HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 14, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#Staged
What: Chandra Shekhar Kambar's AKS Tamasha
Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama (NSD), Bahawalpur House, Bhagwandas Road, Mandi House
When: September 14
Timing: 6.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#FleaSpree
What: Chaand Tara Dilli
Where: The Ashok Hotel, Chanakyapuri
When: September 14
Timing: 12pm to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)
#TuneIn
What: Baba Hansraj Raghuvanshi
Where: Central Park Lawn & Banquet, Sector 12, Faridabad
When: September 14
Timing: 8.30pm to 10.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Bata Chowk (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Kal Ki Chinta Nahi Karta ft. Ravi Gupta
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 14
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)