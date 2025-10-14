Search
Tue, Oct 14, 2025
8 Best herbal teas to boost immunity and support overall wellness during seasonal changes

ByShivangi Jamwal
Published on: Oct 14, 2025 08:00 pm IST

Boost your body’s defences with these herbal teas, perfect for immunity, overall wellness, and staying refreshed during seasonal changes.

Girnar Food & Beverages Pvt. Ltd. Detox Green Tea - Desi Kahwa (36 Tea Bags) 90 gm View Details checkDetails

BLUE TEA - Echinacea (Cone) Flower - 100g - 100 Cups (Pack Of 2) | IMMUNITY BOOSTER | Flower Based - Herbal Tea - Caffeine Free - No Preservatives | Featured In Shark Tank | Pet Jar Packaging View Details checkDetails

Twinings Chamomile Tea, 25 Teabags, Herbal Infusion Tea, Subtle and Flowery, Light and Gentle Taste, Good Sleep, Stress Relief, Relax - 0.03 Kg View Details checkDetails

LUXMI Estates Lemon Balm Honey Ginger Herbal Tea – 50g Loose Leaf Tin Caddy | USDA Organic | Caffeine-Free Herbal Infusion | Soothing & Refreshing Wellness | 25 Cups | Sleep Tea View Details checkDetails

VAHDAM, Turmeric Ashwagandha Herbal Tea Bags (50 Count) | Caffeine Free | Pure Herbal Blend - Turmeric, Ashwagandha, Lemongrass, Black Pepper & Licorice | Resealable Ziplock Pouch View Details checkDetails

the tea trove Organic Hibiscus Tea Leaves Bags - 40 Eco-Friendly Hibiscus Flower Tea Bags In Resealable Pouch - Caffeine Free | Pack Of 1, 60 Grams View Details checkDetails

Teabox Turmeric Ginger Tulsi Green Tea Bags View Details checkDetails

Sancha Tea Boutique, Peppermint Tea, 25 Pyramid Bags, Caffeine Free Herbal Tisane, PCOS Support, Real Peppermint View Details checkDetails

As the seasons shift, our bodies often face new challenges, such as sudden colds, seasonal allergies, and fluctuating energy levels, which can leave us feeling off balance. During these times, simple, natural remedies can make a noticeable difference, and herbal teas are known for their healing properties. Warm, soothing, and easy to incorporate into daily life, herbal teas have been traditionally used to support the immune system, calm stress, and maintain hydration. From chamomile’s calming effects to ginger’s warming boost, herbs offer a gentle way to care for your health while enjoying comforting flavours.

Sip your way to wellness with herbal teas that boost immunity and help you stay healthy through changing weather.(Adobe)
Sip your way to wellness with herbal teas that boost immunity and help you stay healthy through changing weather.(Adobe)

For those looking to strengthen their body’s natural defences and embrace wellness as the seasons turn, this guide lists some of the best herbal teas. These selections support immunity and provide a holistic, soothing effect to enhance overall well-being.

8 best herbal teas to boost the immune system:

Incorporating these herbal teas into your daily routine can provide a comforting and effective way to bolster your health during seasonal transitions.

Immune Support

Herbal teas can strengthen the body’s natural defences against seasonal illnesses, as reported by ResearchGate.

1.

Girnar Food & Beverages Pvt. Ltd. Detox Green Tea - Desi Kahwa (36 Tea Bags) 90 gm
Boost your immunity naturally with this Detox green tea – Desi kahwa. Packed with antioxidants and traditional herbs, it helps fight seasonal fatigue, supports digestion, and strengthens the body’s defences. With each cup, enjoy a soothing, aromatic experience that promotes overall wellness during changing weather conditions. Ideal for daily use to maintain vitality and refreshment.

2.

BLUE TEA - Echinacea (Cone) Flower - 100g - 100 Cups (Pack Of 2) | IMMUNITY BOOSTER | Flower Based - Herbal Tea - Caffeine Free - No Preservatives | Featured In Shark Tank | Pet Jar Packaging
Support your immunity naturally with Echinacea flower herbal tea. Caffeine-free and preservative-free, it helps strengthen defences, soothes seasonal changes, and promotes overall wellness. Perfect for adults seeking daily immune support and a refreshing, calming beverage during colder months or seasonal transitions. Each cup delivers natural antioxidants and soothing floral flavour for better health.

Stress reduction and relaxation:

Herbal teas can help reduce stress and anxiety, promoting better sleep and overall mental wellness, as reported by ResearchGate.

3.

Twinings Chamomile Tea, 25 Teabags, Herbal Infusion Tea, Subtle and Flowery, Light and Gentle Taste, Good Sleep, Stress Relief, Relax - 0.03 Kg
Enjoy natural immunity support with Twinings Pure Camomile Tea, made from high-quality chamomile flowers. This caffeine-free herbal infusion soothes stress, promotes relaxation, and aids in restful sleep. Its gentle floral flavour supports overall wellness and helps the body adapt to seasonal changes. Perfect for daily consumption, it boosts immunity while offering a calming and comforting ritual for both mind and body.

4.

LUXMI Estates Lemon Balm Honey Ginger Herbal Tea – 50g Loose Leaf Tin Caddy | USDA Organic | Caffeine-Free Herbal Infusion | Soothing & Refreshing Wellness | 25 Cups | Sleep Tea
Support your body and mind with a soothing blend of lemon balm, honey, and ginger herbal tea. This organic, caffeine-free blend combines the calming properties of lemon balm, the relaxing effects of honey, and the warming benefits of ginger to aid digestion, boost immunity, and alleviate seasonal stress. Great for a refreshing wellness ritual, it helps promote relaxation, better sleep, and overall vitality, making it an ideal daily health companion.

Rich in Antioxidants:

They help combat oxidative stress and protect cells from damage, as reported by ResearchGate.

5.

VAHDAM, Turmeric Ashwagandha Herbal Tea Bags (50 Count) | Caffeine Free | Pure Herbal Blend - Turmeric, Ashwagandha, Lemongrass, Black Pepper & Licorice | Resealable Ziplock Pouch
Energise your day naturally with Turmeric ashwagandha herbal tea. This caffeine-free blend of turmeric, ashwagandha, lemongrass, black pepper, and liquorice supports immunity, aids digestion, and relieves stress. Rich in antioxidants, it helps the body adapt to seasonal changes while promoting overall well-being. Conveniently resealed, it’s perfect for a daily ritual that nourishes both body and mind.

6.

the tea trove Organic Hibiscus Tea Leaves Bags - 40 Eco-Friendly Hibiscus Flower Tea Bags In Resealable Pouch - Caffeine Free | Pack Of 1, 60 Grams
Refresh and support your health with Organic hibiscus tea. Made from pure hibiscus flower, this caffeine-free tea is rich in antioxidants, aiding immunity and heart health. Its natural, tangy flavour helps the body adapt to seasonal changes, soothes digestion, and promotes hydration. Packaged in eco-friendly, resealable bags, it’s perfect for daily wellness and a refreshing tea ritual.

Digestive health:

Ginger tea soothes digestive discomfort and supports the immune system with its anti-inflammatory properties.

7.

Teabox Turmeric Ginger Tulsi Green Tea Bags
Soothe your body and support wellness with Turmeric, ginger, and Tulsi green tea. Made from whole leaves of turmeric, ginger, and tulsi, this flavorful, caffeine-free tea supports digestion, boosts immunity, and helps the body adapt to seasonal changes. Its natural anti-inflammatory and antioxidant properties promote overall health, making it a perfect daily ritual for comfort, balance, and vitality.

Hydration:

Peppermint tea aids digestion and relieves sinus congestion, helping overall wellness during seasonal changes.

8.

Sancha Tea Boutique, Peppermint Tea, 25 Pyramid Bags, Caffeine Free Herbal Tisane, PCOS Support, Real Peppermint
Refresh and revitalise with Peppermint tea from Sancha tea boutique. Made with real peppermint leaves, this caffeine-free herbal tisane soothes digestion, alleviates bloating, and supports overall gut health. Its refreshing aroma promotes relaxation, while natural compounds may aid in hormonal balance, including support for PCOS. Perfect for a calming daily ritual, it naturally enhances wellness and comfort.

  • Which herbal teas are best for boosting immunity during seasonal changes?

    Green tea, echinacea, turmeric, and hibiscus teas are effective choices due to their antioxidant and immune-supporting properties.

  • Can herbal teas help with stress and relaxation?

    Yes, chamomile and lemon balm teas are known to reduce stress, improve mood, and promote restful sleep.

  • Are herbal teas safe for daily consumption?

    Most caffeine-free herbal teas are safe for daily use; however, it’s recommended to check for allergies or consult a doctor if you have a history of chronic conditions or are pregnant.

  • How do herbal teas support digestion?

    Ginger, peppermint, and turmeric teas aid digestion, reduce bloating, and soothe the gut, helping the body stay balanced during seasonal changes.

Disclaimer:At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
