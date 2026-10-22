Weekend Planner (October 24 and 25): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Udta Teer
Cast: Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Gulshan Grover, Ram Kapoor, Mukul Dev
Tu Hai Meri Kiran
Cast: Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal, Ankit Gupta, Sherlin Seth
Little Thomas
Cast: Gulshan Devaiah, Rasika Dugal, Hridansh Parekh, Hridyannsh Gokani, Ninad Pandith
Doosra
Cast: Plabita Borthakur, Ankur Vikal, Samidha Guru, Krishna Gokani
Pehla Pyaar Doosri Baar
Cast: Alisha Chopra, Sparsh Walia, Sakshi Vaidya, Kunal Vaid
Clayface
Cast: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan
Klara and the Sun
Cast: Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tharia, Aran Murphy, Steve Buscemi, Natasha Lyonne
Hope
Cast: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Himachali Dham
Where: Blooms, Eros Hotel, Nehru Place
Time: Noon to 3pm and 7pm to 11.30pm
Tuck Shop
Where: The Brook, Crosspoint Mall, Sector 28, DLF Phase IV, Gurugram
Time: 1pm to Midnight
PLAY DATE
SATURDAY
Rang De Korea
Where: Select Citywalk, Saket
Time: 2pm to 8.30pm
Sharadotsav – Maharaas Leela Ft. Uma Sharma
Where: India Islamic Cultural Centre, Lodhi Road
Time: 6.30pm
SUNDAY
Kanakotsav
Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 6pm
SATURDAY-SUNDAY
Terra Fest 2026
Where: Amphitheatre, Triveni Kala Sangam, Mandi House
Time: 11am to 7pm
GROOVE IT
SATURDAY
Mehfil Baithak Ft. Rakesh Chaurasia
Where: Common Area, Worldmark Gurugram, Maidawas Road, Sector 65
Time: 7pm
SUNDAY
Sukhbir Live
Where: Nykaaland Beauty Festival, NSIC Exhibition Grounds, Okhla
Time: Noon to 7pm
POWER HOUR
SATURDAY
Run Club
Where: Leisure Valley Ground, NH 8, Sector 29, Gurugram
Time: 7am
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