AILET Admit Card 2026 released at nationallawuniversitydelhi.in, download link here

National Law University, NLU has released AILET Admit Card 2026. Candidates who will appear for All India Law Entrance Test – 2026 (AILET – 2026) can download the hall ticket through the official website of NLU at nationallawuniversitydelhi.in.
The AILET 2026 will be held on December 14, 2025. The exam will be held in single shift- from 2 pm to 4 pm. The test will be held at Ahmedabad, Asansol, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Cochin, Dehradun, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gorakhpur, Gurugram, Guwahati, Gwalior, Jamshedpur, Haldwani, Hisar, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Thiruvananthapuram, Varanasi and Visakhapatnam.
The admit cards/hall tickets for successfully registered candidates will be available for download on the AILET Portal from November 26, 2025 until 1:30 PM on December 14, 2025.