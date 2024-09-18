Afghanistan vs South Africa Live Score: 1st ODI of Afghanistan and South Africa tour of UAE, 2024 to start at 05:30 PM
Afghanistan vs South Africa Live Score: Welcome to the live coverage of 1st ODI of Afghanistan and South Africa tour of UAE, 2024. Match will start on 18 Sep 2024 at 05:30 PM
Venue : Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
Afghanistan squad -
Abdul Malik, Darwish Rasooli, Hashmatullah Shahidi, Rahmat Shah, Riaz Hassan, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Mohammad Nabi, Ikram Alikhil, Rahmanullah Gurbaz, AM Ghazanfar, Bilal Sami, Fareed Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Nangeyalia Kharote, Naveed Zadran, Rashid Khan
South Africa squad -
Jason Smith, Reeza Hendricks, Tony de Zorzi, Aiden Markram, Andile Phehlukwayo, Andile Simelane, Wiaan Mulder, Kyle Verreynne, Tristan Stubbs, Bjorn Fortuin, Lizaad Williams, Lungi Ngidi, Nandre Burger, Nqabayomzi Peter, Ottneil Baartman...Read More
Afghanistan vs South Africa Live Scores: Afghanistan Playing XI
Afghanistan vs South Africa Live Score: Afghanistan (Playing XI) - Rahmanullah Gurbaz (WK), Riaz Hassan, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (C), Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Rashid Khan, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi, Nangeyalia Kharote.
Afghanistan vs South Africa Live Scores: South Africa Playing XI
Afghanistan vs South Africa Live Score: South Africa (Playing XI) - Tony de Zorzi, Reeza Hendricks, Aiden Markram (C), Tristan Stubbs, Kyle Verreynne (WK), Jason Smith, Wiaan Mulder, Andile Phehlukwayo, Bjorn Fortuin, Lungi Ngidi, Nandre Burger.
Welcome to the live coverage of 1st ODI of Afghanistan and South Africa tour of UAE, 2024
Afghanistan vs South Africa Match Details
1st ODI of Afghanistan and South Africa tour of UAE, 2024 between Afghanistan and South Africa to be held at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah at 05:30 PM. Stay tuned for live updates.