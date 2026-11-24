Celebrity birthdays for the week of Nov. 29-Dec. 5 include Don Cheadle, Jay-Z and Britney Spears
Celebrity birthdays for the week of Nov. 29-Dec. 5 include Don Cheadle, Jay-Z and Britney Spears
Celebrity birthdays for the week of Nov. 29-Dec. 5:
Nov. 29: Singer-keyboardist Felix Cavaliere of The Rascals is 84. Actor Jeff Fahey is 74. Director Joel Coen is 72. Actor-comedian Howie Mandel is 71. Actor Cathy Moriarty is 66. Actor Kim Delaney is 65. Actor Andrew McCarthy is 64. Actor Don Cheadle is 62. Actor-producer Neill Barry is 61. Singer Jonathan Knight of New Kids on the Block is 58. Actor Larry Joe Campbell is 56. Keyboardist Frank Delgado of Deftones is 56. Actor Paola Turbay is 56. Contemporary Christian singer Crowder is 55. Actor Gena Lee Nolin is 55. Actor Brian Baumgartner is 54. Actor Julian Ovenden is 51. Actor Anna Faris is 50. Gospel singer James Fortune is 49. Actor Lauren German is 48. Rapper The Game is 47. Drummer Ringo Garza of Los Lonely Boys is 45. Actor-comedian John Milhiser is 45. Actor Lucas Black is 44. Actor Diego Boneta is 36. Actor Lovie Simone is 28.
Nov. 30: Country singer-record company executive Jimmy Bowen is 89. Director Ridley Scott is 89. Writer-director Terrence Malick is 83. Bassist Roger Glover of Deep Purple is 81. Singer-actor Mandy Patinkin is 74. Guitarist Shuggie Otis is 73. Country singer Jeannie Kendall of The Kendalls is 72. Singer Billy Idol is 71. Guitarist John Ashton of Psychedelic Furs is 69. Comedian Colin Mochrie is 69. Rapper Jalil of Whodini is 63. Actor-director Ben Stiller is 61. DJ Steve Aoki is 49. Singer Clay Aiken is 48. Actor Elisha Cuthbert is 44. Actor Kaley Cuoco is 41. Model Chrissy Teigen is 41. Actor Christel Khalil is 39. Actor Rebecca Rittenhouse is 38. Actor Adelaide Clemens is 37.
Dec. 1: Actor-director Woody Allen is 91. Singer Dianne Lennon of the Lennon Sisters is 87. Bassist Casey Van Beek of The Tractors is 84. Singer-guitarist Eric Bloom of Blue Oyster Cult is 82. Drummer John Densmore of The Doors is 82. Actor-singer Bette Midler is 81. Singer Gilbert O’Sullivan is 80. Country singer Kim Richey is 70. Actor Charlene Tilton is 68. Model-actor Carol Alt is 66. Actor Jeremy Northam is 65. Actor Katherine LaNasa is 60. Actor Nestor Carbonell is 59. Actor Golden Brooks is 56. Actor-comedian Sarah Silverman is 56. Singer Bart Millard of MercyMe is 54. Actor David Hornsby is 51. Guitarist Brad Delson of Linkin Park is 49. Actor Nate Torrence is 49. Singer Mat Kearney is 48. Actor Riz Ahmed is 44. Actor Charles Michael Davis is 42. Actor Ilfenesh Hadera is 41. Singer-actor Janelle Monae is 41. Actor Ashley Monique Clark is 38. Singer Tyler Joseph of Twenty One Pilots is 38. Actor Zoe Kravitz is 38. Singer Nico Sereba of Nico and Vinz is 36.
Dec. 2: Actor Cathy Lee Crosby is 82. Director Penelope Spheeris is 81. Actor Ron Raines is 77. Actor Keith Szarabajka is 74. Actor Dan Butler is 72. News anchor Stone Phillips is 72. Actor Dennis Christopher is 71. Actor Steven Bauer is 70. Bassist Rick Savage of Def Leppard is 66. Actor Brendan Coyle is 63. Actor Lucy Liu is 58. Bassist Nate Mendel of Foo Fighters is 58. Actor Suzy Nakamura is 58. Actor Rena Sofer is 58. Rapper Treach of Naughty By Nature is 56. Actor Joe Lo Truglio is 56. Singer Nelly Furtado is 48. Singer Britney Spears is 45. Singer-actor Jana Kramer is 43. Actor-comedian Yvonne Orji is 43. Actor Daniela Ruah is 43. Actor Alfred Enoch is 38. Singer-songwriter Charlie Puth is 35.
Dec. 3: Singer Mickey Thomas of Jefferson Starship is 77. Bassist Paul Gregg of Restless Heart is 72. Actor Steven Culp is 71. Actor Daryl Hannah is 66. Actor Julianne Moore is 66. Actor Brendan Fraser is 58. Singer Montell Jordan is 58. Actor-comedian Royale Watkins is 57. Actor Bruno Campos is 53. Actor Holly Marie Combs is 53. Actor Liza Lapira is 51. Actor Lauren Roman is 51. Musician Daniel Bedingfield is 47. Actor-comedian Tiffany Haddish is 47. Actor Anna Chlumsky is 46. Actor Jenna Dewan is 46. Actor Brian Bonsall is 45. Actor Dascha Polanco is 44. Singer-songwriter Andy Grammer is 43. Drummer Michael Calabrese of Lake Street Dive is 42. Actor Amanda Seyfried is 41. Actor Jake T. Austin is 32.
Dec. 4: Actor-producer-director Max Baer Jr. is 89. Actor Gemma Jones is 84. Bassist Bob Mosley of Moby Grape is 84. Singer-bassist Chris Hillman is 82. Singer Southside Johnny Lyon of Southside Johnny and the Asbury Jukes is 78. Actor Jeff Bridges is 77. Actor Patricia Wettig is 75. Drummer Brian Prout of Diamond Rio is 71. Bassist Bob Griffin is 67. Singer Vinnie Dombroski of Sponge is 64. Actor Chelsea Noble is 62. Actor Marisa Tomei is 62. Comedian Fred Armisen is 60. Rapper Jay-Z is 57. Actor Kevin Sussman is 56. Model Tyra Banks is 53. Country singer Lila McCann is 45. Actor Lindsay Felton is 42. Actor Orlando Brown is 39. Actor Scarlett Estevez is 19.
Dec. 5: Actor Jeroen Krabbe is 82. Opera singer Jose Carreras is 80. Singer Jim Messina is 79. Actor Morgan Brittany is 75. Actor Brian Backer is 70. Country singer Ty England is 63. Singer-guitarist John Rzeznik of The Goo Goo Dolls is 61. Country singer Gary Allan is 59. Comedian Margaret Cho is 58. Actor Alex Kapp Horner is 57. Actor Kali Rocha is 56. Bassist Regina Zernay of Cowboy Mouth is 54. Actor Paula Patton is 51. Actor Amy Acker is 50. Actor Nick Stahl is 47. Singer Keri Hilson is 44. Actor Gabriel Luna is 44. Actor-turned-racecar driver Frankie Muniz is 41. Actor Ross Bagley is 38.
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