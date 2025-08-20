Search
Wed, Aug 20, 2025
New Delhi oC

Top-rated chimneys at up to 70% off that keep your kitchen space smoke-free and offer powerful suction and modern design

ByIqbal
Published on: Aug 20, 2025 06:26 pm IST

The best kitchen chimney enhances your cooking space with effective smoke absorption. Upgrade your space by selecting the top-rated chimneys.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

BEST OVERALL

Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details checkDetails

₹13,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney|Autoclean Alarm|Mood Light|12Yr Warranty on Motor 2Yr Comprehensive by Faber|Baffle Filter|Touch & Gesture|Hood Primus Plus Energy in HCSC BK 60,Black View Details checkDetails

₹14,600

amazonLogo
CHECK DETAILS

Glen 60 cm 1500 m³/hr BLDC Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Curved Glass |(Hood RICA 60, Aeration technology|Touch & Gesture Control,Black) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black View Details checkDetails

₹10,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hindware Smart Appliances | Nadia IN 60 cm Chimney | 1500 CMH |Curved Glass | Filterless | Auto Clean | Touch Control, Motion Sensor | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black) View Details checkDetails

₹15,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Beyond Appliances Orion 90cm Auto Clean Kitchen Chimney | 1600 CMH Suction | Filterless | Smart Touchscreen Display & Speaker | Baffle Plates | Touch Control | Black Finish View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

VALUE FOR MONEY

INALSA EKON 60cm 1100 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney With Elegant Look|Push Button Control|Efficient Dual LED Lamps & Filterless|5 Year Warranty on Motor ( EKON 60BKFL, Black) View Details checkDetails

₹5,455

amazonLogo
CHECK DETAILS

Livpure Fenix 60 Cm 1400 m3/hr T-Shape | Filterless Auto Clean Kitchen Chimney with Oil collector |10 Year Warranty On Motor (2 Year Comprehensive) by Livpure, (Touch & Gesture Control, Black) View Details checkDetails

₹9,799

amazonLogo
CHECK DETAILS

Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Crompton IntelliSense 90 cm Kitchen Chimney with 1626 mÃ‚³/hr Suction, Smart On & Intelli Auto-Clean | Silent Kitchen Chimney With Filterless Technology (Inclined Design, Black, CHD-ISI90FLE- IND) View Details checkDetails

₹15,599

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

Indian kitchens are known for delicious meals filled with spices and flavours, but they also produce a lot of smoke and grease. This is where the best kitchen chimney brand in India plays an important role. A good chimney helps maintain fresh air while also keeping tiles and cabinets free from sticky oil marks. Many homeowners now invest in the best kitchen chimney to make everyday cooking more comfortable. Selecting the best chimney for the kitchen involves checking suction capacity, filter system, design, and after-sales service.

Discover the best kitchen chimney that blends strong performance with elegant looks.
Discover the best kitchen chimney that blends strong performance with elegant looks.

Top-rated chimneys deliver efficient performance while being easy to use and maintain. Since the best chimney also adds elegance to the kitchen, brands focus on sleek designs along with durability. With a wide range of options available, upgrading your kitchen with a reliable chimney has become a practical and smart choice.

Loading Suggestions...

Cooking feels easier with the Elica kitchen chimney. This smart model features filterless technology, so cleaning is hassle-free. With a powerful 1350 m³/hr suction, it quickly removes smoke and grease, keeping your kitchen fresh. The motion sensor lets you control it with just a wave, while the touch panel gives a modern finish. If you’re searching for the best chimney brand in India, this one ticks all the right boxes with performance, style, and long warranty support.

Specifications

Type
Curved Glass, Wall Mounted
Size
90 cm (suitable for 3-5 burner stove)
Filter Type
Filterless, Auto-clean with oil collector
Dimensions
90 x 47.5 x 42.6 cm
Click Here to Buy

Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black)

Loading Suggestions...

The Faber Hood Primus Plus Energy HCSC BK 60 is a best chimney choice for modern kitchens, combining strong performance with elegant design. With a 1500 m³/hr suction capacity, it easily clears smoke and odours, keeping your kitchen fresh. Its advanced Autoclean technology reduces maintenance effort, while the baffle filter ensures durability and efficiency. The stylish black finish, mood light, and touch & gesture controls make it both practical and premium. Backed by a long 12-year motor warranty, it’s built for lasting reliability.

Specifications

Type
Curved Shape, Wall Mounted
Size
60 cm
Control
Touch & Gesture Control
Dimensions
48D x 60W x 60H cm
Click Here to Buy

Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney|Autoclean Alarm|Mood Light|12Yr Warranty on Motor 2Yr Comprehensive by Faber|Baffle Filter|Touch & Gesture|Hood Primus Plus Energy in HCSC BK 60,Black

Loading Suggestions...

The Glen Hood RICA 60 stands out as a top-rated chimney with BLDC inverter technology for energy efficiency and durability. Its filterless design and Intelliclean auto-clean function make maintenance effortless. With a strong 1500 m³/hr suction, aeration technology, and curved glass design, it effectively removes smoke and odors while adding elegance to your kitchen. Motion-sensing and touch controls provide seamless operation, while the copper winding motor with thermal overload protector ensures long-lasting performance. Truly a best chimney for modern kitchens.

Specifications

Type
Curved Glass, Wall Mounted
Size
60 cm
Suction Power
1500 m³/hr
Dimensions
60D x 45W x 47H cm
Click Here to Buy

Glen 60 cm 1500 m³/hr BLDC Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Curved Glass |(Hood RICA 60, Aeration technology|Touch & Gesture Control,Black)

Loading Suggestions...

The KAFF K-Series KEC 60A is a best chimney choice for those who seek high suction power and modern aesthetics. Delivering 1450 m³/hr airflow, it ensures smoke-free cooking even with heavy frying. Its matte black curved glass finish and digital display enhance kitchen elegance. With filterless dry-heat auto clean technology, LED lamps, and a sleek oil collector, this chimney promises hassle-free upkeep. Touch and gesture controls make it easy to use, while the lifetime motor warranty makes it a top-rated chimney for long-term reliability.

Specifications

Type
Curved Glass, Wall Mounted
Size
60 cm
Control
Thermostatic Touch Panel + Gesture Control
Dimensions
49D x 59.5W x 53.8H cm
Click Here to Buy

KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black

Loading Suggestions...

The Hindware Nadia IN 60 is designed as a top-rated chimney for heavy-duty Indian cooking. With a powerful 1500 m³/hr suction capacity, it eliminates smoke and oil fumes quickly. Its filterless auto-clean technology and stainless-steel oil collector reduce manual cleaning effort. Featuring a stylish curved glass design, motion sensor, and touch controls, it blends convenience with premium looks. Durable and efficient, this is among the best chimney options, backed by a 10-year motor warranty for peace of mind.

Specifications

Type
Curved Glass, Wall Mounted
Size
60 cm
Control
Touch Control + Motion Sensor
Dimensions
48.6D x 60W x 51.5H cm
Click Here to Buy

Hindware Smart Appliances | Nadia IN 60 cm Chimney | 1500 CMH |Curved Glass | Filterless | Auto Clean | Touch Control, Motion Sensor | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black)

Loading Suggestions...

The Beyond Orion 90cm chimney is a top-rated chimney crafted for modern kitchens, blending technology with performance. Its 3D suction system delivers 1600 CMH airflow, ensuring quick smoke removal. With a smart infotainment screen, Chef Connect recipes, and built-in speaker, it transforms cooking into an engaging experience. The non-stick nano-coated blades, filterless auto clean, and Teflon-coated body ensure long-lasting durability and effortless cleaning. A powerful 250W motor with noise reduction technology makes this one of the best chimney choices for smart homes.

Specifications

Type
Wall Mounted, Curved Glass
Size
90 cm
Control
Smart Touchscreen + Touch Control
Dimensions
38D x 90W x 88H cm
Click Here to Buy

Beyond Appliances Orion 90cm Auto Clean Kitchen Chimney | 1600 CMH Suction | Filterless | Smart Touchscreen Display & Speaker | Baffle Plates | Touch Control | Black Finish

Loading Suggestions...

The Inalsa Ekon 60 is designed as a compact yet best chimney option for small to medium kitchens. Its sleek pyramid design with glossy finish blends elegance with practicality. Equipped with dual baffle filters and 1100 m³/hr suction, it ensures efficient smoke and odor removal. Quiet operation at <59 dB makes it ideal for peaceful cooking, while energy-efficient LED lights enhance visibility. Push button controls with 3 speed options add convenience, backed by a 5-year motor warranty for reliability.

Specifications

Type
Pyramid-Shaped, Wall Mounted
Size
60 cm
Control
Push Button, 3 Speed
Dimensions
47.5D x 60W x 52H cm
Click Here to Buy

INALSA EKON 60cm 1100 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney With Elegant Look|Push Button Control|Efficient Dual LED Lamps & Filterless|5 Year Warranty on Motor ( EKON 60BKFL, Black)

Loading Suggestions...

The Livpure Fenix 60 is a top-rated chimney designed for performance and style. Its sleek T-shape wall-mounted design houses a powerful 1400 m³/hr suction system, ensuring fume-free cooking. Featuring filterless technology, it prevents clogging and simplifies maintenance. Motion sensor controls enable hands-free operation, while thermal auto-clean ensures longevity. Dual LED lamps brighten your cooking space, creating a perfect blend of efficiency and elegance. Backed by a 10-year motor warranty, this is among the best chimney models for durability and convenience.

Specifications

Type
T-Shape, Wall Mounted
Size
60 cm (2–4 burner stove)
Control
Touch & Gesture, Motion Sensor
Dimensions
48D x 60W x 55.5H cm
Click Here to Buy

Livpure Fenix 60 Cm 1400 m3/hr T-Shape | Filterless Auto Clean Kitchen Chimney with Oil collector |10 Year Warranty On Motor (2 Year Comprehensive) by Livpure, (Touch & Gesture Control, Black)

9. Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney

Loading Suggestions...

The Glen Hood Aqua 60 cm is a stylish chimney choice for compact kitchens. With a durable stainless-steel baffle filter and 1000 m³/hr suction, it effectively removes smoke, grease, and odor. Its pyramid-shaped glossy black finish complements modern interiors. Equipped with a copper-winding motor with thermal overload protection, push-button controls, and energy-efficient LED lighting, this chimney offers durability, safety, and convenience. An affordable yet top-rated chimney option for households that want reliable performance with easy maintenance.

Specifications

Type
Pyramid, Wall Mounted
Size
60 cm
Control
Push Button (3 Speed)
Dimensions
43D x 60W x 62H cm
Click Here to Buy

Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney

Loading Suggestions...

The Crompton IntelliSense 90 cm is a smart, top-rated chimney designed for large kitchens. With powerful 1626 m³/hr suction and filterless technology, it ensures fresh air and fume-free cooking. Its Smart On technology automatically activates the chimney when heat rises, while intelligent auto-clean maintains hygiene without manual effort. Featuring gesture and touch controls, it combines innovation with convenience. The low-noise performance at just 55 dB makes it one of the best chimney models for modern, hassle-free kitchens.

Specifications

Type
Inclined, Wall Mounted
Size
90 cm
Control
Touch + Gesture Control
Dimensions
89.7D x 34.6W x 84.8H cm
Click Here to Buy

Crompton IntelliSense 90 cm Kitchen Chimney with 1626 mÃ‚³/hr Suction, Smart On & Intelli Auto-Clean | Silent Kitchen Chimney With Filterless Technology (Inclined Design, Black, CHD-ISI90FLE- IND)

Similar articles for you:

Best chimneys under 15000: Budget-friendly chimneys with powerful suction capacity

Chimney for modern homes designed to keep your cooking space fresh and clean: Top 8 picks from trusted brands

Best chimney in 2025 with high suction capacity, auto-clean function and lower noise levels: Top 9 kitchen chimneys

Best chimneys under 5000 that fight smoke and fumes better than you would expect

  • Which is better: filter or filterless chimney?

    Filterless chimneys need less maintenance, while filter chimneys like baffle filters are effective for Indian cooking.

  • How often should a chimney be cleaned?

    Ideally every 3 to 6 months, depending on cooking habits.

  • What suction power is good for a chimney?

    For Indian cooking, 1200–1500 m³/hr is considered effective.

  • Can a chimney reduce oil stains on walls?

    Yes, it traps oil and grease, preventing stains and stickiness.

  • What size chimney is right for a stove?

    For 2–4 burner stoves, 60 cm is ideal; for larger stoves, 90 cm works better.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
News / Technology / Top-rated chimneys at up to 70% off that keep your kitchen space smoke-free and offer powerful suction and modern design
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On