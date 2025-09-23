Search
Tue, Sept 23, 2025
Amazon Great Indian Festival 2025 top 10 Price Drop deals on Lenovo Tablets, from premium to budget, all deals covered

ByKanika Budhiraja
Updated on: Sept 23, 2025 10:28 am IST

Up to 61% off during the Amazon Great Indian Festival on Lenovo tablets for both high end and budget shoppers. Stay updated for the best deals and price drops.

Highest Price Drop Deal

Lenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam Green View Details checkDetails

₹11,990

Amazon Diwali Sale Deal

Lenovo Tab M11 | LTE (4G) + Wi-Fi | 8 GB Ram, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% Ntsc, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera,Seafoam Green View Details checkDetails

₹13,899

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details checkDetails

₹13,990

12 GB RAM Tablet Deal

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details checkDetails

₹25,990

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal View Details checkDetails

₹47,990

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|8 GB RAM, 128 GB ROM|AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300| Quad JBL Speakers| 10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details checkDetails

₹23,990

Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green View Details checkDetails

₹13,990

Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details checkDetails

₹15,990

8 GB RAM Tablet Deal

Lenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey View Details checkDetails

₹18,990

Lenovo Idea Tab with Pen| Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display with 500 Nits Brightness| 8 GB RAM + 256 GB ROM (Expandable Up to 2 TB)| Mediatek Dimensity 6300| Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey View Details checkDetails

₹15,990

Lenovo has established itself as a trusted brand, known for delivering tablets that offer reliable functionality and meet diverse user needs. With a focus on innovation and user friendly designs, Lenovo continues to be a preferred brand for those after high quality tech solutions.

Price drop deals shortlisted on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025
Price drop deals shortlisted on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival Sale 2025

In the Amazon Great Indian Festival 2025, Lenovo offers impressive price drop deals across its tablet range. These discounts cover both premium and budget friendly models, making it an excellent time to purchase a Lenovo tablet that fits your requirements at a reduced price.

Top 10 price drop deals on Lenovo tablets:

The Lenovo Tab M11 brings a refined experience with its powerful 8 GB RAM and 128 GB ROM, offering smooth performance. With an 11 inch FHD display featuring a 90 Hz refresh rate and 72% NTSC colour gamut, this tablet provides sharp visuals and vibrant colours.

This tablet is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. In the Amazon Diwali Sale 2025, grab this tablet at a 61% discount now.

Specifications

Display
11-inch FHD, 90 Hz, 72% NTSC, 400 nits
Storage
128 GB (expandable up to 1 TB via Micro SD)
Speakers
Quad speakers with Dolby Atmos
Rear Camera
13 MP

Reasons to buy

High-speed performance with ample storage.

Immersive display and Dolby Atmos speakers.

Reasons to avoid

Wi-Fi-only model lacks cellular connectivity.

No stylus support for creative tasks.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise the vibrant display and sound quality, calling it a great deal for the price.

Why choose this product?

It offers an exceptional viewing experience with its high quality display and immersive sound.

This Lenovo tablet is a powerful tablet designed for those who need smooth performance on the go. Its 11 inch FHD display with a 90 Hz refresh rate and 72% NTSC colour gamut offers sharp and vibrant visuals, while Dolby Atmos quad speakers bring rich audio for a fully immersive experience.

This model is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Don’t miss this Amazon Diwali Sale 2025 deal at 58% off.

Specifications

Display
11-inch FHD, 90 Hz, 72% NTSC
Storage
128 GB (expandable via Micro SD)
Speakers
Quad speakers with Dolby Atmos
Connectivity
LTE (4G) + Wi-Fi

Reasons to buy

LTE (4G) support for on-the-go connectivity and streaming.

Large 11-inch screen with a 90 Hz refresh rate for smooth visuals.

Reasons to avoid

No 5G support may limit future-proofing for high speed networks.

Lacks stylus compatibility for users seeking creative functionality.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise its sharp display and smooth performance for media and browsing.

Why choose this product?

Fast performance, vibrant display, and great audio for everyday use.

The Lenovo Tab Plus with 8 GB RAM and 128 GB storage is a powerful tablet that delivers excellent multimedia performance. Featuring an 11.5 inch 2K display with a 90 Hz refresh rate, it ensures smooth visuals and vibrant colours. The tablet also comes with JBL Hi-Fi speakers, providing rich, immersive sound for media lovers.

This tablet is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Take advantage of the Amazon Diwali Sale 2025 and get a whopping 56% on it.

Specifications

Display
11.5-inch, 2K, 90 Hz
OS
Android 14
Speakers
JBL Hi-Fi
Processor
Octa-core

Reasons to buy

Stunning 2K display with a 90 Hz refresh rate for smooth viewing.

Rich, immersive sound with JBL Hi-Fi speakers.

Reasons to avoid

Wi-Fi-only model with no cellular connectivity.

No stylus support for note-taking or creative work.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers love the display quality and audio performance, especially for media consumption.

Why choose this product?

Its fast charger and slim design make it a great choice for everyday use.

The Lenovo Idea Tab Pro with Pen Plus is designed for those who want power and precision in a tablet. Featuring a 12.7 inch 3K display with a 144 Hz refresh rate, it delivers stunning visuals and a responsive experience. The AI enabled MediaTek Dimensity 8300 processor and quad JBL speakers complete the multimedia experience.

This device is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. This Amazon Diwali Sale deal is best you for with a 47% off.

Specifications

Display
12.7-inch 3K, 144 Hz
Processor
MediaTek Dimensity 8300
Battery
10200 mAh, 45 W Charger
Connectivity
Wi-Fi 6e

Reasons to buy

High-performance with 12 GB RAM and 256 GB storage

Crisp 3K display with a 144 Hz refresh rate for smooth visuals.

Reasons to avoid

No cellular connectivity; Wi-Fi 6e model only.

High end features come with a higher price tag.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise its smooth display, powerful performance, and long battery life.

Why choose this product?

Its AI enabled processor and long battery life make it ideal for power users on the go.

The Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet combines power and convenience, featuring a 12.7 inch 3K display with 144 Hz refresh for smooth visuals. With 512 GB ROM, 6 speakers, and a 10200 mAh battery, it offers great performance for all needs.

This tablet is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Don’t miss the Amazon Diwali Sale 2025 for a great 46% discount.

Specifications

Display
12.7-inch 3K, 144 Hz
Processor
Snapdragon 8 Gen 3
Battery
10200 mAh
Conenctivity
USB 3.0 with DP-Out

Reasons to buy

12.7-inch 3K display with a high refresh rate for smooth visuals.

Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, and 512 GB storage.

Reasons to avoid

High-end price tag may not fit all budgets.

No cellular connectivity for on-the-go data access.

What are buyers saying on Amazon?

It has stunning display, smooth performance, and added productivity features like the pen and keyboard.

Why choose this product?

With its 3K display and multi tasking capabilities, this tablet is ideal for all purposes.

The Lenovo Idea Tab Pro with Pen Plus is a powerhouse designed for productivity and entertainment. The MediaTek Dimensity 8300 processor and 8 GB RAM ensure quick performance for daily tasks. Coupled with 128 GB storage and Wi-Fi 6e, this tablet supports fast connections and excellent battery life with a 10200 mAh battery.

This tablet is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Buy it now during this Amazon Diwali Sale and get a 45% off on it.

Specifications

Display
12.7-inch 3K, 144 Hz
Processor
MediaTek Dimensity 8300
Battery
10200 mAh with 45 W Charger
Storage
128 GB

Reasons to buy

Crisp 3K display with 144 Hz refresh rate for smooth visuals.

MediaTek Dimensity 8300 with 8 GB RAM for seamless performance.

affiliate-cross

Limited storage capacity of 128 GB may not suit users with heavy storage needs.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise the vibrant display and overall performance for productivity and media consumption.

Why choose this product?

It offers fast performance and a stunning display, making it great for multitasking.

The Lenovo Tab M11 is a powerful tablet equipped with 8 GB RAM and 128 GB ROM, providing excellent performance for various tasks. Its 11 inch FHD display with 90 Hz refresh rate and 72% NTSC colour coverage offers vibrant visuals.

This fabulous tablet is available as part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Get this tablet today at 55% off.

Specifications

Display
11-inch FHD, 90 Hz, 72% NTSC
Speakers
Quad speakers with Dolby Atmos
Rear Camera
13 MP

Reasons to buy

Smooth 90 Hz display with vibrant colours.

Powerful quad speakers with Dolby Atmos for immersive sound.

Reasons to avoid

Wi-Fi-only connectivity, no cellular support.

Limited storage of 128 GB may not meet heavy storage needs.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers appreciate the display quality and sound, especially for media and entertainment.

Why choose this product?

Its affordable pricing and solid features make it a great option for general use.

The Lenovo Tab Plus is built for those who value quality sound and visuals. Its 11.5 inch 2K display with a 90 Hz refresh rate delivers crisp visuals, while the quad JBL Hi-Fi speakers provide an immersive listening experience. Android 14 and a 45 W fast charger complete the package.

This tablet is part of the price drop deal on Lenovo tablets in the Amazon Great Indian Festival 2025. Right now this deal is at 53% off.

Specifications

Display
11.5-inch 2K, 90 Hz
Speakers
Quad JBL Hi-Fi
OS
Android 14
Charger
45 W Fast Charger

Reasons to buy

Large 2K display with 90 Hz refresh for sharp visuals.

Rich sound quality with quad JBL Hi-Fi speakers.

Reasons to avoid

No stylus support for precise tasks like note-taking.

What are buyers saying on Amazon?

Sound quality and vibrant display makes it a great device for media lovers.

Why choose this product?

It offers stunning visuals and high quality sound, best features for media consumption.

The Lenovo Idea Tab with Pen provides impressive specs and versatility. Featuring a vibrant 11-inch 2.5K display with 500 nits brightness, it offers crisp visuals. Powered by the Mediatek Dimensity 6300 and 8 GB RAM, the tablet ensures fast performance, while 256 GB ROM (expandable up to 2 TB) provides ample storage for your needs.

Catch this tablet as part of the price drop deal on Lenovo tablets in the Amazon Great Indian Festival 2025. Available at a 24% discount.

Specifications

Display
11-inch, 2.5K, 500 nits brightness
Storage
256 GB (expandable up to 2 TB)
Speakers
4 speakers with Dolby Atmos

Reasons to buy

Bright 2.5K display for vibrant visuals.

Expandable storage up to 2 TB for enough space.

Reasons to avoid

Limited to 5G + Wi-Fi connectivity, lacks other options.

Higher price due to 5G features.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers love its high quality display and smooth performance.

Why choose this product?

This tablet offers a bright display, high performance, and 5G connectivity for users who want speed and great visuals.

The Lenovo Idea Tab with Pen is a powerful tablet offering solid performance for various tasks. With an 11 inch 2.5K display and 500 nits brightness, the tablet offers sharp, detailed visuals. Its 256 GB storage is expandable up to 2 TB, and it comes with 4 Dolby Atmos speakers for a great audio experience.

This model is part of the price drop deal on Lenovo tablets during the Amazon Great Indian Festival 2025. Get it now at 36% off.

Specifications

Storage
256 GB (expandable up to 2 TB)
Processor
Mediatek Dimensity 6300
OS
Android 15

Reasons to buy

11-inch, 2.5K, 500 nits brightness

256 GB (expandable up to 2 TB)

Reasons to avoid

Wi-Fi-only model, lacks cellular connectivity.

Higher price due to features like the 2.5K display.

What are buyers saying on Amazon?

Users have mentioned about bright display and smooth functionality.

Why choose this product?

This tablet offers impressive display quality and multitasking capabilities.

What makes the Lenovo tablet price drop deal during the Amazon Great Indian Festival 2025 worth considering?

The Lenovo tablet price drop during the Amazon Great Indian Festival 2025 offers significant discounts on top-performing models. Whether you're looking for premium features like 5G connectivity or budget friendly options, these deals provide great value. You can grab a high performance Lenovo tablet at a much more affordable price, making it an excellent time to upgrade or buy a new device.

How does the Lenovo tablet price drop impact its competitiveness in the tech market?

The price drop on Lenovo tablets during major sales like the Amazon Diwali Sale 2025 makes them even more competitive in the tech market. With performance focused features like high refresh rate displays, fast processors, and expandable storage, Lenovo tablets offer great specifications at a lower cost. The discounts help close the gap between high end devices and more affordable options, providing consumers with a powerful device without spending too much.

Factors to consider while purchasing the best Lenovo tablet during price drop:

  • Display quality: Look for high-resolution displays (FHD, 2K, 3K) for sharp visuals.
  • Storage capacity: Consider expandable storage options for ample space.
  • Performance: Check for sufficient RAM (8GB or more) and a fast processor.
  • Battery life: Choose a tablet with a long-lasting battery (ideally 10,000mAh or more).
  • Connectivity: Decide between Wi-Fi only or 5G+Wi-Fi based on your usage.
  • Sound quality: Dolby Atmos or high-quality speakers enhance media experience.

Top 3 features of the price drop deals on Lenovo tablets:

Top 10 Price Drop Deals on Lenovo TabletsTechnologyProcessorStorage
Lenovo Tab M11LTE (4G) + Wi-FiQualcomm Snapdragon 6624 GB RAM, 64 GB ROM
Lenovo Tab M11 LTE (4G) + Wi-FiLTE (4G) + Wi-FiQualcomm Snapdragon 6624 GB RAM, 128 GB ROM
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi SpeakersWi-FiMediaTek Helio G804 GB RAM, 64 GB ROM
Lenovo Smartchoice Idea Tab Pro with Pen PlusWi-FiMediaTek Helio G90T4 GB RAM, 128 GB ROM
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + KeyboardWi-Fi + AI TechQualcomm Snapdragon 6604 GB RAM, 64 GB ROM
Lenovo Smartchoice Idea Tab Pro with Pen PlusWi-FiMediaTek Helio G90T4 GB RAM, 128 GB ROM
Lenovo Tab M11 with PenLTE (4G) + Wi-FiQualcomm Snapdragon 6624 GB RAM, 128 GB ROM
Lenovo Smartchoice Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi SpeakersWi-FiMediaTek Helio G804 GB RAM, 64 GB ROM
Lenovo Idea Tab 11 inch with PenWi-FiMediaTek Helio G804 GB RAM, 64 GB ROM
Lenovo Idea Tab with PenWi-Fi11 InchWi-Fi

  • What is the price drop deal on Lenovo tablets?

    It’s a discount offered during major sales events like the Amazon Great Indian Festival and Diwali Sale, making Lenovo tablets more affordable.

  • Are Lenovo tablets available with 5G connectivity in the price drop deals?

    Models like the Lenovo Idea Tab offer 5G connectivity, making them ideal for users who need fast mobile data.

  • Do Lenovo tablets come with accessories in the price drop deals?

    Some Lenovo tablet deals include accessories like pens and keyboards, especially in higher-end models.

  • Are Lenovo tablets with Dolby Atmos available during the price drop?

    Models like the Lenovo Tab M11 and Lenovo Tab Plus feature Dolby Atmos speakers for an immersive audio experience.

  • Are there any Lenovo tablets with fast charging in the price drop deals?

    Many models, such as the Lenovo Tab Plus, feature fast charging with 45W chargers.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

