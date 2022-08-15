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Independence Day 2022: Here's the full list of 107 gallantry awards announced

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Updated on Aug 15, 2022 12:11 AM IST
President Droupadi Murmu has approved 107 gallantry awards to armed forces and CAPF personnel on the eve of India's 75th Independence Day.
Naik Devendra Pratap Singh awarded the second highest peacetime gallantry award Kirti Chakra.
Naik Devendra Pratap Singh awarded the second highest peacetime gallantry award Kirti Chakra.
ByHT News Desk, New Delhi

Naik Devendra Pratap Singh has been awarded the second highest peacetime gallantry award Kirti Chakra on Sunday, a day before India's 75th Independence Day. President Droupadi Murmu has approved 107 gallantry awards to armed forces and CAPF personnel. The awards include three Kirti Chakra, 13 Shaurya Chakras, two bar to Sena Medals (gallantry), 81 Sena Medals (gallantry), one Nao Sena Medal (gallantry) and seven Vayu Sena Medals (gallantry).

Eight Shaurya Chakras have been awarded to army personnel, including two posthumously. Sepoy Karn Veer Singh and Gunner Jasbir Singh have been awarded the Shaurya Chakra posthumously.

Naik Devendra Pratap Singh was a part of an operation in Pulwama on January 29 where he killed two hardcore terrorists in a gunfight, showing exceptional bravery.

The president has also approved 40 mention-in-despatches to the Indian Army, one to Indian Air Force (IAF) personnel and another to the army dog, ‘Axel’ (posthumously), for their significant contributions in different military operations which include Operation Rakshak, Operation Snow Leopard, Operation Rhino, Operation Orchid, Operation Falcon, Operation Hifazat and Operation Trikut (Deoghar).

Following is the list of gallantry awards approved by President Murmu:

KIRTI CHAKRA

1. NK DEVENDRA PRATAP SINGH, ARMD, 55 RR

SHAURYA CHAKRA

1. MAJ NITIN DHAANIA, 2 PARA (SF)

2. MAJ AMIT DAHIYA, SM, 1 PARA (SF)

3. MAJ SANDEEP KUMAR, GRENADIERS, 55 RR

4. MAJ ABHISHEK SINGH, MECH INF, 50 RR

5. HAV GHANSHYAM, GRENADIERS, 55 RR

6. L/NK RAGH VENDRA SINGH, MECH INF, 9 RR

7. SEP KARN VEER SINGH, RAJPUT, 44 RR (POSTHUMOUS)

8. GNR JASBIR SINGH, ARTY, 19 RR (POSTHUMOUS)

BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)

1. MAJ ARCHIT SHARMA, SENA MEDAL, MECH INF, 42 RR

2. MAJ NARENDER SINGH WALDIA, SENA MEDAL, ENGRS, 44 RR

SENA MEDAL (GALLANTRY)

1. LT COL VIVEK KUMAR DWIVEDI, ARTY, 663 ARMY AVN SQN (R&O)

2. LT COL SUDHANSHU DHYANI, 671 ARMY AVN SQN (R&O)

3. LT COL PRASOON SINGH, 5 RAJPUT

4. MAJ ANGAD SINGH BEHL, 14 JAT

5. MAJ VAIBHAV BHATNAGAR, 3 RAJPUT

6. MAJ SAHIL KUMAR, 4 PARA (SF)

7. MAJ PARTH CHANDEL, BIHAR, 24 RR

8. MAJ VIVEK KAMBOJ, GRENADIERS, 55 RR

9. MAJ MRITUNJAY KATOCH, GARH RIF, 14 RR

10. MAJ SUDEEP KUMAR, SIKH, 46 RR

11. MAJ DIVYA AGRE, GARH RIF, 14 RR

12. MAJ RISHAV JAMWAL, GARH RIF, 14 RR

13. MAJ ANUJ VEER SINGH, JAT, 34 RR

14. MAJ PRABHJOT SINGH SAINI, RAJ RIF, 9 RR

15. MAJ MANDEEP K NARWAL, GARH RIF, 48 RR

16. MAJ AKASH SEN, SIKH LI, 19 RR

17. MAJ ARUN KUMAR, ASC, 1 RR

18. MAJ ABHINAV NEHRA, 2 PARA (SF)

19. MAJ RAJESH RAWAT, MAHAR, 1 RR

20. MAJ NAVNEET SINGH, 1 PARA (SF)

21. MAJ VIJAY SINGH, ARMD, 6 ASSAM RIF

22. MAJ ADITYA BISHT, ASSAM, 42 RR

23. MAJ SANKALP YADAV, ARTY, 33 R&O FLT (POSTHUMOUS)

24. MAJ APRAANT RAUNAQ SINGH, RAJ RIF, 9 RR

25. MAJ SOUBAM KINOBABU SINGH, 2 JAK LI

26. MAJ JASMEET SINGH BHATIA, ENGRS, 55 RR

27. MAJ VIKAS KUMAR, KUMAON, 13 RR

28. MAJ DINESH A, ENGRS, 44 RR

29. MAJ IRENGBAM VISHAL MEETEI, 19 JAK RIF

30. CAPT ANCHIT SARPRATAP RATTANI, 9 PARA (SF)

31. CAPT NIKHIL MANCHANDA, 2 PARA (SF)

32. CAPT ABID SOHAIL, SIGS, 13 RR

33. CAPT RESHAB DHUNGANA, SIGS, 50 RR

34. CAPT SRIVATHSAN K, GR, 6 ASSAM RIF

35. CAPT MUSHTAQ UL ISLAM KHAN, 12 JAT

36. SUB RAM SINGH, GARH RIF, 48 RR (POSTHUMOUS)

37. NB SUB SANDEEP KUMAR, 9 PARA (SF)

38. NB SUB KAILASH JOSHI, 2 PARA (SF)

39. NB SUB DALJEET SINGH, 9 PARA (SF)

40. NB SUB GURSEV SINGH, 8 SIKH LI

41. HAV RAJENDRA SINGH, 2 PARA (SF)

42. HAV MANISH DHULIYA, 4 PARA (SF)

43. HAV SONIT KUMAR SAINI, 102 ENGR REGT (POSTHUMOUS)

44. HAV OM PRAKASH, GRENADIERS, 55 RR

45. HAV ASHOK KUMAR, RAJPUT, 44 RR

46. HAV BHUPENDRA CHAND, KUMAON, 13 RR

47. HAV R BITHUNGO LOTHA, ASSAM, 2 ARUNACHAL SCOUTS BN

48. L/HAV MAJOR SINGH, 4 SIKH

49. NK JAGJIT SINGH, MECH INF, 9 RR

50. NK NORDEN LEPCHA, MECH INF, 9 RR

51. NK AKASH SADHOTRA, MECH INF, 50 RR

52. NK SARABJIT SINGH, ARMD, 55 RR

53. NK BANWARI LAL RATHORE, 270 ENGR REGT (POSTHUMOUS)

54. NK BHUVA RAJUBHAI RAMBHAI, GUARDS, 50 RR

55. NK LALIT SINGH SHEKHAWAT, RAJ RIF, 9 RR

56. NK BHUPINDER SINGH, 2 PARA (SF)

57. NK AMIT KUMAR, GRENADIERS, 55 RR

58. NK GUDDU KUMAR, GRENADIERS, 55 RR

59. NK SANJEEV KUMAR, 3 RAJPUT

60. NK SHAKTI SINGH, 3 RAJPUT

61. NK MAHIPAL SINGH, RAJPUT, 44 RR

62. NK KESAR SINGH, RAJPUT, 44 RR

63. NK SARTAJ AHMAD WAGAY, JAK LI, 50 RR

64. L/NK SUTINDER SINGH, MECH INF, 42 RR

65. L/NK SATISH KUMAR, DOGRA, 62 RR

66. L/NK PARVEEN SINGH, JAT, 34 RR

67. L/NK PRAMOD LAMBA, JAT, 34 RR

68. SEP VIKAS KHATRI, MECH INF, 50 RR

69. SEP DALVINDER SINGH, MECH INF, 9 RR

70. SEP SASANKHA SEKHAR SAMAL, 233 (I) FD WKSP COY(POSTHUMOUS)

71. SEP JAGPREET SINGH, SIKH, 16 RR

72. SEP ADESH SINGH, JAT, 34 RR

73. SEP AMARJIT, JAT, 34 RR

74. SEP CHAINA RAM, JAT, 34 RR

75. SEP NARENDER SHARMA, KUMAON, 50 RR

76. RFN LAKHAN SINGH, RAJ RIF, 9 RR

77. RFN DEEPAK PHOGAT, RAJ RIF, 9 RR

78. RFN SHEIKH SHAHBAZ YOUSUF, 1 JAK LI

79. RFN ISHAN HUSSAIN KHAN, JAK LI, 19 RR

80. SWR RAJBIR SINGH TANWAR, ARMD, 24 RR

81. SPR HANAMANT DHAREPPA AYATTI, ENGRS, 44 RR

Max police gallantry medals to CRPF, JKP

The CRPF and Jammu and Kashmir Police were decorated with the maximum gallantry awards for undertaking counter-terrorist operations in the Union Territory as the Centre announced various service medals for a total of 1,082 personnel on the occasion of Independence Day.

The Union home ministry issued the roll of honour on Sunday for the personnel of all the state police forces as well as the Central Armed Police Forces (CAPFs).

The decorations include a total of 347 police medals for gallantry (PMG), 87 President's police medals for distinguished service and 648 police medals for meritorious service.

Under the PMG category of medals, 204 personnel are being awarded for their gallant action in Jammu and Kashmir, 80 for displaying bravery in Left Wing Extremism or Naxal violence-affected areas and 14 personnel for showing bravery in North-East Region, the home ministry said.

(With inputs from agencies)

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