Loved Kareena Kapoor’s sequin saree? Here are 6 sparkling picks for you to shine

When it comes to sarees that make heads turn, Kareena Kapoor Khan has mastered the art of draping glamour with effortless grace. Recently, her sequin saree look in Birmingham set the internet ablaze, glittering under the lights, oozing confidence, and proving once again why sequins are a timeless red-carpet favourite. Sequin sarees

If you’ve been dreaming of recreating Bebo’s iconic sequin vibe, we’ve handpicked 8 dazzling sarees from Amazon that will help you shine like a Bollywood diva. From subtle shimmers to full-on bling, here are styles that suit every mood and occasion.

Top 6 stylish sequin sarees for women:

This striking royal blue saree is dripping in sequins, giving you that ultra-glamorous, movie-star feel. The bold colour makes it perfect for evening events, while the sequined blouse completes the luxe appeal. Style it with silver jewellery and bold eye makeup, and you’ll be red-carpet ready in no time. Think Kareena’s effortless elegance, but in your own style.

Light, airy, and beautifully shimmery; this georgette saree in sky blue is like wearing a slice of the evening sky. The delicate sequin embroidery adds just the right sparkle without being overwhelming, making it ideal for daytime receptions or sundowners. Pair it with pearl accessories and nude heels for an ethereal, Kareena-inspired glow.

If you’re looking for a saree that blends subtlety with glamour, this Flosive georgette piece is a must-have. The threadwork detailing perfectly balances out the sequins, giving it an understated yet chic finish. It’s lightweight, easy to drape, and perfect for occasions where you want to shine without going overboard. Think cocktail dinners or intimate festive parties.

Go all out in sparkle with this heavy sequins work saree, a bold pick for those who don’t shy away from the spotlight. The sequins shimmer with every movement, making it an absolute showstopper for cocktail nights, club parties, or sangeet evenings. Pair it with a sleek bun and statement earrings to keep the focus on your dazzling drape.

For a sheer, sensual, and ultra-modern look, this net saree with Zarkan embroidery is a stellar choice. The sequin work adds a glittering edge, while the net fabric brings in a touch of sultriness. Ideal for fashion-forward women who love experimenting, this saree is the ultimate mix of bold and glamorous. Picture it with smoky eyes and strappy heels, total Kareena energy.

This saree combines the richness of Vichitra silk with contemporary sequin work, making it the perfect pick for weddings. The luxurious fabric ensures a graceful drape, while the shimmer keeps it party-appropriate. Whether it’s for a mehendi, reception, or festive puja, this piece strikes a beautiful balance between traditional charm and modern glam.

From Kareena-inspired bold glam to elegant shimmer, these sarees ensure that you never blend into the background. With sequins trending everywhere; Bollywood parties, weddings, or festive celebrations, these picks let you shine like the star you are.

Loved Kareena Kapoor’s sequin saree? Here are 6 sparkling picks for you to shine: FAQs Can I wear a sequin saree during the day? Yes, lighter shades like sky blue or pastel sequins work beautifully for day events when styled with minimal accessories.

How do I care for a sequin saree? Always dry-clean to protect the sequins. Store it in a muslin cloth and avoid heavy folding to prevent snagging.

Are sequin sarees suitable for weddings? Absolutely! Sequins are perfect for receptions, sangeets, and cocktail nights. Rich fabrics like silk with sequins look especially elegant.

How do I style a sequin saree without overdoing it? Keep jewellery minimal—opt for statement earrings or a delicate bracelet. Pair with neutral heels to balance the shimmer.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.