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FIBA Women's World Cup Glance

FIBA Women's World Cup Glance

Updated on: Sep 13, 2026, 00:29:37 IST
AP
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At Berlin

x — clinched berth in quarter-finals; Note: Two points awarded for a win, one for a loss.

Group A

GP

W

L

Pts.
Spain 3 2 1 5
Mali 3 2 1 5
Japan 3 1 2 4
Germany 3 1 2 4

Japan 102, Mali 97

Spain 83, Germany 53

Mali 82, Spain 73

Germany 74, Japan 58

Spain 79, Japan 59

Germany 53, Mali 58

Group B

GP

W

L

Pts.
France 3 3 0 6
Hungary 3 2 1 5
Korea 3 1 2 4
Nigeria 3 0 3 3

Korea 99, Nigeria 81

France 99, Hungary 53

Hungary 71, Nigeria 67

France 95, Korea 69

Hungary 82, Korea 73

France 111, Nigeria, 56

Group C

GP

W

L

Pts.
Belgium 3 3 0 6
Australia 3 2 1 5
Puerto Rico 3 1 2 4
Turkey 3 0 3 3

Australia 70, Puerto Rico 54

Belgium 89, Turkey 75

Australia 87, Turkey 71

Belgium 76, Puerto Rico 64

Belgium 80, Australia 68

Puerto Rico 75, Turkey 71

Group D

GP

W

L

Pts.
United States 3 3 0 6
Italy 3 2 1 5
Czechia 3 1 2 4
China 3 0 3 3

United States 94, China 61

Italy 63, Czechia 54

China 74, Czechia 70

United States 55, Italy 52

United States 105, Czechia 64

China 71, Italy 51

Hungary 84, Japan 63

Germany 94, Korea 56

China 75, Puerto Rico 72

Australia 82, Italy 80

United States 108, Hungary 56

France 90, China 61

Germany 93, Belgium 74

Spain 89, Australia 66

France 86, Germany 64

Spain vs. United States, 1:45 p.m.

Semifinal losers, 10:30 a.m.

Semifinal winners, 2 p.m.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

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