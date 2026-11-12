Weekend Planner (November 14 and 15): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out

Where: In theatres
Time: All day
I Play Rocky
Cast: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne
Ghost Soldier
Cast: Garret Dillahunt, Jim Caviezel, Shea Whigham
Wildwood
Cast: Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett
Korean Culinary Festival
Where: Café, Hyatt Regency Delhi, Bhikaji Cama Place
Time: 12:30 PM – 3:00 PM (Lunch) 7:00 PM – 11:00 PM (Dinner)
The art of sushi making
Where: Deja Brew, Block M, Greater Kailash II
Time: 1 PM to 2:30 PM
GROOVE IT
SATURDAY
Kamakshi Khanna Live
Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Saket
Time: 8.30pm
Wax For Joy FT. Dave Switch & Nakul
Where: Top Banana, M-5, Greater Kailash II
Time: 9pm
SUNDAY
Braindance Ft. Chintan Kalra
Where: Bigfuz - Jampad, Sound Rental, Humayunpur, Safdarjung Enclave
Time: 6pm
SATURDAY-SUNDAY
Anant Utsav — Folk, Tribal Arts & Craft Festival
Where: Amphitheatre, Sunder Nursery, Nizamuddin
Time: 5.30pm to 9.30pm
Dastan-E-Akhtari
Where: The Immersion Room, E5, DLF Phase I, Sector 26A, Gurugram
Time: 7.30pm
SUNDAY
Harsh-O-Ullas Ft. Harsh Gujral
Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Press Enclave, Ajmeri Gate
Time: 7.30pm
Prothoma Ppandav Bodhu
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
POWER HOUR
SATURDAY-SUNDAY
Air Rifle Live Shooting
Where: Triggerline Shooting Range, Block G, Bank Road Vikaspuri
Time: 3.30pm to 6.30pm
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