8 Best herbal teas to boost immunity and support overall wellness during seasonal changes
Published on: Oct 14, 2025 08:00 pm IST
Boost your body’s defences with these herbal teas, perfect for immunity, overall wellness, and staying refreshed during seasonal changes.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Girnar Food & Beverages Pvt. Ltd. Detox Green Tea - Desi Kahwa (36 Tea Bags) 90 gm View Details
|
₹310
|
|
|
BLUE TEA - Echinacea (Cone) Flower - 100g - 100 Cups (Pack Of 2) | IMMUNITY BOOSTER | Flower Based - Herbal Tea - Caffeine Free - No Preservatives | Featured In Shark Tank | Pet Jar Packaging View Details
|
₹269
|
|
|
Twinings Chamomile Tea, 25 Teabags, Herbal Infusion Tea, Subtle and Flowery, Light and Gentle Taste, Good Sleep, Stress Relief, Relax - 0.03 Kg View Details
|
₹349
|
|
|
LUXMI Estates Lemon Balm Honey Ginger Herbal Tea – 50g Loose Leaf Tin Caddy | USDA Organic | Caffeine-Free Herbal Infusion | Soothing & Refreshing Wellness | 25 Cups | Sleep Tea View Details
|
₹457
|
|
|
VAHDAM, Turmeric Ashwagandha Herbal Tea Bags (50 Count) | Caffeine Free | Pure Herbal Blend - Turmeric, Ashwagandha, Lemongrass, Black Pepper & Licorice | Resealable Ziplock Pouch View Details
|
₹379
|
|
|
the tea trove Organic Hibiscus Tea Leaves Bags - 40 Eco-Friendly Hibiscus Flower Tea Bags In Resealable Pouch - Caffeine Free | Pack Of 1, 60 Grams View Details
|
₹203
|
|
|
Teabox Turmeric Ginger Tulsi Green Tea Bags View Details
|
|
|
|
Sancha Tea Boutique, Peppermint Tea, 25 Pyramid Bags, Caffeine Free Herbal Tisane, PCOS Support, Real Peppermint View Details
|
₹308
|
|
