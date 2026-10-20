HT City Delhi Junction: Catch It Live on October 20, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#DelhiTalkies
What: Dandiya Nights
Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle
When: October 18 to 20
Timing: 6pm
Entry: ₹499 (Register here)
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#TuneIn
What: Fanna-Fi-Allah - Sufi Qawwali
Where: Little Theatre Group (LTG) Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House
When: October 20 & 21
Timing: 6.30pm
Entry: ₹2,000 (Register here)
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
Where: E-2313, Palam Vihar Road, Pocket E, Sector 2, Choma, Gurugram
When: October 17 to December 27
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Yashobhoomi Dwarka Sector 25 (Orange Line)
#PlayDate
What: Workshop | DIY Bath Salt
Where: Savour Sol, HS-25, Kailash Colony Market, Greater Kailash I
When: October 20
Timing: 4pm
Entry: ₹899 (Register here)
Nearest Metro Station: Kailash Colony (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Kisi Ko Batana Mat Ft. Anubhav Singh Bassi
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: October 20
Timing: 9.45pm
Entry: ₹999 (Register here)
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
For more, follow @htcity.delhijunction