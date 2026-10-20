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HT City Delhi Junction: Catch It Live on October 20, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Tuesday, October 20 promises loads of fun if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Oct 20, 2026, 10:37:04 IST
By HT Correspondent
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#DelhiTalkies

What: Dandiya Nights

Gram it: Green, orange, yellow, or pink... which coloured attire of these child-sized Ravanas excites you? As the city gets drenched in the festive spirit of Dussehra today, some artisans display quirky designed effigies by the roadside, to entice passersby especially the young ones to buy and burn the Demon King of the epic Ramayana. (Photo: Channi Anand/AP)
Gram it: Green, orange, yellow, or pink... which coloured attire of these child-sized Ravanas excites you? As the city gets drenched in the festive spirit of Dussehra today, some artisans display quirky designed effigies by the roadside, to entice passersby especially the young ones to buy and burn the Demon King of the epic Ramayana. (Photo: Channi Anand/AP)

Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle

When: October 18 to 20

Timing: 6pm

Entry: 499 (Register here)

Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

#TuneIn

What: Fanna-Fi-Allah - Sufi Qawwali

Where: Little Theatre Group (LTG) Auditorium, Copernicus Marg, Mandi House

When: October 20 & 21

Timing: 6.30pm

Entry: 2,000 (Register here)

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#ArtAttack

What: Navratna

Where: E-2313, Palam Vihar Road, Pocket E, Sector 2, Choma, Gurugram

When: October 17 to December 27

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Yashobhoomi Dwarka Sector 25 (Orange Line)

#PlayDate

What: Workshop | DIY Bath Salt

Where: Savour Sol, HS-25, Kailash Colony Market, Greater Kailash I

When: October 20

Timing: 4pm

Entry: 899 (Register here)

Nearest Metro Station: Kailash Colony (Violet Line)

#JustForLaughs

What: Kisi Ko Batana Mat Ft. Anubhav Singh Bassi

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

When: October 20

Timing: 9.45pm

Entry: 999 (Register here)

Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On October 20, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On October 20, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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