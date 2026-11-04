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James Talarico, Abdul El-Sayed among key US midterm election winners as Democrats flip Congress

Republican US President Donald Trump blamed candidate quality and acknowledged the Iran war had hurt Republicans.

Updated on: Nov 4, 2026, 17:11:16 IST
Edited by Nayanika Sengupta
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The 2026 US midterm elections delivered a major setback to President Donald Trump and the Republicans, with Democrats making significant gains in Congress and taking control of both chambers. The results marked a sharp rebuke to the Republican administration, as voters in several key contests turned against the party in power.

US President Donald Trump speaks during a round table at the White House in Washington, DC, October 21 (REUTERS/File)
US President Donald Trump speaks during a round table at the White House in Washington, DC, October 21 (REUTERS/File)

Democratic victories in closely watched races, including in Texas and Michigan, displayed the scale of the party's gains, while the outcome also raised questions about Trump's political standing ahead of the next presidential election.

Full list of US House winners (The list is being updated as and when results are being announced)

SEATSEAT CODEWINNERPARTYFLIPPED
Alabama
District 1AL-01Jerry CarlRepublicanNo
District 2AL-02Shomari C. FiguresDemocratNo
District 3AL-03Mike RogersRepublicanNo
District 4AL-04Robert B. AderholtRepublicanNo
District 5AL-05Dale W. StrongRepublicanNo
District 6AL-06Gary PalmerRepublicanNo
District 7AL-07Terri SewellDemocratNo
Alaska
District
Arizona
District 1AZ-01
District 2AZ-02
District 3AZ-03Yassamin AnsariDemocratNo
District 4AZ-04Greg StantonDemocratNo
District 5AZ-05
District 6AZ-06
District 7AZ-07Adelita GrijalvaDemocratNo
District 8AZ-08
District 9AZ-09Paul GosarRepublicanNo
Arkansas
District 1AR-01Rick CrawfordRepublicanNo
District 2AR-02
District 3AR-03Steve WomackRepublicanNo
District 4AR-04Bruce WestermanRepublicanNo
California
District 1CA-01Mike McGuireDemocratYes
District 2CA-02Jared HuffmanDemocratNo
District 3CA-03Ami BeraDemocratYes
District 4
District 5
District 6CA-06Richard PanDemocratNo
District 7CA-08John GaramendiDemocratNo
District 8CA-09Josh HarderDemocratNo
District 9CA-10Mark DeSaulnierDemocratNo
District 10CA-16Sam LiccardoDemocratNo
District 11
District 12CA-12Lateefah SimonDemocratNo
District 13
District 14
District 15CA-15Kevin MullinDemocratNo
District 16CA-16Sam LiccardoDemocratNo
District 17CA-17Ro KhannaDemocratNo
District 18CA-18Zoe LofgrenDemocratNo
District 19CA-19Jimmy PanettaDemocratNo
District 20CA-20Vince FongRepublicanNo
District 21CA-21Jim CostaDemocratNo
District 22
District 23
District 24CA-24Salud CarbajalDemocratNo
District 25CA-25Raul RuizDemocratNo
District 26CA-26Jacqui IrwinDemocratNo
District 27CA-27George WhitesidesDemocratNo
District 28CA-28Judy ChuDemocratNo
District 29CA-32Brad ShermanDemocratNo
District 30CA-30Laura FriedmanDemocratNo
District 31CA-31Gil CisnerosDemocratNo
District 32CA-32Brad ShermanDemocratNo
District 33CA-33Pete AguilarDemocratNo
District 34
District 35CA-35Norma TorresDemocratNo
District 36CA-36Ted LieuDemocratNo
District 37CA-37Sydney Kamlager-DoveDemocratNo
District 38CA-38Hilda SolisDemocratNo
District 39CA-39Mark TakanoDemocratNo
District 40
District 41CA-41Linda SánchezDemocratYes
District 42CA-42Robert GarciaDemocratNo
District 43CA-43Maxine WatersDemocratNo
District 44CA-44Nanette BarraganDemocratNo
District 45CA-45Derek TranDemocratNo
District 46CA-46Lou CorreaDemocratNo
District 47
District 48
District 49CA-49Mike LevinDemocratNo
District 50CA-50Scott PetersDemocratNo
District 51CA-51Sara JacobsDemocratNo
District 52CA-52Juan VargasDemocratNo
Colorado
District 1CO-01Melat KirosDemocratNo
District 2CO-02Joe NeguseDemocratNo
District 3
District 4
District 5
District 6CO-06Jason CrowDemocratNo
District 7CO-07Brittany PettersenDemocratNo
District 8CO-08Manny RutinelDemocratYes
Connecticut
District 1CT-01Luke BroninDemocratNo
District 2CT-02Joe CourtneyDemocratNo
District 3CT-03Rosa DeLauroDemocratNo
District 4CT-04Jim HimesDemocratNo
District 5CT-05Jahana HayesDemocratNo
Delaware
DistrictDE-01Sarah McBrideDemocratNo
Florida
District 1FL-01Jimmy PatronisRepublicanNo
District 2FL-02Austin RogersDemocratNo
District 3FL-03Kat CammackRepublicanNo
District 4FL-04Aaron BeanRepublicanNo
District 5FL-05John RutherfordRepublicanNo
District 6FL-06Randy FineRepublicanNo
District 7
District 8FL-08Mike HaridopolosRepublicanNo
District 9
District 10FL-10Maxwell FrostDemocratNo
District 11FL-11Joe StradaRepublicanNo
District 12FL-12Gus BilirakisRepublicanNo
District 13
District 14FL-14Kathy CastorDemocratNo
District 15FL-15Laurel LeeRepublicanNo
District 16FL-16Sydney GrutersRepublicanNo
District 17FL-17Greg SteubeRepublicanNo
District 18FL-18Scott FranklinRepublicanNo
District 19FL-19Jim SchwartzelRepublicanNo
District 20FL-20Debbie Wasserman SchultzDemocratNo
District 21FL-21Brian MastRepublicanNo
District 22FL-22Pia DandiyaDemocratNo
District 23FL-23Lois FrankelDemocratNo
District 24FL-24Oliver GilbertDemocratNo
District 25FL-25Jared MoskowitzDemocratNo
District 26
District 27
District 28FL-28Carlos GimenezRepublicanNo
Georgia
District 1GA-01James KingstonRepublicanNo
District 2GA-02Sanford BishopDemocratNo
District 3GA-03Brian JackRepublicanNo
District 4GA-04Henry JohnsonDemocratNo
District 5GA-05Nikema WilliamsDemocratNo
District 6GA-06Lucy McBathDemocratNo
District 7GA-07Rich McCormickRepublicanNo
District 8GA-08Austin ScottRepublicanNo
District 9GA-09Andrew ClydeRepublicanNo
District 10GA-10Houston GainesRepublicanNo
District 11GA-11John CowanRepublicanNo
District 12GA-12Rick AllenRepublicanNo
District 13GA-13Jasmine ClarkDemocratNo
District 14GA-14Clay FullerRepublicanNo
Hawaii
District 1HI-01Ed CaseDemocratNo
District 2HI-02Jill TokudaDemocratNo
Idaho
District 1ID-01Russ FulcherRepublicanNo
District 2ID-02Mike SimpsonRepublicanNo
Illinois
District 1IL-01Jonathan JacksonDemocratNo
District 2IL-02Donna MillerDemocratNo
District 3IL-03Delia RamirezDemocratNo
District 4IL-04Patty GarciaDemocratNo
District 5IL-05Mike QuigleyDemocratNo
District 6IL-06Sean CastenDemocratNo
District 7IL-07La Shawn FordDemocratNo
District 8IL-08Melissa BeanDemocratNo
District 9IL-09Daniel BissDemocratNo
District 10IL-10Brad SchneiderDemocratNo
District 11IL-11Bill FosterDemocratNo
District 12IL-12Mike BostRepublicanNo
District 13IL-13Nikki BudzinskiDemocratNo
District 14IL-14Lauren UnderwoodDemocratNo
District 15IL-15Mary MillerRepublicanNo
District 16IL-16Darin LaHoodRepublicanNo
District 17IL-17Eric SorensenDemocratNo
Indiana
District 1IN-01Frank MrvanDemocratNo
District 2IN-02Rudy YakymRepublicanNo
District 3IN-03Marlin StutzmanRepublicanNo
District 4IN-04Jim BairdRepublicanNo
District 5IN-05J.D. FordDemocratYes
District 6IN-06Jefferson ShreveRepublicanNo
District 7IN-07André CarsonDemocratNo
District 8IN-08Mark MessmerRepublicanNo
District 9IN-09Erin HouchinRepublicanNo
Iowa
District 1IA-01Christina BohannanDemocratYes
District 2IA-02Lindsay JamesDemocratYes
District 3IA-03Sarah Trone GarriottDemocratYes
District 4IA-04Chris McGowanRepublicanNo
Kansas
District 1KS-01Tracey MannRepublicanNo
District 2KS-02Derek SchmidtRepublicanNo
District 3KS-03Sharice DavidsDemocratNo
District 4KS-04Ron EstesRepublicanNo
Kentucky
District 1KY-01James ComerRepublicanNo
District 2KY-02S. GuthrieRepublicanNo
District 3KY-03Morgan McGarveyDemocratNo
District 4KY-04Ed GallreinRepublicanNo
District 5KY-05Hal RogersRepublicanNo
District 6KY-06Zach DemboDemocratYes
Louisiana
District 1LA-01Steve ScaliseRepublicanNo
District 2LA-02Troy CarterDemocratNo
District 3LA-03Clay HigginsRepublicanNo
District 4LA-04Mike JohnsonRepublicanNo
District 5
District 6
Maine
District 1
District 2
Maryland
District 1MD-01Andy HarrisRepublicanNo
District 2MD-02Johnny OlszewskiDemocratNo
District 3MD-03Sarah ElfrethDemocratNo
District 4MD-04Glenn F. IveyDemocratNo
District 5MD-05Adrian BoafoDemocratNo
District 6MD-06April McClain DelaneyDemocratNo
District 7MD-07Kweisi MfumeDemocratNo
District 8MD-08Jamie RaskinDemocratNo
Massachusetts
District 1MA-01Richard NealDemocratNo
District 2MA-02James McGovernDemocratNo
District 3MA-03Lori TrahanDemocratNo
District 4MA-04Jake AuchinclossDemocratNo
District 5MA-05Katherine ClarkDemocratNo
District 6MA-06Dan KohDemocratNo
District 7MA-07Ayanna PressleyDemocratNo
District 8MA-08Stephen LynchDemocratNo
District 9MA-09Bill KeatingDemocratNo
Michigan
District 1MI-01Jack BergmanRepublicanNo
District 2MI-02John MoolenaarRepublicanNo
District 3MI-03Hillary ScholtenDemocratNo
District 4
District 5MI-05Tim WalbergRepublicanNo
District 6MI-06Debbie DingellDemocratNo
District 7
District 8MI-08Kristen McDonald RivetDemocratNo
District 9MI-09Lisa McClainRepublicanNo
District 10
District 11MI-11Jeremy MossDemocratNo
District 12MI-12Rashida TlaibDemocratNo
District 13MI-13Donavan McKinneyDemocratNo
Minnesota
District 1
District 2MN-02Matt LittleDemocratNo
District 3MN-03Kelly MorrisonDemocratNo
District 4MN-04Betty McCollumDemocratNo
District 5MN-05Ilhan OmarDemocratNo
District 6MN-06Tom EmmerRepublicanNo
District 7MN-07Michelle FischbachRepublicanNo
District 8MN-08Pete StauberRepublicanNo
Mississippi
District 1MS-01Trent KellyRepublicanNo
District 2MS-02Bennie G. ThompsonDemocratNo
District 3MS-03Michael GuestRepublicanNo
District 4MS-04Mike EzellRepublicanNo
Missouri
District 1MD-01Andy HarrisRepublicanNo
District 2MD-02Johnny OlszewskiDemocratNo
District 3MD-03Sarah ElfrethDemocratNo
District 4MD-04Glenn F. IveyDemocratNo
District 5MD-05Adrian BoafoDemocratNo
District 6MD-06April McClain DelaneyDemocratNo
District 7MD-07Kweisi MfumeDemocratNo
District 8MD-08Jamie RaskinDemocratNo
Montana
District 1
District 2MT-02Troy DowningRepublicanNo
Nebraska
District 1
District 2NE-02Denise PowellDemocratYes
District 3NE-03Adrian SmithRepublicanNo
Nevada
District 1NV-01Dina TitusDemocratNo
District 2
District 3NV-03Susie LeeDemocratNo
District 4NV-04Steven A. HorsfordDemocratNo
New Hampshire
District 1NH-01Stefany ShaheenDemocratNo
District 2NH-02Maggie GoodlanderDemocratNo
New Jersey
District 1NJ-01Donald NorcrossDemocratNo
District 2
District 3NJ-03Herb ConawayDemocratNo
District 4NJ-04Christopher H. SmithRepublicanNo
District 5NJ-05Josh GottheimerDemocratNo
District 6NJ-06Frank Pallone Jr.DemocratNo
District 7NJ-07Rebecca BennettDemocratYes
District 8NJ-08Rob MenendezDemocratNo
District 9NJ-09Nellie PouDemocratNo
District 10NJ-10LaMonica R. McIverDemocratNo
District 11NJ-11Analilia MejiaDemocratNo
District 12NJ-12Adam HamawyDemocratNo
New Mexico
District 1NM-01Melanie Ann StansburyDemocratNo
District 2NM-02Gabriel VasquezDemocratNo
District 3NM-03Teresa Leger FernandezDemocratNo
New York
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5NY-05Gregory W. MeeksDemocratNo
District 6NY-06Grace MengDemocratNo
District 7NY-07Claire ValdezDemocratNo
District 8NY-08Hakeem S. JeffriesDemocratNo
District 9NY-09Yvette D. ClarkeDemocratNo
District 10NY-10Brad LanderDemocratNo
District 11NY-11Nicole MalliotakisRepublicanNo
District 12NY-12Micah C. LasherDemocratNo
District 13NY-13Darializa Avila ChevalierDemocratNo
District 14NY-14Alexandria Ocasio-CortezDemocratNo
District 15NY-15Ritchie TorresDemocratNo
District 16NY-16George S. LatimerDemocratNo
District 17
District 18NY-18Pat RyanDemocratNo
District 19NY-19Josh RileyDemocratNo
District 20NY-20Paul D. TonkoDemocratNo
District 21
District 22NY-22John W. MannionDemocratNo
District 23NY-23Nick LangworthyRepublicanNo
District 24NY-24Claudia TenneyRepublicanNo
District 25NY-25Joseph D. MorelleDemocratNo
District 26NY-26Tim KennedyDemocratNo
North Carolina
District 1NC-02Deborah K. RossDemocratNo
District 2
District 3
District 4NC-04Valerie P. FousheeDemocratNo
District 5
District 6
District 7
District 8
District 9
District 10
District 11NC-11Jamie AgerDemocratYes
District 12NC-12Alma S. AdamsDemocratNo
District 13
District 14
North Dakota
DistrictND-01 Julie Fedorchak Republican No
Ohio
District 1OH-01Greg LandsmanDemocratNo
District 2OH-02David J. TaylorRepublicanNo
District 3OH-03Joyce BeattyDemocratNo
District 4OH-04Jim JordanRepublicanNo
District 5OH-05Bob LattaRepublicanNo
District 6OH-06Michael A. RulliRepublicanNo
District 7OH-07Brian PoindexterDemocratYes
District 8OH-08Warren DavidsonRepublicanNo
District 9OH-09Marcy KapturDemocratNo
District 10
District 11OH-11Shontel M. BrownDemocratNo
District 12OH-12Troy BaldersonRepublicanNo
District 13OH-13Emilia SykesDemocratNo
District 14OH-14David P. JoyceRepublicanNo
District 15OH-15Don LeonardDemocratYes
Oklahoma
District 1OK-01Mark TedfordRepublicanNo
District 2OK-02Josh BrecheenRepublicanNo
District 3OK-03Frank D. LucasRepublicanNo
District 4OK-04Tom ColeRepublicanNo
District 5
Oregon
District 1OR-01Suzanne BonamiciDemocratNo
District 2OR-02Cliff BentzRepublicanNo
District 3OR-03Maxine E. DexterDemocratNo
District 4OR-04Val HoyleDemocratNo
District 5OR-05Janelle S. BynumDemocratNo
District 6OR-06Andrea SalinasDemocratNo
Pennsylvania
District 1PA-01Bob HarvieDemocratYes
District 2PA-02Brendan F. BoyleDemocratNo
District 3PA-03Chris RabbDemocratNo
District 4PA-04Madeleine DeanDemocratNo
District 5PA-05Mary Gay ScanlonDemocratNo
District 6PA-06Chrissy HoulahanDemocratNo
District 7PA-07Bob BrooksDemocratYes
District 8PA-08Paige CognettiDemocratYes
District 9PA-09Dan MeuserRepublicanNo
District 10PA-10Janelle StelsonDemocratYes
District 11PA-11Lloyd K. SmuckerRepublicanNo
District 12PA-12Summer LeeDemocratNo
District 13PA-13John JoyceRepublicanNo
District 14PA-14Guy ReschenthalerRepublicanNo
District 15PA-15Glenn ThompsonRepublicanNo
District 16PA-16Mike KellyRepublicanNo
District 17PA-17Chris DeluzioDemocratNo
Rhode Island
District 1RI-01Gabriel AmoDemocratNo
District 2RI-02Seth MagazinerDemocratNo
South Carolina
District 1
District 2
District 3SC-03Sheri BiggsRepublicanNo
District 4SC-04William TimmonsRepublicanNo
District 5SC-05Wes ClimerRepublicanNo
District 6SC-06Jim ClyburnDemocratNo
District 7SC-07Russell FryRepublicanNo
South Dakota
DistrictSD-01Marty JackleyRepublicanNo
Tennessee
District 1TN-01Diana HarshbargerRepublicanNo
District 2TN-02Tim BurchettRepublicanNo
District 3TN-03Chuck FleischmannRepublicanNo
District 4
District 5TN-05Charlie HatcherRepublicanNo
District 6TN-06Johnny GarrettRepublicanNo
District 7
District 8TN-08David KustoffRepublicanNo
District 9 Brent Taylor
Texas
District 1TX-01Nathaniel MoranRepublicanNo
District 2
District 3TX-03Keith SelfRepublicanNo
District 4TX-04Pat FallonRepublicanNo
District 5
District 6TX-06Jake EllzeyRepublicanNo
District 7TX-07Lizzie Pannill FletcherDemocratNo
District 8TX-08Jessica Hart SteinmannRepublicanNo
District 9TX-12Craig GoldmanRepublicanNo
District 10TX-10Chris GoberRepublicanNo
District 11TX-11August PflugerRepublicanNo
District 12
District 13TX-13Ronny JacksonRepublicanNo
District 14TX-14Randy WeberRepublicanNo
District 15TX-15Bobby PulidoDemocratYes
District 16TX-16Veronica EscobarDemocratNo
District 17TX-17Pete SessionsRepublicanNo
District 18TX-18Christian Dashaun MenefeeDemocratNo
District 19TX-19Tom SellRepublicanNo
District 20TX-20Joaquin CastroDemocratNo
District 21TX-21Mark TeixeiraRepublicanNo
District 22TX-23Katy Padilla StoutDemocratYes
District 23TX-24Beth Van DuyneRepublicanNo
District 24TX-25Roger WilliamsRepublicanNo
District 25TX-26Brandon GillRepublicanNo
District 26TX-28Henry CuellarDemocratNo
District 27TX-29Sylvia GarciaDemocratNo
District 28TX-30Frederick D. Haynes IIIDemocratNo
District 29TX-31John CarterRepublicanNo
District 30TX-33Colin AllredDemocratNo
District 31TX-34Vicente GonzalezDemocratNo
District 32TX-35Johnny C. GarciaDemocratNo
District 33
District 34
District 35
District 36TX-36Brian BabinRepublicanNo
District 37TX-37Greg CasarDemocratNo
District 38
Utah
District 1UT-01Ben McAdamsDemocratYes
District 2
District 3UT-03Celeste MaloyRepublicanNo
District 4
Vermont
DistrictVT-01Becca BalintDemocratNo
Virginia
District 1
District 2VA-02Elaine G. LuriaDemocratYes
District 3VA-03Bobby ScottDemocratNo
District 4VA-04Jennifer L. McClellanDemocratNo
District 5
District 6VA-06Ben L. ClineRepublicanNo
District 7VA-07Eugene S. VindmanDemocratNo
District 8VA-08Donald S. Beyer Jr.DemocratNo
District 9VA-09H. Morgan GriffithRepublicanNo
District 10VA-10Suhas SubramanyamDemocratNo
District 11VA-11James R. WalkinshawDemocratNo
Washington
District 1WA-01Suzan DelBeneDemocratNo
District 2WA-02Rick LarsenDemocratNo
District 3
District 4
District 5
District 6WA-06Emily RandallDemocratNo
District 7WA-07Pramila JayapalDemocratNo
District 8WA-08Kim SchrierDemocratNo
District 9WA-09Adam SmithDemocratNo
District 10WA-10Marilyn StricklandDemocratNo
West Virginia
District 1WV-01Carol MillerRepublicanNo
District 2WV-02Riley MooreRepublicanNo
Wisconsin
District 1WI-01Mitchell BermanDemocratYes
District 2WI-02Mark PocanDemocratNo
District 3WI-03Rebecca CookeDemocratYes
District 4WI-04Gwen MooreDemocratNo
District 5WI-05Scott FitzgeraldRepublicanNo
District 6WI-06Glenn GrothmanRepublicanNo
District 7WI-07Michael AlfonsoRepublicanNo
District 8WI-08Tony WiedRepublicanNo
Wyoming
DistrictWY-01Chuck GrayRepublicanNo

The biggest breakthroughs came in states that had long been Republican strongholds. In Texas, Democrat James Talarico won the Senate race against Trump-backed Ken Paxton, while Gina Hinojosa defeated Republican Governor Greg Abbott. In Michigan, Democrat Abdul El-Sayed defeated Republican Mike Rogers to become the first Muslim elected to the US Senate. Democrats also scored major Senate victories in Kansas and South Carolina, while Republican losses included Trump-backed candidates in several key races. In Ohio, Democrat Amy Acton defeated Republican Vivek Ramaswamy in the gubernatorial contest.

Full list of US Senate winners (List yet to be fully updated)

SEATWINNERPARTYFLIPPED
GeorgiaJon OssoffDemocratNo
KentuckyAndy BarrRepublicanNo
South CarolinaAnnie AndrewsDemocratYes
VirginiaMark R WarnerDemocratNo
North CarolinaRoy CoooperDemocratYes
OhioSherrod BrownDemocratYes
West VirginiaShelley Moore CapitoRepublicanNo
AlabamaBarry MooreRepublicanNo
DelawareChris CoonsDemocratNo
FloridaAshley MoodyRepublicanNo
IllinoisJuliana StrattonDemocratNo
MaineTroy D JacksonDemocratYes
MassachusettsEdward J MarkeyDemocratNo
Mississippi
New HampshireChris PappasDemocratNo
New JerseyCory BookerDemocratNo
OklahomaKevin HernRepublicanNo
Rhode IslandJack ReedDemocratNo
TennesseeBill HagertyRepublicanNo
ArkansasTom CottonRepublicanNo
ColoradoJohn HickenlooperDemocratNo
IowaJosh TurekDemocratYes
KansasAdam HamiltonDemocratYes
LouisianaJulia LetlowRepublicanNo
MichiganAbdul El-SayedDemocratNo
MinnesotaPenny FlanaganDemocratNo
NebraskaPete RickettsRepublicanNo
New MexicoBen R LujanDemocratNo
South DakotaMike RoundsRepublicanNo
TexasJames TalaricoDemocratYes
WyomingHarriet HagemanRepublicanNo
MontanaKurt AlmeRepublicanNo
IdahoJim RischRepublicanNo
OregonJeff MerkleyDemocratNo
Alaska

The results are expected to reshape the final two years of Trump's presidency, with Democrats set to use their congressional majorities to scrutinise his administration and challenge his legislative agenda. Trump, however, sought to play down the outcome, saying he was not on the ballot and blaming the quality of some Republican candidates.

He also acknowledged that the Iran war had partly contributed to the party's poor performance.

  • Nayanika Sengupta
    ABOUT THE AUTHOR
    Nayanika Sengupta

    Nayanika is a Chief Content Producer at Hindustan Times, based in New Delhi, with over six years of experience in the digital media industry. She specialises in delivering clear, insightful coverage across general, national, and international beats, with a strong focus on breaking news and in-depth explainers. Known for her ability to decode complex developments, she enjoys unpacking layered political and policy issues into accessible, reader-friendly narratives that inform without overwhelming. She has previously worked in India's leading newsrooms, including India Today, News18, and Outlook, where she chased news, covered major events of the past six years and led teams. With a Master's degree in Political Science, Nayanika has a keen interest in international relations and global affairs. Her academic grounding shapes her analytical approach to stories, enabling her to connect the dots between domestic events and broader geopolitical currents. She is particularly drawn to stories that require context, nuance, and clarity - turning complicated subjects into compelling reads. Outside the newsroom, Nayanika is a passionate gourmand who loves cooking and sharing meals with loved ones. When she's not writing or tracking the latest headlines, she can often be found exploring local markets for fresh ingredients, seeking inspiration for her next culinary experiment.Read More

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Home/World News/James Talarico, Abdul El-Sayed Among Key US Midterm Election Winners As Democrats Flip Congress
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