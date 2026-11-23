#ArtAttack
What: Urban Geologies- Ceramic artworks by Suvajit Mondal
Where: Gallery Nvya, Square One Designer Arcade, District Centre, Saket
On till: January 8
Timing: 6pm to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Saket (Yellow Line)
#Staged
What: Katha Vedica
Where: ISCKON Auditorium, East of Kailash
When: November 24
Timing: 10am to 6pm (30 mins show)
Entry: ₹899 (Register here)
Nearest Metro Station: Kailash Colony (Violet Lines)
#DelhiTalkies
What: Saras Food Festival
Where: Sunder Nursery
On till: December 8
Timing: 11.30am to 9.30pm
Entry: Free (Sunder Nursery admission fees apply)
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#StepUp
What: The Dharampura Mughal Evening- An evening in a 19th century UNESCO Haveli
Where: Haveli Dharampura, 2293 Gali, Heritage Road, Chandni Chowk, Old Delhi
When: November 24
Timing: 7.30pm and 8.30pm
Entry: ₹5200 (Register here)
Nearest Metro Station: Chandni Chowk (Yellow Line)
#PlayDate
What: Workshop | Paint Like Picasso
Where: SOL Garden Cafe, Janpath, Connaught Place
When: November 24
Timing: 3pm
Entry: ₹599 (Register here)
Nearest Metro Station: Patel Chowk (Yellow Line)
#JustForLaughs
What: Gaurav Gupta Live
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: November 24
Timing: 7pm and 9.30pm
Entry: ₹1999 (Register here)
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
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