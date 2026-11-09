Ramayana to Sooryavanshi: How Diwali releases have fared at the Indian box office
With Ramayana's solid start at the box office, here's a look at how the Diwali releases have performed in the past few years
Ramayana having taken a solid start at the box office shows why Diwali remains one of the biggest release window for Indian filmmakers. Here’s how the Diwali releases have performed at the Indian box office in the past few years.
2026
Ramayana: Rise of a Legend
Cast: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravie Dubey
Direction: Nitesh Tiwari
Day 1 collection: ₹47 cr
2025
Thamma
Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui
Direction: Aditya Sarpotdar
Day 1 collection: ₹24 cr
Lifetime: ₹134.78 cr
Ek Deewane Ki Deewaniyat
Cast: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa
Direction: Milap Zaveri
Day 1 collection: ₹9 cr
Lifetime: ₹78.99 cr
2024
Bhool Bhulaiyaa 3
Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri
Direction: Anees Bazmee
Day 1 collection: ₹35.50 cr
Lifetime: ₹260.11 cr
Singham Again
Cast: Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff
Direction: Rohit Shetty
Day 1 collection: ₹43.50 cr
Lifetime: ₹247.86 cr
2023
Tiger 3
Cast: Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan Hashmi
DIrection: Maneesh Sharma
Day 1 collection: ₹44.50 cr
Lifetime: ₹282.79 cr
2022
Ram Setu
Cast: Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha
Direction: Abhishek Sharma
Day 1 collection: ₹15.25 cr
Lifetime: ₹74.70 cr
Thank God
Cast: Sidharth Malhotra, Ajay Devgn, Rakul Preet Singh
Direction: Indra Kumar
Day 1 collection: ₹8.10 cr
Lifetime: ₹36.35 cr
2021
Sooryavanshi
Cast: Akshay Kumar, Katrina Kaif, Ajay Devgn, Ranveer Singh
Direction: Rohit Shetty
Day 1 collection: ₹26.29 cr
Lifetime: ₹195.55 cr
Note: All domestic nett collection tabulated by Sacnilk.com