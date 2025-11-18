Search
Tue, Nov 18, 2025
Special discount on Bajaj geysers! Up to 52% off on Amazon, stay ready for harsh winter days with the best Bajaj geysers

ByKanika Budhiraja
Published on: Nov 18, 2025 01:15 pm IST

Special discount on Bajaj geysers! Stock up before peak winter, with quick heating options for bucket baths, showers and kitchens, plus extra savings on Amazon.

Bajaj Splendora 3L 3KW Vertical Instant Water Heater for Home | Geyser for Bathroom & Kitchen | High Grade SS Tank | Copper Heating Element | 5 Years Tank Warranty by Bajaj【White】

₹2,799

CHECK DETAILS

Bajaj Maestro 15 L Storage Water Heater For Home | 4 Star Rated Geyser For Bathroom & Kitchen | Child Safety Mode | 2 Years Warranty 【White & Beige】

₹8,998

CHECK DETAILS

Bajaj Skive 5 Litre Instant Water Heater for home| High Grade SS Tank| Multiple Safety System| Suitable for High Rise| Shock Resistant| Rust Proof Outer| 5-Year* Tank Warranty by Bajaj 【White】

₹3,999

CHECK DETAILS

Bajaj Shield Series New Shakti 10L Storage Water Heater For Home|5-Star Rated Geyser|Child Safety Mode|Non-Stick Heating Element|20% More Hot Water*|For High Rise Buildings|4-Yr Warranty|White & Grey

₹6,799

CHECK DETAILS

Bajaj Edrea 15 Litre Storage 5-Star Rated Storage vertical Wall Water Heater for home | Polymer Coated Tank | Multiple Safety* | Suitable for High Rise | Child Safety Mode | 5-Yr* Warranty 【White】

₹6,717

CHECK DETAILS

Bajaj Shield Series Reflecta 25 Litre Storage Water Heater For Home | 5-Star Rated Geyser For Bathroom | Withstand 4.5Kv Surge Voltage | 10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty 【Steel Finish】

₹9,499

CHECK DETAILS

Bajaj Edrea 25 Litre Star Rated Storage Wall Mount Water Heater For Home | Polymer Coated Tank | Multiple Safety | Suitable For Highrise | Child Safety Mode | 2-Yr Product Warranty 【White】

₹7,899

CHECK DETAILS

Bajaj Shield Series Popular Plus 15L Storage Water Heater | 5 Star Rated Geyser for Bathroom & Kitchen | Efficient Copper Heating Element | Suitable for High-Rise Buildings | 4-Yr Warranty 【White】

₹7,199

CHECK DETAILS

Bajaj Shield Series New Shakti 25L Vertical Storage Water Heater For Home| 5-Star Rated Geyser| Multiple Safety Systems| For High Rise Buildings| 10-Yr Tank 6-Yr Element 4-Yr Product Warranty 【White】

₹8,149

CHECK DETAILS

Bajaj Astor 25 Ltr Storage Water Heater | Water Heating With Titanium Armour & Swirl Flow Technology | Child Safety Mode | Inner Tank With 10 Years Warranty | Free Installation 【Grey & White】

₹8,499

CHECK DETAILS
Many of us remember that one winter morning when the shower felt like ice and the geyser refused to cooperate. Right now on Amazon, there is a special discount on Bajaj geysers, so you can plan before the chill really sets in. You get time to check capacities, energy use, and reviews instead of rushing to buy the last available model in December.

Special discount on Bajaj geysers is your cue to fix hot water at home before the real chill begins.

If you already dread early morning bucket baths or washing dishes in freezing water, this is the moment to think ahead. Choose a Bajaj geyser size that matches your family, your bathroom space, and your monthly bill comfort, while these offers are still active. A simple decision today can spare you many cold, tiring days later.

Special discounts on Bajaj geyser make this Splendora 3 litre instant heater tempting on Amazon, especially with 52% off now. The vertical unit suits bathrooms or kitchens, giving quick hot water for bucket baths, washbasins or dishes.

A stainless steel tank and copper heating element handle daily use, and Bajaj backs the tank with a 5 year warranty. Handy if you want instant heating for one washroom or sink this winter.

Specifications

Capacity
3 litres
Power
3kW
Type
Instant water heater
Tank
High grade stainless steel
Heating element
Copper
With special discounts on Bajaj geyser running on Amazon and 50% off on the Bajaj Maestro 15 litres, it feels like a good pick for families. A 4 star rating keeps hot water ready for showers and daily chores.

Child safety mode adds peace of mind if kids use the bathroom independently. You get 2 years warranty, and the 15 litre capacity suits one bathroom for baths when the temperature drops sharply.

Specifications

Type
Storage water heater
Safety
Child safety mode
Key feature
Energy efficient
Wattage
2 KW
Voltage
240 Volts
If you are setting up a small bathroom or kitchen sink, the Bajaj Skive 5 litre instant heater fits that space well. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser bring this model to 48% off, so you get quick hot water without stretching the budget.

Multiple safety systems, a high grade stainless steel tank and a shock resistant, rust proof body help in high rise buildings. It works well for couples or small families who want instant hot water without waiting.

Specifications

Special Feature
Rust Proof
Wattage
3000 Watts
Type
Instant water heater
Tank material
High grade stainless steel
Safety
Multiple safety system
Outer body
Shock resistant, rust proof
Planning for winter now instead of when taps run icy is always easier. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser bring the Shield Series New Shakti 10L storage heater to 46% off today.

A 5 star rating, child safety mode and non stick heating element cover daily showers and bucket baths for a small family. It suits high rise buildings, promises up to 20% more hot water and carries 4 year warranty from Bajaj.

Specifications

Wattage
2000 Watts
Voltage
4.5 Volts
Type
Storage water heater
Special Features
Child safety mode, non stick heating element, up to 20% more hot water
Suitability
High rise buildings
Bajaj Edrea 15 litre suits families who want steady hot water for daily showers. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser mean this 5 star storage model is now at a 43% discount, so you can plan for winter before the real chill arrives.

A polymer coated tank, multiple safety features and child safety mode support use in high rise buildings. It mounts vertically on the wall and carries a 5 year tank warranty, covering regular bathroom use through several winters.

Specifications

Key features
Multiple safety features, child safety mode
Tank
Polymer coated
Mounting
Vertical wall mount
Wattage
2000 Watts
Voltage
230 Volts
Bigger families who rely on stored hot water for back to back showers can look at the Bajaj Shield Series Reflecta 25 litre. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser bring this 5 star unit to about 45% off for winter planning.

It is designed to handle up to 4.5 kV surge voltage and comes with a long warranty split across tank, element and product. The steel finish suits a modern bathroom and the large capacity supports regular daily use.

Specifications

Surge protection
Withstands up to 4.5 kV
Wattage
2000 Watts
Capacity
25 litres
Energy rating
5 star
Key feature
Rustproof
For homes where everyone lines up for a warm bath, the Bajaj Edrea 25L keeps enough hot water ready for back to back use. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser bring this larger storage model to about 43% off, which helps if you are upgrading before winter sets in.

The polymer coated tank, multiple safety features and child safety mode are useful in high rise apartments. It mounts on the wall and carries a 2 year product warranty.

Specifications

Max temperature
72 Degrees Celsius
Wattage
2000 Watts
Capacity
25 litres
Safety features
Multiple safety system, child safety mode
Cold mornings feel less harsh when hot water is ready on time. The Bajaj Shield Series Popular Plus 15 litre targets that everyday comfort, and with special discounts on Bajaj geyser on Amazon plus 39% off, it becomes easier to plan ahead for winter.

A copper heating element helps water heat up quickly for showers or kitchen use, and the 5 star rating suits regular daily use. It is designed for high rise buildings and carries a 4 year warranty.

Specifications

Key feature
Child Safety Mode
Heating element
Copper
Heat output
‎2000 Watts
Energy rating
5 star
Capacity
15 litres
For homes where everyone wants a hot shower first, a larger storage heater helps winter feel less harsh. Bajaj Shield Series New Shakti 25 litre stores enough hot water for family use, and with special discounts on Bajaj geyser on Amazon and 33% off now, it is easier to buy before the real chill starts.

Multiple safety systems, vertical design and long tank, element and product warranties suit high rise use.

Specifications

Key features
Child Safety Mode, Rustproof
Mounting
Vertical wall mount
Safety
Multiple safety systems
Suitability
High rise buildings
Wattage
2000 Watts
Families who run through back to back showers will like how the Bajaj Astor 25 litre manages daily hot water needs. On Amazon, special discounts on Bajaj geyser along with 42% off make it easier to sort out winter prep before the cold really bites.

Titanium Armour and swirl flow technology support even heating, while child safety mode keeps temperatures in check. The inner tank has a 10 year warranty, and installation comes free.

Specifications

Type
Storage water heater
Technology
Titanium Armour, Swirl Flow
Style
Indoor Installation
Safety feature
Child safety mode
Capacity
25 litres

Similar stories for you:

Tankless water heaters for winter mornings in 2025 with back-to-back hot showers and easy steps to choose the right size

5 star water heater for less power usage and steady performance: Top 10 choices for savings on electricity bills

Best tankless water heaters for instant water heating: Top geysers for bathroom, kitchen, and multipurpose use

Best 5 star water heaters in Sep 2025 for efficient and reliable hot water solutions for your home

Best 5 star geysers for home: Choose from 10 top selling instant water heaters from Orient, Crompton and more

  • Which Bajaj geyser capacity is best for a small family?

    A 10 to 15 litre Bajaj storage geyser usually works well for a small family with one bathroom.

  • What is the difference between instant and storage Bajaj geysers?

    Instant geysers heat small amounts of water quickly, while storage geysers keep a larger volume of hot water ready in a tank.

  • Why is a 5 star rated Bajaj geyser preferred?

    A 5 star rated Bajaj geyser typically uses less electricity over time compared to lower rated models.

  • What safety features do Bajaj geysers usually offer?

    Bajaj geysers often come with child safety mode, multiple safety systems and protection against overheating or overpressure.

  • How long is the warranty on Bajaj geyser tanks?

    Depending on the model, Bajaj geyser inner tanks can carry multi-year warranties, sometimes up to 5 to 10 years.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

