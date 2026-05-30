Punjab civic body election results: Full list of AAP, Congress, BJP winners across 1,977 wards

The ruling Aam Aadmi Party (AAP) secured a massive victory in the Punjab civic polls, winning 958 of the total 1,977 wards in the state, providing a timely boost to chief minister Bhagwant Mann's camp ahead of assembly elections next year. Aam Aadmi Party's candidate from Majitha's Ward No. 3, Amarjit Singh, celebrates his win in the Punjab civic body elections, in Amritsar. (ANI Photo/Raminder Pal Singh) (Raminder Pal Singh)

The Congress was a distant second, winning 397 seats and securing a dominant position in Kapurthala. Shiromani Akali Dal (SAD) was at the third spot with 192 seats, and the BJP won 172 seats. Independent candidates too had a significant share in the winners' list, securing 251 wards.

Of the eight municipal corporations in the state, AAP secured Moga, Barnala, Bathinda and Batala, while Congress remained dominant in Kapurthala. The BJP emerged as the single largest party in Pathankot and Abohar.

Full list of winners in Punjab civic body elections: Here is a full list of winners across 1,977 wards in Punjab:

Ward 1 - Jandiala Guru (Amritsar)- Satinder Singh (AAP)

Ward 2 - Jandiala Guru (Amritsar)- Amanpreet Kaur (SAD)

Ward 3 - Jandiala Guru (Amritsar)- Avtar Singh (AAP)

Ward 4 - Jandiala Guru (Amritsar)- Kamaljit Kaur (AAP)

Ward 5 - Jandiala Guru (Amritsar)- Sarabjit Singh (AAP)

Ward 6 - Jandiala Guru (Amritsar)- Amanbit Kaur (AAP)

Ward 7 - Jandiala Guru (Amritsar)- Narinder Singh (AAP)

Ward 8 - Jandiala Guru (Amritsar)- Nisha Malhotra (AAP)

Ward 9 - Jandiala Guru (Amritsar)- Manjinder Singh (AAP)

Ward 10 - Jandiala Guru (Amritsar)- Sunaina (AAP)

Ward 11 - Jandiala Guru (Amritsar)- Gurmeet Kaur (AAP)

Ward 12 - Jandiala Guru (Amritsar)- Partap Singh (Congress)

Ward 13 - Jandiala Guru (Amritsar)- Raj Kumar Malhotra (AAP)

Ward 14 - Jandiala Guru (Amritsar)- Manpreet Kaur (AAP)

Ward 15 - Jandiala Guru (Amritsar)- Amandeep Singh Virk (AAP)

1 (1) - Majitha (Amritsar)- Poonam (AAP)

2 (2) - Majitha (Amritsar)- Sharnjit Kaur (SAD)

3 (3) - Majitha (Amritsar)- Sukhmeet Kaur (AAP)

4 (4) - Majitha (Amritsar)- Davinder Singh (SAD)

5 (5) - Majitha (Amritsar)- Sukhwinder Kaur (SAD)

6 (6) - Majitha (Amritsar)- Uday Singh (AAP)

7 (7) - Majitha (Amritsar)- Nisha (AAP)

8 (8) - Majitha (Amritsar)- Narinder Nayyar (SAD)

9 (9) - Majitha (Amritsar)- Bimla Wanti (AAP)

10 (10) - Majitha (Amritsar)- Harvinder Singh (AAP)

11 (11) - Majitha (Amritsar)- Jasbir Kumar (SAD)

12 (12) - Majitha (Amritsar)- Sukhwant Kaur (SAD)

13 (13) - Majitha (Amritsar)- Rupa (AAP)

Ward 1 - Ramdass (Amritsar)- Kawaljit Kaur (AAP)

Ward 2 - Ramdass (Amritsar)- Daljit Kumar (AAP)

Ward 3 - Ramdass (Amritsar)- Amandeep Kaur (AAP)

Ward 4 - Ramdass (Amritsar)- Tarwinder Singh (AAP)

Ward 5 - Ramdass (Amritsar)- Karanjit Singh (AAP)

Ward 6 - Ramdass (Amritsar)- Ranjit Kumar (AAP)

Ward 7 - Ramdass (Amritsar)- Gurmit Kaur (AAP)

Ward 8 - Ramdass (Amritsar)- Tarindersher Singh (SAD)

Ward 9 - Ramdass (Amritsar)- Parmjit Kaur (AAP)

Ward 10 - Ramdass (Amritsar)- Gorve Bhandari (AAP)

Ward 11 - Ramdass (Amritsar)- Ramandeep Kaur (AAP)

1 (1) - Rayya (Amritsar)- Jasbir Kaur (Congress)

2 (2) - Rayya (Amritsar)- Sarabjeet Singh Mann (AAP)

3 (3) - Rayya (Amritsar)- Amarveer Singh Azad (AAP)

4 (4) - Rayya (Amritsar)- Sanjeev Kumar (AAP)

5 (5) - Rayya (Amritsar)- Prabhjot Kaur (Congress)

6 (6) - Rayya (Amritsar)- Sarabjit Singh (AAP)

7 (7) - Rayya (Amritsar)- Neelam Rani (AAP)

8 (8) - Rayya (Amritsar)- Rajinder Rikhi (AAP)

9 (9) - Rayya (Amritsar)- Jyoti Bala (AAP)

10 (10) - Rayya (Amritsar)- Sukhdev Singh (AAP)

11 (11) - Rayya (Amritsar)- Rimpi Bhandari (AAP)

12 (12) - Rayya (Amritsar)- Vishal Kumar (AAP)

13 (13) - Rayya (Amritsar)- Sarabjit Kaur (AAP)

1 (1) - Barnala (Barnala)- Paramjit Kaur (AAP)

2 (2) - Barnala (Barnala)- Jasvinder Singh (AAP)

3 (3) - Barnala (Barnala)- Karamjit Kaur (AAP)

4 (4) - Barnala (Barnala)- Gurpreet Singh (AAP)

5 (5) - Barnala (Barnala)- Amarjit Kaur (AAP)

6 (6) - Barnala (Barnala)- Simratpal Singh Jandu (AAP)

7 (7) - Barnala (Barnala)- Mandeep Kaur (AAP)

8 (8) - Barnala (Barnala)- Kuldip Kumar Goyal (AAP)

9 (9) - Barnala (Barnala)- Renu Rani Goyal (AAP)

10 (10) - Barnala (Barnala)- Rakesh Kumar (AAP)

11 (11) - Barnala (Barnala)- Saranjit Singh (Independent (IND))

12 (12) - Barnala (Barnala)- Jaspreet Singh (AAP)

13 (13) - Barnala (Barnala)- Harminder Kaur (AAP)

14 (14) - Barnala (Barnala)- Ranjit Singh (AAP)

15 (15) - Barnala (Barnala)- Deepinder Kaur (BJP)

16 (16) - Barnala (Barnala)- Jagsir Singh Grewal (AAP)

17 (17) - Barnala (Barnala)- Ranjeet Kaur (Independent (IND))

18 (18) - Barnala (Barnala)- Gurjit Singh Aulakh (AAP)

19 (19) - Barnala (Barnala)- Hardeep Kaur (AAP)

20 (20) - Barnala (Barnala)- Paramjit Singh (AAP)

21 (21) - Barnala (Barnala)- Harvinder Rani (Independent (IND))

22 (22) - Barnala (Barnala)- Virenderjit Singh Brar (AAP)

23 (23) - Barnala (Barnala)- Lakhvir Kaur (AAP)

24 (24) - Barnala (Barnala)- Harpreet Singh Dhaliwal (AAP)

25 (25) - Barnala (Barnala)- Mamta Rani (AAP)

26 (26) - Barnala (Barnala)- Rajiv Kumar (AAP)

27 (27) - Barnala (Barnala)- Sukhdial Kaur (BJP)

28 (28) - Barnala (Barnala)- Dharam Singh (BJP)

29 (29) - Barnala (Barnala)- Usha Rani (Congress)

30 (30) - Barnala (Barnala)- Raju Chaudhary (BJP)

31 (31) - Barnala (Barnala)- Tamanna (AAP)

32 (32) - Barnala (Barnala)- Hem Raj (Independent (IND))

33 (33) - Barnala (Barnala)- Reeta Rani (AAP)

34 (34) - Barnala (Barnala)- Gagandeep Singh (AAP)

35 (35) - Barnala (Barnala)- Simranjit Kaur (AAP)

36 (36) - Barnala (Barnala)- Monika Bansal (AAP)

37 (37) - Barnala (Barnala)- Kulwinder Singh (Congress)

38 (38) - Barnala (Barnala)- Deep Mala (AAP)

39 (39) - Barnala (Barnala)- Kiran (AAP)

40 (40) - Barnala (Barnala)- Baru Singh (BJP)

41 (41) - Barnala (Barnala)- Sneh Lata (BJP)

42 (42) - Barnala (Barnala)- Paramjit Singh Dhillon (AAP)

43 (43) - Barnala (Barnala)- Paramjit Kaur (AAP)

44 (44) - Barnala (Barnala)- Hasanpreet Bhardwaj (AAP)

45 (45) - Barnala (Barnala)- Amarjeet Kaur (Independent (IND))

46 (46) - Barnala (Barnala)- Lovepreet (AAP)

47 (47) - Barnala (Barnala)- Priyanka (BJP)

48 (48) - Barnala (Barnala)- Rajinder Singh (AAP)

49 (49) - Barnala (Barnala)- Sukhvir Kaur (AAP)

50 (50) - Barnala (Barnala)- Sukhjit Kaur (AAP)

1 (1) - Bhadaur (Barnala)- Jasvir Kaur (Independent (IND))

2 (2) - Bhadaur (Barnala)- Jagdeep Singh (AAP)

3 (3) - Bhadaur (Barnala)- Amandeep Kaur (AAP)

4 (4) - Bhadaur (Barnala)- Tarlochan Singh (AAP)

5 (5) - Bhadaur (Barnala)- Harmanjeet Kaur (AAP)

6 (6) - Bhadaur (Barnala)- Bhola Singh (AAP)

7 (7) - Bhadaur (Barnala)- Ritu Sharma (AAP)

8 (8) - Bhadaur (Barnala)- Sukhpal Singh (Independent (IND))

9 (9) - Bhadaur (Barnala)- Ramandeep (Independent (IND))

10 (10) - Bhadaur (Barnala)- Nabeljit Singh Gharu (BJP)

11 (11) - Bhadaur (Barnala)- Shiraj Garg (Independent (IND))

12 (12) - Bhadaur (Barnala)- Gurpreet Singh (AAP)

13 (13) - Bhadaur (Barnala)- Kulwinder Singh (AAP)

1 (1) - Dhanaula (Barnala)- Ranjit Kaur (AAP)

2 (2) - Dhanaula (Barnala)- Bikramjit Singh (Independent (IND))

3 (3) - Dhanaula (Barnala)- Billu Khan (AAP)

4 (4) - Dhanaula (Barnala)- Sahibjeet Singh (AAP)

5 (5) - Dhanaula (Barnala)- Harwinder Kaur (AAP)

6 (6) - Dhanaula (Barnala)- Manish Kumar (Independent (IND))

7 (7) - Dhanaula (Barnala)- Jasvir Kaur (Independent (IND))

8 (8) - Dhanaula (Barnala)- Surjit Singh (Independent (IND))

9 (9) - Dhanaula (Barnala)- Roma Dixit (AAP)

10 (10) - Dhanaula (Barnala)- Kuldeep Kaur (Independent (IND))

11 (11) - Dhanaula (Barnala)- Buta Singh (AAP)

12 (12) - Dhanaula (Barnala)- Dharminder Singh (AAP)

13 (13) - Dhanaula (Barnala)- Jaspreet Kaur (AAP)

1 (1) - Tapa (Barnala)- Maya Rani (Independent (IND))

2 (2) - Tapa (Barnala)- Joni Kumar (Independent (IND))

3 (3) - Tapa (Barnala)- Pushap Lata (SAD)

4 (4) - Tapa (Barnala)- Dharampal Sharma (Independent (IND))

5 (5) - Tapa (Barnala)- Saraswati Devi (Independent (IND))

6 (6) - Tapa (Barnala)- Munish Kumar Garg (AAP)

7 (7) - Tapa (Barnala)- Deepika Mittal (AAP)

8 (8) - Tapa (Barnala)- Gurmeet Singh (SAD)

9 (9) - Tapa (Barnala)- Sunita Rani (Independent (IND))

10 (10) - Tapa (Barnala)- Baljit Singh (AAP)

11 (11) - Tapa (Barnala)- Rishu Rani (AAP)

12 (12) - Tapa (Barnala)- Happy Singh (AAP)

13 (13) - Tapa (Barnala)- Baldev Singh (Independent (IND))

14 (14) - Tapa (Barnala)- Ranjeet Singh (Independent (IND))

15 (15) - Tapa (Barnala)- Sunita Rani (Independent (IND))

Ward 01 - Bathinda (Bathinda)- Amandeep Kaur (AAP)

Ward 02 - Bathinda (Bathinda)- Harbeer Singh (AAP)

Ward 03 - Bathinda (Bathinda)- Ramanjit Kaur (Independent (IND))

Ward 04 - Bathinda (Bathinda)- Umesh Garg (AAP)

Ward 05 - Bathinda (Bathinda)- Harbans Kaur (AAP)

Ward 06 - Bathinda (Bathinda)- Beant Singh Randhawa (AAP)

Ward 07 - Bathinda (Bathinda)- Mandeep Kaur Ramgharia (AAP)

Ward 08 - Bathinda (Bathinda)- Ashok Kumar Kansal (AAP)

Ward 09 - Bathinda (Bathinda)- Suman Bala (AAP)

Ward 10 - Bathinda (Bathinda)- Gurcharan Singh (AAP)

Ward 11 - Bathinda (Bathinda)- Sherry Goyal (SAD)

Ward 12 - Bathinda (Bathinda)- Gursewak Singh (AAP)

Ward 13 - Bathinda (Bathinda)- Meena Gupta (AAP)

Ward 14 - Bathinda (Bathinda)- Harpal Singh Sidhu (Independent (IND))

Ward 15 - Bathinda (Bathinda)- Rampari Devi (AAP)

Ward 16 - Bathinda (Bathinda)- Munish Kumar (AAP)

Ward 17 - Bathinda (Bathinda)- Usha Goyal (AAP)

Ward 18 - Bathinda (Bathinda)- Kanwaljeet Singh (Congress)

Ward 19 - Bathinda (Bathinda)- Gurdev Kaur (AAP)

Ward 20 - Bathinda (Bathinda)- Narpinder Singh Jalal (Independent (IND))

Ward 21 - Bathinda (Bathinda)- Paramjeet Kaur Romana (Congress)

Ward 22 - Bathinda (Bathinda)- Sham Lal (AAP)

Ward 23 - Bathinda (Bathinda)- Kiran Rani (Congress)

Ward 24 - Bathinda (Bathinda)- Vikram Kranti (AAP)

Ward 25 - Bathinda (Bathinda)- Sheela Rani (Independent (IND))

Ward 26 - Bathinda (Bathinda)- Makhan Singh (SAD)

Ward 27 - Bathinda (Bathinda)- Parmjeet Kaur Sidhu (SAD)

Ward 28 - Bathinda (Bathinda)- Balkar Singh (AAP)

Ward 29 - Bathinda (Bathinda)- Simran (Independent (IND))

Ward 30 - Bathinda (Bathinda)- Kulwinder Singh Maaker (AAP)

Ward 31 - Bathinda (Bathinda)- Rajinder Kaur Urf Harjinder Kaur (AAP)

Ward 32 - Bathinda (Bathinda)- Sukhraj Singh (Independent (IND))

Ward 33 - Bathinda (Bathinda)- Pushpa Rani (AAP)

Ward 34 - Bathinda (Bathinda)- Sandeep Kumar (Congress)

Ward 35 - Bathinda (Bathinda)- Baby Saini (Congress)

Ward 36 - Bathinda (Bathinda)- Dharminder Kumar (AAP)

Ward 37 - Bathinda (Bathinda)- Anita Goyal (AAP)

Ward 38 - Bathinda (Bathinda)- Jagpal Singh Sidhu (AAP)

Ward 39 - Bathinda (Bathinda)- Raj Rani (AAP)

Ward 40 - Bathinda (Bathinda)- Sanjeev Garg (AAP)

Ward 41 - Bathinda (Bathinda)- Suman Rattan (AAP)

Ward 42 - Bathinda (Bathinda)- Ritu (BJP)

Ward 43 - Bathinda (Bathinda)- Rajveer Garg (AAP)

Ward 44 - Bathinda (Bathinda)- Balwinder Singh (AAP)

Ward 45 - Bathinda (Bathinda)- Neha Kumari (AAP)

Ward 46 - Bathinda (Bathinda)- Padamjeet Singh Mehta (AAP)

Ward 47 - Bathinda (Bathinda)- Kamlesh Mehra (AAP)

Ward 48 - Bathinda (Bathinda)- Rattan Rahi (AAP)

Ward 49 - Bathinda (Bathinda)- Nanakai (AAP)

Ward 50 - Bathinda (Bathinda)- Sukhdev Singh (AAP)

Ward 01 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Amandeep Kaur (SAD)

Ward 02 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Boota Singh (Congress)

Ward 03 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Ranjit Kaur (SAD)

Ward 04 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Gurpreet Singh (Congress)

Ward 05 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Manjit Kaur (SAD)

Ward 06 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Rajwinder Singh (Congress)

Ward 07 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Charanjeet Kaur (SAD)

Ward 08 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Sukhdeep Singh (Congress)

Ward 09 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Geeta Rani Garg (SAD)

Ward 10 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Lakvir Singh (Congress)

Ward 11 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Cherry Bala (SAD)

Ward 12 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Jagseer Singh (AAP)

Ward 13 - Bhagta Bhai Ka (Bathinda)- Manjit Singh Dhunna (SAD)

Ward 01 - Bhai Rupa (Bathinda)- Jaspreet Singh (AAP)

Ward 02 - Bhai Rupa (Bathinda)- Gursewak Singh (AAP)

Ward 03 - Bhai Rupa (Bathinda)- Parminder Kaur (Independent (IND))

Ward 04 - Bhai Rupa (Bathinda)- Jasvir Singh (AAP)

Ward 05 - Bhai Rupa (Bathinda)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 06 - Bhai Rupa (Bathinda)- Kuldeep Singh (AAP)

Ward 07 - Bhai Rupa (Bathinda)- Randeep Kaur (AAP)

Ward 08 - Bhai Rupa (Bathinda)- Ripdaman Singh (Independent (IND))

Ward 09 - Bhai Rupa (Bathinda)- Satvir Kaur (Congress)

Ward 10 - Bhai Rupa (Bathinda)- Baljinder Singh (SAD)

Ward 11 - Bhai Rupa (Bathinda)- Sukhjeet Kaur (AAP)

Ward 12 - Bhai Rupa (Bathinda)- Hardeep Singh (AAP)

Ward 13 - Bhai Rupa (Bathinda)- Kulwant Kaur (AAP)

Ward 01 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Princi Singh (AAP)

Ward 02 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Nardeep Kumar Garg (SAD)

Ward 03 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Anjali Garg (Independent (IND))

Ward 04 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Bantu (SAD)

Ward 05 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Jaswinder Kaur (SAD)

Ward 06 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Sadhu Ram (SAD)

Ward 07 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Atma Singh (Congress)

Ward 08 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Neena Rani (Congress)

Ward 09 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Pammi (SAD)

Ward 10 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Sandeep Singh (Congress)

Ward 11 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Sunita Rani (SAD)

Ward 12 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Santokh Singh (Independent (IND))

Ward 13 - Bhucho Mandi (Bathinda)- Rupinder Kaur (Independent (IND))

Ward 01 - Goniana (Bathinda)- Gurmeet Kaur (Independent (IND))

Ward 02 - Goniana (Bathinda)- Kashmiri Lal (AAP)

Ward 03 - Goniana (Bathinda)- Manju Jain (Independent (IND))

Ward 04 - Goniana (Bathinda)- Sandeep Kumar (Independent (IND))

Ward 05 - Goniana (Bathinda)- Manpreet Singh (Independent (IND))

Ward 06 - Goniana (Bathinda)- Rakesh Kumar (Independent (IND))

Ward 07 - Goniana (Bathinda)- Shafi Monga (Independent (IND))

Ward 08 - Goniana (Bathinda)- Sandeep Kumar (Independent (IND))

Ward 09 - Goniana (Bathinda)- Ramandeep Kaur (AAP)

Ward 10 - Goniana (Bathinda)- Surjeet Ram (AAP)

Ward 11 - Goniana (Bathinda)- Gurpreet Kaur (Independent (IND))

Ward 12 - Goniana (Bathinda)- Sandeep (AAP)

Ward 13 - Goniana (Bathinda)- Kamla Devi (AAP)

Ward 01 - Kotfatta (Bathinda)- Reeta Rani (SAD)

Ward 02 - Kotfatta (Bathinda)- Dara Singh (AAP)

Ward 03 - Kotfatta (Bathinda)- Sukhdeep Kaur (Independent (IND))

Ward 04 - Kotfatta (Bathinda)- Malkeet Kaur (Independent (IND))

Ward 05 - Kotfatta (Bathinda)- Karamjeet Kaur (AAP)

Ward 06 - Kotfatta (Bathinda)- Iqbal Singh (Independent (IND))

Ward 07 - Kotfatta (Bathinda)- Paramjit Kaur (Independent (IND))

Ward 08 - Kotfatta (Bathinda)- Sukhvir Singh (AAP)

Ward 09 - Kotfatta (Bathinda)- Bhola Singh (Independent (IND))

Ward 10 - Kotfatta (Bathinda)- Amrik Singh (Independent (IND))

Ward 11 - Kotfatta (Bathinda)- Parveen (Independent (IND))

Ward 01 - Kotha Guru (Bathinda)- Sukhjit Kaur (AAP)

Ward 02 - Kotha Guru (Bathinda)- Boota Singh (AAP)

Ward 03 - Kotha Guru (Bathinda)- Balwinder Kaur (SAD)

Ward 04 - Kotha Guru (Bathinda)- Gurveer Singh (SAD)

Ward 05 - Kotha Guru (Bathinda)- Amritpal Kaur (AAP)

Ward 06 - Kotha Guru (Bathinda)- Jagjit Singh (AAP)

Ward 07 - Kotha Guru (Bathinda)- Veerpal Kaur (AAP)

Ward 08 - Kotha Guru (Bathinda)- Amritpal Singh (AAP)

Ward 09 - Kotha Guru (Bathinda)- Dilbag Singh (AAP)

Ward 10 - Kotha Guru (Bathinda)- Gurlabh Singh (Independent (IND))

Ward 11 - Kotha Guru (Bathinda)- Veerpal Kaur (Independent (IND))

Ward 01 - Kot Shamir (Bathinda)- Sukhwinder Kaur (SAD)

Ward 02 - Kot Shamir (Bathinda)- Sukhpal Singh (SAD)

Ward 03 - Kot Shamir (Bathinda)- Priti Kaur (SAD)

Ward 04 - Kot Shamir (Bathinda)- Jaspreet Singh (Independent (IND))

Ward 05 - Kot Shamir (Bathinda)- Jasvinder Kaur (SAD)

Ward 06 - Kot Shamir (Bathinda)- Parmjit Singh (SAD)

Ward 07 - Kot Shamir (Bathinda)- Manjeet Kaur (SAD)

Ward 08 - Kot Shamir (Bathinda)- Ram Singh (SAD)

Ward 09 - Kot Shamir (Bathinda)- Jasdeep Kaur (SAD)

Ward 10 - Kot Shamir (Bathinda)- Tek Singh (AAP)

Ward 11 - Kot Shamir (Bathinda)- Sandeep Kaur (Congress)

Ward 12 - Kot Shamir (Bathinda)- Sandeep Singh (Independent (IND))

Ward 13 - Kot Shamir (Bathinda)- Gobind Singh (SAD)

Ward 01 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Jasvir Kaur (Independent (IND))

Ward 02 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Gurtej Singh (SAD)

Ward 03 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Rajpreet Kaur (Independent (IND))

Ward 04 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Mohal Lal (Independent (IND))

Ward 05 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Gurmeet Kaur (SAD)

Ward 06 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Mewa Singh (SAD)

Ward 07 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Baljeet Kaur (SAD)

Ward 08 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Bhupinder Singh (SAD)

Ward 09 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Manjit Kaur (Independent (IND))

Ward 10 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Jassa Singh Sidhu (Independent (IND))

Ward 11 - Lehra Mohabbat (Bathinda)- Karnail Kaur Sidhu (SAD)

Ward 01 - Maluka (Bathinda)- Chetinn Kaur (SAD)

Ward 02 - Maluka (Bathinda)- Brishpal Singh (SAD)

Ward 03 - Maluka (Bathinda)- Harpal Kaur (AAP)

Ward 04 - Maluka (Bathinda)- Daljit Kaur (SAD)

Ward 05 - Maluka (Bathinda)- Kattar Singh (SAD)

Ward 06 - Maluka (Bathinda)- Mandeep Kumar (SAD)

Ward 07 - Maluka (Bathinda)- Sukhjeet Kaur (SAD)

Ward 08 - Maluka (Bathinda)- Amandeep Singh (SAD)

Ward 09 - Maluka (Bathinda)- Gurmeet Kaur (AAP)

Ward 10 - Maluka (Bathinda)- Nirmal Singh (SAD)

Ward 11 - Maluka (Bathinda)- Baljit Singh (SAD)

Ward 01 - Maur (Bathinda)- Amandeep Kaur (SAD)

Ward 02 - Maur (Bathinda)- Navdeep Kumar (Independent (IND))

Ward 03 - Maur (Bathinda)- Kiranpal Kaur (SAD)

Ward 04 - Maur (Bathinda)- Lakhveer Singh (SAD)

Ward 05 - Maur (Bathinda)- Satnam Kaur (SAD)

Ward 06 - Maur (Bathinda)- Gurjeetpal Singh (SAD)

Ward 07 - Maur (Bathinda)- Sonia Urf Sonia Rani (Congress)

Ward 08 - Maur (Bathinda)- Karamjit Singh (Congress)

Ward 09 - Maur (Bathinda)- Harpreet Kaur (AAP)

Ward 10 - Maur (Bathinda)- Ravinder Kumar (AAP)

Ward 11 - Maur (Bathinda)- Saneh Lata (Congress)

Ward 12 - Maur (Bathinda)- Tarsem Singh (SAD)

Ward 13 - Maur (Bathinda)- Paramjeet Singh (Congress)

Ward 14 - Maur (Bathinda)- Lakhveer Singh (Congress)

Ward 15 - Maur (Bathinda)- Rajveer Singh (Congress)

Ward 16 - Maur (Bathinda)- Sikander Singh (AAP)

Ward 17 - Maur (Bathinda)- Rupinder Kaur (AAP)

Ward 01 - Mehraj (Bathinda)- Jaswinder Kaur (SAD)

Ward 02 - Mehraj (Bathinda)- Lakhwinder Singh (AAP)

Ward 03 - Mehraj (Bathinda)- Dharamjit Kaur (SAD)

Ward 04 - Mehraj (Bathinda)- Inderjeet Singh (SAD)

Ward 05 - Mehraj (Bathinda)- Veerpal Kaur (AAP)

Ward 06 - Mehraj (Bathinda)- Sukhchain Singh (AAP)

Ward 07 - Mehraj (Bathinda)- Karamjeet Kaur (AAP)

Ward 08 - Mehraj (Bathinda)- Paramjeet Singh (AAP)

Ward 09 - Mehraj (Bathinda)- Veerpal Kaur (AAP)

Ward 10 - Mehraj (Bathinda)- Gurcharan Singh (AAP)

Ward 11 - Mehraj (Bathinda)- Ranjodh Singh Sidhu (AAP)

Ward 12 - Mehraj (Bathinda)- Maninderjit Singh (SAD)

Ward 13 - Mehraj (Bathinda)- Paramjeet Kaur (SAD)

Ward 01 - Nathana (Bathinda)- Kulwinder Kaur (SAD)

Ward 02 - Nathana (Bathinda)- Harmel Singh (AAP)

Ward 03 - Nathana (Bathinda)- Amandeep Kaur (SAD)

Ward 04 - Nathana (Bathinda)- Ramandeep Singh (Independent (IND))

Ward 05 - Nathana (Bathinda)- Sukhraj Kaur (SAD)

Ward 06 - Nathana (Bathinda)- Kuldeep Rai (SAD)

Ward 07 - Nathana (Bathinda)- Rajinder Singh (AAP)

Ward 08 - Nathana (Bathinda)- Pal Singh (SAD)

Ward 09 - Nathana (Bathinda)- Simarjeet Kaur (SAD)

Ward 10 - Nathana (Bathinda)- Avtar Singh (Independent (IND))

Ward 11 - Nathana (Bathinda)- Jaspal Kaur (Independent (IND))

Ward 01 - Raman (Bathinda)- Raju (AAP)

Ward 02 - Raman (Bathinda)- Veena (AAP)

Ward 03 - Raman (Bathinda)- Parampreet Kaur (AAP)

Ward 04 - Raman (Bathinda)- Pooja Rani (AAP)

Ward 05 - Raman (Bathinda)- Baljinder Singh (AAP)

Ward 06 - Raman (Bathinda)- Karamjit Kaur (AAP)

Ward 07 - Raman (Bathinda)- Vijay Pal (AAP)

Ward 08 - Raman (Bathinda)- Ramesh Kumar (AAP)

Ward 09 - Raman (Bathinda)- Neeru Bansal (AAP)

Ward 10 - Raman (Bathinda)- Kajal (SAD)

Ward 11 - Raman (Bathinda)- Ashok Kumar (AAP)

Ward 12 - Raman (Bathinda)- Shivani Goyal (AAP)

Ward 13 - Raman (Bathinda)- Sukhwant Singh (AAP)

Ward 14 - Raman (Bathinda)- Ruchika Goyal (AAP)

Ward 15 - Raman (Bathinda)- Vandna (Congress)

Ward 01 - Sangat (Bathinda)- Kamaljit Kaur (SAD)

Ward 02 - Sangat (Bathinda)- Parveen Lata (Independent (IND))

Ward 03 - Sangat (Bathinda)- Manjagmeet Singh (SAD)

Ward 04 - Sangat (Bathinda)- Rahul Goyal (Independent (IND))

Ward 05 - Sangat (Bathinda)- Rinku Rani (SAD)

Ward 06 - Sangat (Bathinda)- Chiman Lal (SAD)

Ward 07 - Sangat (Bathinda)- Kulwinder Kaur (AAP)

Ward 08 - Sangat (Bathinda)- Rajwinder Singh (SAD)

Ward 09 - Sangat (Bathinda)- Ranjit Singh (SAD)

Ward 1 (1) - Faridkot (Faridkot)- Sukhvinder Kaur (Congress)

Ward 2 (2) - Faridkot (Faridkot)- Gurtej Singh (Congress)

Ward 3 (3) - Faridkot (Faridkot)- Rajbir Kaur (Congress)

Ward 4 (4) - Faridkot (Faridkot)- Baljit Kaur (AAP)

Ward 5 (5) - Faridkot (Faridkot)- Reena (SAD)

Ward 6 (6) - Faridkot (Faridkot)- Tara Singh Bhatti (Congress)

Ward 7 (7) - Faridkot (Faridkot)- Harmandeep Kaur (SAD)

Ward 8 (8) - Faridkot (Faridkot)- Jagwinder Singh Gill (Congress)

Ward 9 (9) - Faridkot (Faridkot)- Parampal Kaur (Congress)

Ward 10 (10) - Faridkot (Faridkot)- Satnam Singh (AAP)

Ward 11 (11) - Faridkot (Faridkot)- Veerpal Kaur (AAP)

Ward 12 (12) - Faridkot (Faridkot)- Vikas Kumar (SAD)

Ward 13 (13) - Faridkot (Faridkot)- Shallu Bala (SAD)

Ward 14 (14) - Faridkot (Faridkot)- Satwinder Singh (AAP)

Ward 15 (15) - Faridkot (Faridkot)- Gurwinder Kaur (AAP)

Ward 16 (16) - Faridkot (Faridkot)- Kewal Singh (AAP)

Ward 17 (17) - Faridkot (Faridkot)- Sumandeep Kaur (Congress)

Ward 18 (18) - Faridkot (Faridkot)- Pardeep Kaur (SAD)

Ward 19 (19) - Faridkot (Faridkot)- Muskan Grover (SAD)

Ward 20 (20) - Faridkot (Faridkot)- Satish Kumar (Independent (IND))

Ward 21 (21) - Faridkot (Faridkot)- Uma Grover (SAD)

Ward 22 (22) - Faridkot (Faridkot)- Baljinder Singh (AAP)

Ward 23 (23) - Faridkot (Faridkot)- Jasmail Kaur (AAP)

Ward 24 (24) - Faridkot (Faridkot)- Kamaljeet Singh (AAP)

Ward 25 (25) - Faridkot (Faridkot)- Poonam (Congress)

Ward 1 (1) - Jaitu (Faridkot)- Pritam Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Jaitu (Faridkot)- Gurcharan Singh (SAD)

Ward 3 (3) - Jaitu (Faridkot)- Narinder Pal Singh Dherdy (AAP)

Ward 4 (4) - Jaitu (Faridkot)- Lakhwinder Singh (AAP)

Ward 5 (5) - Jaitu (Faridkot)- Mandeep (AAP)

Ward 6 (6) - Jaitu (Faridkot)- Beant Singh (AAP)

Ward 7 (7) - Jaitu (Faridkot)- Mamta Rani (SAD)

Ward 8 (8) - Jaitu (Faridkot)- Harish Chander (AAP)

Ward 9 (9) - Jaitu (Faridkot)- Jasbir Kaur (SAD)

Ward 10 (10) - Jaitu (Faridkot)- Dilbag Sharma (Congress)

Ward 11 (11) - Jaitu (Faridkot)- Nirmala Devi (AAP)

Ward 12 (12) - Jaitu (Faridkot)- Tulsi Ram (Congress)

Ward 13 (13) - Jaitu (Faridkot)- Prinka Garg (AAP)

Ward 14 (14) - Jaitu (Faridkot)- Parveen Garg (AAP)

Ward 15 (15) - Jaitu (Faridkot)- Mandeep Kaur (AAP)

Ward 16 (16) - Jaitu (Faridkot)- Vijay Kumar (AAP)

Ward 17 (17) - Jaitu (Faridkot)- Amar Singh (AAP)

Ward 1 (1) - Kotkapura (Faridkot)- Daljeet Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Kotkapura (Faridkot)- Harjinder Kaur (Congress)

Ward 3 (3) - Kotkapura (Faridkot)- Anita Arora (AAP)

Ward 4 (4) - Kotkapura (Faridkot)- Simranjeet Singh (AAP)

Ward 5 (5) - Kotkapura (Faridkot)- Manpreet Kaur Virdi (AAP)

Ward 6 (6) - Kotkapura (Faridkot)- Rajinder Singh (Congress)

Ward 7 (7) - Kotkapura (Faridkot)- Surjit Kaur (SAD)

Ward 8 (8) - Kotkapura (Faridkot)- Anantdeep Singh Brar (AAP)

Ward 9 (9) - Kotkapura (Faridkot)- Jasvir Kaur (AAP)

Ward 10 (10) - Kotkapura (Faridkot)- Savtantar Rai (AAP)

Ward 11 (11) - Kotkapura (Faridkot)- Vijay Preet Joshi (AAP)

Ward 12 (12) - Kotkapura (Faridkot)- Daljit Singh Gill (AAP)

Ward 13 (13) - Kotkapura (Faridkot)- Harbans Kaur (AAP)

Ward 14 (14) - Kotkapura (Faridkot)- Ashu Kumar (Independent (IND))

Ward 15 (15) - Kotkapura (Faridkot)- Kamaljeet Kaur (AAP)

Ward 16 (16) - Kotkapura (Faridkot)- Aren Joshi (AAP)

Ward 17 (17) - Kotkapura (Faridkot)- Ranjeet Kaur (AAP)

Ward 18 (18) - Kotkapura (Faridkot)- Gourav Singh (Independent (IND))

Ward 19 (19) - Kotkapura (Faridkot)- Navjot (Congress)

Ward 20 (20) - Kotkapura (Faridkot)- Sarabjeet Kaur (AAP)

Ward 21 (21) - Kotkapura (Faridkot)- Arjan Singh (SAD)

Ward 22 (22) - Kotkapura (Faridkot)- Gurpreet Singh Wirring (AAP)

Ward 23 (23) - Kotkapura (Faridkot)- Pooja Rani (AAP)

Ward 24 (24) - Kotkapura (Faridkot)- Chanchal Arora (Congress)

Ward 25 (25) - Kotkapura (Faridkot)- Sonia Rani (Congress)

Ward 26 (26) - Kotkapura (Faridkot)- Sukhjinder Singh (AAP)

Ward 27 (27) - Kotkapura (Faridkot)- Narinder Rani Chahila (AAP)

Ward 28 (28) - Kotkapura (Faridkot)- Ajay Kumar (AAP)

Ward 29 (29) - Kotkapura (Faridkot)- Dharam Pal (AAP)

Ward 1 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Sangeeta Malhotra (BJP)

Ward 2 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Parwinder Singh (AAP)

Ward 3 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Yogita Kumari (AAP)

Ward 4 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Manoj Kumar Bhandari (Independent (IND))

Ward 5 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Kanika Sharma (Independent (IND))

Ward 6 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Rajni Bala (AAP)

Ward 7 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Harjinder Kaur (Independent (IND))

Ward 8 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Gurmeet Singh (Independent (IND))

Ward 9 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Anju (AAP)

Ward 10 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Raj Kumar (AAP)

Ward 11 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Bindu (AAP)

Ward 12 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Sunil Kumar (AAP)

Ward 13 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Arvinder Kaur (AAP)

Ward 14 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Arvinder Singh (SAD)

Ward 15 - M C Bassi Pathana (Fatehgarh Sahib)- Anju Rani (AAP)

Ward 1 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Tanu Rehal (BJP)

Ward 2 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Vinod Kumar (AAP)

Ward 3 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 4 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Sadhu Rani (Congress)

Ward 5 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Rajesh Kumar (AAP)

Ward 6 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Avtar Singh (AAP)

Ward 7 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Renu (Congress)

Ward 8 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Teena Sharma (Congress)

Ward 9 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Tripta Rani (AAP)

Ward 10 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Paramjit Singh (AAP)

Ward 11 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Taranjeet Kaur (AAP)

Ward 12 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Amit Kumar (AAP)

Ward 13 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Tamanna Sharma (Congress)

Ward 14 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Balkar Singh (AAP)

Ward 15 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Parminder Kaur (AAP)

Ward 16 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Rakesh Kumar (AAP)

Ward 17 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Vandana Batta (BJP)

Ward 18 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Sukhdeep Singh (AAP)

Ward 19 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Preeti Rani (Congress)

Ward 20 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Sukhvinder Singh (AAP)

Ward 21 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Bhupinder Kaur (SAD)

Ward 22 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Vineet Kumar (AAP)

Ward 23 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Saleem Mohhamad (AAP)

Ward 24 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Harchand Singh (AAP)

Ward 25 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Dilraj Sofat (AAP)

Ward 26 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Puneet Goyal (BJP)

Ward 27 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Radha Goyal (Congress)

Ward 28 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Harpreet Singh (AAP)

Ward 29 - M C Gobindgarh (Fatehgarh Sahib)- Baljeet Kaur (AAP)

Ward 1 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Balwinder Kaur (AAP)

Ward 2 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Amardip Singh Benipal (Congress)

Ward 3 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Gurjit Kaur (AAP)

Ward 4 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Ram Paul (AAP)

Ward 5 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Parveen Kumari (Congress)

Ward 6 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Baljinder Singh (AAP)

Ward 7 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Gurvinder Kaur (AAP)

Ward 8 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Narinder Kumar (Congress)

Ward 9 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Monika Gill (Congress)

Ward 10 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Pavel Handa (AAP)

Ward 11 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Asha Rani (AAP)

Ward 12 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Baldev Singh (AAP)

Ward 13 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Gurdeep Singh (Congress)

Ward 14 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Ashish Atre (AAP)

Ward 15 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Anita Rani (Congress)

Ward 16 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Rajesh Kumar (AAP)

Ward 17 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Manpreet Kaur (AAP)

Ward 18 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Sunny Chopra (AAP)

Ward 19 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Davinder Kaur (AAP)

Ward 20 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Harkamal Singh (AAP)

Ward 21 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Jatinder Kaur (AAP)

Ward 22 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Jasvir Singh (AAP)

Ward 23 - M C Sirhind Fatehgarh Sahib (Fatehgarh Sahib)- Baljinder Kaur (AAP)

Ward 1 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Manjeet Kaur (AAP)

Ward 2 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Amarinder Singh Boparai (Independent (IND))

Ward 3 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Gurbinder Kaur (SAD)

Ward 4 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Mandeep Singh (AAP)

Ward 5 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Jaspreet Kaur (Independent (IND))

Ward 6 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Bahadar Singh (SAD)

Ward 7 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Rupinder Kaur (AAP)

Ward 8 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Sharnpal Singh (AAP)

Ward 9 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Sunita Rani (AAP)

Ward 10 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Baljit Kaur (Independent (IND))

Ward 11 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Sukhwinder Singh Nikku (Congress)

Ward 12 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Ashok Kumar (AAP)

Ward 13 - N P Khamano (Fatehgarh Sahib)- Gurinder Singh (Congress)

Ward 1 - M C Fazilka (Fazilka)- Bhajan Lal (Congress)

Ward 2 - M C Fazilka (Fazilka)- Gurbakshish Kaur (Congress)

Ward 3 - M C Fazilka (Fazilka)- Sunil Maini (AAP)

Ward 4 - M C Fazilka (Fazilka)- Veena Rani (Congress)

Ward 5 - M C Fazilka (Fazilka)- Gurcharan Singh (Congress)

Ward 6 - M C Fazilka (Fazilka)- Anita Rani (BJP)

Ward 7 - M C Fazilka (Fazilka)- Mahavir Parshad (Congress)

Ward 8 - M C Fazilka (Fazilka)- Rani Devi (Congress)

Ward 9 - M C Fazilka (Fazilka)- Suresh Kumar (BJP)

Ward 10 - M C Fazilka (Fazilka)- Monika Rani (AAP)

Ward 11 - M C Fazilka (Fazilka)- Jaspal Kumar (Congress)

Ward 12 - M C Fazilka (Fazilka)- Nirmal (BJP)

Ward 13 - M C Fazilka (Fazilka)- Bhagwan Dass (AAP)

Ward 14 - M C Fazilka (Fazilka)- Radha (Congress)

Ward 15 - M C Fazilka (Fazilka)- Ankush (BJP)

Ward 16 - M C Fazilka (Fazilka)- Ruppa Rani (AAP)

Ward 17 - M C Fazilka (Fazilka)- Radhey Shyam Kashyap (Congress)

Ward 18 - M C Fazilka (Fazilka)- Soma Rani (AAP)

Ward 19 - M C Fazilka (Fazilka)- Balbir Singh (BJP)

Ward 20 - M C Fazilka (Fazilka)- Suraksha Rani Gupta (BJP)

Ward 21 - M C Fazilka (Fazilka)- Narinder Kumar (BJP)

Ward 22 - M C Fazilka (Fazilka)- Bholi Rani Alias Raj Rani (BJP)

Ward 23 - M C Fazilka (Fazilka)- Surinder Pal Singh (BJP)

Ward 24 - M C Fazilka (Fazilka)- Anita Rani (BJP)

Ward 25 - M C Fazilka (Fazilka)- Ramesh Kataria (BJP)

Ward 1 - M Corp Abohar (Fazilka)- Dharamvir (BJP)

Ward 2 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sangeet Kour (AAP)

Ward 3 - M Corp Abohar (Fazilka)- Manjeet Singh (AAP)

Ward 4 - M Corp Abohar (Fazilka)- Maya Rani (AAP)

Ward 5 - M Corp Abohar (Fazilka)- Ramesh Kumar (AAP)

Ward 6 - M Corp Abohar (Fazilka)- Lachhmi Devi (BJP)

Ward 7 - M Corp Abohar (Fazilka)- Roshan Lal (AAP)

Ward 8 - M Corp Abohar (Fazilka)- Rikul Sharma (BJP)

Ward 9 - M Corp Abohar (Fazilka)- Deepak Kumar Chhapola (BJP)

Ward 10 - M Corp Abohar (Fazilka)- Gurpreet Kaur (AAP)

Ward 11 - M Corp Abohar (Fazilka)- Harmanpreet Singh (BJP)

Ward 12 - M Corp Abohar (Fazilka)- Pooja Rani (BJP)

Ward 13 - M Corp Abohar (Fazilka)- Ashish Kumar (BJP)

Ward 14 - M Corp Abohar (Fazilka)- Saroj (AAP)

Ward 15 - M Corp Abohar (Fazilka)- Mainpal (BJP)

Ward 16 - M Corp Abohar (Fazilka)- Kiran (AAP)

Ward 17 - M Corp Abohar (Fazilka)- Balwinder Kumar (AAP)

Ward 18 - M Corp Abohar (Fazilka)- Ramesh Kumar (AAP)

Ward 19 - M Corp Abohar (Fazilka)- Santosh Rani (AAP)

Ward 20 - M Corp Abohar (Fazilka)- Nirmla Devi (AAP)

Ward 21 - M Corp Abohar (Fazilka)- Vinod Kumar (AAP)

Ward 22 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sakuntla Devi (AAP)

Ward 23 - M Corp Abohar (Fazilka)- Renu Bala (BJP)

Ward 24 - M Corp Abohar (Fazilka)- Kavita Sharma (BJP)

Ward 25 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sneh Lata (BJP)

Ward 26 - M Corp Abohar (Fazilka)- Suman Narula (BJP)

Ward 27 - M Corp Abohar (Fazilka)- Mukesh Kumar (BJP)

Ward 28 - M Corp Abohar (Fazilka)- Guddi Devi (BJP)

Ward 29 - M Corp Abohar (Fazilka)- Ankit (AAP)

Ward 30 - M Corp Abohar (Fazilka)- Bharat (Independent (IND))

Ward 31 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sukhvinder Kour (BJP)

Ward 32 - M Corp Abohar (Fazilka)- Kanta Rani (BJP)

Ward 33 - M Corp Abohar (Fazilka)- Vinay Kumar (BJP)

Ward 34 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sonia Middha (BJP)

Ward 35 - M Corp Abohar (Fazilka)- Yadwinder Singh Brar (BJP)

Ward 36 - M Corp Abohar (Fazilka)- Parveen Nagpal (BJP)

Ward 37 - M Corp Abohar (Fazilka)- Sanjeev Kumar (Congress)

Ward 38 - M Corp Abohar (Fazilka)- Neelam Rani (BJP)

Ward 39 - M Corp Abohar (Fazilka)- Prem Kumar (BJP)

Ward 40 - M Corp Abohar (Fazilka)- Asha Rani (BJP)

Ward 41 - M Corp Abohar (Fazilka)- Anuj Kumar (BJP)

Ward 42 - M Corp Abohar (Fazilka)- Namita Setia (BJP)

Ward 43 - M Corp Abohar (Fazilka)- Shri Krishan (BJP)

Ward 44 - M Corp Abohar (Fazilka)- Suman (AAP)

Ward 45 - M Corp Abohar (Fazilka)- Vijay Kumar Chhabra (BJP)

Ward 46 - M Corp Abohar (Fazilka)- Reshma Bai (AAP)

Ward 47 - M Corp Abohar (Fazilka)- Om Parkash (BJP)

Ward 48 - M Corp Abohar (Fazilka)- Veena Devi (AAP)

Ward 49 - M Corp Abohar (Fazilka)- Ganesh Kumar (AAP)

Ward 50 - M Corp Abohar (Fazilka)- Smt Maya Devi (AAP)

Ward 1 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Davinder Kaur (SAD)

Ward 2 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Sandeep Kumar (AAP)

Ward 3 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Kewal Krishan Kamboj (AAP)

Ward 4 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Sikander Lal (Congress)

Ward 5 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Veerpal Kaur (SAD)

Ward 6 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Baljinder Singh (SAD)

Ward 7 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Jaswinder Kaur (SAD)

Ward 8 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Harbhajan Das (AAP)

Ward 9 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Monu (AAP)

Ward 10 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Shiv Kumar (AAP)

Ward 11 - N P Arniwala Sheikh Subhan (Fazilka)- Kulwant Kaur (AAP)

Ward 1 (1) - Ferozepur (Ferozepur)- Sita (BJP)

Ward 2 (2) - Ferozepur (Ferozepur)- Davinder Singh (BJP)

Ward 3 (3) - Ferozepur (Ferozepur)- Mandeep Kaur (BJP)

Ward 4 (4) - Ferozepur (Ferozepur)- Lakhwinder Singh (AAP)

Ward 5 (5) - Ferozepur (Ferozepur)- Seema Kaur (Congress)

Ward 6 (6) - Ferozepur (Ferozepur)- Rishi Sharma (Congress)

Ward 7 (7) - Ferozepur (Ferozepur)- Asha Kalia (Independent (IND))

Ward 8 (8) - Ferozepur (Ferozepur)- Dinesh Kumar Taneja (Independent (IND))

Ward 9 (9) - Ferozepur (Ferozepur)- Esha Sharma (Congress)

Ward 10 (10) - Ferozepur (Ferozepur)- Jugraj Singh (Congress)

Ward 11 (11) - Ferozepur (Ferozepur)- Paramjeet Kaur Handa (Congress)

Ward 12 (12) - Ferozepur (Ferozepur)- Gagandeep Singh (Congress)

Ward 13 (13) - Ferozepur (Ferozepur)- Reeta (Congress)

Ward 14 (14) - Ferozepur (Ferozepur)- Manu (Congress)

Ward 15 (15) - Ferozepur (Ferozepur)- Sukhwinder (Congress)

Ward 16 (16) - Ferozepur (Ferozepur)- Ashok Kumar (Congress)

Ward 17 (17) - Ferozepur (Ferozepur)- Usha Rani (Congress)

Ward 18 (18) - Ferozepur (Ferozepur)- Amarjit (Congress)

Ward 19 (19) - Ferozepur (Ferozepur)- Ravneet Kaur (BJP)

Ward 20 (20) - Ferozepur (Ferozepur)- Mishal Gachli (Congress)

Ward 21 (21) - Ferozepur (Ferozepur)- Sunita (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward 22 (22) - Ferozepur (Ferozepur)- Mani (Congress)

Ward 23 (23) - Ferozepur (Ferozepur)- Savita Kapoor (BJP)

Ward 24 (24) - Ferozepur (Ferozepur)- Naresh Kumar (AAP)

Ward 25 (25) - Ferozepur (Ferozepur)- Monika Rani (BJP)

Ward 26 (26) - Ferozepur (Ferozepur)- Davinder Bajaj (BJP)

Ward 27 (27) - Ferozepur (Ferozepur)- Rachna (Congress)

Ward 28 (28) - Ferozepur (Ferozepur)- Major Singh (AAP)

Ward 29 (29) - Ferozepur (Ferozepur)- Vicky (AAP)

Ward 30 (30) - Ferozepur (Ferozepur)- Manpreet Kaur (Congress)

Ward 31 (31) - Ferozepur (Ferozepur)- Prem Rani (Congress)

Ward 32 (32) - Ferozepur (Ferozepur)- Bohar Singh (Congress)

Ward 33 (33) - Ferozepur (Ferozepur)- Malkit Singh (AAP)

Ward 1 (1) - Mudki (Ferozepur)- Karamjit Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Mudki (Ferozepur)- Mantaar Singh Rakhra (AAP)

Ward 3 (3) - Mudki (Ferozepur)- Pavitar Singh (AAP)

Ward 4 (4) - Mudki (Ferozepur)- Rampy Kaur Gill (SAD)

Ward 5 (5) - Mudki (Ferozepur)- Surinder Singh (SAD)

Ward 6 (6) - Mudki (Ferozepur)- Kulwinder Kaur (SAD)

Ward 7 (7) - Mudki (Ferozepur)- Gurtej Singh (AAP)

Ward 8 (8) - Mudki (Ferozepur)- Baljinder Kaur (SAD)

Ward 9 (9) - Mudki (Ferozepur)- Iqbal Singh (AAP)

Ward 10 (10) - Mudki (Ferozepur)- Narinderpal Kaur (SAD)

Ward 11 (11) - Mudki (Ferozepur)- Paramjit Kaur (AAP)

Ward 12 (12) - Mudki (Ferozepur)- Manpreet Kaur Kalsi (SAD)

Ward 13 (13) - Mudki (Ferozepur)- Arwinder Singh (AAP)

Ward 1 (1) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Anu Bajaj (AAP)

Ward 2 (2) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Jagnaminder Singh Ghuman (Congress)

Ward 3 (3) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Paramjeet Kaur Wirring (AAP)

Ward 4 (4) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Karanjot Singh Gill (AAP)

Ward 5 (5) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Poonam Rani (BJP)

Ward 6 (6) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Rupinder Singh (SAD)

Ward 7 (7) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Madhu Vatta (Congress)

Ward 8 (8) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Hardeep Singh (Congress)

Ward 9 (9) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Kulwinder Kaur (Independent (IND))

Ward 10 (10) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Jagdeep Singh (AAP)

Ward 11 (11) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Sarabjeet Kaur (SAD)

Ward 12 (12) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Richa Arora (AAP)

Ward 13 (13) - Talwandi Bhai (Ferozepur)- Poonam Rani (Independent (IND))

Ward 1 (1) - Zira (Ferozepur)- Balwinder Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Zira (Ferozepur)- Harjit Kaur (AAP)

Ward 3 (3) - Zira (Ferozepur)- Shinder Kaur (AAP)

Ward 4 (4) - Zira (Ferozepur)- Rani (AAP)

Ward 5 (5) - Zira (Ferozepur)- Kuldeep Kaur (AAP)

Ward 6 (6) - Zira (Ferozepur)- Pritpal Singh Sandhu (Congress)

Ward 7 (7) - Zira (Ferozepur)- Manpreet Kaur (Congress)

Ward 8 (8) - Zira (Ferozepur)- Dharam Pal Alias Dharam Pal Chugh (AAP)

Ward 9 (9) - Zira (Ferozepur)- Meenakashi (Congress)

Ward 10 (10) - Zira (Ferozepur)- Gora Singh (Congress)

Ward 11 (11) - Zira (Ferozepur)- Harpreet Kaur (AAP)

Ward 12 (12) - Zira (Ferozepur)- Raman Sharma Alias Raman (Congress)

Ward 13 (13) - Zira (Ferozepur)- Harpreet Kaur (Congress)

Ward 14 (14) - Zira (Ferozepur)- Rajiv Kumar Sharma (Independent (IND))

Ward 15 (15) - Zira (Ferozepur)- Kulwinder Kaur Bhullar (AAP)

Ward 16 (16) - Zira (Ferozepur)- Gurbhagat Singh Gill (Congress)

Ward 17 (17) - Zira (Ferozepur)- Sukhdev Singh (AAP)

Ward 1 - Batala (Gurdaspur)- Bhupinder Singh (Congress)

Ward 2 - Batala (Gurdaspur)- Rajwant Kaur (AAP)

Ward 3 - Batala (Gurdaspur)- Ayadwinder Singh (AAP)

Ward 4 - Batala (Gurdaspur)- Amanpreet Kaur (AAP)

Ward 5 - Batala (Gurdaspur)- Bhupinder Singh (AAP)

Ward 6 - Batala (Gurdaspur)- Suman (Congress)

Ward 7 - Batala (Gurdaspur)- Raj Kumar (Congress)

Ward 8 - Batala (Gurdaspur)- Subh Lata (Congress)

Ward 9 - Batala (Gurdaspur)- Rajdeep Singh (AAP)

Ward 10 - Batala (Gurdaspur)- Manjit Kaur (AAP)

Ward 11 - Batala (Gurdaspur)- Ramandeep Singh (AAP)

Ward 12 - Batala (Gurdaspur)- Jasbir Kaur (AAP)

Ward 13 - Batala (Gurdaspur)- Manjit Kaur (Congress)

Ward 14 - Batala (Gurdaspur)- Prabhjot Kaur (Congress)

Ward 15 - Batala (Gurdaspur)- Satnam Singh (AAP)

Ward 16 - Batala (Gurdaspur)- Bikramjeet Singh (Congress)

Ward 17 - Batala (Gurdaspur)- Vajinder Kumar (Congress)

Ward 18 - Batala (Gurdaspur)- Jagpreet Kaur (AAP)

Ward 19 - Batala (Gurdaspur)- Anu Bala (AAP)

Ward 20 - Batala (Gurdaspur)- Gurmeet Kaur (AAP)

Ward 21 - Batala (Gurdaspur)- Gurinder Singh (AAP)

Ward 22 - Batala (Gurdaspur)- Ramandeep Kaur (AAP)

Ward 23 - Batala (Gurdaspur)- Davinder Singh Mattu Advocate (AAP)

Ward 24 - Batala (Gurdaspur)- Anju Bala (AAP)

Ward 25 - Batala (Gurdaspur)- Manjit Singh (AAP)

Ward 26 - Batala (Gurdaspur)- Khushboo Ohri (AAP)

Ward 27 - Batala (Gurdaspur)- Sunil (BJP)

Ward 28 - Batala (Gurdaspur)- Neeru (BJP)

Ward 29 - Batala (Gurdaspur)- Shavata (AAP)

Ward 30 - Batala (Gurdaspur)- Amanpreet Kaur (Congress)

Ward 31 - Batala (Gurdaspur)- Gourav Seth (Congress)

Ward 32 - Batala (Gurdaspur)- Sukhraj Kaur (AAP)

Ward 33 - Batala (Gurdaspur)- Neelam (AAP)

Ward 34 - Batala (Gurdaspur)- Kamaljit (AAP)

Ward 35 - Batala (Gurdaspur)- Shashi Chanda (Congress)

Ward 36 - Batala (Gurdaspur)- Rittu (AAP)

Ward 37 - Batala (Gurdaspur)- Davinder Singh (Congress)

Ward 38 - Batala (Gurdaspur)- Harveen Kaur (AAP)

Ward 39 - Batala (Gurdaspur)- Dheeraj Kumar (AAP)

Ward 40 - Batala (Gurdaspur)- Rajni Soni (Congress)

Ward 41 - Batala (Gurdaspur)- Sunita Rani (AAP)

Ward 42 - Batala (Gurdaspur)- Pinki (Congress)

Ward 43 - Batala (Gurdaspur)- Bachno (AAP)

Ward 44 - Batala (Gurdaspur)- Mandeep Raj Kaur (AAP)

Ward 45 - Batala (Gurdaspur)- Vijay Kumar (Congress)

Ward 46 - Batala (Gurdaspur)- Ravinder Tuli (Congress)

Ward 47 - Batala (Gurdaspur)- Vijay Kumar (AAP)

Ward 48 - Batala (Gurdaspur)- Sonia (Congress)

Ward 49 - Batala (Gurdaspur)- Gurjeet Kaur (AAP)

Ward 50 - Batala (Gurdaspur)- Mamta John (Congress)

1 (1) - Dhariwal (Gurdaspur)- Parveen (AAP)

2 (2) - Dhariwal (Gurdaspur)- Sunil Kumar (BJP)

3 (3) - Dhariwal (Gurdaspur)- Jyoti Bala (AAP)

4 (4) - Dhariwal (Gurdaspur)- Mandip Kaur (AAP)

5 (5) - Dhariwal (Gurdaspur)- Rajpal Kaur (Congress)

6 (6) - Dhariwal (Gurdaspur)- Ramesh Chand (AAP)

7 (7) - Dhariwal (Gurdaspur)- Rekha Syal (Congress)

8 (8) - Dhariwal (Gurdaspur)- Ashwani Kumar Duggal (AAP)

9 (9) - Dhariwal (Gurdaspur)- Sukhwinder Kaur (AAP)

10 (10) - Dhariwal (Gurdaspur)- Deepak Kumar (AAP)

11 (11) - Dhariwal (Gurdaspur)- Sunita Gill (SAD)

12 (12) - Dhariwal (Gurdaspur)- Shamoun (SAD)

13 (13) - Dhariwal (Gurdaspur)- Shamsher Singh (Independent (IND))

1 (1) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Amandip Kaur (Congress)

2 (2) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Raj (AAP)

3 (3) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Gurjit Kaur (SAD)

4 (4) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Neha (AAP)

5 (5) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Ranjodh Singh (Congress)

6 (6) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Rajinder Singh (Congress)

7 (7) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Rajwant Kaur Randhawa (Congress)

8 (8) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Davinderpal Singh (Congress)

9 (9) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Ishdeep Kaur (SAD)

10 (10) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Rajeev Kumar (AAP)

11 (11) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Arishma (AAP)

12 (12) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Kulwinder Singh (Congress)

13 (13) - Fatehgarh Churian (Gurdaspur)- Sukhwinder Kaur (Independent (IND))

Ward 1 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Manjit Kaur (Congress)

Ward 2 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Navdeep Singh (Congress)

Ward 3 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Balwinder Kaur (Congress)

Ward 4 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Gorev Bhalla (AAP)

Ward 5 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Jeevan Jotika (Independent (IND))

Ward 6 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Jaswinder Kaur (Congress)

Ward 7 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Chetan Kumar (AAP)

Ward 8 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Kulwant Singh (Independent (IND))

Ward 9 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Amrik Singh (AAP)

Ward 10 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Harjinder Kaur (Independent (IND))

Ward 11 - Sri Hargobindpur (Gurdaspur)- Parminder Kaur (Independent (IND))

Ward1 (1) - Dasuya (Hoshiarpur)- Hardeep Kaur Bajwa (AAP)

Ward2 (2) - Dasuya (Hoshiarpur)- Joginder Pal (AAP)

Ward3 (3) - Dasuya (Hoshiarpur)- Ramna Devi (AAP)

Ward4 (4) - Dasuya (Hoshiarpur)- Tarun Khullar (AAP)

Ward5 (5) - Dasuya (Hoshiarpur)- Nitika (Congress)

Ward6 (6) - Dasuya (Hoshiarpur)- Santokh Kumar (AAP)

Ward7 (7) - Dasuya (Hoshiarpur)- Charanjit Kaur (Congress)

Ward8 (8) - Dasuya (Hoshiarpur)- Chaman Lal (AAP)

Ward9 (9) - Dasuya (Hoshiarpur)- Ranjit Kaur (AAP)

Ward10 (10) - Dasuya (Hoshiarpur)- Harwinder Singh (AAP)

Ward11 (11) - Dasuya (Hoshiarpur)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward12 (12) - Dasuya (Hoshiarpur)- Chandar Shekhar (AAP)

Ward13 (13) - Dasuya (Hoshiarpur)- Kulwinder Kaur (AAP)

Ward14 (14) - Dasuya (Hoshiarpur)- Amarpreet Singh (AAP)

Ward15 (15) - Dasuya (Hoshiarpur)- Sunita (AAP)

Ward1 (1) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Sunita (Congress)

Ward2 (2) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Dishant Behal (AAP)

Ward3 (3) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Rama Rani (AAP)

Ward4 (4) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Harwinder Kumar (Congress)

Ward5 (5) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Monika (AAP)

Ward6 (6) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Sonika Koundal (AAP)

Ward7 (7) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Monika (AAP)

Ward8 (8) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Rachhpal Singh (Independent (IND))

Ward9 (9) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Paramjit Kaur (AAP)

Ward10 (10) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Pankaj Kumar (Congress)

Ward11 (11) - Garhdiwala (Hoshiarpur)- Birbal (AAP)

Ward1 (1) - Garshankar (Hoshiarpur)- Bimla Devi (AAP)

Ward2 (2) - Garshankar (Hoshiarpur)- Vinod Kumar (Independent (IND))

Ward3 (3) - Garshankar (Hoshiarpur)- Jasbir Kaur (AAP)

Ward4 (4) - Garshankar (Hoshiarpur)- Prince (AAP)

Ward5 (5) - Garshankar (Hoshiarpur)- Neeraj Khanna (AAP)

Ward6 (6) - Garshankar (Hoshiarpur)- Harpreet Singh (AAP)

Ward7 (7) - Garshankar (Hoshiarpur)- Bhawna Kirpal (Congress)

Ward8 (8) - Garshankar (Hoshiarpur)- Som Nath Bangar (AAP)

Ward9 (9) - Garshankar (Hoshiarpur)- Jaswinder Kaur (AAP)

Ward10 (10) - Garshankar (Hoshiarpur)- Vikrant Randev (Independent (IND))

Ward11 (11) - Garshankar (Hoshiarpur)- Neeru Sharma (Independent (IND))

Ward12 (12) - Garshankar (Hoshiarpur)- Upkaran Singh Bangar (AAP)

Ward13 (13) - Garshankar (Hoshiarpur)- Parveen (Independent (IND))

Ward1 (1) - Hariana (Hoshiarpur)- Asha Kumari (AAP)

Ward2 (2) - Hariana (Hoshiarpur)- Sanjay Kapila (AAP)

Ward3 (3) - Hariana (Hoshiarpur)- Bhawara (AAP)

Ward4 (4) - Hariana (Hoshiarpur)- Rajiv Kapila (BJP)

Ward5 (5) - Hariana (Hoshiarpur)- Meenakshi Kapila (AAP)

Ward6 (6) - Hariana (Hoshiarpur)- Raman Kumar (Congress)

Ward7 (7) - Hariana (Hoshiarpur)- Pooja Kapila (AAP)

Ward8 (8) - Hariana (Hoshiarpur)- Iqbal Singh (Congress)

Ward9 (9) - Hariana (Hoshiarpur)- Gurdev Kuar (Congress)

Ward10 (10) - Hariana (Hoshiarpur)- Pawan Kumar (AAP)

Ward 11 (11) - Hariana (Hoshiarpur)- Ramjit (AAP)

Ward1 (1) - Mukerian (Hoshiarpur)- Priya Bharyal (AAP)

Ward2 (2) - Mukerian (Hoshiarpur)- Satnam Singh (Congress)

Ward3 (3) - Mukerian (Hoshiarpur)- Radhika Gupta (Congress)

Ward4 (4) - Mukerian (Hoshiarpur)- Neeraj Sahni (BJP)

Ward5 (5) - Mukerian (Hoshiarpur)- Rajesh Jain (BJP)

Ward6 (6) - Mukerian (Hoshiarpur)- Anoop Kumar Bhatti (BJP)

Ward7 (7) - Mukerian (Hoshiarpur)- Joti Sharma (BJP)

Ward8 (8) - Mukerian (Hoshiarpur)- Subhash Chander (BJP)

Ward9 (9) - Mukerian (Hoshiarpur)- Madhumitta (BJP)

Ward10 (10) - Mukerian (Hoshiarpur)- Raman Dogra (BJP)

Ward11 (11) - Mukerian (Hoshiarpur)- Poonam (Congress)

Ward12 (12) - Mukerian (Hoshiarpur)- Sher Singh (Congress)

Ward13 (13) - Mukerian (Hoshiarpur)- Raman Rani (Congress)

Ward14 (14) - Mukerian (Hoshiarpur)- Surjit Kaur (Independent (IND))

Ward15 (15) - Mukerian (Hoshiarpur)- Vinod Kumar (Congress)

Ward1 (1) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Heena Vaid (Congress)

Ward2 (2) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Baldev Raj (Congress)

Ward3 (3) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Saroj Bala (AAP)

Ward4 (4) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Davinder Singh (Congress)

Ward5 (5) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Gurpreet Kaur (Congress)

Ward6 (6) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Seth Ram (AAP)

Ward7 (7) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Narinder Kaur (AAP)

Ward8 (8) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Harmeet Singh Waraich (AAP)

Ward9 (9) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Pritpal Kaur (Congress)

Ward10 (10) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Parveen Khanna (AAP)

Ward11 (11) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Gurbax Kaur (AAP)

Ward12 (12) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Hari Krishan (AAP)

Ward13 (13) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Parminder Kaur (AAP)

Ward14 (14) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Manjit Kaur (AAP)

Ward15 (15) - Urmur Tanda (Hoshiarpur)- Jaswant Kaur (AAP)

Ward1 (1) - Adampur (Jalandhar)- Sushma Kumari (Independent (IND))

Ward2 (2) - Adampur (Jalandhar)- Joginderpal (AAP)

Ward3 (3) - Adampur (Jalandhar)- Asha Rani (Independent (IND))

Ward4 (4) - Adampur (Jalandhar)- Charanjit Singh (AAP)

Ward5 (5) - Adampur (Jalandhar)- Veena Choda (Independent (IND))

Ward6 (6) - Adampur (Jalandhar)- Davinder Singh Soori (AAP)

Ward7 (7) - Adampur (Jalandhar)- Kanu (AAP)

Ward8 (8) - Adampur (Jalandhar)- Pavittar Singh (AAP)

Ward9 (9) - Adampur (Jalandhar)- Reena (AAP)

Ward10 (10) - Adampur (Jalandhar)- Bikram Badan (AAP)

Ward11 (11) - Adampur (Jalandhar)- Harwinder Singh (AAP)

Ward12 (12) - Adampur (Jalandhar)- Sumitra Devi (AAP)

Ward13 (13) - Adampur (Jalandhar)- Amrik Singh (AAP)

Ward1 (1) - Kartarpur (Jalandhar)- Pooja (Independent (IND))

Ward2 (2) - Kartarpur (Jalandhar)- Jatin Sharma (AAP)

Ward3 (3) - Kartarpur (Jalandhar)- Mangal Kumar (Independent (IND))

Ward4 (4) - Kartarpur (Jalandhar)- Jasleen Kaur (AAP)

Ward5 (5) - Kartarpur (Jalandhar)- Kalpna Aggarwal (BJP)

Ward6 (6) - Kartarpur (Jalandhar)- Balwinder Singh (AAP)

Ward7 (7) - Kartarpur (Jalandhar)- Amarjit Kaur (AAP)

Ward8 (8) - Kartarpur (Jalandhar)- Varun Bawa (AAP)

Ward9 (9) - Kartarpur (Jalandhar)- Satnam Kaur (Congress)

Ward10 (10) - Kartarpur (Jalandhar)- Dimpal Kapoor (Congress)

Ward 11 - Kartarpur (Jalandhar)- Rajwinder Kaur (AAP)

Ward 12 - Kartarpur (Jalandhar)- Sham Sunder Paul (AAP)

Ward 13 - Kartarpur (Jalandhar)- Kulwinder Kaur (AAP)

Ward 14 - Kartarpur (Jalandhar)- Ashok Kumar (Congress)

Ward 15 - Kartarpur (Jalandhar)- Manjinder Kaur (AAP)

Ward1 (1) - Lohian Khas (Jalandhar)- Manpreet (AAP)

Ward2 (2) - Lohian Khas (Jalandhar)- Sahib Singh (AAP)

Ward3 (3) - Lohian Khas (Jalandhar)- Jaswinder Kaur (AAP)

Ward4 (4) - Lohian Khas (Jalandhar)- Som Nath (AAP)

Ward5 (5) - Lohian Khas (Jalandhar)- Lakhvir Kaur (AAP)

Ward6 (6) - Lohian Khas (Jalandhar)- Makhan Singh (AAP)

Ward7 (7) - Lohian Khas (Jalandhar)- Harjinder Kaur (Congress)

Ward8 (8) - Lohian Khas (Jalandhar)- Balwinder Singh (AAP)

Ward9 (9) - Lohian Khas (Jalandhar)- Sneh Lata (Congress)

Ward10 (10) - Lohian Khas (Jalandhar)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward11 (11) - Lohian Khas (Jalandhar)- Kulwinder Singh (Congress)

Ward12 (12) - Lohian Khas (Jalandhar)- Pooja (Congress)

Ward13 (13) - Lohian Khas (Jalandhar)- Sarbjit Singh (AAP)

Ward1 (1) - Mehatpur (Jalandhar)- Kulwinder Kaur (Congress)

Ward2 (2) - Mehatpur (Jalandhar)- Jagdeep Singh (SAD)

Ward3 (3) - Mehatpur (Jalandhar)- Rajwinder Kaur (Independent (IND))

Ward4 (4) - Mehatpur (Jalandhar)- Kashmiri Lal (Congress)

Ward5 (5) - Mehatpur (Jalandhar)- Parveen Mehta (Congress)

Ward6 (6) - Mehatpur (Jalandhar)- Tarjinder Singh (Congress)

Ward7 (7) - Mehatpur (Jalandhar)- Swapandeep Kaur (Congress)

Ward8 (8) - Mehatpur (Jalandhar)- Mahinder Pal Singh (Congress)

Ward9 (9) - Mehatpur (Jalandhar)- Gurvinder Kaur (AAP)

Ward10 (10) - Mehatpur (Jalandhar)- Balwinder Kumar (Independent (IND))

Ward11 (11) - Mehatpur (Jalandhar)- Sandeep Singh (AAP)

Ward12 (12) - Mehatpur (Jalandhar)- Gurjeet Singh (Congress)

Ward13 (13) - Mehatpur (Jalandhar)- Balvir Kaur (SAD)

Ward1 (1) - Nakodar (Jalandhar)- Kulwinder Kaur (AAP)

Ward2 (2) - Nakodar (Jalandhar)- Pardeep Singh (AAP)

Ward3 (3) - Nakodar (Jalandhar)- Baldish Kaur Sandhu (Congress)

Ward4 (4) - Nakodar (Jalandhar)- Ashwani Kohli (AAP)

Ward5 (5) - Nakodar (Jalandhar)- Sonal Bajaj (BJP)

Ward6 (6) - Nakodar (Jalandhar)- Deepak Kumar (AAP)

Ward7 (7) - Nakodar (Jalandhar)- Geeta (AAP)

Ward8 (8) - Nakodar (Jalandhar)- Sohan Lal (AAP)

Ward9 (9) - Nakodar (Jalandhar)- Sukhwinder Kaur (Independent (IND))

Ward 10 - Nakodar (Jalandhar)- Lakhvir Singh (Independent (IND))

Ward 11 - Nakodar (Jalandhar)- Sarbjit Kaur (Independent (IND))

Ward 12 - Nakodar (Jalandhar)- Vijay Kumar (Independent (IND))

Ward 13 - Nakodar (Jalandhar)- Gauri Airy (Congress)

Ward 14 - Nakodar (Jalandhar)- Pawan Gill (Independent (IND))

Ward 15 - Nakodar (Jalandhar)- Aikta Jain (Congress)

Ward 16 - Nakodar (Jalandhar)- Ramesh Kumar (AAP)

Ward 17 - Nakodar (Jalandhar)- Vijay Kumar (Congress)

Ward1 (1) - Noormahal (Jalandhar)- Rajan (AAP)

Ward2 (2) - Noormahal (Jalandhar)- Subash Chander (AAP)

Ward3 (3) - Noormahal (Jalandhar)- Sukhwinder Kaur (Independent (IND))

Ward4 (4) - Noormahal (Jalandhar)- Deepak Kumar (Independent (IND))

Ward5 (5) - Noormahal (Jalandhar)- Ekta (Independent (IND))

Ward6 (6) - Noormahal (Jalandhar)- Dinesh Kumar Sandhu (BJP)

Ward7 (7) - Noormahal (Jalandhar)- Mamta (Independent (IND))

Ward8 (8) - Noormahal (Jalandhar)- Kuldeep (Independent (IND))

Ward9 (9) - Noormahal (Jalandhar)- Sonia (AAP)

Ward10 (10) - Noormahal (Jalandhar)- Priyanka Misra (AAP)

Ward11 (11) - Noormahal (Jalandhar)- Rajni (Independent (IND))

Ward12 (12) - Noormahal (Jalandhar)- Rakesh Kumar (Independent (IND))

Ward13 (13) - Noormahal (Jalandhar)- Jung Bahadur (Independent (IND))

Ward1 (1) - Phillaur (Jalandhar)- Jasvinder Kaur (AAP)

Ward2 (2) - Phillaur (Jalandhar)- Shankar Kumar Sandhu (AAP)

Ward3 (3) - Phillaur (Jalandhar)- Ranjeeta (AAP)

Ward4 (4) - Phillaur (Jalandhar)- Amit Pumma (Independent (IND))

Ward5 (5) - Phillaur (Jalandhar)- Manju Bala (Independent (IND))

Ward6 (6) - Phillaur (Jalandhar)- Paramjit Bharti (AAP)

Ward7 (7) - Phillaur (Jalandhar)- Sarabjit Kaur (AAP)

Ward8 (8) - Phillaur (Jalandhar)- Vaibhav Sharma (AAP)

Ward9 (9) - Phillaur (Jalandhar)- Madhu Bathla (Congress)

Ward10 (10) - Phillaur (Jalandhar)- Surinder Pal (AAP)

Ward11 (11) - Phillaur (Jalandhar)- Prabhjot Kaur (Congress)

Ward12 (12) - Phillaur (Jalandhar)- Rajni Gaba (AAP)

Ward13 (13) - Phillaur (Jalandhar)- Malkit Singh (Congress)

Ward14 (14) - Phillaur (Jalandhar)- Budh Parkash (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward15 (15) - Phillaur (Jalandhar)- Pal Ram (Bahujan Samaj Party (BSP))

1 (1) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Deepak Sulwan (Congress)

2 (2) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Sukhwinder Kaur (Congress)

3 (3) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Rajbir Singh (Congress)

4 (4) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Aman Rani (Independent (IND))

5 (5) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jasjeet Singh Dhot (AAP)

6 (6) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jyoti Dhir (Congress)

7 (7) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Kuljit Singh (Congress)

8 (8) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Sonika Aggarwal (Congress)

9 (9) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jaspreet Singh Sehgal (Congress)

10 (10) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jasvir Kaur (Congress)

11 (11) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Balvir Singh (Congress)

12 (12) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jaswinder Kaur (Congress)

13 (13) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Bhupinder Sharma (AAP)

14 (14) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Neha Ahuja (Congress)

15 (15) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Navjot Walia (Congress)

16 (16) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Inderdeep Kaur (Congress)

17 (17) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Naren Vashisht (Congress)

18 (18) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Raj Kumari (AAP)

19 (19) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Tarsem Lal (Congress)

20 (20) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Harpreet Singh (AAP)

21 (21) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Jeenat (Congress)

22 (22) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Monika Goyal (Independent (IND))

23 (23) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Gourav (AAP)

24 (24) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Harjit Kaur (Congress)

25 (25) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Rajinder Singh (SAD)

26 (26) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Daljit Kaur (AAP)

27 (27) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Amardeep Gujral (BJP)

28 (28) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Preeti (AAP)

29 (29) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Samir Sharma (AAP)

30 (30) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Kamakshi Duggal (Congress)

31 (31) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Anil Kumar Shukla (Congress)

32 (32) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Rani (Congress)

33 (33) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Rajesh Kumar (BJP)

34 (34) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Rekha Rani (BJP)

35 (35) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Narinder Singh (Congress)

36 (36) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Gurpal (Congress)

37 (37) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Paramjit Kaur (AAP)

38 (38) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Diljit Kaur (AAP)

39 (39) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Parwinder Kumar (Congress)

40 (40) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Satya (Congress)

41 (41) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Kulbir Kaur (Congress)

42 (42) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Veena (SAD)

43 (43) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Komal Kumar (SAD)

44 (44) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Damanjeet Kaur (Congress)

45 (45) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Charanjit (Congress)

46 (46) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Priya (Congress)

47 (47) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Vikas Momi (AAP)

48 (48) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Navpreet Kaur Navu (Congress)

49 (49) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Kuldeep Singh (Congress)

50 (50) - Municipal Corporation Kapurthala (Kapurthala)- Shweta Sabharwal (Congress)

Ward 01 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Sandeep Kaur (SAD)

Ward 02 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Jatinder Sethi (AAP)

Ward 03 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Ravi Kanta (Independent (IND))

Ward 04 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Pawan Kumar (Independent (IND))

Ward 05 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Gurjit Kaur (Independent (IND))

Ward 06 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Rajiv Dhir (AAP)

Ward 07 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Amarjit Kaur (Independent (IND))

Ward 08 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Sandeep Kaur (Independent (IND))

Ward 09 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Priya (AAP)

Ward 10 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Dinesh Kumar (AAP)

Ward 11 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Simarpreet Kaur (Independent (IND))

Ward 12 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Gurwinder Kaur (AAP)

Ward 13 - Sultanpur Lodhi (Kapurthala)- Kashmir Singh (Independent (IND))

Ward 1 - Doraha (Ludhiana)- Tamanna Malhotra (Congress)

Ward 2 - Doraha (Ludhiana)- Rahul Bector (AAP)

Ward 3 - Doraha (Ludhiana)- Pooja (AAP)

Ward 4 - Doraha (Ludhiana)- Amrik Chand (Independent (IND))

Ward 5 - Doraha (Ludhiana)- Priya Sharma (AAP)

Ward 6 - Doraha (Ludhiana)- Anmol Sharma (AAP)

Ward 7 - Doraha (Ludhiana)- Ranjeet Kaur (Congress)

Ward 8 - Doraha (Ludhiana)- Sh Sudarshan Kumar Sharma (AAP)

Ward 9 - Doraha (Ludhiana)- Pankaj Gautam (Independent (IND))

Ward 10 - Doraha (Ludhiana)- Kawaljit Singh (AAP)

Ward 11 - Doraha (Ludhiana)- Sh Kulwant Singh (Congress)

Ward 12 - Doraha (Ludhiana)- Jaswant Kaur (AAP)

Ward 13 - Doraha (Ludhiana)- Inderjit Singh (Congress)

Ward 14 - Doraha (Ludhiana)- Sh Ranveer Singh (Congress)

Ward 15 - Doraha (Ludhiana)- Harjeet Kaur (AAP)

Ward 1 - Jagraon (Ludhiana)- Gurpreet Kaur Tatla (Congress)

Ward 2 - Jagraon (Ludhiana)- Jagjit Singh (AAP)

Ward 3 - Jagraon (Ludhiana)- Rajinder Kaur Thukral (Congress)

Ward 4 - Jagraon (Ludhiana)- Davinderjit Singh Sidhu (Independent (IND))

Ward 5 - Jagraon (Ludhiana)- Ravinderpal Kaur (AAP)

Ward 6 - Jagraon (Ludhiana)- Kulwant Singh (AAP)

Ward 7 - Jagraon (Ludhiana)- Manjit Kaur (Congress)

Ward 8 - Jagraon (Ludhiana)- Vicky Singh (Congress)

Ward 9 - Jagraon (Ludhiana)- Parminder Kaur (Congress)

Ward 10 - Jagraon (Ludhiana)- Kanwarpal Singh (AAP)

Ward 11 - Jagraon (Ludhiana)- Gurpeet Singh (AAP)

Ward 12 - Jagraon (Ludhiana)- Ram Partap Singh (AAP)

Ward 13 - Jagraon (Ludhiana)- Sunaina Malhotra (AAP)

Ward 14 - Jagraon (Ludhiana)- Sukhchain Singh (Congress)

Ward 15 - Jagraon (Ludhiana)- Rajni Chopra (BJP)

Ward 16 - Jagraon (Ludhiana)- Karamjit Singh (AAP)

Ward 17 - Jagraon (Ludhiana)- Nancy Verma (BJP)

Ward 18 - Jagraon (Ludhiana)- Satish Kumar (BJP)

Ward 19 - Jagraon (Ludhiana)- Suman Devi (BJP)

Ward 20 - Jagraon (Ludhiana)- Jatinder Pal (Congress)

Ward 21 - Jagraon (Ludhiana)- Kavita Rani (Congress)

Ward 22 - Jagraon (Ludhiana)- Varinder Singh Kaler (Congress)

Ward 23 - Jagraon (Ludhiana)- Gurmeet Kaur (AAP)

Ward 1 - Khanna (Ludhiana)- Sarbjeet Kaur (AAP)

Ward 2 - Khanna (Ludhiana)- Pardeep Kumar Ratan (AAP)

Ward 3 - Khanna (Ludhiana)- Charanpreet Kaur (AAP)

Ward 4 - Khanna (Ludhiana)- Sunil Kumar (AAP)

Ward 5 - Khanna (Ludhiana)- Natasha Sharma (AAP)

Ward 6 - Khanna (Ludhiana)- Gurmail Singh (AAP)

Ward 7 - Khanna (Ludhiana)- Prabhjot Kaur (AAP)

Ward 8 - Khanna (Ludhiana)- Raj Kumar (AAP)

Ward 9 - Khanna (Ludhiana)- Kiran Bala Nagpal (Congress)

Ward 10 - Khanna (Ludhiana)- Surinder Kumar (AAP)

Ward 11 - Khanna (Ludhiana)- Upma Arora (AAP)

Ward 12 - Khanna (Ludhiana)- Harish Gupta (AAP)

Ward 13 - Khanna (Ludhiana)- Narinder Kaur (AAP)

Ward 14 - Khanna (Ludhiana)- Parampreet Singh (AAP)

Ward 15 - Khanna (Ludhiana)- Manju Malhotra (AAP)

Ward 16 - Khanna (Ludhiana)- Ravinder Singh (Congress)

Ward 17 - Khanna (Ludhiana)- Roobi Bhatia (AAP)

Ward 18 - Khanna (Ludhiana)- Hardeep Singh (Congress)

Ward 19 - Khanna (Ludhiana)- Meenakshi (AAP)

Ward 20 - Khanna (Ludhiana)- Hardeep Singh (AAP)

Ward 21 - Khanna (Ludhiana)- Soma Rani (AAP)

Ward 22 - Khanna (Ludhiana)- Aman Kataria (AAP)

Ward 23 - Khanna (Ludhiana)- Anshu (BJP)

Ward 24 - Khanna (Ludhiana)- Joginder Singh (SAD)

Ward 25 - Khanna (Ludhiana)- Sukhwinder Kaur (Congress)

Ward 26 - Khanna (Ludhiana)- Naresh Kapila (AAP)

Ward 27 - Khanna (Ludhiana)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 28 - Khanna (Ludhiana)- Jatinder Pathak (AAP)

Ward 29 - Khanna (Ludhiana)- Kanta Rani (Independent (IND))

Ward 30 - Khanna (Ludhiana)- Hardeep Singh Rosha (SAD)

Ward 31 - Khanna (Ludhiana)- Richa Manocha (AAP)

Ward 32 - Khanna (Ludhiana)- Ravinder Singh (SAD)

Ward 33 - Khanna (Ludhiana)- Karamjit Singh (AAP)

Ward 1 - Payal (Ludhiana)- Dano Rani (Congress)

Ward 2 - Payal (Ludhiana)- Gurpreet Singh (SAD)

Ward 3 - Payal (Ludhiana)- Baljinder Kaur (Independent (IND))

Ward 4 - Payal (Ludhiana)- Dharminder Singh (Congress)

Ward 5 - Payal (Ludhiana)- Manju Rani (Congress)

Ward 6 - Payal (Ludhiana)- Parminder Singh (AAP)

Ward 7 - Payal (Ludhiana)- Kamaljit Kaur (Congress)

Ward 8 - Payal (Ludhiana)- Sukhpreet Singh (AAP)

Ward 9 - Payal (Ludhiana)- Balwinder Kaur (SAD)

Ward 10 - Payal (Ludhiana)- Buta Singh (AAP)

Ward 11 - Payal (Ludhiana)- Manjit Kaur (Congress)

Ward 1 - Raikot (Ludhiana)- Reena Rani (AAP)

Ward 2 - Raikot (Ludhiana)- Sukhwinder Singh (Congress)

Ward 3 - Raikot (Ludhiana)- Pardeep Kaur (Congress)

Ward 4 - Raikot (Ludhiana)- Jagdev Singh (Congress)

Ward 5 - Raikot (Ludhiana)- Paramjit Kaur (Congress)

Ward 6 - Raikot (Ludhiana)- Charanjeev Kumar (Congress)

Ward 7 - Raikot (Ludhiana)- Sharanjeet Kaur (Congress)

Ward 8 - Raikot (Ludhiana)- Sahil Goyal (AAP)

Ward 9 - Raikot (Ludhiana)- Amanjot Kaur Kehal (AAP)

Ward 10 - Raikot (Ludhiana)- Sanjay Kumar (Congress)

Ward 11 - Raikot (Ludhiana)- Baljit Kaur (Congress)

Ward 12 - Raikot (Ludhiana)- Baljinder Singh (Congress)

Ward 13 - Raikot (Ludhiana)- Amandeep Kaur Grewal (Congress)

Ward 14 - Raikot (Ludhiana)- Manjinder Singh (AAP)

Ward 15 - Raikot (Ludhiana)- Sukhvir Singh (Congress)

Ward 1 - Samrala (Ludhiana)- Amrit Puri (AAP)

Ward 2 - Samrala (Ludhiana)- Amandeep Singh (SAD)

Ward 3 - Samrala (Ludhiana)- Rajinder Kaur (AAP)

Ward 4 - Samrala (Ludhiana)- Sikander Singh (AAP)

Ward 5 - Samrala (Ludhiana)- Jaspreet Kaur (AAP)

Ward 6 - Samrala (Ludhiana)- Pritpal Singh (SAD)

Ward 7 - Samrala (Ludhiana)- Richa Dua (Congress)

Ward 8 - Samrala (Ludhiana)- Deepak Kumar (BJP)

Ward 9 - Samrala (Ludhiana)- Bhavna Khullar (Congress)

Ward 10 - Samrala (Ludhiana)- Satwinder Singh (SAD)

Ward 11 - Samrala (Ludhiana)- Kuldeep Kaur (AAP)

Ward 12 - Samrala (Ludhiana)- Inderjit Singh (AAP)

Ward 13 - Samrala (Ludhiana)- Tejinder Kaur (SAD)

Ward 14 - Samrala (Ludhiana)- Mangat Rai (AAP)

Ward 15 - Samrala (Ludhiana)- Rupinder Kaur (AAP)

Ward 01 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Gursharanpreet Kaur Cheema (SAD)

Ward 02 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Kamiker Ram (Congress)

Ward 03 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Aanandi Devi (AAP)

Ward 04 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Kamaljit Singh (AAP)

Ward 05 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Sweety (Congress)

Ward 06 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Sanjeev Kumar (AAP)

Ward 07 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Shehnaz Parveen (AAP)

Ward 08 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Deepak Sharma (Congress)

Ward 09 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Sabira (Independent (IND))

Ward 10 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Mohammad Aslam (Independent (IND))

Ward 11 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Rekha Rani (Independent (IND))

Ward 12 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Vikas Krishan (AAP)

Ward 13 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Ragini Tandon (Congress)

Ward 14 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Gurdeep Singh Rimpy Karwal (Congress)

Ward 15 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Mandeep Kaur (AAP)

Ward 16 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Mohinder Singh (AAP)

Ward 17 - Ahmedgarh (Malerkotla)- Monia (Congress)

Ward 01 - Amargarh (Malerkotla)- Balvir Kaur (AAP)

Ward 02 - Amargarh (Malerkotla)- Manjinder Singh (Independent (IND))

Ward 03 - Amargarh (Malerkotla)- Ruchika Kaura (Independent (IND))

Ward 04 - Amargarh (Malerkotla)- Sandeep Kumar (Independent (IND))

Ward 05 - Amargarh (Malerkotla)- Vishal Sharma (Congress)

Ward 06 - Amargarh (Malerkotla)- Amrik Singh (Independent (IND))

Ward 07 - Amargarh (Malerkotla)- Parminder Kaur Mandaher (Independent (IND))

Ward 08 - Amargarh (Malerkotla)- Sethi Ram (Independent (IND))

Ward 09 - Amargarh (Malerkotla)- Balkar Singh (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward 10 - Amargarh (Malerkotla)- Swaran Singh (AAP)

Ward 11 - Amargarh (Malerkotla)- Mandeep Kaur (AAP)

Ward 01 - Malerkotla (Malerkotla)- Meena (AAP)

Ward 02 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohd Javed (Congress)

Ward 03 - Malerkotla (Malerkotla)- Akhtari (Congress)

Ward 04 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohd Iqbal (Congress)

Ward 05 - Malerkotla (Malerkotla)- Rimsha Parveen (AAP)

Ward 06 - Malerkotla (Malerkotla)- Muhammad Akram (AAP)

Ward 07 - Malerkotla (Malerkotla)- Suriya Begam (AAP)

Ward 08 - Malerkotla (Malerkotla)- Muhamad Habib (AAP)

Ward 09 - Malerkotla (Malerkotla)- Anam (AAP)

Ward 10 - Malerkotla (Malerkotla)- Ravinder Kaur (AAP)

Ward 11 - Malerkotla (Malerkotla)- Manoj Kumar Uppal (Congress)

Ward 12 - Malerkotla (Malerkotla)- Ajay Kumar (Congress)

Ward 13 - Malerkotla (Malerkotla)- Akhtari Khatoon (AAP)

Ward 14 - Malerkotla (Malerkotla)- Beant Kumar (SAD)

Ward 15 - Malerkotla (Malerkotla)- Preeti Sharma (Independent (IND))

Ward 16 - Malerkotla (Malerkotla)- Seepaj Kumar Yakhmi (BJP)

Ward 17 - Malerkotla (Malerkotla)- Yasmin (Independent (IND))

Ward 18 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohammad Bashir (AAP)

Ward 19 - Malerkotla (Malerkotla)- Razia (Congress)

Ward 20 - Malerkotla (Malerkotla)- Ajay Kumar Jain (AAP)

Ward 21 - Malerkotla (Malerkotla)- Zahida Parveen (AAP)

Ward 22 - Malerkotla (Malerkotla)- Farooq Ahmed (AAP)

Ward 23 - Malerkotla (Malerkotla)- Yasmeen (AAP)

Ward 24 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohammad Ashraf (AAP)

Ward 25 - Malerkotla (Malerkotla)- Sarbari (AAP)

Ward 26 - Malerkotla (Malerkotla)- Noor Din (AAP)

Ward 27 - Malerkotla (Malerkotla)- Aasia (AAP)

Ward 28 - Malerkotla (Malerkotla)- Razia Parveen (Congress)

Ward 29 - Malerkotla (Malerkotla)- Jamila (Congress)

Ward 30 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohd Ashraf (AAP)

Ward 31 - Malerkotla (Malerkotla)- Mohd Nazir (Independent (IND))

Ward 32 - Malerkotla (Malerkotla)- Ayesha Kuraishy (AAP)

Ward 33 - Malerkotla (Malerkotla)- Asgari (AAP)

Ward 1 - Bareta (Mansa)- Sarabjit Kaur (Independent (IND))

Ward 2 - Bareta (Mansa)- Sandeep Singh (AAP)

Ward 3 - Bareta (Mansa)- Sarita Gupta (Independent (IND))

Ward 4 - Bareta (Mansa)- Vikas Kumar Mttal (Independent (IND))

Ward 5 - Bareta (Mansa)- Abhitash Goyal (Independent (IND))

Ward 6 - Bareta (Mansa)- Jagraj Singh (Independent (IND))

Ward 7 - Bareta (Mansa)- Amarjeet Devi (Independent (IND))

Ward 8 - Bareta (Mansa)- Gagandeep Singh (Independent (IND))

Ward 9 - Bareta (Mansa)- Gagandeep Kaur (Independent (IND))

Ward 10 - Bareta (Mansa)- Lakhwinder Kumar (Independent (IND))

Ward 11 - Bareta (Mansa)- Sandeep Kaur (AAP)

Ward 12 - Bareta (Mansa)- Manpreet Kaur (Independent (IND))

Ward 13 - Bareta (Mansa)- Amrit Singh (Independent (IND))

Ward 1 - Boha (Mansa)- Sarabjit Kaur (Independent (IND))

Ward 2 - Boha (Mansa)- Santokh Singh (AAP)

Ward 3 - Boha (Mansa)- Manjeet Singh (Independent (IND))

Ward 4 - Boha (Mansa)- Kirpal Singh (Independent (IND))

Ward 5 - Boha (Mansa)- Paramjit Kaur (Independent (IND))

Ward 6 - Boha (Mansa)- Kulwant Singh (Independent (IND))

Ward 7 - Boha (Mansa)- Pinderjeet Kaur (SAD)

Ward 8 - Boha (Mansa)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 9 - Boha (Mansa)- Sharanjeet Kaur (SAD)

Ward 10 - Boha (Mansa)- Gurmeet Singh (SAD)

Ward 11 - Boha (Mansa)- Kirna Devi (Independent (IND))

Ward 12 - Boha (Mansa)- Badal Singh (Independent (IND))

Ward 13 - Boha (Mansa)- Jagseer Singh (AAP)

Ward 1 - Budhlada (Mansa)- Jagsir Singh (Independent (IND))

Ward 2 - Budhlada (Mansa)- Gurpreet Singh (AAP)

Ward 3 - Budhlada (Mansa)- Paramjit Kaur (SAD)

Ward 4 - Budhlada (Mansa)- Raj Kumar (SAD)

Ward 5 - Budhlada (Mansa)- Manpreet Kaur (Independent (IND))

Ward 6 - Budhlada (Mansa)- Balwinder Singh (Independent (IND))

Ward 7 - Budhlada (Mansa)- Simarjit Kaur (AAP)

Ward 8 - Budhlada (Mansa)- Yadwinder Singh (SAD)

Ward 9 - Budhlada (Mansa)- Sandeep Kaur (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward 10 - Budhlada (Mansa)- Karamjeet Singh (SAD)

Ward 11 - Budhlada (Mansa)- Manjit Kaur (AAP)

Ward 12 - Budhlada (Mansa)- Satnam Singh Jhinjer (AAP)

Ward 13 - Budhlada (Mansa)- Sarjit Kaur (Congress)

Ward 14 - Budhlada (Mansa)- Vaneet Jindal (Congress)

Ward 15 - Budhlada (Mansa)- Sukhwinder Kaur (SAD)

Ward 16 - Budhlada (Mansa)- Tinku (AAP)

Ward 17 - Budhlada (Mansa)- Neetu Sharma (Independent (IND))

Ward 18 - Budhlada (Mansa)- Satnam Singh (AAP)

Ward 19 - Budhlada (Mansa)- Karamjeet Kaur (AAP)

Ward 1 - Joga (Mansa)- Sukhjinder Kaur (Independent (IND))

Ward 2 - Joga (Mansa)- Jagsir Singh (Independent (IND))

Ward 3 - Joga (Mansa)- Gurcharan Singh (Independent (IND))

Ward 4 - Joga (Mansa)- Gurdev Singh (Independent (IND))

Ward 5 - Joga (Mansa)- Paramjit Kaur (Independent (IND))

Ward 6 - Joga (Mansa)- Dhanna Singh (AAP)

Ward 7 - Joga (Mansa)- Kiranjit Kaur (AAP)

Ward 8 - Joga (Mansa)- Rajinder Singh (Independent (IND))

Ward 9 - Joga (Mansa)- Jasmel Kaur (Independent (IND))

Ward 10 - Joga (Mansa)- Amarjit Singh (AAP)

Ward 11 - Joga (Mansa)- Satbir Kaur (Independent (IND))

Ward 12 - Joga (Mansa)- Jasvir Singh (AAP)

Ward 13 - Joga (Mansa)- Karamjeet Kaur (AAP)

Ward 1 - Mansa (Mansa)- Karamjeet Kaur (AAP)

Ward 2 - Mansa (Mansa)- Harbans Singh (SAD)

Ward 3 - Mansa (Mansa)- Gurjeet Kaur (SAD)

Ward 4 - Mansa (Mansa)- Jaspreet Singh (SAD)

Ward 5 - Mansa (Mansa)- Kulwinder Kaur Mehta (Congress)

Ward 6 - Mansa (Mansa)- Sukhdeep Singh (AAP)

Ward 7 - Mansa (Mansa)- Rupinder Kaur Dhillon (SAD)

Ward 8 - Mansa (Mansa)- Harpal Singh (AAP)

Ward 9 - Mansa (Mansa)- Krishna Devi (Congress)

Ward 10 - Mansa (Mansa)- Bhushan Kumar Matti (Independent (IND))

Ward 11 - Mansa (Mansa)- Shinderpal Kaur (SAD)

Ward 12 - Mansa (Mansa)- Prem Sagar (BJP)

Ward 13 - Mansa (Mansa)- Kirna Rani (Independent (IND))

Ward 14 - Mansa (Mansa)- Sunil Kumar (AAP)

Ward 15 - Mansa (Mansa)- Monu Rani (Independent (IND))

Ward 16 - Mansa (Mansa)- Suresh Rani (Congress)

Ward 17 - Mansa (Mansa)- Inderjeet Kaur (AAP)

Ward 18 - Mansa (Mansa)- Arpit Singla (Independent (IND))

Ward 19 - Mansa (Mansa)- Kamlesh Rani (BJP)

Ward 20 - Mansa (Mansa)- Ashok Kumar Sharma (AAP)

Ward 21 - Mansa (Mansa)- Roma Aggarwal (BJP)

Ward 22 - Mansa (Mansa)- Parveen Garg (BJP)

Ward 23 - Mansa (Mansa)- Bhushan Kumar (BJP)

Ward 24 - Mansa (Mansa)- Vinod Kumar (Independent (IND))

Ward 25 - Mansa (Mansa)- Karamjit Kaur (AAP)

Ward 26 - Mansa (Mansa)- Krishan Singh (AAP)

Ward 27 - Mansa (Mansa)- Sukhjeet Kaur (BJP)

Ward 1 - Kot Ise Khan (Moga)- Kiran (AAP)

Ward 2 - Kot Ise Khan (Moga)- Parkash Singh (AAP)

Ward 3 - Kot Ise Khan (Moga)- Darshna Rani (AAP)

Ward 4 - Kot Ise Khan (Moga)- Amritpal (AAP)

Ward 5 - Kot Ise Khan (Moga)- Sunita Rani (AAP)

Ward 6 - Kot Ise Khan (Moga)- Arun Sikri (Independent (IND))

Ward 7 - Kot Ise Khan (Moga)- Sukhanjeet Kaur (AAP)

Ward 8 - Kot Ise Khan (Moga)- Jarnail Singh (AAP)

Ward 9 - Kot Ise Khan (Moga)- Seema (AAP)

Ward 10 - Kot Ise Khan (Moga)- Sachin Dhir (AAP)

Ward 11 - Kot Ise Khan (Moga)- Simranjeet Kaur (AAP)

Ward 12 - Kot Ise Khan (Moga)- Mukesh Kumar (AAP)

Ward 13 - Kot Ise Khan (Moga)- Sucha Singh (AAP)

Ward 1 - Moga (Moga)- Harjeet Singh (Independent (IND))

Ward 2 - Moga (Moga)- Manpreet Kaur (Congress)

Ward 3 - Moga (Moga)- Manjeet Singh Mann (Congress)

Ward 4 - Moga (Moga)- Kulwinder Kaur Sachdeva (AAP)

Ward 5 - Moga (Moga)- Arvinder Singh (AAP)

Ward 6 - Moga (Moga)- Ramandeep Kaur (AAP)

Ward 7 - Moga (Moga)- Gavardhan Lal Arora (SAD)

Ward 8 - Moga (Moga)- Vinaypal Kaur (AAP)

Ward 9 - Moga (Moga)- Paramjit Kaur Sidhu (Congress)

Ward 10 - Moga (Moga)- Vikramjeet Singh Kalsi (AAP)

Ward 11 - Moga (Moga)- Rita Chopra (AAP)

Ward 12 - Moga (Moga)- Vandana (AAP)

Ward 13 - Moga (Moga)- Rakesh Kumar (AAP)

Ward 14 - Moga (Moga)- Ritu Bala (AAP)

Ward 15 - Moga (Moga)- Devinder Singh (AAP)

Ward 16 - Moga (Moga)- Varsha (AAP)

Ward 17 - Moga (Moga)- Vikram Singh Bhatoa (AAP)

Ward 18 - Moga (Moga)- Asha Rani (AAP)

Ward 19 - Moga (Moga)- Manjit Singh Dhammu (SAD)

Ward 20 - Moga (Moga)- Mridula (AAP)

Ward 21 - Moga (Moga)- Ajay Kumar (BJP)

Ward 22 - Moga (Moga)- Asha Rani (AAP)

Ward 23 - Moga (Moga)- Yogesh Kumar (BJP)

Ward 24 - Moga (Moga)- Hem Lata (BJP)

Ward 25 - Moga (Moga)- Darshan Singh (Congress)

Ward 26 - Moga (Moga)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 27 - Moga (Moga)- Varinder Singh (AAP)

Ward 28 - Moga (Moga)- Gurwinder Kaur (AAP)

Ward 29 - Moga (Moga)- Milap Singh (AAP)

Ward 30 - Moga (Moga)- Rajni Mattu (AAP)

Ward 31 - Moga (Moga)- Avtar Singh (AAP)

Ward 32 - Moga (Moga)- Simran Bains (Independent (IND))

Ward 33 - Moga (Moga)- Jagseer Singh Hundal (AAP)

Ward 34 - Moga (Moga)- Maya (Independent (IND))

Ward 35 - Moga (Moga)- Gurminderjeet Singh Sidhu Alias Bablu (AAP)

Ward 36 - Moga (Moga)- Tamana Rani (AAP)

Ward 37 - Moga (Moga)- Reema Sood (Congress)

Ward 38 - Moga (Moga)- Dimple Arora (Congress)

Ward 39 - Moga (Moga)- Sanjay Sharma (AAP)

Ward 40 - Moga (Moga)- Neeta Kaur (AAP)

Ward 41 - Moga (Moga)- Gaurav Garg (AAP)

Ward 42 - Moga (Moga)- Virdhi Gupta (Independent (IND))

Ward 43 - Moga (Moga)- Renu Rani (Independent (IND))

Ward 44 - Moga (Moga)- Sarabjit Kaur (AAP)

Ward 45 - Moga (Moga)- Bharat Bhushan Garg (Congress)

Ward 46 - Moga (Moga)- Sapna Chopra (Independent (IND))

Ward 47 - Moga (Moga)- Raj Kumar (AAP)

Ward 48 - Moga (Moga)- Rashpal Kaur Gill (AAP)

Ward 49 - Moga (Moga)- Piara Singh (Independent (IND))

Ward 50 - Moga (Moga)- Satveer Kaur Brar (SAD)

Ward 1 (1) - Gidderbaha (Muktsar)- Harpreet Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Gidderbaha (Muktsar)- Mantaj Singh Resty (AAP)

Ward 3 (3) - Gidderbaha (Muktsar)- Manjinder Kaur (AAP)

Ward 4 (4) - Gidderbaha (Muktsar)- Laganpreet Singh Lalli Mann (AAP)

Ward 5 (5) - Gidderbaha (Muktsar)- Gagandeep Kaur (AAP)

Ward 6 (6) - Gidderbaha (Muktsar)- Deepak Garg (Congress)

Ward 7 (7) - Gidderbaha (Muktsar)- Shivani (AAP)

Ward 8 (8) - Gidderbaha (Muktsar)- Madho Dass (AAP)

Ward 9 (9) - Gidderbaha (Muktsar)- Simran Kaur (AAP)

Ward 10 (10) - Gidderbaha (Muktsar)- Bhinder Singh (AAP)

Ward 11 (11) - Gidderbaha (Muktsar)- Jasveen Kaur (AAP)

Ward 12 (12) - Gidderbaha (Muktsar)- Ramesh Kumar (AAP)

Ward 13 (13) - Gidderbaha (Muktsar)- Baljit Kaur (AAP)

Ward 14 (14) - Gidderbaha (Muktsar)- Jasvir Singh (AAP)

Ward 15 (15) - Gidderbaha (Muktsar)- Ramanjeet Kaur (Congress)

Ward 16 (16) - Gidderbaha (Muktsar)- Dharmender (AAP)

Ward 17 (17) - Gidderbaha (Muktsar)- Mahavir (AAP)

Ward 18 (18) - Gidderbaha (Muktsar)- Gaurav Jain (AAP)

Ward 19 (19) - Gidderbaha (Muktsar)- Geetanshu (AAP)

Ward 1 (1) - Malout (Muktsar)- Kuldeep Kaur (AAP)

Ward 2 (2) - Malout (Muktsar)- Jasmeet Singh (AAP)

Ward 3 (3) - Malout (Muktsar)- Meenu Khera (Congress)

Ward 4 (4) - Malout (Muktsar)- Kewal Krishan (SAD)

Ward 5 (5) - Malout (Muktsar)- Santosh (AAP)

Ward 6 (6) - Malout (Muktsar)- Jang Baj Singh (Congress)

Ward 7 (7) - Malout (Muktsar)- Suman Rani (Congress)

Ward 8 (8) - Malout (Muktsar)- Sonu Kumar (Congress)

Ward 9 (9) - Malout (Muktsar)- Rani (SAD)

Ward 10 (10) - Malout (Muktsar)- Ashok Kumar Bajaj (SAD)

Ward 11 (11) - Malout (Muktsar)- Pooja Rani (SAD)

Ward 12 (12) - Malout (Muktsar)- Jagtej Singh (AAP)

Ward 13 (13) - Malout (Muktsar)- Sukhjit Kaur (SAD)

Ward 14 (14) - Malout (Muktsar)- Manjeet Singh (SAD)

Ward 15 (15) - Malout (Muktsar)- Navdeep Singh (SAD)

Ward 16 (16) - Malout (Muktsar)- Nar Singh (AAP)

Ward 17 (17) - Malout (Muktsar)- Amrita Khanna (AAP)

Ward 18 (18) - Malout (Muktsar)- Parveen Kumar (AAP)

Ward 19 (19) - Malout (Muktsar)- Sunita Rani (Congress)

Ward 20 (20) - Malout (Muktsar)- Lal Chand (AAP)

Ward 21 (21) - Malout (Muktsar)- Gungun (Congress)

Ward 22 (22) - Malout (Muktsar)- Satguru Charan (AAP)

Ward 23 (23) - Malout (Muktsar)- Sarika Garg (AAP)

Ward 24 (24) - Malout (Muktsar)- Subhdeep Singh Bittu (Congress)

Ward 25 (25) - Malout (Muktsar)- Kuldeep Kaur (Congress)

Ward 26 (26) - Malout (Muktsar)- Raman (AAP)

Ward 27 (27) - Malout (Muktsar)- Baljeet Kaur (AAP)

Ward 1 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Jaspal Kaur (AAP)

Ward 2 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Hardeep Kaur (SAD)

Ward 3 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Harjeet Kaur (Congress)

Ward 4 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Dharminder Singh (AAP)

Ward 5 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Shinder Kaur (AAP)

Ward 6 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Ravinder Kumar Alias Rinku Bansal (AAP)

Ward 7 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Poonam Rani (AAP)

Ward 8 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Gurpinder Singh Shelly (AAP)

Ward 9 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Sanjana Bham (Congress)

Ward 10 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Balwinder Singh (AAP)

Ward 11 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Yogita Gumber (AAP)

Ward 12 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Gurpreet Singh (AAP)

Ward 13 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Harjit Kaur (AAP)

Ward 14 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Hardeep Singh (AAP)

Ward 15 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Rinku Rani (AAP)

Ward 16 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Vicky Kumar (AAP)

Ward 17 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Jaspreet Kaur Gill (Congress)

Ward 18 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Ram Singh (AAP)

Ward 19 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Ekta (AAP)

Ward 20 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Baljinder Singh (AAP)

Ward 21 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Rajdeep Kaur (AAP)

Ward 22 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Sukhjinder Singh (AAP)

Ward 23 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Mamta Rani (AAP)

Ward 24 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Tejinder Singh (AAP)

Ward 25 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Nisha Rani (AAP)

Ward 26 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Parijat Pathela (BJP)

Ward 27 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Suman Lata (AAP)

Ward 28 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Kartar Singh (SAD)

Ward 29 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Kulwinder Singh (Congress)

Ward 30 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Vandna Sharma (SAD)

Ward 31 - Sri Muktsar Sahib (Muktsar)- Gagandeep Singh (SAD)

Ward 1 (1) - Pathankot (Pathankot)- Balwinder Pal (BJP)

Ward 2 (2) - Pathankot (Pathankot)- Rajni (Congress)

Ward 3 (3) - Pathankot (Pathankot)- Paras (BJP)

Ward 4 (4) - Pathankot (Pathankot)- Priya Wadhera (Congress)

Ward 5 (5) - Pathankot (Pathankot)- Sushma (AAP)

Ward 6 (6) - Pathankot (Pathankot)- Veena (Congress)

Ward 7 (7) - Pathankot (Pathankot)- Ashok Abhishek Sharma (AAP)

Ward 8 (8) - Pathankot (Pathankot)- Neha (Congress)

Ward 9 (9) - Pathankot (Pathankot)- Naman Mahajan (BJP)

Ward 10 (10) - Pathankot (Pathankot)- Minni Sharma (BJP)

Ward 11 (11) - Pathankot (Pathankot)- Kuldeep Kumar (BJP)

Ward 12 (12) - Pathankot (Pathankot)- Shushma (Congress)

Ward 13 (13) - Pathankot (Pathankot)- Vikas Sharma (Congress)

Ward 14 (14) - Pathankot (Pathankot)- Reema (AAP)

Ward 15 (15) - Pathankot (Pathankot)- Narinder Kumar (BJP)

Ward 16 (16) - Pathankot (Pathankot)- Rekha (Congress)

Ward 17 (17) - Pathankot (Pathankot)- Narinder Kumar (BJP)

Ward 18 (18) - Pathankot (Pathankot)- Renu Ratan (Congress)

Ward 19 (19) - Pathankot (Pathankot)- Baljit Singh (Congress)

Ward 20 (20) - Pathankot (Pathankot)- Rekha Sharma (BJP)

Ward 21 (21) - Pathankot (Pathankot)- Vishaw Kirti (AAP)

Ward 22 (22) - Pathankot (Pathankot)- Baby (Congress)

Ward 23 (23) - Pathankot (Pathankot)- Pawan Kumar (Congress)

Ward 24 (24) - Pathankot (Pathankot)- Surjeet Kumari (Congress)

Ward 25 (25) - Pathankot (Pathankot)- Harish Pal (BJP)

Ward 26 (26) - Pathankot (Pathankot)- Omesh Hans Raj (BJP)

Ward 27 (27) - Pathankot (Pathankot)- Rakesh (BJP)

Ward 28 (28) - Pathankot (Pathankot)- Anmol Manhas (Congress)

Ward 29 (29) - Pathankot (Pathankot)- Tarsem Lal (BJP)

Ward 30 (30) - Pathankot (Pathankot)- Meenu Bala (AAP)

Ward 31 (31) - Pathankot (Pathankot)- Rakesh Kumar (BJP)

Ward 32 (32) - Pathankot (Pathankot)- Rimpy Puri (BJP)

Ward 33 (33) - Pathankot (Pathankot)- Rakesh Kumar (BJP)

Ward 34 (34) - Pathankot (Pathankot)- Ritu (BJP)

Ward 35 (35) - Pathankot (Pathankot)- Varinder Singh (Congress)

Ward 36 (36) - Pathankot (Pathankot)- Salma (AAP)

Ward 37 (37) - Pathankot (Pathankot)- Suresh Kumar Sharma (BJP)

Ward 38 (38) - Pathankot (Pathankot)- Madhu (Congress)

Ward 39 (39) - Pathankot (Pathankot)- Vijay Kumar (BJP)

Ward 40 (40) - Pathankot (Pathankot)- Neha Andotra (BJP)

Ward 41 (41) - Pathankot (Pathankot)- Abhishek Manhas (BJP)

Ward 42 (42) - Pathankot (Pathankot)- Veena Kumari (AAP)

Ward 43 (43) - Pathankot (Pathankot)- Baljinder Kaur (AAP)

Ward 44 (44) - Pathankot (Pathankot)- Neelam Kumari (BJP)

Ward 45 (45) - Pathankot (Pathankot)- Harish Kumar (AAP)

Ward 46 (46) - Pathankot (Pathankot)- Paramjeet Kaur (AAP)

Ward 47 (47) - Pathankot (Pathankot)- Harpreet Singh (Congress)

Ward 48 (48) - Pathankot (Pathankot)- Shelly Mahajan (Congress)

Ward 49 (49) - Pathankot (Pathankot)- Rajesh Bala (BJP)

Ward 50 (50) - Pathankot (Pathankot)- Anita Kumari (Congress)

Ward 1 - Sujanpur (Pathankot)- Sudesh Kumari (AAP)

Ward 2 - Sujanpur (Pathankot)- Surinder Kumar (Independent (IND))

Ward 3 - Sujanpur (Pathankot)- Anu Bala (BJP)

Ward 4 - Sujanpur (Pathankot)- Ashwani Kumar (Congress)

Ward 5 - Sujanpur (Pathankot)- Anuradha Bali (Independent (IND))

Ward 6 - Sujanpur (Pathankot)- Ashok Bawa (BJP)

Ward 7 - Sujanpur (Pathankot)- Lakshmi Kumari (Independent (IND))

Ward 8 - Sujanpur (Pathankot)- Suresh Kumar (BJP)

Ward 9 - Sujanpur (Pathankot)- Thomas Sidhu (Congress)

Ward 10 - Sujanpur (Pathankot)- Shamsher Singh (Congress)

Ward 11 - Sujanpur (Pathankot)- Neetu Manhas (AAP)

Ward 12 - Sujanpur (Pathankot)- Rana Pratap (AAP)

Ward 13 - Sujanpur (Pathankot)- Shubh Lata (BJP)

Ward 14 - Sujanpur (Pathankot)- Surinder Kumar (AAP)

Ward 15 - Sujanpur (Pathankot)- Neelam Kumari (Congress)

Ward 1 - Nabha (Patiala)- Sukhwinder Kaur (AAP)

Ward 2 - Nabha (Patiala)- Gursewak Singh Walia (SAD)

Ward 3 - Nabha (Patiala)- Harpreet Singh (AAP)

Ward 4 - Nabha (Patiala)- Gautam Batish (AAP)

Ward 5 - Nabha (Patiala)- Gagandeep Kaur (AAP)

Ward 6 - Nabha (Patiala)- Kamal Kumar (AAP)

Ward 7 - Nabha (Patiala)- Anju Bala (BJP)

Ward 8 - Nabha (Patiala)- Ashok Kumar (Congress)

Ward 9 - Nabha (Patiala)- Rajni Rani (BJP)

Ward 10 - Nabha (Patiala)- Nisha Bansal (AAP)

Ward 11 - Nabha (Patiala)- Geeta Dalla (Congress)

Ward 12 - Nabha (Patiala)- Yadwinder Singh (BJP)

Ward 13 - Nabha (Patiala)- Usha Rani (AAP)

Ward 14 - Nabha (Patiala)- Deepak Kumar (SAD)

Ward 15 - Nabha (Patiala)- Ramandeep Kaur (Independent (IND))

Ward 16 - Nabha (Patiala)- Balwinder Singh (AAP)

Ward 17 - Nabha (Patiala)- Anita Rani (Congress)

Ward 18 - Nabha (Patiala)- Udhamdeep Singh (AAP)

Ward 19 - Nabha (Patiala)- Renu Seth (Congress)

Ward 20 - Nabha (Patiala)- Jasdeep Singh Khanna (AAP)

Ward 21 - Nabha (Patiala)- Amarjeet Kaur (AAP)

Ward 22 - Nabha (Patiala)- Sujata (Independent (IND))

Ward 23 - Nabha (Patiala)- Samina Bano (Congress)

Ward 1 - Patran (Patiala)- Kuldeep Singh (AAP)

Ward 2 - Patran (Patiala)- Amrit Pal (Congress)

Ward 3 - Patran (Patiala)- Ruchi Garg (AAP)

Ward 4 - Patran (Patiala)- Amritpal Singh (AAP)

Ward 5 - Patran (Patiala)- Paramjeet Kaur (AAP)

Ward 6 - Patran (Patiala)- Narinder Kumar (Congress)

Ward 7 - Patran (Patiala)- Prem Lata (Independent (IND))

Ward 8 - Patran (Patiala)- Manbir Singh (AAP)

Ward 9 - Patran (Patiala)- Ramrati (BJP)

Ward 10 - Patran (Patiala)- Jagdeep Sharma (BJP)

Ward 11 - Patran (Patiala)- Minni Arora (AAP)

Ward 12 - Patran (Patiala)- Anuwinder Singh (AAP)

Ward 13 - Patran (Patiala)- Renu Wadhwa (AAP)

Ward 14 - Patran (Patiala)- Raj Singh (Congress)

Ward 15 - Patran (Patiala)- Preeti Jain (AAP)

Ward 16 - Patran (Patiala)- Krishan Singh (Congress)

Ward 17 - Patran (Patiala)- Rajwinder Kaur (AAP)

Ward 1 - Rajpura (Patiala)- Jasvir Kaur (SAD)

Ward 2 - Rajpura (Patiala)- Jasbir Singh (SAD)

Ward 3 - Rajpura (Patiala)- Rupinder Kaur (BJP)

Ward 4 - Rajpura (Patiala)- Bikram Singh (Independent (IND))

Ward 5 - Rajpura (Patiala)- Monika Sharma (BJP)

Ward 6 - Rajpura (Patiala)- Krishan Kumar (AAP)

Ward 7 - Rajpura (Patiala)- Neelam Mehta (BJP)

Ward 8 - Rajpura (Patiala)- Parteek Kumar (BJP)

Ward 9 - Rajpura (Patiala)- Ranjana Verma (BJP)

Ward 10 - Rajpura (Patiala)- Himanshu Sapra (BJP)

Ward 11 - Rajpura (Patiala)- Sukhdev Kaur (AAP)

Ward 12 - Rajpura (Patiala)- Rupinder Singh (BJP)

Ward 13 - Rajpura (Patiala)- Rajbir Kaur (AAP)

Ward 14 - Rajpura (Patiala)- Ritesh Bansal (AAP)

Ward 15 - Rajpura (Patiala)- Ruby (Congress)

Ward 16 - Rajpura (Patiala)- Parveen Chhabra (AAP)

Ward 17 - Rajpura (Patiala)- Kalpana Kukreja (AAP)

Ward 18 - Rajpura (Patiala)- Manish Kumar (Congress)

Ward 19 - Rajpura (Patiala)- Kamalpreet Kaur (Congress)

Ward 20 - Rajpura (Patiala)- Ramanjeet Singh (AAP)

Ward 21 - Rajpura (Patiala)- Lalit (SAD)

Ward 22 - Rajpura (Patiala)- Mandeep Singh (Congress)

Ward 23 - Rajpura (Patiala)- Rupinder Kaur (Congress)

Ward 24 - Rajpura (Patiala)- Amandeep Singh Nagi (Congress)

Ward 25 - Rajpura (Patiala)- Rita Rani (BJP)

Ward 26 - Rajpura (Patiala)- Amar Singh (Congress)

Ward 27 - Rajpura (Patiala)- Darshan Kaur (Congress)

Ward 28 - Rajpura (Patiala)- Amit Kumar (Congress)

Ward 29 - Rajpura (Patiala)- Asha Rani (BJP)

Ward 30 - Rajpura (Patiala)- Dalbir Singh Saggu (SAD)

Ward 31 - Rajpura (Patiala)- Des Raj (Independent (IND))

Ward 1 - Samana (Patiala)- Rani Devi (AAP)

Ward 2 - Samana (Patiala)- Paras Kumar (AAP)

Ward 3 - Samana (Patiala)- Renu Sharma (BJP)

Ward 4 - Samana (Patiala)- Gopal Krishan (AAP)

Ward 5 - Samana (Patiala)- Pooja Singla (BJP)

Ward 6 - Samana (Patiala)- Kapoor Chand (AAP)

Ward 7 - Samana (Patiala)- Amandeep Kaur (Independent (IND))

Ward 8 - Samana (Patiala)- Manjinder Singh (AAP)

Ward 9 - Samana (Patiala)- Manjeet Kaur (SAD)

Ward 10 - Samana (Patiala)- Jagtar Singh (AAP)

Ward 11 - Samana (Patiala)- Asha Rani (AAP)

Ward 12 - Samana (Patiala)- Dharampal (AAP)

Ward 13 - Samana (Patiala)- Babli Devi (AAP)

Ward 14 - Samana (Patiala)- Harpreet Singh (Congress)

Ward 15 - Samana (Patiala)- Madhu Bala (AAP)

Ward 16 - Samana (Patiala)- Beant Singh (Congress)

Ward 17 - Samana (Patiala)- Jyoti (AAP)

Ward 18 - Samana (Patiala)- Komal Mahant (SAD)

Ward 19 - Samana (Patiala)- Baldev Singh (AAP)

Ward 20 - Samana (Patiala)- Beant Singh (AAP)

Ward 21 - Samana (Patiala)- Narinder Kaur (SAD)

Ward Number 1 (1) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Amandeep Kaur (AAP)

Ward Number 2 (2) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Harjit Singh (AAP)

Ward Number 3 (3) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Kulwant Kaur (AAP)

Ward Number 4 (4) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Kamaljeet Singh (AAP)

Ward Number 5 (5) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Harpal Kaur (AAP)

Ward Number 6 (6) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Inderjit Singh (AAP)

Ward Number 7 (7) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Kulwinder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 8 (8) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Sunil Kumar (AAP)

Ward Number 9 (9) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Jasveer Kaur (AAP)

Ward Number 10 (10) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Sukhdev Singh (Independent (IND))

Ward Number 11 (11) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Deepak Angra (AAP)

Ward Number 12 (12) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Jatin Kaushal (AAP)

Ward Number 13 (13) - Anandpur Sahib (Rupnagar)- Arshvarinder Kaur (AAP)

Ward Number 1 (1) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Pawan Kaur (Congress)

Ward Number 2 (2) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Vishal Keshyap (AAP)

Ward Number 3 (3) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Jaswinder Singh (Congress)

Ward Number 4 (4) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Sandeep Kaur (AAP)

Ward Number 5 (5) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Kirpal Singh (Congress)

Ward Number 6 (6) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Rita Keshyap (AAP)

Ward Number 7 (7) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Chehal Singh (Independent (IND))

Ward Number 8 (8) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Kulwinder Kaur (Congress)

Ward Number 9 (9) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Satwinder Kaur (Congress)

Ward Number 10 (10) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Parminder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 11 (11) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Varinder Kumar (Congress)

Ward Number 12 (12) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Harjit Kaur (Congress)

Ward Number 13 (13) - Chamkaur Sahib (Rupnagar)- Harjinder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 1 (1) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Gurnam Singh (AAP)

Ward Number 2 (2) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Heena Tandon (Independent (IND))

Ward Number 3 (3) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Rajneesh Joshi (Independent (IND))

Ward Number 4 (4) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Bhupinder Kaur (SAD)

Ward Number 5 (5) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Talwinder Singh (AAP)

Ward Number 6 (6) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Neelam (Independent (IND))

Ward Number 7 (7) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Rajvir Kaur (AAP)

Ward Number 8 (8) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Naresh Kumari (Independent (IND))

Ward Number 9 (9) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Gurmeet Singh (AAP)

Ward Number 10 (10) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Harpinder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 11 (11) - Kiratpur Sahib (Rupnagar)- Jagtar Singh (Independent (IND))

Ward Number 1 (1) - Morinda (Rupnagar)- Gunjan Sood (Congress)

Ward Number 2 (2) - Morinda (Rupnagar)- Mohinder Singh Dhillon (Congress)

Ward Number 3 (3) - Morinda (Rupnagar)- Neha Sharma (Congress)

Ward Number 4 (4) - Morinda (Rupnagar)- Harjit Singh (Congress)

Ward Number 5 (5) - Morinda (Rupnagar)- Surinder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 6 (6) - Morinda (Rupnagar)- Mandeep Singh Bajwa (Independent (IND))

Ward Number 7 (7) - Morinda (Rupnagar)- Pinki Kaur (Congress)

Ward Number 8 (8) - Morinda (Rupnagar)- Rajesh Kumar (Congress)

Ward Number 9 (9) - Morinda (Rupnagar)- Kamaljit Kaur (Congress)

Ward Number 10 (10) - Morinda (Rupnagar)- Daljeet Kaur (Congress)

Ward Number 11 (11) - Morinda (Rupnagar)- Sakinder Kaur (Congress)

Ward Number 12 (12) - Morinda (Rupnagar)- Jagpal Singh (SAD)

Ward Number 13 (13) - Morinda (Rupnagar)- Rajinder Kaur (Independent (IND))

Ward Number 14 (14) - Morinda (Rupnagar)- Harjinder Singh (Congress)

Ward Number 15 (15) - Morinda (Rupnagar)- Amritpal Singh (Independent (IND))

Ward Number 1 (1) - Nangal (Rupnagar)- Lakhvir Singh (Congress)

Ward Number 2 (2) - Nangal (Rupnagar)- Neha (Congress)

Ward Number 3 (3) - Nangal (Rupnagar)- Manjot Singh (AAP)

Ward Number 4 (4) - Nangal (Rupnagar)- Jaspreet Kaur (AAP)

Ward Number 5 (5) - Nangal (Rupnagar)- Ranjit Singh (BJP)

Ward Number 6 (6) - Nangal (Rupnagar)- Bandana Rani (Congress)

Ward Number 7 (7) - Nangal (Rupnagar)- Sonia Saini (Congress)

Ward Number 8 (8) - Nangal (Rupnagar)- Kamla Devi (AAP)

Ward Number 9 (9) - Nangal (Rupnagar)- Indu Bala (Congress)

Ward Number 10 (10) - Nangal (Rupnagar)- Mamta (BJP)

Ward Number 11 (11) - Nangal (Rupnagar)- Rajesh Kumar (AAP)

Ward Number 12 (12) - Nangal (Rupnagar)- Kashish Verma (AAP)

Ward Number 13 (13) - Nangal (Rupnagar)- Hardeep Singh (AAP)

Ward Number 14 (14) - Nangal (Rupnagar)- Surinder Kaur (Congress)

Ward Number 15 (15) - Nangal (Rupnagar)- Rajinder Kumar (BJP)

Ward Number 16 (16) - Nangal (Rupnagar)- Kiran Bala (AAP)

Ward Number 17 (17) - Nangal (Rupnagar)- Ramesh Kumar (Independent (IND))

Ward Number 18 (18) - Nangal (Rupnagar)- Sapna Nanda (Congress)

Ward Number 19 (19) - Nangal (Rupnagar)- Anita Sharma (Congress)

Ward Number 1 (1) - Roopnagar (Rupnagar)- Parveen Singh (AAP)

Ward Number 2 (2) - Roopnagar (Rupnagar)- Karamjeet Kaur (BJP)

Ward Number 3 (3) - Roopnagar (Rupnagar)- Amrit Pal Singh (AAP)

Ward Number 4 (4) - Roopnagar (Rupnagar)- Gurwinder Singh (SAD)

Ward Number 5 (5) - Roopnagar (Rupnagar)- Paramjit Singh (SAD)

Ward Number 6 (6) - Roopnagar (Rupnagar)- Santosh Kumari (AAP)

Ward Number 7 (7) - Roopnagar (Rupnagar)- Sukhjinder Singh (AAP)

Ward Number 8 (8) - Roopnagar (Rupnagar)- Jasbeer Kaur (BJP)

Ward Number 9 (9) - Roopnagar (Rupnagar)- Rekha Rani (Congress)

Ward Number 10 (10) - Roopnagar (Rupnagar)- Kiran Gupta (BJP)

Ward Number 11 (11) - Roopnagar (Rupnagar)- Harminder Pal Singh (BJP)

Ward Number 12 (12) - Roopnagar (Rupnagar)- Kiran Soni (Independent (IND))

Ward Number 13 (13) - Roopnagar (Rupnagar)- Gurvinder Singh (AAP)

Ward Number 14 (14) - Roopnagar (Rupnagar)- Sangeeta Kalia (AAP)

Ward Number 15 (15) - Roopnagar (Rupnagar)- Sukhwinder Singh (SAD)

Ward Number 16 (16) - Roopnagar (Rupnagar)- Surjit Kaur (AAP)

Ward Number 17 (17) - Roopnagar (Rupnagar)- Avtar Singh (AAP)

Ward Number 18 (18) - Roopnagar (Rupnagar)- Surinder Kaur (AAP)

Ward Number 19 (19) - Roopnagar (Rupnagar)- Inderpal Singh (AAP)

Ward Number 20 (20) - Roopnagar (Rupnagar)- Jagmohan Kaur (AAP)

Ward Number 21 (21) - Roopnagar (Rupnagar)- Taranjit Kaur (AAP)

W1 (1) - Bhawanigarh (Sangrur)- Amarpal Singh Toor (Congress)

W2 (2) - Bhawanigarh (Sangrur)- Jasveer Kaur Chahal (SAD)

W3 (3) - Bhawanigarh (Sangrur)- Jagtar Singh (Congress)

W4 (4) - Bhawanigarh (Sangrur)- Karamjit Kaur (AAP)

W5 (5) - Bhawanigarh (Sangrur)- Raj Singh (AAP)

W6 (6) - Bhawanigarh (Sangrur)- Rajni Sharma (Congress)

W7 (7) - Bhawanigarh (Sangrur)- Jatinder Singh (AAP)

W8 (8) - Bhawanigarh (Sangrur)- Gurtej Kaur (Congress)

W9 (9) - Bhawanigarh (Sangrur)- Balkar Singh (Congress)

W10 (10) - Bhawanigarh (Sangrur)- Harjinder Rani (AAP)

W11 (11) - Bhawanigarh (Sangrur)- Harpreet Singh (Congress)

W12 (12) - Bhawanigarh (Sangrur)- Bindro Devi (AAP)

W13 (13) - Bhawanigarh (Sangrur)- Honey Gupta (AAP)

W14 (14) - Bhawanigarh (Sangrur)- Avtar Singh (AAP)

W15 (15) - Bhawanigarh (Sangrur)- Karamjit Kaur (Congress)

W1 (1) - Dhuri (Sangrur)- Manjit Kaur (AAP)

W2 (2) - Dhuri (Sangrur)- Pushpinder Kumar (AAP)

W3 (3) - Dhuri (Sangrur)- Kiran Sharma (AAP)

W4 (4) - Dhuri (Sangrur)- Rajiv Verma (AAP)

W5 (5) - Dhuri (Sangrur)- Sushil Rani (AAP)

W6 (6) - Dhuri (Sangrur)- Ashwani Kumar Dhir (AAP)

W7 (7) - Dhuri (Sangrur)- Simran (AAP)

W8 (8) - Dhuri (Sangrur)- Ajay Kumar (Independent (IND))

W9 (9) - Dhuri (Sangrur)- Amandeep Kaur (AAP)

W10 (10) - Dhuri (Sangrur)- Vikrant Singh Chattha (AAP)

W11 (11) - Dhuri (Sangrur)- Shashi Rani (AAP)

W12 (12) - Dhuri (Sangrur)- Jasveer Singh (AAP)

W13 (13) - Dhuri (Sangrur)- Asha Rani (AAP)

W14 (14) - Dhuri (Sangrur)- Sandeep Kumar (AAP)

W15 (15) - Dhuri (Sangrur)- Kamlesh Rani (AAP)

W16 (16) - Dhuri (Sangrur)- Pushpa Rani (Independent (IND))

W17 (17) - Dhuri (Sangrur)- Billa Singh (AAP)

W18 (18) - Dhuri (Sangrur)- Amarjot Kaur (AAP)

W19 (19) - Dhuri (Sangrur)- Dalip Kaur (AAP)

W20 (20) - Dhuri (Sangrur)- Ajaib Singh (AAP)

W21 (21) - Dhuri (Sangrur)- Bhupinder Singh (AAP)

W1 (1) - Longowal (Sangrur)- Karamjit Kaur (AAP)

W2 (2) - Longowal (Sangrur)- Gurmail Singh (Independent (IND))

W3 (3) - Longowal (Sangrur)- Balwant Singh (AAP)

W4 (4) - Longowal (Sangrur)- Gurpal Singh (Independent (IND))

W5 (5) - Longowal (Sangrur)- Satwant Kaur (AAP)

W6 (6) - Longowal (Sangrur)- Balwinder Singh (AAP)

W7 (7) - Longowal (Sangrur)- Shinder Pal Kaur (Independent (IND))

W8 (8) - Longowal (Sangrur)- Bhupinder Singh (Independent (IND))

W9 (9) - Longowal (Sangrur)- Amarjit Kaur (AAP)

W10 (10) - Longowal (Sangrur)- Budh Singh (AAP)

W11 (11) - Longowal (Sangrur)- Rashpal Kaur (AAP)

W12 (12) - Longowal (Sangrur)- Kuldeep Singh (AAP)

W13 (13) - Longowal (Sangrur)- Sarbjit Kaur (AAP)

W14 (14) - Longowal (Sangrur)- Jasvir Kaur (AAP)

W15 (15) - Longowal (Sangrur)- Shano (SAD)

W1 (1) - Sunam (Sangrur)- Asha Bajaj (AAP)

W2 (2) - Sunam (Sangrur)- Gurteg Singh (AAP)

W3 (3) - Sunam (Sangrur)- Charanjeet Kaur (AAP)

W4 (4) - Sunam (Sangrur)- Rupinder Singh (AAP)

W5 (5) - Sunam (Sangrur)- Charanjit Kaur (AAP)

W6 (6) - Sunam (Sangrur)- Varun Madaan (AAP)

W7 (7) - Sunam (Sangrur)- Jaswinder Kaur (AAP)

W8 (8) - Sunam (Sangrur)- Sunny Kansal (AAP)

W9 (9) - Sunam (Sangrur)- Shashi Bala (AAP)

W10 (10) - Sunam (Sangrur)- Rajinder Kaur (Independent (IND))

W11 (11) - Sunam (Sangrur)- Meena Rani (AAP)

W12 (12) - Sunam (Sangrur)- Aarti (AAP)

W13 (13) - Sunam (Sangrur)- Meena Rani (AAP)

W14 (14) - Sunam (Sangrur)- Kulvir Singh (AAP)

W15 (15) - Sunam (Sangrur)- Meena Rani (Independent (IND))

W16 (16) - Sunam (Sangrur)- Yadwinder Singh (AAP)

W17 (17) - Sunam (Sangrur)- Monika Goyal (BJP)

W18 (18) - Sunam (Sangrur)- Sunny Kumar (AAP)

W19 (19) - Sunam (Sangrur)- Sarvjeet Kaur (AAP)

W20 (20) - Sunam (Sangrur)- Akash Alas Mahi Mahant (AAP)

W21 (21) - Sunam (Sangrur)- Kanchan Bala (Independent (IND))

W22 (22) - Sunam (Sangrur)- Manpreet Bansal (AAP)

W23 (23) - Sunam (Sangrur)- Harmesh Singh (AAP)

Ward 1 - Banur (S A S Nagar)- Jaspal Kaur (AAP)

Ward 2 - Banur (S A S Nagar)- Baljit Singh (AAP)

Ward 3 - Banur (S A S Nagar)- Sudesh Rani (AAP)

Ward 4 - Banur (S A S Nagar)- Lakhwinder Singh (AAP)

Ward 5 - Banur (S A S Nagar)- Preeti Walia (Congress)

Ward 6 - Banur (S A S Nagar)- Harjot Singh (AAP)

Ward 7 - Banur (S A S Nagar)- Jasvir Kaur (AAP)

Ward 8 - Banur (S A S Nagar)- Bhajan Lal (AAP)

Ward 9 - Banur (S A S Nagar)- Parvinder Kaur (AAP)

Ward 10 - Banur (S A S Nagar)- Jaswinder Kaur (AAP)

Ward 11 - Banur (S A S Nagar)- Sadhu Singh (Congress)

Ward 12 - Banur (S A S Nagar)- Karnail Singh (AAP)

Ward 13 - Banur (S A S Nagar)- Rajinder Kaur (Congress)

Ward 01 (1) - Derabassi (S A S Nagar)- Davinder Singh (AAP)

Ward 02 (2) - Derabassi (S A S Nagar)- Harish Pal (AAP)

Ward 03 (3) - Derabassi (S A S Nagar)- Sunita Rani (AAP)

Ward 04 (4) - Derabassi (S A S Nagar)- Bhupinder Singh (Congress)

Ward 05 (5) - Derabassi (S A S Nagar)- Monika Moudgil (BJP)

Ward 06 (6) - Derabassi (S A S Nagar)- Munish Kumar (Congress)

Ward 07 (7) - Derabassi (S A S Nagar)- Bipandeep Kaur (AAP)

Ward 08 (8) - Derabassi (S A S Nagar)- Ajay Kumar (AAP)

Ward 09 (9) - Derabassi (S A S Nagar)- Ekta Sharma (SAD)

Ward 10 (10) - Derabassi (S A S Nagar)- Bhupinder Singh Saini (SAD)

Ward 11 (11) - Derabassi (S A S Nagar)- Kiran (AAP)

Ward 12 (12) - Derabassi (S A S Nagar)- Bhupinder Sharma (AAP)

Ward 13 (13) - Derabassi (S A S Nagar)- Radhika Bhalla (SAD)

Ward 14 (14) - Derabassi (S A S Nagar)- Naresh Kumar (AAP)

Ward 15 (15) - Derabassi (S A S Nagar)- Ashu (AAP)

Ward 16 (16) - Derabassi (S A S Nagar)- Ranjit Singh (BJP)

Ward 17 (17) - Derabassi (S A S Nagar)- Gagandeep Kaur (AAP)

Ward 18 (18) - Derabassi (S A S Nagar)- Manga Singh (AAP)

Ward 19 (19) - Derabassi (S A S Nagar)- Harjit Kaur (AAP)

Ward 1 - Kurali (S A S Nagar)- Shallu Dhiman (Congress)

Ward 2 - Kurali (S A S Nagar)- Bharat Bhushan (Congress)

Ward 3 - Kurali (S A S Nagar)- Shama (Independent (IND))

Ward 4 - Kurali (S A S Nagar)- Ashish Kumar (Independent (IND))

Ward 5 - Kurali (S A S Nagar)- Harpreet Kaur (AAP)

Ward 6 - Kurali (S A S Nagar)- Bahadur Singh (AAP)

Ward 7 - Kurali (S A S Nagar)- Kulwant Kaur (Independent (IND))

Ward 8 - Kurali (S A S Nagar)- Pardeep Kumar (SAD)

Ward 9 - Kurali (S A S Nagar)- Neeraj Rathore (AAP)

Ward 10 - Kurali (S A S Nagar)- Ashwani Kumar (AAP)

Ward 11 - Kurali (S A S Nagar)- Maninder Kaur (AAP)

Ward 12 - Kurali (S A S Nagar)- Khusbir Singh (Independent (IND))

Ward 13 - Kurali (S A S Nagar)- Neeti Kalia (Congress)

Ward 14 - Kurali (S A S Nagar)- Dinesh Gautam (Congress)

Ward 15 - Kurali (S A S Nagar)- Karamjit Kaur (BJP)

Ward 16 - Kurali (S A S Nagar)- Jeeta (AAP)

Ward 17 - Kurali (S A S Nagar)- Rajesh Singh (Congress)

Ward 01 (1) - Lalru (S A S Nagar)- Mahima Sharma (AAP)

Ward 02 (2) - Lalru (S A S Nagar)- Pardeep Singh (AAP)

Ward 03 (3) - Lalru (S A S Nagar)- Naresh Kumari (AAP)

Ward 04 (4) - Lalru (S A S Nagar)- Amandeep Rana (AAP)

Ward 05 (5) - Lalru (S A S Nagar)- Amanpreet Kaur (BJP)

Ward 06 (6) - Lalru (S A S Nagar)- Jorawar Singh (AAP)

Ward 07 (7) - Lalru (S A S Nagar)- Narinder Kaur (Congress)

Ward 08 (8) - Lalru (S A S Nagar)- Harish Kumar (AAP)

Ward 09 (9) - Lalru (S A S Nagar)- Jarnail Kaur (AAP)

Ward 10 (10) - Lalru (S A S Nagar)- Sanju Kumar (SAD)

Ward 11 (11) - Lalru (S A S Nagar)- Malkit Singh (AAP)

Ward 12 (12) - Lalru (S A S Nagar)- Manish Kumar (Congress)

Ward 13 (13) - Lalru (S A S Nagar)- Sonia Saini (AAP)

Ward 14 (14) - Lalru (S A S Nagar)- Sandeep Kumar (Independent (IND))

Ward 15 (15) - Lalru (S A S Nagar)- Randeep Kaur (AAP)

Ward 16 (16) - Lalru (S A S Nagar)- Swaran Singh (AAP)

Ward 17 (17) - Lalru (S A S Nagar)- Pooja Devi (AAP)

Ward 1 - Mohali (S A S Nagar)- Charanjit Kaur (Congress)

Ward 2 - Mohali (S A S Nagar)- Rajinder Parsad Sharma Parsh (AAP)

Ward 3 - Mohali (S A S Nagar)- Gurmit Kaur (AAP)

Ward 4 - Mohali (S A S Nagar)- Harbinder Singh (AAP)

Ward 5 - Mohali (S A S Nagar)- Arvinder Kaur (AAP)

Ward 6 - Mohali (S A S Nagar)- Dr Sunny Singh Ahluwalia (AAP)

Ward 7 - Mohali (S A S Nagar)- Inderpreet Kaur Prince (SAD)

Ward 8 - Mohali (S A S Nagar)- Gurmukh Singh Sohal (AAP)

Ward 9 - Mohali (S A S Nagar)- Kuldeep Kaur Kang (SAD)

Ward 10 - Mohali (S A S Nagar)- Paramjit Singh Kahlon (Independent (IND))

Ward 11 - Mohali (S A S Nagar)- Harwinder Kaur Lang (AAP)

Ward 12 - Mohali (S A S Nagar)- Anuradha Anand (Congress)

Ward 13 - Mohali (S A S Nagar)- Kuldeep Kaur (Independent (IND))

Ward 14 - Mohali (S A S Nagar)- Kamalpreet Singh Baidwan (Congress)

Ward 15 - Mohali (S A S Nagar)- Jatinder Kaur (Congress)

Ward 16 - Mohali (S A S Nagar)- Amarjit Singh (AAP)

Ward 17 - Mohali (S A S Nagar)- Neetu (AAP)

Ward 18 - Mohali (S A S Nagar)- Narpinder Singh Rangi (Congress)

Ward 19 - Mohali (S A S Nagar)- Opinder Preet Kaur Gill (Independent (IND))

Ward 20 - Mohali (S A S Nagar)- Gaurav Jain (Congress)

Ward 21 - Mohali (S A S Nagar)- Raj Rani (Congress)

Ward 22 - Mohali (S A S Nagar)- Harvinder Singh (SAD)

Ward 23 - Mohali (S A S Nagar)- Rajni Goyal (AAP)

Ward 24 - Mohali (S A S Nagar)- Nasib Singh Sandhu (AAP)

Ward 25 - Mohali (S A S Nagar)- Manjit Kaur (Congress)

Ward 26 - Mohali (S A S Nagar)- Satwinder Singh (AAP)

Ward 27 - Mohali (S A S Nagar)- Parwinder Kaur (Congress)

Ward 28 - Mohali (S A S Nagar)- Ravinder Singh (AAP)

Ward 29 - Mohali (S A S Nagar)- Ramanpreet Kaur (AAP)

Ward 30 - Mohali (S A S Nagar)- Harjeet Singh (Congress)

Ward 31 - Mohali (S A S Nagar)- Aruna Sharma (AAP)

Ward 32 - Mohali (S A S Nagar)- Gurjit Singh (AAP)

Ward 33 - Mohali (S A S Nagar)- Gurpreet Kaur (AAP)

Ward 34 - Mohali (S A S Nagar)- Sukhdev Singh (AAP)

Ward 35 - Mohali (S A S Nagar)- Kulwinder Kaur (Independent (IND))

Ward 36 - Mohali (S A S Nagar)- Harpal Singh (AAP)

Ward 37 - Mohali (S A S Nagar)- Baljit Kaur (Congress)

Ward 38 - Mohali (S A S Nagar)- Bachan Singh Boparai (AAP)

Ward 39 - Mohali (S A S Nagar)- Sharnjeet Kaur (AAP)

Ward 40 - Mohali (S A S Nagar)- Kamaljit Kaur (AAP)

Ward 41 - Mohali (S A S Nagar)- Gurpreet Kaur (BJP)

Ward 42 - Mohali (S A S Nagar)- Sarabjeet Singh (AAP)

Ward 43 - Mohali (S A S Nagar)- Ramandeep Kaur (AAP)

Ward 44 - Mohali (S A S Nagar)- Sukhvir Singh (SAD)

Ward 45 - Mohali (S A S Nagar)- Parminder Kaur (AAP)

Ward 46 - Mohali (S A S Nagar)- Aman Kumar Paswan (Congress)

Ward 47 - Mohali (S A S Nagar)- Parminder Kaur (AAP)

Ward 48 - Mohali (S A S Nagar)- Kuldip Singh (BJP)

Ward 49 - Mohali (S A S Nagar)- Bimlesh Devi (BJP)

Ward 50 - Mohali (S A S Nagar)- Harpal Singh (AAP)

1 (1) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Rajveer Singh (BJP)

2 (2) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Joginder Pal (BJP)

3 (3) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Bhagwati Khati (BJP)

4 (4) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Jagtar Singh (AAP)

5 (5) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Sarabjit Kaur (BJP)

6 (6) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Surinder Kumar (BJP)

7 (7) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Kiran (Independent (IND))

8 (8) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Sham (BJP)

9 (9) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Taranjit Kaur (BJP)

10 (10) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Mamta (BJP)

11 (11) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Tara Bai (BJP)

12 (12) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Navjot Singh (BJP)

13 (13) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Sukhvinder Kaur (BJP)

14 (14) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Bhupinder Singh (BJP)

15 (15) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Kusum (Congress)

16 (16) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Ravi Bisht (Independent (IND))

17 (17) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Seema (BJP)

18 (18) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Babloo (BJP)

19 (19) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Paramjeet Kaur (Independent (IND))

20 (20) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Sidharth Kumar (BJP)

21 (21) - Naya Gaon (S A S Nagar)- Karnail Kaur (BJP)

Ward 01 (1) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gurbinder Singh Sandhu (AAP)

Ward 02 (2) - Zirakpur (S A S Nagar)- Kalawati Devi (AAP)

Ward 03 (3) - Zirakpur (S A S Nagar)- Davendra Singh Negi (BJP)

Ward 04 (4) - Zirakpur (S A S Nagar)- Alka Saini (BJP)

Ward 05 (5) - Zirakpur (S A S Nagar)- Karamjeet Singh (AAP)

Ward 06 (6) - Zirakpur (S A S Nagar)- Suman (AAP)

Ward 07 (7) - Zirakpur (S A S Nagar)- Suresh Kumar Saini (AAP)

Ward 08 (8) - Zirakpur (S A S Nagar)- Nirmala Gautam (SAD)

Ward 09 (9) - Zirakpur (S A S Nagar)- Sanjeev Bansal (AAP)

Ward 10 (10) - Zirakpur (S A S Nagar)- Neetu Sharma (Congress)

Ward 11 (11) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gursewak Singh Punia (Congress)

Ward 12 (12) - Zirakpur (S A S Nagar)- Varinder Kaur (AAP)

Ward 13 (13) - Zirakpur (S A S Nagar)- Sukhbir Singh (Congress)

Ward 14 (14) - Zirakpur (S A S Nagar)- Swaran Kar (BJP)

Ward 15 (15) - Zirakpur (S A S Nagar)- Sunil Kumar (AAP)

Ward 16 (16) - Zirakpur (S A S Nagar)- Kirandeep Kaur (Independent (IND))

Ward 17 (17) - Zirakpur (S A S Nagar)- Jaswinder Singh (AAP)

Ward 18 (18) - Zirakpur (S A S Nagar)- Parwinder Kaur (SAD)

Ward 19 (19) - Zirakpur (S A S Nagar)- Rajinder Singh (AAP)

Ward 20 (20) - Zirakpur (S A S Nagar)- Ranjeet Kaur (SAD)

Ward 21 (21) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gurwinder Singh (AAP)

Ward 22 (22) - Zirakpur (S A S Nagar)- Babita (BJP)

Ward 23 (23) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gurdeep Singh (AAP)

Ward 24 (24) - Zirakpur (S A S Nagar)- Parvinder Kaur (AAP)

Ward 25 (25) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gurpreet Singh (AAP)

Ward 26 (26) - Zirakpur (S A S Nagar)- Bhupinder Kaur (SAD)

Ward 27 (27) - Zirakpur (S A S Nagar)- Nachhattar Singh (SAD)

Ward 28 (28) - Zirakpur (S A S Nagar)- Jashanpreet Kaur (AAP)

Ward 29 (29) - Zirakpur (S A S Nagar)- Manpreet Singh (SAD)

Ward 30 (30) - Zirakpur (S A S Nagar)- Nisha Kumari (Congress)

Ward 31 (31) - Zirakpur (S A S Nagar)- Gurpreet Singh Virk (AAP)

Ward 1 - Banga (S B S Nagar)- Vandana (AAP)

Ward 2 - Banga (S B S Nagar)- Himmat Kumar (Independent (IND))

Ward 3 - Banga (S B S Nagar)- Rajwinder Kaur (AAP)

Ward 4 - Banga (S B S Nagar)- Jaswinder Singh Mann (SAD)

Ward 5 - Banga (S B S Nagar)- Anita Khosla (BJP)

Ward 6 - Banga (S B S Nagar)- Monika Walia (AAP)

Ward 7 - Banga (S B S Nagar)- Raj Kumari (AAP)

Ward 8 - Banga (S B S Nagar)- Harjinder Kumar (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward 9 - Banga (S B S Nagar)- Amrik Singh (AAP)

Ward 10 - Banga (S B S Nagar)- Loveleen Sunda (AAP)

Ward 11 - Banga (S B S Nagar)- Kavita Abbi (Independent (IND))

Ward 12 - Banga (S B S Nagar)- Manjit Singh (AAP)

Ward 13 - Banga (S B S Nagar)- Meenu (AAP)

Ward 14 - Banga (S B S Nagar)- Narinder Jit (AAP)

Ward 15 - Banga (S B S Nagar)- Meena Kumari (AAP)

Ward 1 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Balwinder Kumar (AAP)

Ward 2 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Jaskaran Singh (AAP)

Ward 3 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Param Singh (SAD)

Ward 4 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Mohinderpal Kaur (SAD)

Ward 5 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Shiv Ram (AAP)

Ward 6 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Sumit Parihar (Congress)

Ward 7 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Kulwant Kaur (Congress)

Ward 8 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Ritu Badwal (Congress)

Ward 9 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Davinder (AAP)

Ward 10 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Nishu (Congress)

Ward 11 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Varinder Chopra (Congress)

Ward 12 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Inderpreet Kaur (AAP)

Ward 13 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Paramjeet Singh Bakshi (Independent (IND))

Ward 14 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Sangeeta (AAP)

Ward 15 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Raman Kumar Mann (Congress)

Ward 16 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Suman Lal (Independent (IND))

Ward 17 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Mamta Devi (Congress)

Ward 18 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Pushpa Devi (Bahujan Samaj Party (BSP))

Ward 19 - Nawanshahr (S B S Nagar)- Jasvir Kaur (Congress)

Ward 1 - Rahon (S B S Nagar)- Usha Rani (Independent (IND))

Ward 2 - Rahon (S B S Nagar)- Davinder Kumar (Independent (IND))

Ward 3 - Rahon (S B S Nagar)- Rashmi Randev (Independent (IND))

Ward 4 - Rahon (S B S Nagar)- Bimal Kumar (Independent (IND))

Ward 5 - Rahon (S B S Nagar)- Hardeep Kaur (Independent (IND))

Ward 6 - Rahon (S B S Nagar)- Randhir Singh (Independent (IND))

Ward 7 - Rahon (S B S Nagar)- Simranjot Kaur (Independent (IND))

Ward 8 - Rahon (S B S Nagar)- Mohinder Singh (Independent (IND))

Ward 9 - Rahon (S B S Nagar)- Jaswinder Chopra (SAD)

Ward 10 - Rahon (S B S Nagar)- Mohan Lal (Independent (IND))

Ward 11 - Rahon (S B S Nagar)- Davinder Kaur (Independent (IND))

Ward 12 - Rahon (S B S Nagar)- Manjit Lal (Independent (IND))

Ward 13 - Rahon (S B S Nagar)- Rashmi Randev (Independent (IND))

Ward 1 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Manjit Singh (SAD)

Ward 2 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Sukhdev Singh (AAP)

Ward 3 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Jasbir Kaur (AAP)

Ward 4 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Bakhshish Singh (Independent (IND))

Ward 5 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Sawinder Kaur (AAP)

Ward 6 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Sarbjit Singh (AAP)

Ward 7 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Karandeep Kaur (SAD)

Ward 8 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Harpal Singh (AAP)

Ward 9 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Sarbjit Kaur (SAD)

Ward 10 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Vinay Malhotra (AAP)

Ward 11 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Shikha Kakkar (Congress)

Ward 12 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Kamalpreet Kaur (AAP)

Ward 13 - Bhikhiwind (Tarn Taran)- Kishanpal (Congress)

Ward 1 - Patti (Tarn Taran)- Kulwinder Kaur (AAP)

Ward 2 - Patti (Tarn Taran)- Hans Raj (Independent (IND))

Ward 3 - Patti (Tarn Taran)- Amandeep Kaur (Congress)

Ward 4 - Patti (Tarn Taran)- Sunil Kumar (Independent (IND))

Ward 5 - Patti (Tarn Taran)- Asha Rani (Independent (IND))

Ward 6 - Patti (Tarn Taran)- Rajpreet Singh (AAP)

Ward 7 - Patti (Tarn Taran)- Shina (Independent (IND))

Ward 8 - Patti (Tarn Taran)- Sukhninder Singh (AAP)

Ward 9 - Patti (Tarn Taran)- Rajwant Kaur (AAP)

Ward 10 - Patti (Tarn Taran)- Komal Kumar Jain (Congress)

Ward 11 - Patti (Tarn Taran)- Sunita Rani (Congress)

Ward 12 - Patti (Tarn Taran)- Surjit Singh (AAP)

Ward 13 - Patti (Tarn Taran)- Balbir Kaur (Congress)

Ward 14 - Patti (Tarn Taran)- Gurpreet Singh (Congress)

Ward 15 - Patti (Tarn Taran)- Harmeet Kaur (AAP)

Ward 16 - Patti (Tarn Taran)- Jagmeet Singh Bhullar (Congress)

Ward 17 - Patti (Tarn Taran)- Karanbir Singh (Congress)

Ward 18 - Patti (Tarn Taran)- Nishan Singh (Congress)

Ward 19 - Patti (Tarn Taran)- Manjinder Kaur (Congress)