Amazon Great Indian Festival 2025 top 10 Price Drop deals on Lenovo Tablets, from premium to budget, all deals covered
Updated on: Sept 23, 2025 10:28 am IST
Up to 61% off during the Amazon Great Indian Festival on Lenovo tablets for both high end and budget shoppers. Stay updated for the best deals and price drops.
Our Pick
Highest Price Drop Deal
Amazon Diwali Sale Deal
12 GB RAM Tablet Deal
Lenovo Yoga Tab Plus
Lenovo Idea Tab Pro
8 GB RAM Tablet Deal
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Highest Price Drop DealLenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam Green View Details
|
₹11,990
|
|
|
Amazon Diwali Sale DealLenovo Tab M11 | LTE (4G) + Wi-Fi | 8 GB Ram, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% Ntsc, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera,Seafoam Green View Details
|
₹13,899
|
|
|
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details
|
₹13,990
|
|
|
12 GB RAM Tablet DealLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details
|
₹25,990
|
|
|
Lenovo Yoga Tab PlusLenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal View Details
|
₹47,990
|
|
|
Lenovo Idea Tab ProLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|8 GB RAM, 128 GB ROM|AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300| Quad JBL Speakers| 10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details
|
₹23,990
|
|
|
Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green View Details
|
₹13,990
|
|
|
Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details
|
₹15,990
|
|
|
8 GB RAM Tablet DealLenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey View Details
|
₹18,990
|
|
|
Lenovo Idea Tab with Pen| Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display with 500 Nits Brightness| 8 GB RAM + 256 GB ROM (Expandable Up to 2 TB)| Mediatek Dimensity 6300| Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey View Details
|
₹15,990
|
|
View More Products