    AILET Admit Card 2026 released at nationallawuniversitydelhi.in, download link here

    AILET Admit Card 2026 has been released. The direct link to download the hall ticket is given here. 

    Updated on: Nov 27, 2025 2:16 PM IST
    By HT Education Desk | Edited by Papri Chanda
    National Law University, NLU has released AILET Admit Card 2026. Candidates who will appear for All India Law Entrance Test – 2026 (AILET – 2026) can download the hall ticket through the official website of NLU at nationallawuniversitydelhi.in.

    AILET Admit Card 2026 released at nationallawuniversitydelhi.in, download link here

    The AILET 2026 will be held on December 14, 2025. The exam will be held in single shift- from 2 pm to 4 pm. The test will be held at Ahmedabad, Asansol, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Cochin, Dehradun, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gorakhpur, Gurugram, Guwahati, Gwalior, Jamshedpur, Haldwani, Hisar, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Thiruvananthapuram, Varanasi and Visakhapatnam.

    The admit cards/hall tickets for successfully registered candidates will be available for download on the AILET Portal from November 26, 2025 until 1:30 PM on December 14, 2025.

    Direct link to download AILET Admit Card 2026

    AILET Admit Card 2026: How to download

    To download the hall ticket, candidates can follow the steps given below.

    1. Visit the official website of NLU at nationallawuniversitydelhi.in.

    2. Click on AILET Admit Card 2026 link available on the home page.

    3. A new page will open where candidates will have to enter the login details.

    4. Click on submit and your admit card will be displayed.

    5. Check the admit card and download it.

    6. Keep a hard copy of the same for further need.

    For more related details candidates can check the official website of NLU.

    Official Notice Here

