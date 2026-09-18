HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 18, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

What: Moteram Ka Satyagraha (Director: Arvind Goud)
Where: Triveni Auditorium, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: September 18
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#LitTalk
What: Book Discussion | Ashes to Light: Stories of Hope Towards Gender Justice by Priyadarshini Bhattacharya – Discussants: Prof Dev Nath Pathak, Dr Saswati Bhattacharya, Dr Sukrita Paul Kumar, Yauvanika Chopra, Dr Preeti Vajpeyi, Kabir Vajpeyi, Girija Borkar, Sushmit Ghosh, Preeti Sudan, Kiran Bedi, Dr Raviraj Shetty, Priyadarshini Bhattacharya
Where: Conference Room I, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: September 18
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#Staged
What: IHC Theatre Festival 2026: Dancing With Dad (Writer & Director: Maneesh Verma)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road