Ayurvedic pain relief oil: Top 8 picks to give you relief from joint pain naturally
Updated on: Aug 25, 2025 01:44 pm IST
With age, our body pain tends to increase, so, here are our top 8 picks of ayurvedic joint pain relief oils for you.
|Product
|Rating
|Price
|
Forest Essentials Narayana Body Massage Oil | Ayurvedic Pain Relief & Stress Relief Oil | Anti-Inflammatory, Nourishing Formula View Details
|
₹1,850
|
|
|
BBETTER OrthoUrja -Lab Tested Ayurvedic Medicine for Knee pain, Joint Pain & Arthiritis Relief | Made by Taila Paka Vidhi Method | 60 Softgels View Details
|
₹1,199
|
|
|
Savikalpa Shunyata Pain Relief Oil 100ml | Ayurvedic Massage Oil for Joint, Knee, Back, Sciatica & Arthritis Pain | Made with Arnica, Sesame, Ginger, Lemongrass & 10 Essential Oils | Non-Greasy View Details
|
₹999
|
|
|
Veda Active Herbs Pain Oil | Ayurvedic Relief from Joint, Muscle & Back Pain | Eucalyptus & 12 Powerful Herbs View Details
|
₹825
|
|
|
MY Dr.® Pain Relief Oil – Ayurvedic Oil for Joint, Knee, Back, Neck, Shoulder, Ankle, Elbow, hip & Muscle Pain | Fast & Long-Lasting Relief from Arthritis, Sciatica, Stiffness & Chronic Pain | Non-Sticky & No Massage Required | Enriched with 9 Herbs | With Free Hot & Cold Gel Pack | 1 Litre View Details
|
₹1,499
|
|
|
Blue Nectar Ayurvedic Pain Relief Combo: Pain Relief Oil - 100ml & Compress Potli - 175g | for Body, Back, Knee, Joint and Legs Massage View Details
|
₹1,015
|
|
|
Thailash Thennamarakudi Oil From Original Thennamarakudi Origin Ayurvedic Pain Relief Oil for Joint, Muscular Pain 1 Count Of 500ML Pack View Details
|
₹599
|
|
|
CORE & PURE Pain Remedy Oil helps in healing and curing Joint pain, lower back & muscle pain with Clove and Cedarwood - 50ml View Details
|
₹965
|
|
