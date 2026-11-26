#TuneIn
What: 14th Guru ML Koser – Tabla Recital Ft. Taalyogi Suresh Talwalkar & Group | Vocal Recital Ft. Kashyap Bandhu, Dr Prabhakar Kashyap & Dr Diwakar Kashyap
Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House
When: November 27
Timing: 6pm onwards
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#DelhiWalks
What: Sanjha Saidulajab - History, Memories, and Futures of Urban Villages
Where: The Old Haveli Ruins Courtyard, Saidulajab Village
When: November 27 & 28
Timing: 10am to 3pm
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: Saket (Yellow Line)
#TuneIn
What: FootPrint International Film Festival – Music Competition
Where: Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA), Janpath Building, Janpath
When: November 27 & 28
Entry: Free
Nearest Metro Station: Janpath (Violet Line)
#PlayDate
What: Workshop | Pressed Flower Lamp
Where: Kenangan Coffee, 22, M Block Market, Greater Kailash II
When: November 27
Timing: 3.27pm
Entry: ₹1,299 (Register here)
Nearest Metro Station: Greater Kailash (Magenta Line)
#JustForLaughs
What: Blunt Ft. Onkar Yadav
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: November 27
Timing: 9.30pm
Entry: ₹499 (Register here)
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: Karigar Bazaar
Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate 1), CGO Complex, Pragati Vihar, Lodhi Road
When: November 27 to December 6
Timing: 11am to 8pm
Entry: ₹100 (Register here)
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
For more, follow @htcity.delhijunction