Weekend Planner (September 26 and 27): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
The Vvaan: Force of the Forrest
Cast: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia, Shweta Tiwari, Anup Soni, Maniesh Paul
The Paradise
Cast: Nani, Kayadu Lohar, Sonali Kulkarni
Mahakavya Shri Ramayan Katha
Cast: Anjali Arora, Dev Sharma, Rajneish Duggal
Love Lottery
Cast: Akshay Oberoi, Heli Daruwala, Indira Krishnan, Hemant Pandey
Hollywood:
Heart of the Beast
Cast: Brad Pittu, JK Simmons, Anna Lambe
Victorian Psycho
Cast: Maika Monroe, Thomasin McKenzie, Evie Templeton
Avengers Endgame: Encore
Cast: Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Holland
Runner
Cast: Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George
Primetime
Cast: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
The Art of Awadh
Where: Varq, Taj Mahal, New Delhi
Time: 7.30pm to 11.30pm
Comforting classics
Where: That Grocery Cafe, Ambience Mall, Vasant Kunj
Time: 10am to 10pm
PLAY DATE
SATURDAY
Dreamz
Where: Kamani Auditorium, Mandi House
Time: 2.30pm & 7pm
Toxic Ft. Abhishek Upmanyu
Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Ajmeri Gate
Time: 5pm
SATURDAY-SUNDAY
Delhi Art Weekend
Where: Travancore Palace, 10 KG Marg, Connaught Place
Time: 11am to 8pm
GROOVE IT
SATURDAY
Hindustani Classical Music Recital
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre, Lodhi Road
Time: 5pm
SUNDAY
Rang Ras Rooh Ft. Nizami Brothers Live
Where: Baansera Park, Sarai Kale Khan
Time: 7pm
Nostalgia Nights Ft. Dhun
Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Saket
Time: 8.30pm
POWER HOUR
SUNDAY
Walk for Healthy Cities
Where: Nehru Park, Chanakyapuri
Time: 5am
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