shri Krishnendu Dev, Inspector, Arunachal Pradesh

    Shri Duto Bagra, Inspector, Arunachal Pradesh

    Shri Pranab Jyoti Goswami, Superintendent Of Police, Assam

    Dr. Sadeque Ali Ahmed, Superintendent Of Police, Assam

    Shri Ripul Das, Superintendent Of Police, Assam

    Shri Nabaneet Mahanta, Superintendent Of Police, Assam

    Shri Saurav Jyoti Saikia, Superintendent Of Police, Assam

    Shri Anil Moran, Deputy Superintendent Of Police, Assam

    Shri Hemadhar Borah, Lance Naik, Assam

    Shri Diganta Kumar Nath, Lance Naik, Assam

    Shri Jagdish Kalita, Inspector, Assam

    Shri Parikshit Uzir, Sub Inspector, Assam

    Shri Suresh Boro, Lance Naik, Assam

    Shri Hobibur Rahman, Lance Naik, Assam

    Shri Prasad Talukdar, Lance Naik, Assam

    Shri Pabin Chandra Das, Sub Inspector, Assam

    Shri Daljeet Singh, Inspector General, Bihar

    Shri Rajeev Ranjan II, Assistant Inspector General, Bihar

    Shri Ajai Kumar Pandey, Commandant, Bihar

    Shri Shailesh Mishra, Deputy Superintendent Of Police, Bihar

    Shri Sanjay Kumar Singh, Head Constable, Bihar

    Shri Md Ainul Haque, Sub Inspector, Bihar

    Shri Nagendra Pandey, Assistant Sub Inspector, Bihar

    Shri Sukra Uraon, Head Constable, Bihar

    Shri Dharmendra Kumar, Head Constable, Bihar

    Shri Manoj Kumar Singh, Constable, Bihar

    Shri Rishikesh Kumar, Sub Inspector, Bihar

    Shri Manoj Kumar, Sub Inspector, Bihar

    Shri Javahar Lal Mandal, Head Constable, Bihar

    Shri Umesh Kumar Singh, Head Constable, Bihar

    Shri Om Prakash, Head Constable, Bihar

    Shri Md Rafi, Head Constable, Bihar

    Shri Nikku Kumar Singh, Sub Inspector, Bihar

    Shri Ram Gopal, Inspector General, Chhattisgarh

    Shri Shashi Mohan Singh, Superintendent Of Police, Chhattisgarh

    Smt. Shweta Shrivastava Sinha, Superintendent Of Police, Chhattisgarh

    Smt. Rajshree Mishra, Superintendent Of Police, Chhattisgarh

    Smt. Nivedita Paul, Commandant, Chhattisgarh

    Smt. Manisha Thakur Rawate, Commandant, Chhattisgarh

    Shri Tarkeshwar Patel, Assistant Superintendent Of Police,

    Chhattisgarh

    Ms. Unaiza Khatoon Ansari, Assistant Superintendent Of Police,

    Chhattisgarh

    Shri Jailal Markam, Assistant Commandant, Chhattisgarh

    Shri Hajari Lal Sahu, Platoon Commander, Chhattisgarh

    Shri Milind Mahadeo Dumbere, Inspector General, NCT Of Delhi

    Ms. Nisha Dixit, Assistant Commissioner Of Police, NCT Of Delhi

    Ms. Kala Joshi, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Kuldeep Singh, Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Rakesh Kumar Verma, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Ram Pal Bidhuri, Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Suresh Kumar, Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Krishan Kumar, Assistant Commissioner Of Police, NCT Of Delhi

    Ms. Vimal Chadha, Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Lakhan Lal Meena, Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Satish Kumar, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Vikram Singh, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Rajbir Singh, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Krishna Kumar G, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Rajesh Kumar Yadav, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Chandrajeet Yadav, Assistant Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Ms. Khiloni Devi, Sub Inspector, NCT Of Delhi

    Shri Gautam Arunkumar Salunke, Inspector/ARMR, Goa

    Shri Pravinsinh Laxmansinh Mal, Inspector General, Gujarat

    Shri Ashwin Gangaram Chauhan, Inspector General, Gujarat

    Shri Mayur Jagmalbhai Chavda, Superintendent Of Police, Gujarat

    Shri Dharmendra Harjibhai Desai, Superintendent Of Police, Gujarat

    Shri Ghanshyamsinh Anopsinh Sarvaiya, Assistant Commissioner Of

    Police, Gujarat

    Shri Vasant Somsinh Parmar, Sub Inspector, Gujarat

    Shri Sanjay Murlidhar Patil, Sub Inspector, Gujarat

    Shri Shanabhai Morarbhai Parmar, Head Constable, Gujarat

    Shri Sunil Gorakhbhai Deshle, Assistant Sub Inspector, Gujarat

    Shri Girishbhai Chhaganbhai Desai, Assistant Sub Inspector, Gujarat

    Shri Kripalsinh Jilubha Rana, Sub Inspector, Gujarat

    Shri Lalsinh Ramsinh Vihol, Assistant Sub Inspector, Gujarat

    Shri Vishnubhai Bharatbhai Desai, Armed Police Sub Inspector, Gujarat

    Shri Arvindbhai Bhopinbhai Tadvi, Assistant Sub Inspector, Gujarat

    Shri Simardeep Singh, Inspector General, Haryana

    Shri Sunil Kumar, Superintendent Of Police, Haryana

    Shri Sukhbir Singh, Assistant Commissioner Of Police, Haryana

    Shri Kanwar Pal, Inspector, Haryana

    Shri Naresh Kumar, Inspector, Haryana

    Shri Surender Singh, Sub Inspector, Haryana

    Shri Yogesh Kumar, Sub Inspector, Haryana

    Shri Pradeep Chauhan, Assistant Sub Inspector, Haryana

    Shri Gugan Ram, Inspector, Haryana

    Shri Rajeev, Inspector, Haryana

    Smt. Rekha Rani, Sub Inspector, Haryana

    Shri Gaurav Sharma, Assistant Sub Inspector, Haryana

    Shri Anoop Birtharay, Inspector General, Jharkhand

    Shri Patel Mayur Kanaiyalal, Inspector General, Jharkhand

    Shri Sanjay Kumar, Deputy Superintendent Of Police, Jharkhand

    Shri Krishna Kumar Chhetry, Head Constable, Jharkhand

    Shri Arun Kumar Ojha, Head Constable, Jharkhand

    Shri Markus Sunwar, Head Constable, Jharkhand

    Shri Jaidev Pradhan, Constable, Jharkhand

    Smt. Jenet Margret Lakra, Constable, Jharkhand

    Smt. Kumudini Kujur, Constable, Jharkhand

    Shri Suphal Orea, Constable, Jharkhand

    Shri Md Wasim Akhtar, Constable, Jharkhand

    Shri A P Chandran, Assistant Superintendent Of Police, Kerala

    Shri Santhosh Kumar T, Sub Inspector, Kerala

    Shri K E Premachandran, Deputy Superintendent Of Police, Kerala

    Shri Ashraf Thengalakka Ndiyil, Assistant Commissioner Of Police,

    Kerala

    Shri Unnikrishnan Veluthedan, Deputy Superintendent Of Police,

    Kerala

    Shri Anilkumar T, Deputy Superintendent Of Police, Kerala

    Shri Jose Mathai Mukaluvilayil, Deputy Superintendent Of Police,

    Kerala

    Shri Manoj Vatakke Veettil, Deputy Superintendent Of Police, Kerala

    Shri Premananda Krishnan C, Assistant Commissioner Of Police,

    Kerala

    Shri Pramod Das Paravana Vayalil, Sub Inspector, Kerala

    Smt. Krishnaveni Desavatu, Inspector General, Madhya Pradesh

    Shri Manoj Kumar Rai, Superintendent Of Police, Madhya Pradesh

    Shri Gitesh Kumar Garg, Superintendent Of Police, Madhya Pradesh

    Shri Durgesh Kumar Rathore, Superintendent Of Police,

    Madhya Pradesh

    Shri Praveen Singh, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh

    Shri Rajendra Prasad Gupta, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh

    Smt. Nidhi Shrivastava, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh

    Shri Sanjay Singh Thakur, Deputy Superintendent Of Police,

    Madhya Pradesh

    Smt. Shaffali Takalkar, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh

    Shri Shriram Mishra, Head Constable, Madhya Pradesh

    Shri Shushil Kumar Choubey, Constable, Madhya Pradesh

    Shri Prem Kishore Vyas, Sub Inspector, Madhya Pradesh

    Shri Umrao Prasad Jatav, Sub Inspector, Madhya Pradesh

    Shri Mahendra Singh Negi, Assistant Sub Inspector, Madhya Pradesh

    Shri Santosh Mehra, Assistant Sub Inspector, Madhya Pradesh

    Shri Ravindra Mishra, Constable, Madhya Pradesh

    Shri Raju Gurane, Inspector/ARMR, Madhya Pradesh

    Shri Rajiv Virendra Kumar Jain, Inspector General, Maharashtra

    Shri Sudhir Kallaya Hiremath, Inspector General, Maharashtra

    Smt. Sheela Dinkar Sail, Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Mohan Murlidhar Dahikar, Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Purushotam Narayan Karad, Superintendnt Of Police, Maharashtra

    Smt. Kiran Jitendrasingh Patil, Additional Superintendent Of Police, Maharashtra

    Smt. Neelam Prashant Waval, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Avinash Shankarrao Shilimkar, Inspector (PA), Maharashtra

    Shri Gajanan Ramrao Shelke, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Mahesh Ramesh Tawde, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra

    Shri Vijay Marotirao Mahulkar, Additional Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Sameer Narayan Salunke, Assistant Commissioner Of Police, Maharashtra

    Shri Parag Bapurao Potey, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Dayanand Sadashiv Gawade, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Smt. Pushpalata Rajaram Dighe, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Sunil Shankar Shinde, Inspector (PH), Maharashtra

    Smt. Suvarna Umesh Shinde, Inspector (PA), Maharashtra

    Shri Anant Dynaneshwar Mali, Deputy Superintendent Of Police, Maharashtra

    Shri Mahendra Dattatray Kore, Inspector/RO/RM, Maharashtra

    Shri Kailash Ramji Barabhai, Inspector/RO/RM, Maharashtra

    Shri Vijay Gopal Mohite, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Bharat Raosaheb Sawant, Inspector/ARMR, Maharashtra

    Shri Narendra Sakharam Raut, Assistant Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Satish Janardan Nimbalkar, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Afzal Khan Shahejande Khan Pathan, Assistant Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Pradip Sahebrao Sawant, Assistant Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Subhash Waman Salvi, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Pramod Rohidas Waghmare, Inspector (PA), Maharashtra

    Shri Vijaykumar Shankar Shinde, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Vikram Vynkatrao Nawarkhede, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Vijay Prabhakar Deore, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Manoj Yashwant Gujar, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Ajay Manohar Sawant, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Gangadhar Ramchandra Ghumare, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Sanjay Eknath Shelar, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Mahadeo Madhukar Khandare, Inspector/ARMR, Maharashtra

    Shri Rajkumar Chanvirappa Tolnure, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Babasaheb Natha Dhakane, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Shivdas Dattatray Phutane, Sub Inspector, Maharashtra

    Shri Suresh Sahebrao Sonawane, Sub Inspector, Maharashtra
    Here is the full list of names in the requested format, with numbers removed, normal capitalization applied (first letter of each word), and acronyms kept unchanged.

    Shri Manbindhu Singh Rajkumar, Superintendent Of Police, Manipur

    Dr. Ibomcha Singh Sarangthem, Commandant, Manipur

    Shri Kshetrimayum Prasanta Kumar Singh, Assistant Commandant, Manipur

    Shri Nehkholal Gangte, Havildar, Manipur

    Shri Premchand Singh Chungkham, Rifleman, Manipur

    Shri Bijen Singh Pukhrambam, Assistant Sub Inspector, Manipur

    Shri Kamlemsang, Rifleman, Manipur

    Shri Bashanborlang J Laloo, Commandant, Meghalaya

    Shri Babu Chow Sinha, Armed Police Sub Inspector, Meghalaya

    Shri Seju Perekattu Kuruvilla, Inspector General, Mizoram

    Shri Lalruatsanga Tochhawng, Superintendent Of Police, Mizoram

    Shri Mc Lalhmingthanga, Inspector/ARMR, Mizoram

    Shri Lanuchuba Longchar, Assistant Commandant, Nagaland

    Shri Mepu Konyak, Inspector/ARMR, Nagaland

    Shri I Akaho Sumi, Havildar, Nagaland

    Dr. Sarthak Sarangi, Inspector General, Odisha

    Shri Shriprasad Tamang, Commandant, Odisha

    Shri Subhanarayan Muduli, Additional Superintendent Of Police, Odisha

    Shri Pradeep Kumar Aind, Deputy Superintendent Of Police, Odisha

    Smt. Pranita Kumari Ray, Deputy Superintendent Of Police, Odisha

    Shri Ashok Kumar Mohanty, Commandant, Odisha

    Shri Arun Kumar Nayak, Inspector, Odisha

    Shri Mohammad Hafiz, Inspector, Odisha

    Smt. Lata Naik, Havildar, Odisha

    Shri Nigamananda Mohapatra, Assistant Sub Inspector, Odisha

    Shri Laxmi Narayan Muduli, Inspector, Odisha

    Shri Jasdev Singh Sidhu, Superintendent Of Police, Punjab

    Shri Rajan Parminder Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab

    Shri Harinderdeep Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab

    Shri Navdeep Singh, Deputy Superintendent Of Police, Punjab

    Shri Talwinder Singh, Inspector, Punjab

    Shri Randeep Singh Mann, Assistant Inspector General, Punjab

    Shri Harish Kumar, Inspector, Punjab

    Shri Pritpal Singh, Inspector, Punjab

    Shri Rajinder Kumar, Inspector, Punjab

    Shri Bhupinder Singh, Sub Inspector, Punjab

    Smt. Dharamjit Kaur, Sub Inspector, Punjab

    Smt. Manjit Kaur, Inspector, Punjab

    Smt. Swaranjit Kaur, Assistant Sub Inspector, Punjab

    Smt. Sapinder Kaur, Assistant Commissioner Of Police, Punjab

    Shri Sukhjit Singh, Inspector, Punjab

    Shri Deepak Kumar, Inspector General, Rajasthan

    Smt. Param Jyoti, Inspector General, Rajasthan

    Shri Rewant Dan, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan

    Shri Dhanpat Raj, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan

    Shri Mahavir Singh Shekhawat, Deputy Superintendent Of Police, Rajasthan

    Shri Neel Kamal, Additional Superintendent Of Police, Rajasthan

    Shri Surendra Yadav, Inspector, Rajasthan

    Shri Rajendra Singh, Head Constable, Rajasthan

    Shri Hari Shankar, Sub Inspector, Rajasthan

    Shri Umesh Pareek, Assistant Sub Inspector, Rajasthan

    Smt. Snehlata Jat, Inspector, Rajasthan

    Shri Babu Lal, Assistant Sub Inspector, Rajasthan

    Shri Satyaveer, Head Constable, Rajasthan

    Shri Laxminarayan, Assistant Sub Inspector, Rajasthan

    Shri Mahendra Singh, Assistant Sub Inspector, Rajasthan

    Shri Krishanvir Singh, Sub Inspector, Rajasthan

    Shri Tshering Sherpa, Superintendent Of Police, Sikkim

    Shri Anil Kumar Giri, Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri Sarvana Sundar A, Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri G Manikandan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu

    Shri G Manivannan, Assistant Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri J Devarajan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu

    Shri N Manivarnan, Commandant, Tamil Nadu

    Shri P K John, Assistant Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri S Amuldoss, Additional Deputy Commissioner Of Police, Tamil Nadu

    Shri B Basil Srinivasan, Deputy Superintendent Of Police, Tamil Nadu

    Shri S Vijay, Inspector, Tamil Nadu

    Shri K Krishnamoorthy, Inspector, Tamil Nadu

    Smt. N Janaki, Inspector, Tamil Nadu

    Smt. S Kaleeshwari, Inspector, Tamil Nadu

    Shri T Elakkumanan, Inspector, Tamil Nadu

    Shri N Raghunathan, Inspector, Tamil Nadu

    Shri R Mohan, Inspector, Tamil Nadu

    Smt. T Pandi Muthulakshmi, Inspector, Tamil Nadu

    Shri S Senthilkumar, Inspector, Tamil Nadu

    Smt. V Anandhi, Inspector, Tamil Nadu

    Smt. P Chandra, Inspector, Tamil Nadu

    Shri G Murugan, Sub Inspector, Tamil Nadu

    Smt. Badugula Sumathi, Inspector General, Telangana

    Shri Pagunta Venkat Ramulu, Commandant, Telangana

    Shri Moghilicherla Shankar, Deputy Superintendent Of Police, Telangana

    Shri Attluri Bhanu Murthy, Senior Commandant, Telangana

    Shri K V M Prasad, Deputy Commissioner Of Police, Telangana

    Shri C Vamsi Mohan Reddy, Deputy Superintendent Of Police, Telangana

    Smt. Thummala Laxmi, Deputy Superintendent Of Police, Telangana

    Shri Burra Yellaiah, Sub Inspector, Telangana

    Shri V Purushotham Reddy, Sub Inspector, Telangana

    Shri Syed Abdul Kareem, Sub Inspector, Telangana

    Shri Boddu Anandam, Assistant Sub Inspector, Telangana

    Shri Paili Manohar, Head Constable, Telangana

    Shri Deba Prasad Roy, Deputy Superintendent Of Police, Tripura

    Shri Pradip Chandra Das, Subedar, Tripura

    Shri Bipul Deb, Havildar, Tripura

    Shri Jiban Debnath, Constable, Tripura

    Shri Amal Datta, Inspector, Tripura

    Shri Dhrubajyoti Halder, Inspector, Tripura

    Shri Akash Kulhary, Inspector General, Uttar Pradesh

    Shri Amit Pathak, Inspector General, Uttar Pradesh

    Shri Ghanshyam, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Neeraj Kumar Pandey, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Deependra Nath Chaudhary, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Rajesh Kumar Srivastava, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Atul Kumar Srivastava, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh

    Smt. Niharika Sharma, Commandant, Uttar Pradesh

    Dr. Pravin Ranjan Singh, Deputy Commissioner Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Sanjeev Kumar Bajpai, Commandant, Uttar Pradesh

    Shri Rohit Mishra, Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Prem Chand, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Sarvesh Kumar Mishra, Commandant, Uttar Pradesh

    Shri Satyapal Singh, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Rahul Mithas, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Raj Kumar, Assistant Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Alok Kumar Sharma, Additional Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Panna Lal, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Saifuddin Beg, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Anjanee Kumar Rai, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Pradeep Singh Chandel, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Jagdish Kaliraman, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Abhay Pratap Mall, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Hakimuddin, Company Commander, Uttar Pradesh

    Shri Jay Prakash Sharma, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Sachida Nand Tiwari, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Shiv Lal, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Sunil Kumar Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Suresh Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Suhail Ahmad, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Kaptan Singh Bhadauriya, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mohammad Azaz Akhtar, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Yogendra Kumar Sharma, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Devendra Singh Dhama, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Keshav Datt Sharma, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Subhash Vavu, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Deen Dayal Tiwari, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mahendra Prakash Sharma, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Narayan Kant Saroj, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Narendra Kumar Dubey, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Yogendra Kumar Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Ashok Kumar Singh, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Awadh Bihari Niranjan, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Chandveer Singh, Armed Police Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Hakim Singh Yadav, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Rajendra Prasad Mishra, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Sahdeo Prasad, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Ram Saran Singh Yadav, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mani Shankar Tiwari, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mahesh Pal Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Ashok Kumar Kamboj, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Shamsher Yadav, Inspector, Uttar Pradesh

    Smt. Geeta Ahirwar, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Ramakant Pachauri, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Yugul Kishore Chand, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Rajesh Kumar Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Yogendra Kumar Singh, Sub Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Mahmood Ali, Deputy Superintendent Of Police, Uttar Pradesh

    Shri Omprakash Yadav, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Anand Kumar, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Chhavi Nath Singh, Platoon Commander, Uttar Pradesh

    Shri Prempal, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri RanjeET, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Satyaveer Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Shiva Kant Mishra, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Virendra Pratap Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Shri Suresh Chandra, Head Constable, Uttar Pradesh

    Shri Vijay Singh, Inspector, Uttar Pradesh

    Smt. Jyoti Chauhan, Inspector, Uttarakhand

    Shri Prabodh Kumar Ghildiyal, Deputy Superintendent Of Police, Uttarakhand

    Shri Shivraj Singh, Deputy Superintendent Of Police, Uttarakhand

    Shri Subhash Chandra, Inspector, Uttarakhand

    Shri Sajid Ali, Assistant Sub Inspector, Uttarakhand

    Shri Murli Dhar, Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Syed Waquar Raza, Deputy Inspector General, West Bengal

    Shri Nima Norbu Bhutia, Deputy Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Abdullah Sana, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Amit Biswas, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Vidya Sagar Choubey, Deputy Superintendent Of Police, West Bengal

    Shri Rajesh Kumar Singh, Inspector, West Bengal

    Shri Aman Raza, Inspector, West Bengal

    Shri Dibyendu Chatterjee, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Pradip Khara, Assistant Commissioner Of Police, West Bengal

    Shri Subhash Bandyopadhyay, Inspector, West Bengal

    Shri Malay Sanyal, Inspector, West Bengal

    Smt. Suryamoni Chettri, Sub Inspector, West Bengal

    Shri Amit Haldar, Inspector, West Bengal

    Shri Ghanteswar Mondal, Assistant Sub Inspector, West Bengal

    Smt. Chandrani Ghosh, Constable, West Bengal

    Shri Sujit Samanta, Assistant Sub Inspector, West Bengal

    Shri Ritesh Kumar Singh, Sub Inspector, West Bengal

    Shri Kalyan Marjit, Assistant Sub Inspector, West Bengal

    Shri Kanchan Das, Assistant Sub Inspector, West Bengal

    Shri Naveen Kumar, Deputy Commandant, Andaman And Nicobar Islands

    Shri Ramani S, Head Constable, Andaman And Nicobar Islands

    Shri Ibrahim Ali, Head Constable, Andaman And Nicobar Islands

    Shri Pushpendra Kumar, Inspector General, Chandigarh

    Shri Jasbir Singh, Inspector, Chandigarh

    Shri Surnider Pal, Head Constable, Chandigarh

    Shri Ragunathan, Head Constable, Puducherry

    Shri Mohd Suleman Choudhary, Inspector General, J&K

    Shri Sujit Kumar, Inspector General, J&K

    Shri Vivek Gupta, Inspecor General, J&K

    Shri Himat Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K

    Ms. Champa Devi Sharma, Deputy Superintendent Of Police, J&K

    Shri Khushwant Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K

    Shri Anil Sharma, Inspector, J&K

    Shri Gurmeet Singh, Deputy Superintendent Of Police, J&K

    Shri Reyaz Ahmad Langoo, Inspector, J&K

    Shri Sham Lal, Assistant Sub Inspector, J&K

    Shri Gopal Singh, Head Constable, J&K

    Shri Sardar Singh, Inspector, J&K

    Shri Neeraj Kumar Koul, Inspector, J&K

    Shri Mushtaq Ahmad Bhat, Inspector, J&K

    Shri Tawheed Ahmad Thoker, Constable, J&K

    Shri Shubh Kumar, Constable, J&K

    Shri Balwinder Singh Bali, Assistant Sub Inspector, J&K

    Shri Ramesh Singh Pathania, Second In Command, Assam Rifles

    Shri Devraj, Subedar, Assam Rifles

    Shri Ved Prakash Srivastav, Commandant, Assam Rifles

    Shri Durgeswar Boro, Subedar Major, Assam Rifles

    Shri Uttam Raj Jaryal, Deputy Commandant, Assam Rifles

    Shri Bhakta Bahadur Rai, Havildar, Assam Rifles

    Shri Sundaran KA, Subedar Major, Assam Rifles

    Shri Rama Shankar Ram, Subedar Major, Assam Rifles

    Shri Nand Kishor Ram, Subedar Major, Assam Rifles

    Shri Gopal Singh, Naib Subedar, Assam Rifles

    Shri Vijay Kumar, Warrant Officer, Assam Rifles

    Shri Dev Ram, Warrant Officer, Assam Rifles

    Shri Pravesh Kumar, Second In Command, Assam Rifles

    Shri Anup Lal Bhagat, Commandant, BSF

    Shri Kulwinder Singh, Deputy Inspector General, BSF

    Shri Satish Kumar, Deputy Inspector General, BSF

    Shri Balraj Singh, Commandant, BSF

    Shri Mahesh Kumar, Commandant, BSF

    Shri Amar Bir Singh, Commandant, BSF

    Shri Harvinder Singh Bedi, Commandant, BSF

    Shri Narendra Singh, Commandant, BSF

    Shri Rajive Bhardwaj, Commandant, BSF

    Shri Vinod Kumar Kandpal, Commandant, BSF

    Shri Suraj Singh, Commandant, BSF

    Dr. Leena Gupta, Deputy Inspector General (Medical), BSF

    Shri Surender Kumar, Secon In Command, BSF

    Shri Jasvinder Singh, Commandant, BSF

    Shri Anil Kumar, Second In Command, BSF

    Shri Om Kant Bairagi, Deputy Commandant, BSF

    Shri Ravinder Singh, Deputy Commandant, BSF

    Shri Dayal Singh, Deputy Commandant, BSF

    Shri Chandra Prakash Sharma, Commandant, BSF

    Shri Raj Dweep Saraswat, Assistant Commandant, BSF

    Shri Jitender Sharma, Assistant Commandant, BSF

    Shri Shiv Kumar Patel, Assistant Commandant, BSF

    Shri Vikram Singh, Assistant Commandant, BSF

    Shri Khemraj Meena, Subedar Major, BSF

    Shri Mahtab Behera, Subedar Major, BSF

    Shri Rakesh Kumar, Subedar Major, BSF

    Shri Chhavi Prakash, Inspector, BSF

    Shri Sumer Singh, Inspector, BSF

    Shri Shakam Singh, Sub Inspector, BSF

    Shri Arun Prakash Tripathi, Sub Inspector, BSF

    Shri Het Ram, Inspector, BSF

    Shri Binod Kumar Tiwari, Sub Inspector, BSF

    Shri Durga Singh Dhami, Sub Inspector, BSF

    Shri Suresh Kumar, Sub Inspector, BSF

    Shri Prithviraj Hajong, Constable, BSF

    Shri Joy M, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Anil Kumar, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Sarat Chandra Mahapatra, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Amus Oraon, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Shekhara B C, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Gopi Ram, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Gurbachan Singh, Assistant Sub Inspector, BSF

    Shri Ramesh Kumar, Subedar Major, BSF

    Shri Rajendra Singh, Sub Inspector, BSF

    Shri Jayakumar Oravakkandi, Head Constable, BSF

    Shri Sivadasan K, Inspector, BSF

    Dr. Dhananjaya Naik C, Deputy Inspector General (Medical), CISF

    Shri Vaibhav Kumar Dubey, Senior Commandant, CISF

    Shri Pratap Bhausaheb Punde, Senior Commandant, CISF

    Shri Virendra Mohan Joshi, Senior Commandant, CISF

    Smt. S Indira, Assistant Commandant, CISF

    Shri Raj Kumar, Assistant Commandant, CISF

    Shri Chanda Lal Meena, Assistant Commandant, CISF

    Shri Ratan Singh Jodha, Assistant Commandant, CISF

    Smt. N A Lata, Assistant Commandant, CISF

    Shri Pauliankap, Commandant, CISF

    Shri Nitin Kumar Tyagi, Commandant, CISF

    Shri Vikas Kumar, Commandant, CISF

    Shri N Bala Krishnan, Sub Inspector, CISF

    Shri Chander Ballav Bhatt, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Anand Mohan, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Nagina Rajak, Head Constable, CISF

    Shri B Nanda Kumar, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Y Nageshwar Rao, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri A Arul Rajan, Inspector, CISF

    Shri Bhuban Deka, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Yashpal Singh, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Om Prakash, Sub Inspector, CISF

    Smt. Lata Mani, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Ravi Kumar, Assistant Sub Inspector, CISF

    Shri Rajendra Narayan Dash, Inspector General, CRPF

    Dr. Harish Singh, Deputy Inspector General (Medical), CRPF

    Shri Kishore Kumar, Commandant, CRPF

    Shri Mahesh Kumar, Commandant, CRPF

    Shri P Manoj Kumar, Commandant, CRPF

    Shri Rajeev Kumar Chaudhary, Commandant, CRPF

    Dr. Bijoy Kumar Basumatary, Chief Medical Officer, CRPF

    Dr. Manisha Garg, Chief Medical Officer, CRPF

    Shri Dipak Kumar, Commandant, CRPF

    Shri Bhavesh Chaudhary, Commandant, CRPF

    Shri Deepak Bhati, Commandant, CRPF

    Shri Amit Choudhary, Commandant, CRPF

    Smt. Retna Nair, Deputy Commandant, CRPF

    Shri Ajay Kumar, Commandant, CRPF

    Shri Anil Kumar Singh, Second In Command, CRPF

    Shri Hajari Lal, Second In Command, CRPF

    Shri Pragyesh Kumar Atal, Deputy Commandant, CRPF

    Shri Hajari Lal, Commandant, CRPF

    Shri Vinesh Kumar, Deputy Commandant, CRPF

    Shri Anil Kumar Singh, Commandant, CRPF

    Shri Parkash Singh, Assistant Commandant, CRPF

    Shri Narayanan S S, Assistant Commandant, CRPF

    Shri V Shiva Rama Krishna, Commandant, CRPF

    Shri Bhoop Singh, Inspector, CRPF

    Shri Madhu Sudan Roy, Inspector, CRPF

    Shri Bandhiya Babu, Inspector, CRPF

    Shri Ashok, Sub Inspector, CRPF

    Shri Rajbir Singh Barwar, Inspector, CRPF

    Shri Bachhu Singh, Inspector, CRPF

    Shri Narayanan M V, Assistant Commandant, CRPF

    Shri Om Prakash, Inspector, CRPF

    Shri Daniel Shaji, Sub Inspector, CRPF

    Shri Tarsem Lal, Sub Inspector, CRPF

    Shri Anand Kumar, Assistant Commandant, CRPF

    Shri Awadhesh Kumar Singh, Sub Inspector, CRPF

    Shri Gurmail Singh, Sub Inspector, CRPF

    Shri Chaman Lal, Sub Inspector, CRPF

    Shri Vinod Singh, Sub Inspector, CRPF

    Shri Gupteshwar Prasad Singh, Assistant Sub Inspector, CRPF

    Smt. Kumari Madhu, Sub Inspector, CRPF

    Shri Mahabir Singh Ola, Head Constable, CRPF

    Shri Anil Kumar Saklani, Assistant Sub Inspector, CRPF

    Shri Hawa Singh, Assistant Sub Inspector, CRPF

    Shri Krishan Kumar, Assistant Sub Inspector, CRPF

    Shri Satish, Deputy Commandant, CRPF

    Shri Nawal Kishore, Assistant Sub Inspector, CRPF

    Shri Raval Shashinkumar Hiralal, Constable, CRPF

    Shri Saneesh Kumar, Inspector, CRPF

    Shri Mhetre Amogsiddha Bhimrao, Head Constable, CRPF

    Shri Dilip Singh, Inspector, CRPF

    Shri Praveen Kumar Singh, Inspector, CRPF

    Shri Dhumal Kiran Vilasrao, Head Constable, CRPF

    Shri Khoirom Prasanta Meetei, Inspector, CRPF

    Shri Laxman Singh, Inspector, CRPF

    Shri Jaswant Rai, Sub Inspector, CRPF

    Shri Majer Singh, Head Constable, CRPF

    Shri Suraj Kumar, Head Constable, CRPF

    Shri Vijay Kumar Deswal, Deputy Inspector General, ITBP

    Shri Tashi Namgyal, Commandant, ITBP

    Shri Subhash Chandra Yadav, Commandant, ITBP

    Shri Deonath Ray, Commandant, ITBP

    Shri Dwarika Prasad Dhoundiyal, Assistant Commandant, ITBP

    Shri Kailash Chandra Dhoundiyal, Assistant Commandant, ITBP

    Shri Chhering Dorje, Inspector, ITBP

    Shri Rajender Bikram Sen, Inspector, ITBP

    Shri Ram Kumar, Sub Inspector, ITBP

    Shri Vijay Kumar, Sub Inspector, ITBP

    Shri Prasannan P S, Assistant Sub Inspector, ITBP

    Shri Joginder Singh, Assistant Commandant, ITBP

    Shri Abhishek Kumar, Second In Command, NSG

    Shri Shalendra Bandhu Gupta, Assistant Commander-I, NSG

    Shri George Kurian, Assistant Commander-I, NSG

    Shri Jasveer Singh, Inspector, NSG

    Shri Ranjit Kangat, Deputy Inspector General, SSB

    Shri Hari Prakash, Commandant, SSB

    Dr. Hrishikes Sen, Commandant, SSB

    Shri Priyavrat Sharma, Commandant, SSB

    Shri Philem Basanta Singh, Deputy Commandant, SSB

    Shri Lalit Kumar, Deputy Commandant, SSB

    Shri Desh Raj, Assistant Commandant, SSB

    Shri Saquinder Kumar, Assistant Commandant, SSB

    Shri Mingma Dhondup Tamang, Second In Command, SSB

    Smt. Rumpa Garain, Inspector, SSB

    Dr. Likmabam Kumarjit Singh, Commandant, SSB

    Ms. Amrita Dash, Joint Director, MHA

    Ms. Ruchika Jain, Joint Director, MHA

    Ms. Uma, Deputy Director, MHA

    Ms. Veena Bharti, Joint Director, MHA

    Shri Xavier Dhanaraj Soosai, Joint Director, MHA

    Ms. Deepika Tiwari, Joint Director, MHA

    Shri Nitin Tiwari, Joint Director, MHA

    Shri Divya Mishra, Joint Director, MHA

    Shri Sunil Kumar, Joint Director, MHA

    Shri Pramod Kumar Singh, Section Officer, MHA

    Ms. K Jayalakshmy, Assistant Director, MHA

    Shri Girdhari Lal Sehta, Assistant Director /EXE, MHA

    Ms. Mithu Chakraborty, Assistant Director/EXE, MHA

    Ms. Lekshmi R Pillai, Assistant Director/EXE, MHA

    Shri Guruaribam Sandeep Sharma, Assistant Director/EXE, MHA

    Shri Shailendra Rao, Assistant Director/EXE, MHA

    Shri Manish Kumar, Deputy Central Intelligence Officer/TECH, MHA

    Shri Jayant Laxmanrao Darve, Deputy Central Intelligence Officer/EXE, MHA

    Shri Sachin Dasharath Ruke, Assistant Director/EXE, MHA

    Ms. V Padmavathi, Private Secretary, MHA

    Shri Amal Chandra Biswas, Assistant Central Intelligence Officer-I/ EXE, MHA

    Shri Gurmat Dorjey, Assistant Central Intelligence Officer-I/EXE, MHA

    Shri Ishey Namgail, Assistant Central Intelligence Officer-II/EXE, MHA

    Shri Kamlesh Debbarma, Junior Intgelligence Officer-I/EXE, MHA

    Shri Amrit Bhat, Junior Intelligence Officer-I/EXE, MHA

    Shri Deepak Sobti, Assistant Section Officer, MHA

    Shri Sadanand Shankarrao Date, Deputy Inspector General, CBI

    Shri Venkata Subbareddy Chinnakondu, Joint Director, CBI

    Shri Manmohan Sharma, Deputy Legal Advisor, CBI

    Shri Baidyanath Samal, Additional Superintendent Of Police, CBI

    Smt. Rubi Choudhary, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Manish Kumar Upadhyay, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Anmol Sachan, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Smt. Deepti Vashista, Programmer, CBI

    Smt. Nishu Kushwaha, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Kailash Sahu, Additional Superintendent Of Police, CBI

    Shri Arijit Sinha, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Netram Chourasiya, Head Constable, CBI

    Shri Puran Mal Gujar, Head Constable, CBI

    Shri Bhola Roy, Head Constable, CBI

    Shri Babu Varghese, Head Constable, CBI

    Shri Vinod Kumar, Assistant Sub Inspector, CBI

    Shri Sharad Suresh Bhawar, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Dharmender, Inspector, CBI

    Shri Sanjeev Kumar, Constable, CBI

    Shri Waikhom Rajesh Singh, Constable, CBI

    Shri Vikram Singh, Head Constable, CBI

    Shri Thahir Abbas P, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Rupendra Kumar, Constable, CBI

    Smt. Narikote Nandini, Office Superintendent, CBI

    Shri Dharmendra Kumar, Deputy Superintendent Of Police, CBI

    Shri Rajesh Kumar, Assistant Inspector General, SPG

    Shri Thakur Diwakar Singh, Assistant Inspector General, SPG

    Shri O Bala Murugan, Security Officer-II (M), SPG

    Dr. Amandeep Singh Kapoor, Director, BPR&D

    Ms. Roopa M, Inspector General, I4C

    Ms. Pratibha Ambedkar, Joint Secretary, M/O Civil Aviation

    Shri Neeraj Kumar Gupta, Joint Secretary, NCB

    Shri Gyanendra Kumar Singh, Deputy Director, NCB

    Shri Ram Chandra Gujar, Deputy Superintendent, NCRB

    Shri Gyaneshwar Singh, Commandant, NDRF

    Shri Prabhat Kumar Yadav, Inspector, NDRF

    Shri V Mohan, Head Constable, NDRF

    Smt. Gehabati Chanambam, Deputy Director, NEPA

    Shri Amrendra Tiwari, Additional Superintendent Of Police, NIA

    Shri Jitendra Kumar Ojha, Sub Inspector, NIA

    Shri Ajith Kumar N S, Assistant Sub Inspector, NIA

    Shri Anjani Nandan Tiwari, Sub Inspector, SVP NPA

    Shri Kalyan Deori, Assistant Commandant, RPF

    Shri Uttam Kumar Bandyopadhyay, Assistant Security Commissioner, RPF

    Shri Mukesh Kumar Soam, Inspector, RPF

    Shri Balwan Singh, Inspector, RPF

    Shri Prakash Charan Das, Inspector, RPF

    Shri Anwar Husain, Sub Inspector, RPF

    Shri Praful Chandra Panda, Inspector, RPF

    Shri Pappala Srinivasa Rao, Sub Inspector, RPF

    Shri Dikkala Venkata Murali Krishna, Assistant Sub Inspector, RPF

    Shri Maheswara Reddy Karnati, Head Constable, RPF

    Shri Srinivas Ravula, Sub Inspector, RPF

    Shri Shiv Lahari Meena, Sub Inspector, RPF

    Shri Sanjeev Kumar, Assistant Sub Inspector, RPF

    Shri C Iiaya Bharathi, Head Constable, RPF

    Shri Mohd Rafique, Constable, RPF

    Shri Bhuban Chandra Mali, Sub Officer, Assam

    Shri Nandeswar Das, Leading Fireman, Assam

    Shri Guruswamy, Assistant Fire Station Officer, Karnataka

    Shri Arun C Naik, Leading Fireman, Karnataka

    Shri Jogy A S, District Fire Officer, Kerala

    Shri K A Jhapharkhan, Senior Fire And Rescue Officer, Kerala

    Shri Venugopal V N, Senior Fire And Rescue Officer, Kerala

    Shri Harishchandra Vasant Girkar, Dy. Chief Fire Officer, Maharashtra

    Shri Damodar Vangad, Fire Officer, Maharashtra

    Shri KanchAn Bandu Patil, Driver Operator, Maharashtra

    Shri Kashinath Rajnath Mishra, Leading Fireman, Maharashtra

    Shri Ranjitkumar Singh Chirom, Sub Officer, Manipur

    Shri Narendra Kumar Ping, Assistant Station Officer, Odisha

    Shri Alekha Chandra Rout, Fire Fighter, Odisha

    Shri Laxman Majhi, Leading Fire Fighter, Odisha

    Shri Dawa Tamang, ASFO, Sikkim

    Shri Andavaraj Arumugam, Station Officer, Tamil Nadu

    Shri Sureshkumar Ponnusamy, Station Officer, Tamil Nadu

    Shri Elangovan Ramayah, Leading Fireman, Tamil Nadu

    Shri Singh Ghaveri Rajender, Leading Fire Fighter, Telangana

    Shri Hanumantha Rao Gouti, Leading Fire Fighter, Telangana

    Shri Ravindar Kolapuri, Leading Fire Fighter, Telangana

    Shri Nasiruddin Khan, FSSO, Uttar Pradesh

    Shri Arun Kumar Singh, Chief Fire Officer, Uttar Pradesh

    Shri Gulab Prasad, Leading Fireman, Uttar Pradesh

    Shri Lallan Ram, Leading Fireman, Uttar Pradesh

    Shri Mukesh Kumar Pokhriyal, Leading Fireman, Uttarakhand

    Shri Girish Chandra Lohani, Leading Fireman, Uttarakhand

    Shri Amar Kumar Roy, Sub Inspector, Andaman & Nicobar Islands

    Shri Roopam Bhagwan Thakare, General Manager, P & NG

    Shri Kali Prasad Mohanty, General Manager, P & NG

    Shri Alpeshkumar Ishwarlal Mistry, Fire Officer, P & NG

    Shri P Balakrishna, Deputy Commandant, CISF

    Shri Abhay Kumar Singh, Assistant Commandant, CISF

    Shri Jaleswar Deka, Deputy Controller, Assam

    Shri Chakradhar Barman, Platoon Commander, Assam

    Shri Uttam Kumar Sahu, Naik, Chhattisgarh

    Shri Jageshwar Kumar Dhiwar, Sainik, Chhattisgarh

    Ms. Krishna Dilipbhai Patel, Senior Divisional Commander, Gujarat

    Shri Ganesh Tukaram Patil, Senior Platoon Commander, Gujarat

    Shri Vijaykumar Shanabhai Patel, Deputy Chief Warden, Gujarat

    Shri Sunand Sampath, Officer Commanding, Karnataka

    Shri Balaji Srinivasan, Officer Commanding, Karnataka

    Shri Malaligowda, Platoon Commander, Karnataka

    Shri Vadiraj Narayan Rao Deshpande, Platoon Commander, Karnataka

    Shri Narendra Awasthi, Lance Naik 35, Madhya Pradesh

    Shri Gangadhar Vakhaji Vurkud, Platoon Commander, Maharashtra

    Shri Rajendra Madhukrrao Bansod, Platoon Commander, Maharashtra

    Shri Nageshwarrao Alkondia Poddali, Platoon Commander, Maharashtra

    Ms. Ronita Badajena, Civil Defence Volunteer, Odisha

    Shri Prabhat Kumar Sahu, Home Guard, Odisha

    Shri Sharandeep Singh Grewal, District Commander, Punjab

    Shri Narana Ram, Platoon Commander, Rajasthan

    Shri Ramkishor, Platoon Commander, Rajasthan

    Shri T Ananth, Area Commander, Tamil Nadu

    Shri R Natarajan, Company Commander, Tamil Nadu

    Shri Ravi Masaram, Home Guard, Telangana

    Shri Jangaiah Pittakala, Home Guard, Telangana

    Smt. Renuka Burranolla, Women Home Guard, Telangana

    Shri Ashutosh Dwivedi, Recce Officer, Uttar Pradesh

    Smt. Munawar Sultana, Deputy Divisional Warden, Uttar Pradesh

    Smt. Meena Mohan Sharma, Sector Warden, Uttarakhand

    Shri Ravindra Mohan Kala, Deputy Divisional Warden, Uttarakhand

    Shri Sanjeev Kohli, Senior Civil Defence Instructor, Chandigarh

    Shri Laxmi Narsimba Swamy Kond, Dy. Controller Of Civil Defence,

    Shri Asit Banerjee, Civil Defence Inspector, Ministry Of Railways

    Shri Santosh Kumar, Civil Defence Inspector, Ministry Of Railways

    Shri Ravi Babu Gollapothu, Jailor, Andhra Pradesh

    Shri Venkata Krishna Prasad Donepudi, Chief Head Warden, Andhra Pradesh

    Shri Ananda Rao Gera, Head Warden, Andhra Pradesh

    Shri Sewa Singh, Superintendent Jail, Haryana

    Smt. Poonam, Sub Assistant Superintendent Jail, Haryana

    Shri Paramesh H A, Assistant Superintendent, Karnataka

    Shri Ramachandran T V, Deputy Superintendent, Kerala

    Shri Mohammed Hussain S, Assistant Superintendent GR. I, Kerala

    Shri Sathis Babu K, Assistant Superintendent GR. I, Kerala

    Shri Rajeshkumar A, Assistant Superintendent GR. I, Kerala

    Shri Ashok Shivram Karkar, Superintendent, Maharashtra

    Shri Govind Keshav Rathod, Additional Superintendent, Maharashtra

    Shri Rajendra Bhausaheb Dhangar, Havildar, Maharashtra

    Shri Sunil Bhauso Lande, Havildar, Maharashtra

    Shri Pralhad Mahipati Shinde, Havildar, Maharashtra

    Shri Mandardhar Pradhan, Chief WARDER, Odisha

    Shri D Pon Bagavath Singh, Assistant Jailor, Tamil Nadu

    Shri B Chelladurai, Assistant Jailor, Tamil Nadu

    Smt. R Sivakami, Assistant Jailor, Tamil Nadu

    Shri Sudhakar Reddy Mulagundla, Deputy Jailor, Telangana

    Shri Ashok Kumar Kurimindla, Assistant Deputy Jailor, Telangana

    Shri Beerbal Yadav, Head Warder, Uttarakhand

    Shri Deep Kumar, Head Warder, Chandigarh

    Shri Zaker Iqbal, SG Warder, Jammu & Kashmir

    Shri Mushtaq Ahmad Wani, Warder, Jammu & Kashmir

    • HT News Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT News Desk

      Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.Read More

    recommendedIcon
    Check India news real-time updates, latest news from India and weather updates on Hindustan Times
    News/India News/Republic Day 2026: 982 Personnel To Be Honoured With Gallantry, Service Medals | See Full List
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes