Fri, Dec 05, 2025
Price drop on Gucci perfumes: Find amazing deals on Bloom, Guilty, and other signature scents from this brand

Nivedita Mishra
Dec 05, 2025 11:00 am IST

Find massive savings! Price drop on Gucci perfumes like Guilty and Bloom. Now is the perfect time to buy sophisticated, budget-friendly luxury fragrances.

Gucci Bamboo Eau De Parfum Spray for Women, 2.5 Ounce View Details checkDetails

₹10,750

Gucci Unisex Adult Bloom Edp Spray Fragrance - 100Ml View Details checkDetails

₹12,800

GUCCI GUILTY EAU DE PARFUM POUR HOMME | 90ML | View Details checkDetails

₹12,350

GUCCI GUILTY POUR HOMME by Gucci EDT SPRAY 3 OZ View Details checkDetails

₹9,850

Gucci Flora Gorgeous Gardenia Spray For Women, 100Ml - Floral, Fruity View Details checkDetails

₹15,799

Gucci Intense Oud by Gucci 3.0 oz Eau de Parfum Spray View Details checkDetails

₹18,500

Gucci Women Flora Gorgeous Magnolia Eau De Liquid Floral Parfum | 100Ml | View Details checkDetails

₹13,499

Gucci Guilty Eau de Toilette Pour Femme (90 ml) View Details checkDetails

₹12,999

Gucci Guilty Cologne by Gucci, 1.6 oz EDT Spray for Men View Details checkDetails

₹13,999

GUCCI Eau De Toilette Spray for Men, Made To Measure, 3 Ounce View Details checkDetails

₹16,999

Gucci fragrances are an extension of the Italian luxury house's bold, elegant aesthetic, starting with the launch of its first scent, Gucci No 1, in 1974. The brand's perfume portfolio is characterised by high-quality ingredients and sophisticated packaging.

Gucci perfume: Wear Italian luxury, elegance, and distinct style.(Pexels)
Iconic lines include Gucci Bloom, celebrated for its rich white floral scent featuring tuberose and Rangoon creeper, evoking a flourishing garden. The Gucci Guilty collection, with its sensual amber, floral, or aromatic notes, captures boldness and self-expression for women and men. Another popular series is Flora Gorgeous Gardenia, which offers sweet, bright floral and fruity compositions. Gucci perfumes remain a global symbol of contemporary luxury and distinction.

1.

Gucci Bamboo Eau De Parfum Spray for Women, 2.5 Ounce
Gucci Bamboo Eau De Parfum offers a unique contrast of soft intensity. This woody-floral scent balances exotic floral notes, like Casablanca Lily, with deep, resonating base notes. The fragrance is designed to reflect the multi-faceted nature of the modern, confident woman. Its elegant glass bottle features an art deco style with a signature bamboo-shaped cap.

Specifications

Scent
Floral-Woody
Special Feature
Bamboo-Shaped Cap
Size
2.5 ounce (approx. 75ml)
Notes
Lily, Vanilla
Wear
Day, Elegant

2.

Gucci Unisex Adult Bloom Edp Spray Fragrance - 100Ml
Gucci Bloom is a rich white floral fragrance designed for unisex adults. It captures the vibrant scent of a flourishing garden. The fragrance is celebrated for its authentic, powerful floral concentration. It is a long-lasting and contemporary scent perfect for everyday elegance. This 100ml spray offers a substantial size for regular use.

Specifications

Scent
White Floral
Special Feature
Unisex Adult
Size
100ml
Notes
Tuberose, Jasmine
Wear
Day, Signature

3.

GUCCI GUILTY EAU DE PARFUM POUR HOMME | 90ML |
This Eau de Parfum offers a modern, sensual take on a classic masculine scent. It features bold, aromatic notes that reflect courage and self-expression. The higher concentration ensures a powerful and long-lasting trail. This 90ml size is generous for regular wear. It is ideal for the man who embraces his identity with confidence.

Specifications

Scent
Aromatic, Woody
Special Feature
High Concentration
Size
90ml
Notes
Lavender, Lemon
Wear
Evening, Bold

4.

GUCCI GUILTY POUR HOMME by Gucci EDT SPRAY 3 OZ
This classic men's scent is an Eau de Toilette with an invigorating feel. The fragrance features fresh, aromatic notes designed to capture contemporary masculinity. The EDT formulation is light yet distinctive, perfect for daily wear. This 3-ounce spray bottle provides a good, practical size. It is a clean, compelling scent for casual confidence.

Specifications

Scent
Aromatic, Fresh
Special Feature
Daily Wear
Size
3 oz (Approx. 90ml)
Notes
Lemon, Patchouli
Wear
Day, Casual

5.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia Spray For Women, 100Ml - Floral, Fruity
This vibrant fragrance is a celebration of the gardenia flower, blending rich floral and sweet fruity notes. It is a joyful, bright scent that embodies optimism. The 100ml spray offers a substantial quantity for extended use. It is perfect for daytime and special occasions, leaving a beautifully feminine, charming trail.

Specifications

Scent
Floral, Fruity
Special Feature
Charming, Joyful
Size
100ml
Notes
Gardenia, Pear
Wear
Day, Occasion

6.

Gucci Intense Oud by Gucci 3.0 oz Eau de Parfum Spray
This fragrance is a deep, rich, and luxurious scent centered on the precious oud wood note. The "Intense" concentration ensures remarkable longevity and projection. It blends smoky and resinous notes for an opulent, sophisticated aura. This 3.0 oz Eau de Parfum spray is a statement fragrance, ideal for special occasions and evening wear.

Specifications

Scent
Woody, Intense Oud
Special Feature
High Longevity
Size
3.0 oz (Approx. 90ml)
Notes
Oud, Smoke
Wear
Evening, Special

7.

Gucci Women Flora Gorgeous Magnolia Eau De Liquid Floral Parfum | 100Ml |
This vibrant Eau de Parfum offers a soft, luminous, and liquid floral scent. It centres on the gentle yet powerful Magnolia essence. It is designed to inspire self-confidence and inner strength. The 100ml size is generous for everyday enjoyment. This feminine fragrance is a delightful addition to the Flora collection.

Specifications

Scent
Liquid Floral
Special Feature
Magnolia Essence
Size
100ml
Notes
Magnolia, Patchouli
Wear: Day
Luminous

8.

Gucci Guilty Eau de Toilette Pour Femme (90 ml)
This Eau de Toilette offers a light, fresh take on the classic Guilty scent for women. It features vibrant floral and oriental notes, symbolising freedom and self-expression. The EDT formulation is perfect for a bright, casual day scent. This substantial 90ml size ensures lasting enjoyment. It is an engaging, contemporary fragrance choice.

Specifications

Scent
Floral, Oriental
Special Feature
Fresh, Casual
Size
90ml
Notes
Lilac, Mandarin
Wear
Day, Everyday

9.

Gucci Guilty Cologne by Gucci, 1.6 oz EDT Spray for Men
This fragrance is a light, fresh interpretation of the classic Gucci Guilty scent for men. It offers aromatic notes of cypress and bergamot, creating a modern cologne profile. The Eau de Toilette formulation is crisp and invigorating for daily use. This 1.6 oz spray bottle is a convenient size for travel or everyday application.

Specifications

Scent
Aromatic, Citrus
Special Feature
Light, Crisp
Size
1.6 oz (Approx. 50ml)
Notes
Cypress, Bergamot
Wear
Day, Fresh

10.

GUCCI Eau De Toilette Spray for Men, Made To Measure, 3 Ounce
This Eau de Toilette is a sophisticated, oriental-spicy fragrance for men. It draws inspiration from a perfectly tailored suit, conveying sharp confidence and elegance. The Made To Measure scent offers a distinct, masculine intensity. This 3-ounce spray is an excellent size for regular use. It is ideal for formal settings and evening occasions.

Specifications

Scent
Oriental, Spicy
Special Feature
Tailored Elegance
Size
3 ounce (Approx. 90ml)
Notes
Lavender, Nutmeg
Wear
Evening, Formal

