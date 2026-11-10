Celebrity birthdays for the week of Nov. 15-21 include Christian Siriano and Allison Janney
Celebrity birthdays for the week of Nov. 15-21 include Christian Siriano and Allison Janney
Celebrity birthdays for the week of Nov. 15-21:
Nov. 15: Singer Petula Clark is 94. Actor Sam Waterston is 86. Singer Anni-Frid Lyngstad of ABBA is 81. Actor Bob Gunton is 81. Actor Beverly D’Angelo is 75. Actor-director James Widdoes is 73. News correspondent John Roberts is 70. Bandleader Kevin Eubanks is 69. Comedian Judy Gold is 64. Actor Rachel True is 60. Rapper E-40 is 59. Country singer Jack Ingram is 56. Actor Jonny Lee Miller is 54. Actor Sydney Tamiia Poitier-Heartsong is 53. Drummer David Carr of Third Day is 52. Singer Chad Kroeger of Nickelback is 52. Drummer Jesse Sandoval is 52. Actor Virginie Ledoyen is 50. Actor Sean Murray is 49. Rapper B.o.B is 38. Actor Shailene Woodley is 35. Actor Emma Dumont is 32.
Nov. 16: Actor Steve Railsback is 81. Actor David Leisure is 76. Actor Miguel Sandoval is 75. Actor Marg Helgenberger is 68. Country singer-guitarist Keith Burns of Trick Pony is 63. Jazz singer Diana Krall is 62. Actor Harry Lennix is 62. Guitarist Dave Kushner of Velvet Revolver is 60. Actor Lisa Bonet is 59. Actor Tammy Lauren is 58. Singer Bryan Abrams of Color Me Badd is 57. Actor Martha Plimpton is 56. Actor Michael Irby is 54. Actor Missi Pyle is 54. Actor Maggie Gyllenhaal is 49. Singer Trevor Penick is 47. Actor Kimberly J. Brown is 42. Singer Siva Kaneswaran of The Wanted is 38. Comedian Pete Davidson is 33. Actor Casey Moss is 33. Actor Noah Gray-Cabey is 31.
Nov. 17: Singer-songwriter Bob Gaudio of The Four Seasons is 85. Movie director Martin Scorsese is 84. Actor Lauren Hutton is 83. Actor-director Danny DeVito is 82. “Saturday Night Live” producer Lorne Michaels is 82. Actor Stephen Root is 75. Actor Mary Elizabeth Mastrantonio is 68. Actor William Moses is 67. Entertainer RuPaul is 66. Musician Joey Williams of The Blind Boys of Alabama is 64. Actor Dylan Walsh is 63. Actor-model Daisy Fuentes is 60. Actor Sophie Marceau is 60. Singer Ronnie DeVoe of New Edition and Bell Biv DeVoe is 59. Keyboardist Ben Wilson of Blues Traveler is 59. Actor David Ramsey is 55. Actor Leslie Bibb is 53. Actor Brandon Call is 50. Country singer Aaron Lines is 49. Actor Rachel McAdams is 48. Guitarist Isaac Hanson of Hanson is 46. Actor Justin Cooper is 38. Bassist Reid Perry of The Band Perry is 38. Actor-singer Raquel Castro is 32.
Nov. 18: Actor Brenda Vaccaro is 87. Actor Linda Evans is 84. Actor Susan Sullivan is 84. Country singer Jacky Ward is 80. Actor Jameson Parker is 79. Actor-singer Andrea Marcovicci is 78. Singer Graham Parker is 76. Actor Delroy Lindo is 74. Comedian Kevin Nealon is 73. Actor Oscar Nunez is 68. Actor Elizabeth Perkins is 66. Singer Kim Wilde is 66. Actor Tim Guinee is 64. Guitarist Kirk Hammett of Metallica is 64. Singer Tim DeLaughter of Polyphonic Spree is 61. Actor Romany Malco is 58. Actor Owen Wilson is 58. Actor Dan Bakkedahl is 58. Actor Mike Epps is 56. Actor Peta Wilson is 56. Actor Chloe Sevigny is 52. Actor Steven Pasquale is 50. Rapper Fabolous is 49. Actor-director Nate Parker is 47. Rapper Mike Jones is 46. Actor Mekia Cox is 45. Actor-comedian Nasim Pedrad is 45. Actor Christina Vidal is 45. Actor Damon Wayans Jr. is 44. Singer TJ Osborne of Brothers Osborne is 42. “Project Runway” winner and designer Christian Siriano is 41. Actor Nathan Kress is 34.
Nov. 19: Talk show host Dick Cavett is 90. Fashion designer Calvin Klein is 84. Sportscaster Ahmad Rashad is 77. Actor Robert Beltran is 73. Actor Kathleen Quinlan is 72. Actor Glynnis O’Connor is 71. Journalist Ann Curry is 70. Actor Allison Janney is 67. Drummer Matt Sorum of Velvet Revolver is 66. Actor Meg Ryan is 65. Actor Jodie Foster is 64. Actor Terry Farrell is 63. Actor Erika Alexander is 57. Drummer Travis McNabb is 57. Singer Tony Rich is 55. Singer Jason Albert of Heartland is 53. Country singer Billy Currington is 53. Dancer-choreographer Savion Glover is 53. Singer Tamika Scott of Xscape is 51. Rapper Lil’ Mo is 49. Actor Reid Scott is 49. Director Barry Jenkins is 47. Guitarist Browan Lollar of St. Paul and the Broken Bones is 44. Actor Adam Driver is 43. Country singer Cam is 42. Rapper Tyga is 37.
Nov. 20: Actor Estelle Parsons is 99. Comedian Dick Smothers is 88. Singer Norman Greenbaum is 84. Actor Veronica Hamel is 83. Broadcast journalist Judy Woodruff is 80. Musician Joe Walsh is 79. Actor Richard Masur is 78. Actor Bo Derek is 70. Drummer Jimmy Brown of UB40 is 69. Actor Sean Young is 67. Pianist Jim Brickman is 65. Actor Ming-Na is 63. Rapper Mike D of the Beastie Boys is 61. Rapper Sen Dog of Cypress Hill is 61. Actor Callie Thorne is 57. Actor Sabrina Lloyd is 56. Actor Joel McHale is 55. Actor Marisa Ryan is 52. Country singer Dierks Bentley is 51. Actor Joshua Gomez is 51. Country singer Josh Turner is 49. Actor Nadine Velazquez is 48. Actor Jacob Pitts is 47. Actor Andrea Riseborough is 45. Actor Jeremy Jordan is 42. Actor Ashley Fink is 40. Bassist Jared Followill of Kings of Leon is 40. Actor Jaina Lee Ortiz is 40. Actor Cody Linley is 37. Guitarist Michael Clifford of 5 Seconds of Summer is 31.
Nov. 21: Actor Laurence Luckinbill is 92. Actor Marlo Thomas is 89. Actor Juliet Mills is 85. Actor Goldie Hawn is 81. Director Andrew Davis is 80. Keyboardist Lonnie Jordan of War is 78. Singer Livingston Taylor is 76. Actor-singer Lorna Luft is 75. Actor Cherry Jones is 70. Bassist Brian Ritchie of Violent Femmes is 66. Contemporary Christian singer Steven Curtis Chapman is 64. Actor Nicollette Sheridan is 63. Singer Bjork is 61. Singer Chauncey Hannibal of BLACKstreet is 58. Bassist Alex James of Blur is 58. TV personality Rib Hillis is 56. Rapper Pretty Lou of Lost Boyz is 55. Football player-turned-TV host Michael Strahan is 55. Actor Marina de Tavira is 53. Country singer Kelsi Osborn of SHeDAISY is 52. Actor Jimmi Simpson is 51. Actor Lindsey Haun is 42. Actor Jena Malone is 42. Singer-songwriter Carly Rae Jepsen is 41. Actor Sam Palladio is 40.
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