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Weekend Planner (November 7 and 8): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for November 7 (Saturday) and November 8 (Sunday).

Published on: Nov 5, 2026, 14:29:15 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Ramayana featuring actors Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, and Ravi Dubey.
At the theatres this weekend, watch Ramayana featuring actors Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, and Ravi Dubey.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Ramayana

Cast: Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash, Ravi Dubey, Sunny Deol

Scene

Cast: Suriya Sivakumar, Nazriya Nazim, Naslen, Lal

Mahasakthi

Cast: Nayanthara, Urvashi, Regina Cassandra

Summer Holidays

Cast: Rohan Roy Gunti, Arun Dev, Jayasudha, Kushi Soni

Bhavantara

Cast: Karthik Sharma, Tanvi Rao, Pranav Sridhar, Shree Vaishnav

The Cat in the Hat

Cast: Bill Harder, Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson

Disco

Cast: Arjun Ashokan, Antony Varghese, Chemban Vinod, Dev Mohan

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Across Borders: Journeys From India to Burma

Where: Burma Burma (All outlets in Delhi-NCR)

Time: 12.30pm to 4pm & 6.30pm to 10.30pm

Wild Spirits

Where: Safari Lounge, The Lodhi

Time: Noon to 1am

PLAY DATE

SATURDAY

Dilli Ki Diwali

Where: Central Park, Connaught Place

Time: Noon to 10pm

Thugs of Delhi

Where: Parsi Anjuman Hall, Bahadur Shah Zafar Road

Time: 10am

Rashtriya Godhan Deepawali Mahotsav 2026

Where: Dilli Haat, Janakpuri

Time: 11am to 9pm

GROOVE IT

SATURDAY

Keshavam Live

Where: DLF Club 5, Sector 53, Gurugram

Time: 7.30pm

Lost Radio does Rock ‘n’ Roll

Where: The Piano Man Jazz Club, Safdarjung

Time: 8.30pm

POWER HOUR

SATURDAY

Run Club

Where: Nehru Park, Vinay Marg, Chanakyapuri

Time: 7am

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (November 7 And 8): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (November 7 And 8): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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