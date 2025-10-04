Search
Sat, Oct 04, 2025
Best healthy dry fruit hampers for Diwali gifting on Amazon Great Indian Festival Sale at up to 70% Off

ByShivangi Jamwal
Published on: Oct 04, 2025 08:00 am IST

Celebrate Diwali with the best healthy dry fruit hampers on Amazon's Great Indian Festival Sale, now at up to 70% off for festive gifting.

Paper Boat Diwali Dry Fruits Gift Box, 526g View Details checkDetails

GreenFinity Dry Fruits Combo Pack- Green Raisins, Almonds, Roasted Pistachios, Cashews | Nutritious Healthy Snacks Ideal for Gifting, Festive Hampers, Family and Friends Treats (250g Each-Pack of 4) View Details checkDetails

₹799

HyperFoods® Dry Fruit Gift Box Diwali Gifts Hamper For Family and Friends Corporate Gifts Dry Fruits Gifts Dry Fruits Combo Pack Gift Hamper Diwali Gift pack Corporate Gifts For Employees View Details checkDetails

₹1,399

Omay Foods Wholesome Treats Gift Box I Diwali Gift Hamper I Roasted, Healthy Snacks I Corporate Diwali Gifts for Clients & Employees I Healthy Gift Hamper with Gourmet Snacks I Premium Gift Box I Festive Hamper View Details checkDetails

₹626

Evrr Premium Dry Fruits Gift Box - Almond, Cashew, Pistachios, Walnut, (100g X 4) Perfect for Diwali Gifting Assorted Nuts & Dry Fruits | Festive Gift Hamper for Family & Friends combo gift pack View Details checkDetails

₹664

SoNature Handmade Dry Fruit Premium Gift Box | Premium Gift Hamper | 100% Natural 600 Grams Assorted Pack of Almond, Cashew, Pistachios & Walnuts | Diwali Dry Fruit Gift Box View Details checkDetails

₹1,499

HyperFoods® Bhai Dooj Tikka for Brother Dry Fruits Gift Pack Cashews Almonds Walnuts 350g Dryfruits Gift for Brother on BhaiDooj Tikka for BhaiDooj with Gift Diwali Hamper Gifts Diwali Gift pack View Details checkDetails

Nutty Gritties Platinum Hamper Diwali Gift Box 1KG | Festive Assortment with Almonds, Cashews, Raisins, Pistachios & Walnuts (200g Each) | Healthy Gourmet Snack Hamper | Premium Gift for Family, Friends & Corporate Celebrations View Details checkDetails

₹1,921

Eat Anytime Diwali Delight Hamper | 10 Items Diwali Gift Box with Cashews, Almonds, Chocolates, Dry Fruit Laddoos, Roasted Namkeen, Fancy Diyas, Rangoli & More | Perfect Family & Corporate Gifting View Details checkDetails

NUTRI MIRACLE Diwali Nuts Combo Gift Pack | Gift Basket for Relatives and Friends with Diwali Greeting Card. View Details checkDetails

₹1,688

Bay Nut Dry Fruit Gift Box forRakhi, Assorted Dryfruits Gift Hamper Pack, Almonds, apricot, Cashew Nuts, Raisins, 50gm Each | Gifting Collection for Any Occasion (200 gm) (Assorted Design) View Details checkDetails

Fruitri Premium Dry Fruits Gift Box – (100g x 4) | Festive Diwali Gift Hamper with Premium Nuts & Dry Fruits | Healthy & Elegant Diwali Gift for Family & Friends | Premium Dry Fruit Gift Pack View Details checkDetails

Amazon Brand - Vedaka Flavored Dry Fruits | Gift Box | 500 Gram | Peri Peri Cashews 150 G, Black Pepper Almonds 150 G, Chatpata Black Raisins 200 G View Details checkDetails

Expelite Special Diwali Dry Fruits Gift Box | 50g Almonds, Cranberry, Dry Pan, 50g Mix Fruit, Jute Potli, Chocolates Bar, Pearl Diya and 4 Pcs Chocolate Box |Diwali Chocolates Hamper in 700 View Details checkDetails

NutriSnacksBox Diwali Gift Hamper | 22 Items Luxe Copper Hamper with Big Metal Diyas (Diamond & Pearl) 2, Radiating Diya 1, T Light Candles 3, Diamond & Pearl Hangings 2, Dry Fruit Jars (Almond, Cashew, Pistachio, Apricots, Masala Berries), Chocolates & Sweets, Greeting Card for Gifts View Details checkDetails

₹2,359

The Gift Tree Traditional Indian Dry Fruits, Candle Wooden Basket Diwali Gift Hamper | Gift For Festival Celebration, Family, Friends, Corporate Office, Clients View Details checkDetails

The Flavour Republic Premium Festive Diwali Gift Box Celebration with Assorted Dry Fruit Cookies & Biscuits | Perfect for Deewali Celebration, Birthdays, Anniversaries, Friends, Family & Corporate Gifting | Gourmet Snack Box View Details checkDetails

₹1,100

Healthy Treat Royal Treat Diwali Gift Hamper | Diwalis Gift Hampers | Festival Gift | Diwali-Hamper with Healthy Roasted Snacks, Dry Fruits, Greeting Card for Gifting | Wholesome Corporate Gifting View Details checkDetails

₹1,199

GreenFinity Diwali Gift Pack – Premium Dry Fruits Box with Almonds, Cashews, Pistachios & Raisins (100g Each) in Elegant Floral Box | Healthy, Assorted Gifting Choice View Details checkDetails

₹549

Eighty7 Gold Premium Dry Fruits Diwali Gift Box 600g | California Almonds, Cashews, Raisins & Dried Cranberries | Healthy Gourmet Snacks Gift Pack View Details checkDetails

₹699

Nutty Organics Premium Diwali Dry Fruits Gift Box | Jumbo Cashew, Almond & Whole Cranberry | Elegant Festive Hamper with Diwali Greeting Card | 3 x 160g Jars | Healthy Gift | Vegan, Gluten-Free View Details checkDetails

₹949

Diwali is the season of lights, celebration, and, often, indulgence in sweets. For those mindful of health, the abundance of sugar-rich mithai can feel overwhelming. This year, there’s a more innovative way to celebrate, without compromising on taste or tradition. Dry fruit hampers combine health and celebration, making them a thoughtful gift that showcases your appreciation for both taste and well-being. Packed with almonds, cashews, pistachios, and raisins, these hampers are a wholesome alternative to conventional sweets, adding a touch of elegance and health to your Diwali gifting.

Celebrate Diwali with the best healthy dry fruit hampers on Amazon's Great Indian Festival Sale, now at up to 70% off for festive gifting.(AI generated)
The best part? You don’t have to stretch your budget to make a healthy choice. During Amazon’s Great Indian Festival Sale, premium dry fruit hampers are available at up to 50% off. To make your festive shopping easier, this guide lists some of the best hampers you can grab now to spread joy, health, and prosperity this Diwali.

Here are our top picks for you:

 

1.

Paper Boat Diwali Dry Fruits Gift Box, 526g
2.

GreenFinity Dry Fruits Combo Pack- Green Raisins, Almonds, Roasted Pistachios, Cashews | Nutritious Healthy Snacks Ideal for Gifting, Festive Hampers, Family and Friends Treats (250g Each-Pack of 4)
3.

HyperFoods® Dry Fruit Gift Box Diwali Gifts Hamper For Family and Friends Corporate Gifts Dry Fruits Gifts Dry Fruits Combo Pack Gift Hamper Diwali Gift pack Corporate Gifts For Employees
4.

Omay Foods Wholesome Treats Gift Box I Diwali Gift Hamper I Roasted, Healthy Snacks I Corporate Diwali Gifts for Clients & Employees I Healthy Gift Hamper with Gourmet Snacks I Premium Gift Box I Festive Hamper
The best heart-health hampers are now up to 70% off during the Amazon Great Indian Festival

Rich in healthy fats, these dry fruit hampers help maintain cholesterol levels, making it a thoughtful gift for loved ones.

5.

Evrr Premium Dry Fruits Gift Box - Almond, Cashew, Pistachios, Walnut, (100g X 4) Perfect for Diwali Gifting Assorted Nuts & Dry Fruits | Festive Gift Hamper for Family & Friends combo gift pack
6.

SoNature Handmade Dry Fruit Premium Gift Box | Premium Gift Hamper | 100% Natural 600 Grams Assorted Pack of Almond, Cashew, Pistachios & Walnuts | Diwali Dry Fruit Gift Box
Assorted dry fruit hampers at up to 50% off during Amazon Great Indian Festival

Assorted dry fruit hampers, packed with nutrients and healthy fats, are now up to 40% off during the Amazon Great Indian Festival, making them perfect for a wholesome festive gift.

8.

Nutty Gritties Platinum Hamper Diwali Gift Box 1KG | Festive Assortment with Almonds, Cashews, Raisins, Pistachios & Walnuts (200g Each) | Healthy Gourmet Snack Hamper | Premium Gift for Family, Friends & Corporate Celebrations
9.

Eat Anytime Diwali Delight Hamper | 10 Items Diwali Gift Box with Cashews, Almonds, Chocolates, Dry Fruit Laddoos, Roasted Namkeen, Fancy Diyas, Rangoli & More | Perfect Family & Corporate Gifting
10.

NUTRI MIRACLE Diwali Nuts Combo Gift Pack | Gift Basket for Relatives and Friends with Diwali Greeting Card.
Affordable healthy hampers at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Choose these affordable healthy hampers to gift nutrition and care this festive season, now available at up to 60% off on Amazon.

11.

Bay Nut Dry Fruit Gift Box forRakhi, Assorted Dryfruits Gift Hamper Pack, Almonds, apricot, Cashew Nuts, Raisins, 50gm Each | Gifting Collection for Any Occasion (200 gm) (Assorted Design)
12.

Fruitri Premium Dry Fruits Gift Box – (100g x 4) | Festive Diwali Gift Hamper with Premium Nuts & Dry Fruits | Healthy & Elegant Diwali Gift for Family & Friends | Premium Dry Fruit Gift Pack
13.

Amazon Brand - Vedaka Flavored Dry Fruits | Gift Box | 500 Gram | Peri Peri Cashews 150 G, Black Pepper Almonds 150 G, Chatpata Black Raisins 200 G
14.

Expelite Special Diwali Dry Fruits Gift Box | 50g Almonds, Cranberry, Dry Pan, 50g Mix Fruit, Jute Potli, Chocolates Bar, Pearl Diya and 4 Pcs Chocolate Box |Diwali Chocolates Hamper in 700
Deluxe festive hampers at up to 50% off during Amazon Great Indian Festival

These hampers feature premium dried fruits carefully selected for their taste and nutritional value, making them a thoughtful gift to celebrate Diwali in style.

16.

The Gift Tree Traditional Indian Dry Fruits, Candle Wooden Basket Diwali Gift Hamper | Gift For Festival Celebration, Family, Friends, Corporate Office, Clients
18.

Healthy Treat Royal Treat Diwali Gift Hamper | Diwali's Gift Hampers | Festival Gift | Diwali-Hamper with Healthy Roasted Snacks, Dry Fruits, Greeting Card for Gifting | Wholesome Corporate Gifting
Nutritious Diwali gifts for health-conscious loved ones at up to 40% off during Amazon Great Indian Festival

Celebrate Diwali with nutritious dry fruit hampers for your health-conscious loved ones. Grab them now at up to 40% off at Amazon.

19.

GreenFinity Diwali Gift Pack – Premium Dry Fruits Box with Almonds, Cashews, Pistachios & Raisins (100g Each) in Elegant Floral Box | Healthy, Assorted Gifting Choice
20.

Eighty7 Gold Premium Dry Fruits Diwali Gift Box 600g | California Almonds, Cashews, Raisins & Dried Cranberries | Healthy Gourmet Snacks Gift Pack
  • What makes dry fruit hampers a healthy gifting option?

    Dry fruit hampers are packed with nuts and dried fruits, providing essential nutrients, healthy fats, and antioxidants, making them a wholesome alternative to traditional sweets.

  • Can dry fruit hampers be given to people with dietary restrictions?

    Yes, most dry fruit hampers are naturally gluten-free, vegetarian, and contain no added sugar, making them suitable for a variety of dietary preferences.

  • How should I store dry fruit hampers to keep them fresh and maintain their quality?

    Store them in a cool, dry place away from direct sunlight. Airtight containers help maintain freshness for longer periods.

  • Are dry fruit hampers available at discounted prices during Amazon sales?

    Yes, during events like the Great Indian Festival Sale, you can find premium dry fruit hampers at discounts of up to 50–70%.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

