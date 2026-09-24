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Weekend Planner (September 26 and 27): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for September 26 (Saturday) and September 27 (Sunday).

Published on: Sep 24, 2026, 16:03:28 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

Watch Avengers Endgame: Encore at the theatres this week as actors Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, and Tom Holland cast their magic.
Watch Avengers Endgame: Encore at the theatres this week as actors Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, and Tom Holland cast their magic.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

The Vvaan: Force of the Forrest

Cast: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia, Shweta Tiwari, Anup Soni, Maniesh Paul

The Paradise

Cast: Nani, Kayadu Lohar, Sonali Kulkarni

Mahakavya Shri Ramayan Katha

Cast: Anjali Arora, Dev Sharma, Rajneish Duggal

Love Lottery

Cast: Akshay Oberoi, Heli Daruwala, Indira Krishnan, Hemant Pandey

Hollywood:

Heart of the Beast

Cast: Brad Pittu, JK Simmons, Anna Lambe

Victorian Psycho

Cast: Maika Monroe, Thomasin McKenzie, Evie Templeton

Avengers Endgame: Encore

Cast: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Holland

Runner

Cast: Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George

Primetime

Cast: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

The Art of Awadh

Where: Varq, Taj Mahal, New Delhi

Time: 7.30pm to 11.30pm

Comforting classics

Where: That Grocery Cafe, Ambience Mall, Vasant Kunj

Time: 10am to 10pm

PLAY DATE

SATURDAY

Dreamz

Where: Kamani Auditorium, Mandi House

Time: 2.30pm & 7pm

Toxic Ft. Abhishek Upmanyu

Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Ajmeri Gate

Time: 5pm

SATURDAY-SUNDAY

Delhi Art Weekend

Where: Travancore Palace, 10 KG Marg, Connaught Place

Time: 11am to 8pm

GROOVE IT

SATURDAY

Hindustani Classical Music Recital

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre, Lodhi Road

Time: 5pm

SUNDAY

Rang Ras Rooh Ft. Nizami Brothers Live

Where: Baansera Park, Sarai Kale Khan

Time: 7pm

Nostalgia Nights Ft. Dhun

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Saket

Time: 8.30pm

POWER HOUR

SUNDAY

Walk for Healthy Cities

Where: Nehru Park, Chanakyapuri

Time: 5am

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (September 26 And 27): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (September 26 And 27): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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