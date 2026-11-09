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Ramayana to Sooryavanshi: How Diwali releases have fared at the Indian box office

With Ramayana's solid start at the box office, here's a look at how the Diwali releases have performed in the past few years

Published on: Nov 9, 2026, 11:12:16 IST
By Akash Bhatnagar
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Ramayana having taken a solid start at the box office shows why Diwali remains one of the biggest release window for Indian filmmakers. Here’s how the Diwali releases have performed at the Indian box office in the past few years.

A still from Ramayana
A still from Ramayana

2026

Ramayana: Rise of a Legend

Cast: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravie Dubey

Direction: Nitesh Tiwari

Day 1 collection: 47 cr

2025

Thamma

Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui

Direction: Aditya Sarpotdar

Day 1 collection: 24 cr

Lifetime: 134.78 cr

Ek Deewane Ki Deewaniyat

Cast: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa

Direction: Milap Zaveri

Day 1 collection: 9 cr

Lifetime: 78.99 cr

2024

Bhool Bhulaiyaa 3

Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri

Direction: Anees Bazmee

Day 1 collection: 35.50 cr

Lifetime: 260.11 cr

Singham Again

Cast: Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff

Direction: Rohit Shetty

Day 1 collection: 43.50 cr

Lifetime: 247.86 cr

2023

Tiger 3

Cast: Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan Hashmi

DIrection: Maneesh Sharma

Day 1 collection: 44.50 cr

Lifetime: 282.79 cr

2022

Ram Setu

Cast: Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha

Direction: Abhishek Sharma

Day 1 collection: 15.25 cr

Lifetime: 74.70 cr

Thank God

Cast: Sidharth Malhotra, Ajay Devgn, Rakul Preet Singh

Direction: Indra Kumar

Day 1 collection: 8.10 cr

Lifetime: 36.35 cr

2021

Sooryavanshi

Cast: Akshay Kumar, Katrina Kaif, Ajay Devgn, Ranveer Singh

Direction: Rohit Shetty

Day 1 collection: 26.29 cr

Lifetime: 195.55 cr

Note: All domestic nett collection tabulated by Sacnilk.com

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Home/Htcity/Cinema/Ramayana To Sooryavanshi: How Diwali Releases Have Fared At The Indian Box Office
Home/Htcity/Cinema/Ramayana To Sooryavanshi: How Diwali Releases Have Fared At The Indian Box Office
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