FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Yeh Prem Mol Liya
Cast: Sharvari, Ayushmann Khurrana, Anupam Kher
Gunmaaster G9
Cast: Emraan Hashmi, Genelia Deshmukh, Aparshakti Khurana
Focker-In-Law
Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Ariana Grande
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Horn OK Please 17.0
Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate 14), Pragati Vihar
Time: Noon to 10pm
Guilt Free Cocktails
Where: Long Bar by Addoni’s, Block A, Green Park
Time: 2pm to 1am
PLAY DATE
SATURDAY-SUNDAY
Ōta TOKYO 2026 — Japanese Pop Culture Festival
Where: Yashobhoomi (IICC), Sector 25, Dwarka
Time: 11am to 9pm
Karigar Bazaar
Where: JLN Stadium (Gate 1), Lodhi Road
Time: 11am to 8pm
SATURDAY
Heroine — Storytelling Special Ft. Gunjan Saini
Where: Lok Kala Manch, 20, Lodhi Institutional Area, Lodhi Road
Time: 7pm
YOUFORIA Chapter Parth by Hrutul — Hexaimmersive Storytelling Concert
Where: Red Fort, Old Delhi
Time: 7.30pm
GROOVE IT
SATURDAY
Javed Ali Live
Where: Sahitya Aaj Tak, Major Dhyanchand National Stadium, India Gate Circle
Time: 8pm
Alesso Live
Where: HUDA Gymkhana Club, Urban Estate, Sector 4, Gurugram
Time: 4pm
Pan-Pot, Stoked & More
Where: Room Xo, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram
Time: 10pm
SATURDAY-SUNDAY
Gurugram Festival — Season 3
Where: Apparel House, Sector 44, Gurugram
Time: 2pm
POWER HOUR
SUNDAY
Delhi Neon Half Marathon
Where: The Omaxe State, Sector 19B, Dwarka
Time: 5am
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