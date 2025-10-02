Search
Thu, Oct 02, 2025
8 best yoga essentials for everyday fitness: Mats, wheels and blocks at up to 70% on Amazon Great Indian Festival 2025

Shivangi Jamwal
Published on: Oct 02, 2025 08:00 am IST

Amazon's Great Indian Festival Sale 2025 offers amazing deals on yoga essentials, with up to 80% off on top brands.

Mint & Oak Pilates Socks with Grips for Women, Ankle Length Non-Slip Yoga Socks, Cotton Ideal For Yoga, Pilates, Gym, Workout, Cute Womens Gift- Pack of 3

₹836

Amazon
Indian Art Villa Design Joint-Free Leak Proof Copper Water Bottle for Travel Essential, Yoga, 1000 ml

₹875

Amazon
WiseLife TRU Alignment Yoga Mat + Sleek Yoga Strap for Men and Women (ProBalance TPE Material 6mm Extra Thick Extra Long Extra Wide) (Midnight Blue)

₹1,119

Amazon
Signamio Yoga Belt for Women - Premium Stretching Belt for Exercise & Hamstring Stretch Strap - Essential Yoga Accessories for Flexibility & Strength Training-8 Loop

₹298

Amazon
Strauss Yoga Wheel | Ideal for Stretching, Backbends, Exercise, Deep Tissue Massage & Back Pain Relief | Dharma Yoga Prop Wheel with Ultimate Comfort | 12-inch, (Purple)

₹949

Amazon
FEGSY High Density Foam Yoga Block Brick Set of 2 with Yoga Strap for Improve Strength, Aid Balance, and Flexibility (Multicolor)

₹599

Amazon
Boldfit Natural Rubber Heavy Resistance Band For Workout Set Exercise&Stretching Pull Up Bands For Home Exercise For Gym Men&Women Resistance Bands Loop Bands Toning Bands For Men,Set Of 5

₹2,699

Amazon
G4Free Wide Leg Pants for Women Yoga Dress Pants with Pockets High Waist Work Business Casual Sweatpants, Light Dark Navy Small 31 Inseam

₹2,500

Amazon
Puma Womens Polyester Wired Classic Sports Bra (527007_Lavender Alert-Gold Foil

Amazon
Yellow Weaves Super Soft Microfiber Hand Towels, Gym & Workout Towels 400 GSM, Multicolour 8, Set of 4

₹299

Amazon
The Amazon Great Indian Festival is here, offering up to 70% off on must-have yoga essentials, making it the perfect time to elevate your home practice. Many struggle with limited time, expensive studio classes, and the hassle of commuting—but a simple home yoga setup solves these problems.

Stay fit and flexible: 8 best yoga essentials now up to 80% off on Amazon(AI generated)
Stay fit and flexible: 8 best yoga essentials now up to 80% off on Amazon(AI generated)

This article highlights the best yoga essentials for everyday practice, combining comfort, quality, and affordability. Each product is available at its lowest-ever price, helping you stay consistent, reduce stress, and improve flexibility. These limited-time festival deals are going fast, so grab your yoga essentials now and create your perfect home practice space!

 

Top deal for you on gym essentials:

 

Top picks of yoga essentials you should not miss:

 

Yoga mat

A good yoga mat ensures a secure grip, adequate cushioning, and high-quality material for a safe and comfortable practice.

 

1.

WiseLife TRU Alignment Yoga Mat + Sleek Yoga Strap for Men and Women (ProBalance TPE Material 6mm Extra Thick Extra Long Extra Wide) (Midnight Blue)
Loading Suggestions...

The WiseLife TRU alignment yoga mat is made from eco-friendly TPE material, providing superior grip, durability, and joint support. Its 6mm thickness and extra-large size provide comfort for all body types. Dual-textured surfaces prevent slipping, while the included yoga strap enhances stretching and flexibility. Lightweight and portable, it's ideal for home, gym, or travel yoga practice.

Yoga belt

A yoga belt is a supportive strap that improves flexibility, aids alignment, deepens stretches, and makes yoga safer and more effective.

  1. Signamio Yoga Belt for Women - Premium Stretching Belt

2.

Signamio Yoga Belt for Women - Premium Stretching Belt for Exercise & Hamstring Stretch Strap - Essential Yoga Accessories for Flexibility & Strength Training-8 Loop
Loading Suggestions...

The Signamio yoga belt helps women enhance flexibility, improve posture, and safely stretch muscles during yoga or workouts. With 8 adjustable loops, it accommodates both beginners and advanced users. Ideal for hamstring stretches, strength training, or daily practice, this durable, lightweight belt supports controlled movement, reduces injury risk, and makes stretching exercises more effective and comfortable.

Yoga wheel

A yoga wheel is a circular prop designed to support stretches, improve balance, deepen backbends, and relieve muscle tension effectively.

3.

Strauss Yoga Wheel

Loading Suggestions...

The Strauss yoga wheel is an essential yoga prop for improving flexibility, enhancing backbends, and supporting deep tissue stretches. Its 12-inch design provides stability and comfort, making it ideal for both beginners and advanced practitioners. Perfect for relieving back tension, improving posture, and deepening your yoga practice, it's a must-have for anyone seeking a safe and effective stretch at home or in the studio.

Yoga blocks:

Yoga blocks aid posture correction, reduce strain on joints, and support safe alignment, helping practitioners build strength, flexibility, and overall body wellness.

 

4.

FEGSY High Density Foam Yoga Block Brick Set of 2 with Yoga Strap for Improve Strength, Aid Balance, and Flexibility (Multicolor)
Loading Suggestions...

The FEGSY yoga block set is a vital accessory for improving balance, strength, and flexibility. Its high-density foam provides stable support during poses, while the included strap helps deepen stretches safely. Ideal for both beginners and experienced yogis, it promotes proper alignment, enhances posture, and makes challenging poses more accessible, ensuring a safer and more effective yoga practice.

Resistance bands

Resistance bands are versatile fitness tools that enhance strength, improve flexibility, and support joint health, making them ideal for yoga and full-body workouts.

5.

Boldfit Natural Rubber Heavy Resistance Band For Workout Set Exercise&Stretching Pull Up Bands For Home Exercise For Gym Men&Women Resistance Bands Loop Bands Toning Bands For Men,Set Of 5
Loading Suggestions...

The Boldfit natural rubber resistance bands are a versatile yoga essential, ideal for stretching, toning, and strengthening. Made from durable natural rubber, each band offers varying resistance levels to suit beginners and advanced users. Lightweight, portable, and easy to use, they enhance flexibility, improve alignment, and deepen yoga poses, making home workouts safer and more effective.

Apparels

Yoga apparel offers comfort, support, and breathability, enhancing movement, posture, and flexibility.

6.

G4Free Wide Leg Pants for Women Yoga Dress Pants with Pockets High Waist Work Business Casual Sweatpants, Light Dark Navy Small 31" Inseam
Loading Suggestions...

The G4Free wide-leg yoga pants are praised for their comfort, high-waist support, and versatile design. Ideal for yoga enthusiasts, casual wear, or light workouts, the breathable fabric allows easy movement while the pockets add practicality. Amazon reviewers highlight their flattering fit and soft material, making them a favourite choice for women seeking style, comfort, and everyday flexibility.

7.

Puma Women's Polyester Wired Classic Sports Bra (527007_Lavender Alert-Gold Foil
Loading Suggestions...

The PUMA women's sports bra is a must-have yoga essential, offering excellent support and comfort during stretches, poses, and core workouts. Its breathable, moisture-wicking fabric keeps you cool and dry, while the snug fit reduces movement and strain. Ideal for yoga enthusiasts and fitness lovers, it ensures stability, enhances posture, and makes every session more comfortable and focused.

 

Yoga towel

A yoga towel helps manage sweat by absorbing moisture, preventing slipping, and maintaining hygiene.

 

8.

Yellow Weaves Super Soft Microfiber Hand Towels, Gym & Workout Towels 400 GSM, Multicolour 8, Set of 4
Loading Suggestions...

The Yellow Weaves microfiber towels are perfect for gym-goers, yoga enthusiasts, and home workouts. Super soft and highly absorbent, they quickly wick away sweat, keeping you comfortable during exercise. Durable and lightweight, this set of 4 multicoloured towels is ideal for daily fitness routines, travel, or gym sessions, making them a practical and essential workout companion.

  • What are the must-have yoga essentials?

    Essential items include a yoga mat, yoga blocks, straps, resistance bands, towels, and comfortable apparel to support practice safely.

  • Who should use yoga props, such as blocks and straps?

    Beginners, those improving flexibility, or anyone seeking better alignment and support during poses can benefit.

  • How do resistance bands and yoga wheels help?

    They enhance stretching, build strength, improve balance, and reduce joint strain during practice.

  • How often should yoga towels and mats be cleaned?

    Clean mats and towels regularly to maintain hygiene and prevent odour or bacterial buildup.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

